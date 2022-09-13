Глобальный рынок кончился первым

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13 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Американцы хотят дать Байдену второй шанс

По новым опросам рейтинг Байдена 48%, а рейтинг Трампа всего 42% AP/TASS
Если верить социологам, электоральная картина в США стремительно меняется. Демократы сократили отставание от республиканцев в кампании по выборам в Конгресс, а Байден получил шанс переизбраться на второй срок в случае, если против него выдвинется Трамп. Почему рейтинг президента катился в пропасть, но так в нее и не упал?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...

Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Обсуждение: 4 комментария
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

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    Герман Садулаев

    Глобальный рынок кончился первым

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		13 сентября 2022, 12:06

    Правительства G-7 решили установить потолок цен на российский газ, а также на нефть. И агитируют другие страны присоединиться к соглашению. Например, Индию. То есть пытаются регулировать цены. А еще в Европе вводят ограничения на потребление: электроэнергии, тепла, холода (кондиционеров), воды, еды и прочего. Что случилось? Неужели власть на Западе захватили тайные коммунисты?

    Ведь эти решения противоречат принципам свободной рыночной экономики и торговли. Я помню: цены регулировать не нужно и вредно. Рынок сам все урегулирует. Например, если какого-то товара не хватает и появляется дефицит, тогда повышается цена на этот товар. Следовательно, увеличивается прибыль от производства и продажи данного товара. Инвестиции устремляются в эту нишу, количество производителей и продавцов увеличивается, предложение находит баланс со спросом, конкуренция растет, цены снижаются и – вуаля! Рынок все отрегулировал. Дефицита нет, товара всем хватает и цены нормальные. Чудо!

    Или потребление. Потребление тоже не нужно регулировать. Если какого-то ресурса недостаточно, то надо просто повысить на него цену. Платежеспособный спрос всегда ограничен, и потребление само снизится. Например, если у вас мало еды, вы назначаете за еду очень высокую цену, лишние потребители немножко умирают от голода, а оставшимся, богатым, еды хватает. Рынок волшебным образом решает все наши проблемы!

    Такова экономическая наука, которую вдалбливали нам в головы 30 лет подряд. Да какая наука? Религия! Рынок Всемогущий! Ведь рынок не только экономику регулирует, рыночные отношения делают так, что в стране сами собой возникают демократический режим правления, независимые суды, гражданское общество и свобода слова. А все это в свою очередь приводит народы к неизбежному процветанию и небывалому технологическому, культурному и цивилизационному развитию. Всего-то надо: строго следовать законам свободного рынка и не пытаться лезть свиным рылом в калашный ряд. Не мешать «Атланту», который «расправляет плечи».

    Вы думаете, я фантазирую? Показать вам учебники, статьи, монографии, где все то же самое написано черным по белому? 30 лет (ну, хорошо, 20) это была наша самая настоящая официальная идеология, которая пришла на смену марксизму-ленинизму под прикрытием статьи 13 Конституции: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Однако устанавливалась. Именно эта – о всемогуществе рынка. И наши реформаторы не сами ее придумали. А прилежно выучили от западных кураторов. Потому что в этом состояла идея, скрепа и цивилизационная миссия западной цивилизации: нести всюду свет рыночной экономики. И СССР ведь сломали под лозунги превосходства рынка.

    Где же сейчас рынок-то? Ой. Кончился. Причём самый главный, мировой, глобальный рынок кончился первым. Нас учили, что надо вписаться в международное разделение труда, занять свою нишу в глобальной рыночной экономике, и будет нам счастье. А потом и разделение труда внезапно кончилось, и глобальный рынок. Закон спроса и предложения? Не действует. Например, газ и нефть. Россию отключают – цены растут. Бегут на Ближний Восток, говорят: нарастите добычу. ОПЕК+ добычу снижает. Тогда решают: а мы введём «потолок цен». Какой потолок, дух Троцкого что ли в них вселился?

    Внезапно оказалось, что все постулаты рыночной экономики действуют только в умозрительной плоскости, что эти формулы описывают движения сферического коня в абсолютном вакууме. В реальном мире идеального свободного рынка нет и быть не может. Есть люди, семьи, нации, государства, предприятия, отрасли, и все связаны друг с другом мириадами сложных отношений, которые не всегда могут быть оценены в деньгах. Ну, как внезапно? Критики рыночного фундаментализма, и справа, и слева, всегда об этом говорили. Да и сами лицемерные «рыночники» это знали. «Свободный рынок» и «демократия» – экспортный вариант идеологии. Это вирус, который англосаксы и их сателлиты внедряют в завоёванные общества, чтобы ослабить, разрушить, а потом завоевать, убить и сожрать. Сами они не верят ни в рынок, ни в демократию.

    Как только появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, например, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного коммунизма» (или правильнее сказать «военного капитализма»?). А объяснение одно: это Россия виновата. Мы воюем с Россией. От этого все наши сложности.

    Ой, правда ли? С чего бы могучий Запад мёрз, сидел без воды, еды и света просто потому, что где-то на периферии Россия проводит ограниченными силами специальную военную операцию в недогосударстве, которое даже не интегрировано ни в одну западную структуру, ни в ЕС, ни в НАТО? Не надо думать, что Запад – Европа, США, Канада, Австралия с Новой Зеландией – на самом деле так слабы и ничтожны. На самом деле даже одна, взятая сама по себе Европа, обладает огромной и мощной экономикой, с собственной промышленностью, сельским хозяйством, с лучшими технологиями и прекрасным людским ресурсом. Потенциал Евросоюза практически неисчерпаем. Это неколебимый и самодостаточный экономический кластер. Дело не в экономике. Дело в самоубийственной политике. И ещё в капитализме.

    Это не Европа погибает, это капитализм давно умер и вот так подванивает. Президент России Владимир Путин ещё год назад на заседании интеллектуального клуба «Валдай» ясно сказал: существующая модель капитализма исчерпала себя. В её рамках нет выхода из клубка противоречий. Неравномерное распределение благ усугубляет кризис. Нужно переосмыслить архитектуру нашего мира: экономики, городов, жилищ. Готовых рецептов нет. Дикий капитализм не работает.

    Кстати, тогда же Путин сказал, что решение Европы свернуть долгосрочные контракты на поставку топлива и перейти на биржевую, «спотовую», торговлю – это ошибка. Тогда цена за тысячу кубометров была 1900 долларов (и это казалось много). А сейчас сколько? Казалось, что переход на биржевые цены – это очень «рыночно». Но в результате приходится вводить «потолки цен» и ограничения потребления – меры совсем-совсем не рыночные. Идея дикого капитализма и свободного рынка для Европы умерла, этой зимой эта идея окончательно замёрзнет на обледеневших батареях в необогретых домах.

    Но а мы-то зачем до сих пор цепляемся за эту сказку про «волшебный рынок» с его «невидимыми руками», ногами и другими органами? Новые модели устройства экономики и общества нужно искать в другом направлении: в государственном планировании и контроле, в социальной ответственности бизнеса и социальной защищённости населения, в справедливости вознаграждения за труд и достижения, а не в случайностях биржевой игры. И нет никакой «священной частной собственности», по крайней мере для предателей и воров. Итоги «приватизации» 90-х должны быть выборочно отменены. У  трусов, которые не поддержали свою страну, сбежали к врагу и сидят там, дрожат и злословят, надо все активы отобрать путём законной процедуры реституции.

    Потому что нет больше никакого рынка, никакого капитализма, но есть Россия, и кто за Россию – у того есть и права, и собственность. А кто за врагов, тот пускай у врагов и нищебродствует.

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