В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Чтобы понимать, насколько теплый сортир важней Киева, достаточно открыть любую европейскую газету. И особенно – немецкую. С тех пор как начался идеальный шторм – запрет Канадой на вывоз с ремонта турбины Siemens для «Северного потока», гордые заявления «зеленых» политиков о грядущем отказе от русского газа, падении давления в трубопроводе, бесполезный вояж вице-канцлера Хабека по странам Ближнего Востока в поисках душевного и обычного тепла, – все журналисты заняты одним. Гаданием – выйдет ли первый «Северный поток» из планового ремонта с газом или Путин покажет Европе шиш с маслом вместо газа.

По периметру бегают немецкие политики и убеждают всех, что во всем виноват Путин, который точно не даст никакого газа (потому что именно так они поступили бы сами), и поэтому теперь мы вводим протокол катастрофического сценария, по которому жить вы будете в квартирах ниже 19 градусов тепла, а электричество будет подаваться веерно и веерно же отключаться. И так далее.

Причем упор делается на то, как пострадают бедные немцы из-за того, что Россия всегда нарушала контракты и допрыгалась до того, что «Северный поток – 2», который мог бы спасти Германию, пришлось забанить из-за Украины.

Мне плевать, если честно, на немцев от Зюльта до Боденского озера. Но вот эта наглая ложь про контракты и про СП2, повторяемая каждый день в газетах, реально бесит. Потому что: а) Россия никогда не нарушала контракты даже в темнейшие дни холодной войны, б) СП2 был запрещен по требованию американцев, когда никакой Украиной в публичном пространстве даже не пахло. Но так как это потребовали Американцы с большой буквы, то местная пресса рукоплескала такому решению.

Они и сейчас делают вид, что никакой шизофрении в этом нет, потому что, как пишет один комментатор в Welt, «у нас есть 2 канала распространения, которые отличаются тем, что канал распространения II не требует дополнительных затрат, не имеет риска кражи, а также является самым современным. Мы требуем, чтобы поставщик поставлял продукт по каналу I. Предлагать тот же самый товар от того же самого поставщика через канал распределения II – это скандально, унизительно и неприемлемо. Кто-нибудь может мне это объяснить?»

Читателю газеты Welt отвечает гинеколог из Брюсселя, по совместительству председатель еврокомиссии мадам Ляйен: «Северный поток – 2» не сертифицирован и не может работать» (звучит позывной «Что? Где? Когда?»). Но читатель теперь пошел умней писателя, и его такая тупая ложь и отмазки не трогают: «Завод Tesla в Бранденбурге также имеет только временное разрешение на эксплуатацию. Почему это не может быть сделано для «Северного потока – 2»? О, я забыл, Байден против. Иначе это произошло бы очень быстро», – пишет другой неравнодушный немец.

Теперь у местных политиков и СМИ две опции: а) Путин не включает Поток после ремонта – а мы ведь говорили, что Россия всегда нарушает контракты, б) Поток включается – а-а-а, Путин испугался! Опции «Россия всегда выполняла контракты, выполняет и сейчас» в их горизонте просто нет. Они все уже проработали и будет только так – шаг вправо, шаг влево – идти против правильного мнения, единственного.

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Но удивительная одержимость душем и теплым сортиром – это только дымовая завеса. Потому что в связи с русским газом существует одна табуированная тема – экономика и промышленность. Причем не сегодняшняя, которая может задышать на ладан. Нет. Немцы вслух не могут признаться, что невероятная конкурентоспособность и мощь германской промышленности при огромных расходах на рабочую силу, вот все эти экспортные успехи и «майбахи» с танками на продажу, многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России.

То есть все эти годы и десятилетия, в полном соответствии с контрактами, Россия накачивала Германию выгоднейшим продуктом – дешевой стабильной энергией, которая превращалась в электричество для заводов и фабрик, особенно после запрета на эксплуатацию в стране атомных электростанций (осталось три блока). Дешевое тепло и электричество именно для промышленности. Так как «зеленая энергия» – это красивенький проект для оболваненной молодежи, которая считает, что электричество водится в розетке, а еда – в супермаркете, но на «зелени» танк не построишь. И турбину Siemens – тоже. Об этом молчат газеты и ТВ.

Никто не говорит, что дата-центры Google, Amazon и иже с ними работают только благодаря газу и нефти, а вовсе не ветряку и солнечной батарее. Потребляя гигантское количество электричества бесперебойно. Создан общественный миф, согласно которому смартфончики, интернет, поисковики, доставка товаров – это все политически правильная «зеленая» энергетика для электросамокатчиков под радужным небом. Но нет. Это все работает только благодаря дешевому русскому газу в миллиардах кубометров. Хотя, конечно, зарядить айфончик можно и от ветряка. Когда ветер. Но этот ветряк сначала надо произвести – вероятнее всего, совсем не на солнечной энергии.

Так что основные потери Германии от бездарной политики своих малограмотных (в буквальном смысле, я не шучу) руководителей вовсе не в том, что кто-то теперь будет меньше мыться теплой водой. Нет. Страна на глазах теряет позиции в мировом промышленном процессе. И где-то за океаном потирает ручки тот самый Дядя Сэм из советских карикатур.