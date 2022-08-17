Кто заработал на поставках оружия Украине

В марте 2022 года Владимир Путин заявил о размерах помощи семьям воинов, погибших во время специальной военной операции на Украине. Это более 7,4 млн рублей страхового обеспечения и единовременного пособия. Также установлена дополнительная выплата каждой семье погибшего сотрудника силовых ведомств в размере 5 млн рублей.

В апреле киевский президент Владимир Зеленский решил «переплюнуть» Россию и провозгласил, что за каждого своего убитого будет выдавать 15 млн гривен (кажется, впервые эта сумма была озвучена чиновником киевского режима 1 апреля, в день дурака, что как бы намекает). 15 млн гривен – это (пока еще) около 25 млн рублей (гривна падает). Или около 450 тысяч евро. Вроде солидно. Даже слишком. Разница с Россией, однако, в том, что в России эти компенсации выплачивают, а на Украине получить деньги за убитого практически невозможно. И об этом пишут даже сами украинские пропагандисты.

Дело в том, что это было изначально невыполнимо. Вероятно, Зеленский и не думал платить столько семьям угробленных военнослужащих. Просто кинул красивую фразу. Есть основания полагать, что число убитых на стороне ВСУ приближается к 100 тысячам. Таким образом, только для выплаты компенсаций необходимо 45 млрд евро.

Этих денег у Киева никогда не было, нет и не будет. Сейчас Украина выцыганивает у Европы обещанную помощь в 8 млрд евро. Весь годовой бюджет Украины по доходам меньше 60 млрд евро, при том что доходы окажутся гораздо меньше запланированных. Киев ждет, что США и Евросоюз дадут денег на всё. Но с чего европейцы и американцы будут платить за убитых украинцев, тем более такие огромные деньги?

Представим на минуточку фантастическую ситуацию, когда всем, ну или хотя бы большинству семей уничтоженных военных будут платить по 15 млн гривен, как обещано. Кажется, найдутся украинские «жинки», которые будут выталкивать своих мужей на войну с не самыми добрыми надеждами. А потом получатели компенсации захотят перевести гривны в евро и сразу свалить куда-нибудь в Испанию. С 450 тысячами евро в Испании можно начать новую жизнь.

Но этого не будет. Никто не выдаст украинцам по почти полмиллиона евро. И по 15 млн гривен не выдаст. А если начнут массово выдавать, то это будет значить, что запущен печатный станок, и гривна начнет терять в весе не на проценты, а на порядки. Но вообще, создается такое впечатление, что Зеленский не планирует так надолго. Главное сейчас что-нибудь сказать. А через полгода, глядишь, все поменяется. Может, все-таки придется бежать из Киева.

США вроде бы выделяют Украине гигантские суммы. На май сего года было запланировано около 53 млрд долларов. Вот только «секрет» в том, что львиной доли этих денег Киев не увидит. Да что там львиной доли. Ничего не увидит. Доллары распределяются в основном внутри самих США. Большая часть этих денег будет потрачена Пентагоном на закупку вооружения. Причем не обязательно для Украины. А для «восполнения собственных запасов».

С этим оружием вообще все очень интересно. Например, ценообразование. Вот сколько стоит РСЗО HIMARS? Это, конечно, секретная информация. В открытых источниках называют цифры от 3 до 60 млн долларов за одну установку. А один залп стоит миллион долларов. Кто назначает такие цены на оружие и боеприпасы? Вряд ли здесь сильна «рука рынка» и «конкуренция». Просто американский военно-промышленный комплекс решил, что для данного потребителя цена такая. И она такая. Можно подозревать, что наценка и норма прибыли при продаже оружия просто сумасшедшие.

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Это, конечно, очень стимулирует американскую экономику, создавая гигантскую «тягу». Но, с другой стороны, делает операцию очень затратной. Эксперты говорят, что для того, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины, нужна поставка не 10, не 100 даже, а 1000 «Химер» сразу, одномоментно. Но даже если бы США были способны столько поставить, посчитаем в деньгах: это (если предположить, что одну РСЗО выписывают за скромные 5 млн долларов) 5 млрд долларов. Плюс боекомплект, если один «пакет» стоит миллион, то по 100 комплектов на РСЗО – это 100 тысяч комплектов и, о ужас, 100 млрд долларов. Ну, это просто смешно. Таких денег не бывает. И таких запасов оружия и БК для Украины у Запада нет.

Под видом «военной помощи Украине» происходит массовая, крупномасштабная перекачка денег в пользу ВПК. Прежде всего, американского ВПК. А бенефициары ВПК лоббируют продолжение войны, это понятно. Америка, выделяя «миллиарды долларов» Украине, по сути, вообще ничего не «тратит», а только перераспределяет внутри себя ресурсы: от социальных программ, поддержки гражданской промышленности и сельского хозяйства, других бюджетных статей в пользу ВПК. Это, конечно, очень нравится бенефициарам ВПК. Но может не понравиться всем остальным.

Еще хуже дела в Европе. Любой рядовой европеец видит, что на войне с Россией наживаются узкие круги производителей военной техники, а все остальные отрасли из-за санкций скатываются к катастрофе. Люди живут все хуже. И искренне не понимают: почему, сами испытывая трудности, они должны помогать Украине в ее конфликте с Россией, каковой Европы вообще никак не касается.

И здесь с оружием тоже есть интересные подробности. Возьмем, например, шведско-британскую противотанковую управляемую ракету NLAW. Ее стоимость составляет 37 тыс. долларов. При этом комплекс одноразовый. После пуска контейнер можно просто выбросить. Итак, один выстрел стоит 37 тыс. долларов, или больше 2 млн рублей.

Ракета стала такой дорогой из-за инерциальной системы управления. Куча дорогущей электроники, которая пропадает с одним выстрелом. И многие специалисты говорят о том, что это чистый маркетинг.



Ну, вроде того, как в телефон добавляют какую-то функцию, которой человек и не пользуется почти никогда, но делают широкую рекламу и под этим предлогом удваивают цену.

Конечно, NLAW получше, чем обычный ручной противотанковый гранатомет (РПГ), выполняющий те же задачи. Но не настолько лучше, насколько дороже. И так почти по всему ассортименту новейшей натовской техники: соотношение цена – качество не гармоничное. Цена завышена за счет дополнительных возможностей и функций, которые могут и не быть принципиально важными. И даже если они очень важны и полезны (как, например, дополнительные возможности по точному наведению через спутники), то ведь они тоже уничтожаются. Гаубица M777 «три топора» стоит больше 4 млн долларов. Но она не бессмертная. Один удачный удар – и 4 млн долларов в минус.

Стоит еще раз повторить: расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше и больше денег, особенно с учетом того, что стоимость их продукции безбожно завышена. Но вот всем остальным, у которых забирают деньги, чтобы отдать их ВПК, может не очень нравиться.

Поэтому среди представителей других сфер экономики, а также среди рядовых граждан Запада зреет недовольство. Конечно, «когда дело идет о чести семьи, деньги не имеют значения». Для НАТО победа или поражение на Украине – вопрос чести. Запад готов на многое, чтобы продолжать войну руками украинцев. На многое, но не на всё. Вопрос в том, чьи ресурсы начнут заканчиваться раньше – России (с союзниками) или Украины (с Западом). Еще вчера казалось, что ресурсы Запада безграничны. Но сегодня уже есть серьезные сомнения в этом.

(Все цены и цифры в заметке взяты из открытых источников и могут не соответствовать реальным, однако едва ли кардинально; скорее всего, дело обстоит примерно так).

