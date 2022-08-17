Кто заработал на поставках оружия Украине

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17 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Сколько лет Европа протянет без российского газа

Европа ставит новый ценовой газовый рекорд летом. Что будет зимой? REUTERS/Ints Kalnins
В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Почему украинские студенты выбирают российские вузы

Украинские студенты с освобожденных территорий предпочитают учиться в российских вузах Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты? Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Кто заработал на поставках оружия Украине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена. Подробности...

Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...

Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Герман Садулаев

    Кто заработал на поставках оружия Украине

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		17 августа 2022, 17:11

    В марте 2022 года Владимир Путин заявил о размерах помощи семьям воинов, погибших во время специальной военной операции на Украине. Это более 7,4 млн рублей страхового обеспечения и единовременного пособия. Также установлена дополнительная выплата каждой семье погибшего сотрудника силовых ведомств в размере 5 млн рублей.

    В апреле киевский президент Владимир Зеленский решил «переплюнуть» Россию и провозгласил, что за каждого своего убитого будет выдавать 15 млн гривен (кажется, впервые эта сумма была озвучена чиновником киевского режима 1 апреля, в день дурака, что как бы намекает). 15 млн гривен – это (пока еще) около 25 млн рублей (гривна падает). Или около 450 тысяч евро. Вроде солидно. Даже слишком. Разница с Россией, однако, в том, что в России эти компенсации выплачивают, а на Украине получить деньги за убитого практически невозможно. И об этом пишут даже сами украинские пропагандисты.

    Дело в том, что это было изначально невыполнимо. Вероятно, Зеленский и не думал платить столько семьям угробленных военнослужащих. Просто кинул красивую фразу. Есть основания полагать, что число убитых на стороне ВСУ приближается к 100 тысячам. Таким образом, только для выплаты компенсаций необходимо 45 млрд евро.

    Этих денег у Киева никогда не было, нет и не будет. Сейчас Украина выцыганивает у Европы обещанную помощь в 8 млрд евро. Весь годовой бюджет Украины по доходам меньше 60 млрд евро, при том что доходы окажутся гораздо меньше запланированных. Киев ждет, что США и Евросоюз дадут денег на всё. Но с чего европейцы и американцы будут платить за убитых украинцев, тем более такие огромные деньги?

    Представим на минуточку фантастическую ситуацию, когда всем, ну или хотя бы большинству семей уничтоженных военных будут платить по 15 млн гривен, как обещано. Кажется, найдутся украинские «жинки», которые будут выталкивать своих мужей на войну с не самыми добрыми надеждами. А потом получатели компенсации захотят перевести гривны в евро и сразу свалить куда-нибудь в Испанию. С 450 тысячами евро в Испании можно начать новую жизнь.

    Фото: Armed Forces of Ukraine/Cover Im/Reuter

    Но этого не будет. Никто не выдаст украинцам по почти полмиллиона евро. И по 15 млн гривен не выдаст. А если начнут массово выдавать, то это будет значить, что запущен печатный станок, и гривна начнет терять в весе не на проценты, а на порядки. Но вообще, создается такое впечатление, что Зеленский не планирует так надолго. Главное сейчас что-нибудь сказать. А через полгода, глядишь, все поменяется. Может, все-таки придется бежать из Киева.

    США вроде бы выделяют Украине гигантские суммы. На май сего года было запланировано около 53 млрд долларов. Вот только «секрет» в том, что львиной доли этих денег Киев не увидит. Да что там львиной доли. Ничего не увидит. Доллары распределяются в основном внутри самих США. Большая часть этих денег будет потрачена Пентагоном на закупку вооружения. Причем не обязательно для Украины. А для «восполнения собственных запасов».

    С этим оружием вообще все очень интересно. Например, ценообразование. Вот сколько стоит РСЗО HIMARS? Это, конечно, секретная информация. В открытых источниках называют цифры от 3 до 60 млн долларов за одну установку. А один залп стоит миллион долларов. Кто назначает такие цены на оружие и боеприпасы? Вряд ли здесь сильна «рука рынка» и «конкуренция». Просто американский военно-промышленный комплекс решил, что для данного потребителя цена такая. И она такая. Можно подозревать, что наценка и норма прибыли при продаже оружия просто сумасшедшие.

    Это, конечно, очень стимулирует американскую экономику, создавая гигантскую «тягу». Но, с другой стороны, делает операцию очень затратной. Эксперты говорят, что для того, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины, нужна поставка не 10, не 100 даже, а 1000 «Химер» сразу, одномоментно. Но даже если бы США были способны столько поставить, посчитаем в деньгах: это (если предположить, что одну РСЗО выписывают за скромные 5 млн долларов) 5 млрд долларов. Плюс боекомплект, если один «пакет» стоит миллион, то по 100 комплектов на РСЗО – это 100 тысяч комплектов и, о ужас, 100 млрд долларов. Ну, это просто смешно. Таких денег не бывает. И таких запасов оружия и БК для Украины у Запада нет.

    Под видом «военной помощи Украине» происходит массовая, крупномасштабная перекачка денег в пользу ВПК. Прежде всего, американского ВПК. А бенефициары ВПК лоббируют продолжение войны, это понятно. Америка, выделяя «миллиарды долларов» Украине, по сути, вообще ничего не «тратит», а только перераспределяет внутри себя ресурсы: от социальных программ, поддержки гражданской промышленности и сельского хозяйства, других бюджетных статей в пользу ВПК. Это, конечно, очень нравится бенефициарам ВПК. Но может не понравиться всем остальным.

    Еще хуже дела в Европе. Любой рядовой европеец видит, что на войне с Россией наживаются узкие круги производителей военной техники, а все остальные отрасли из-за санкций скатываются к катастрофе. Люди живут все хуже. И искренне не понимают: почему, сами испытывая трудности, они должны помогать Украине в ее конфликте с Россией, каковой Европы вообще никак не касается.

    И здесь с оружием тоже есть интересные подробности. Возьмем, например, шведско-британскую противотанковую управляемую ракету NLAW. Ее стоимость составляет 37 тыс. долларов. При этом комплекс одноразовый. После пуска контейнер можно просто выбросить. Итак, один выстрел стоит 37 тыс. долларов, или больше 2 млн рублей.

    Ракета стала такой дорогой из-за инерциальной системы управления. Куча дорогущей электроники, которая пропадает с одним выстрелом. И многие специалисты говорят о том, что это чистый маркетинг.


    Ну, вроде того, как в телефон добавляют какую-то функцию, которой человек и не пользуется почти никогда, но делают широкую рекламу и под этим предлогом удваивают цену.

    Конечно, NLAW получше, чем обычный ручной противотанковый гранатомет (РПГ), выполняющий те же задачи. Но не настолько лучше, насколько дороже. И так почти по всему ассортименту новейшей натовской техники: соотношение цена – качество не гармоничное. Цена завышена за счет дополнительных возможностей и функций, которые могут и не быть принципиально важными. И даже если они очень важны и полезны (как, например, дополнительные возможности по точному наведению через спутники), то ведь они тоже уничтожаются. Гаубица M777 «три топора» стоит больше 4 млн долларов. Но она не бессмертная. Один удачный удар – и 4 млн долларов в минус.

    Стоит еще раз повторить: расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше и больше денег, особенно с учетом того, что стоимость их продукции безбожно завышена. Но вот всем остальным, у которых забирают деньги, чтобы отдать их ВПК, может не очень нравиться.

    Поэтому среди представителей других сфер экономики, а также среди рядовых граждан Запада зреет недовольство. Конечно, «когда дело идет о чести семьи, деньги не имеют значения». Для НАТО победа или поражение на Украине – вопрос чести. Запад готов на многое, чтобы продолжать войну руками украинцев. На многое, но не на всё. Вопрос в том, чьи ресурсы начнут заканчиваться раньше – России (с союзниками) или Украины (с Западом). Еще вчера казалось, что ресурсы Запада безграничны. Но сегодня уже есть серьезные сомнения в этом.

    (Все цены и цифры в заметке взяты из открытых источников и могут не соответствовать реальным, однако едва ли кардинально; скорее всего, дело обстоит примерно так).

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