В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Взгляд
21 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
Разделы

Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

После демонтажа украинской власти в Причерноморье возникает потребность в новых управленцах РИА Новости
Освобожденные районы Запорожья, вслед за Херсонской областью, получили нового главу правительства. Как и на Херсонщине, это выпускник российской «школы губернаторов». Нашим управленцам предстоит собирать властную вертикаль буквально с нуля. По какому принципу и каким образом формируют новую власть на этих освобожденных землях? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
Перейти в раздел…

США невольно укрепили российскую решимость на Украине

Жители освобожденных территорий получают российские паспорта РИА Новости
Соединенные Штаты наконец обнаружили то, что в открытую заявляется уже несколько недель: на освобожденных от киевского режима территориях Украины планируются референдумы по вопросу об их присоединении к России. Вашингтон называет это «сценарием аннексии» и сравнивает происходящее с крымскими событиями 2014 года. Как ни странно, заявления Белого дома в данном случае способны только помочь России. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немцы вслух не могут признаться, что мощь германской промышленности, все эти экспортные успехи и «майбахи» на продажу многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России. Подробности...

России предстоит вырваться из технологической кабалы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Представим, что мы решили поднапрячься и досрочно погасить ипотеку, которую выплачивали долгие годы. Вот это примерно то самое, что в ближайшее время должно произойти со страной. Мы должны выкупить себя из иностранной кабалы и обеспечить свой технологический суверенитет. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зачем Европа совершает энергетический суицид

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тотальная зависимость Германии и большей части Европы от российского газа сохранится в ближайшие два-четыре года. Это значит, что Газпром при желании и, конечно, не без тяжелых потерь со своей стороны может в буквальном смысле убить экономику локомотива Европы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Изгнание американцев и раздел Сирии

Спецоперация ускоряется

За что «король ужасов» ненавидит Россию

Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
Подробности...

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
  • Да, ухудшилось

  • Да, улучшилось

  • Нет, не изменилось
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
  • Очень сильно

  • Умеренно

  • Не вижу никакой опасности
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Северный поток» возобновил работу
    Минобороны рассказало об атаке украинских БЛА на Запорожскую АЭС Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым» В США не исключили получения Украиной западных истребителей Германия возобновила прием газа по «Северному потоку»
    Россия отказалась поставлять нефть на мировой рынок по низким ценам США «максимально непрозрачно» доставили летальное оружие в Кишинев Белый дом объяснил слова Байдена о раке В честь Зеленского назвали беспозвоночное
    Российские военные использовали «Сумрак» и «Ланцет» на Украине Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса Торговая организация Южной Америки отказалась от диалога с Зеленским Пожар произошел на индийском авианосце «Викрамадитья»

    Главная тема


    Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

    список стран-спонсоров терроризма


    Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России

    украинский олигарх


    Появились сообщения о планах Зеленского лишить Коломойского гражданства Украины

    Президент Украины


    Зеленский утратил в России права на товарные знаки «Квартал 95» и «Сваты»

    Видео

    «школа губернаторов»


    Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

    мировой рынок


    Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

    концлагерь Ясеновац


    Между нацистским скандалом на Балканах и спецоперацией есть связь

    Шведская эко-активистка


    Грета Тунберг перерождается во врага НАТО

    два пути


    Как решить проблему отказа Европы от российского газа

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Американский писатель Стивен Кинг предложил «запретить» русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
    Игорь Мальцев

    В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		21 июля 2022, 09:20

    Чтобы понимать, насколько теплый сортир важней Киева, достаточно открыть любую европейскую газету. И особенно – немецкую. С тех пор как начался идеальный шторм – запрет Канадой на вывоз с ремонта турбины Siemens для «Северного потока», гордые заявления «зеленых» политиков о грядущем отказе от русского газа, падении давления в трубопроводе, бесполезный вояж вице-канцлера Хабека по странам Ближнего Востока в поисках душевного и обычного тепла, – все журналисты заняты одним. Гаданием – выйдет ли первый «Северный поток» из планового ремонта с газом или Путин покажет Европе шиш с маслом вместо газа. 

    По периметру бегают немецкие политики и убеждают всех, что во всем виноват Путин, который точно не даст никакого газа (потому что именно так они поступили бы сами), и поэтому теперь мы вводим протокол катастрофического сценария, по которому жить вы будете в квартирах ниже 19 градусов тепла, а электричество будет подаваться веерно и веерно же отключаться. И так далее.

    Причем упор делается на то, как пострадают бедные немцы из-за того, что Россия всегда нарушала контракты и допрыгалась до того, что «Северный поток – 2», который мог бы спасти Германию, пришлось забанить из-за Украины.

    Мне плевать, если честно, на немцев от Зюльта до Боденского озера. Но вот эта наглая ложь про контракты и про СП2, повторяемая каждый день в газетах, реально бесит. Потому что: а) Россия никогда не нарушала контракты даже в темнейшие дни холодной войны, б) СП2 был запрещен по требованию американцев, когда никакой Украиной в публичном пространстве даже не пахло. Но так как это потребовали Американцы с большой буквы, то местная пресса рукоплескала такому решению.

    Они и сейчас делают вид, что никакой шизофрении в этом нет, потому что, как пишет один комментатор в Welt, «у нас есть 2 канала распространения, которые отличаются тем, что канал распространения II не требует дополнительных затрат, не имеет риска кражи, а также является самым современным. Мы требуем, чтобы поставщик поставлял продукт по каналу I. Предлагать тот же самый товар от того же самого поставщика через канал распределения II – это скандально, унизительно и неприемлемо. Кто-нибудь может мне это объяснить?»  

    Фото: dpa/picture-alliance/TASS

    Читателю газеты Welt отвечает гинеколог из Брюсселя, по совместительству председатель еврокомиссии мадам Ляйен: «Северный поток – 2» не сертифицирован и не может работать» (звучит позывной «Что? Где? Когда?»). Но читатель теперь пошел умней писателя, и его такая тупая ложь и отмазки не трогают: «Завод Tesla в Бранденбурге также имеет только временное разрешение на эксплуатацию. Почему это не может быть сделано для «Северного потока – 2»? О, я забыл, Байден против. Иначе это произошло бы очень быстро», – пишет другой неравнодушный немец.

    Теперь у местных политиков и СМИ две опции: а) Путин не включает Поток после ремонта – а мы ведь говорили, что Россия всегда нарушает контракты, б) Поток включается – а-а-а, Путин испугался! Опции «Россия всегда выполняла контракты, выполняет и сейчас» в их горизонте просто нет. Они все уже проработали и будет только так – шаг вправо, шаг влево – идти против правильного мнения, единственного.

    Но удивительная одержимость душем и теплым сортиром – это только дымовая завеса. Потому что в связи с русским газом существует одна табуированная тема – экономика и промышленность. Причем не сегодняшняя, которая может задышать на ладан. Нет. Немцы вслух не могут признаться, что невероятная конкурентоспособность и мощь германской промышленности при огромных расходах на рабочую силу, вот все эти экспортные успехи и «майбахи» с танками на продажу, многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России. 

    То есть все эти годы и десятилетия, в полном соответствии с контрактами, Россия накачивала Германию выгоднейшим продуктом – дешевой стабильной энергией, которая превращалась в электричество для заводов и фабрик, особенно после запрета на эксплуатацию в стране атомных электростанций (осталось три блока). Дешевое тепло и электричество именно для промышленности. Так как «зеленая энергия» – это красивенький проект для оболваненной молодежи, которая считает, что электричество водится в розетке, а еда – в супермаркете, но на «зелени» танк не построишь. И турбину Siemens – тоже. Об этом молчат газеты и ТВ. 

    Никто не говорит, что дата-центры Google, Amazon и иже с ними работают только благодаря газу и нефти, а вовсе не ветряку и солнечной батарее. Потребляя гигантское количество электричества бесперебойно. Создан общественный миф, согласно которому смартфончики, интернет, поисковики, доставка товаров – это все политически правильная «зеленая» энергетика для электросамокатчиков под радужным небом. Но нет. Это все работает только благодаря дешевому русскому газу в миллиардах кубометров. Хотя, конечно, зарядить айфончик можно и от ветряка. Когда ветер. Но этот ветряк сначала надо произвести – вероятнее всего, совсем не на солнечной энергии.

    Так что основные потери Германии от бездарной политики своих малограмотных (в буквальном смысле, я не шучу) руководителей вовсе не в том, что кто-то теперь будет меньше мыться теплой водой. Нет. Страна на глазах теряет позиции в мировом промышленном процессе. И где-то за океаном потирает ручки тот самый Дядя Сэм из советских карикатур.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •