Зачем Европа совершает энергетический суицид

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20 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

Европейцы пытаются выбраться из санкционной ловушки REUTERS/Yves Herman
Антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений. Почему Евросоюз готов облегчить условия поставок российской пшеницы на мировой рынок и как это может быть связано с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток»? Подробности...
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Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Между нацистским скандалом на Балканах и спецоперацией есть связь

Мемориальный комплекс на месте концлагеря специально выглядит так, чтоб не напоминать о национальности жертв Ясеноваца REUTERS/Antonio Bronic
Между Сербией и Хорватией – грандиозный скандал, каких не знали со времен войны. Президенту Сербии Александру Вучичу отказали в возможности почтить память деда – жертвы уникального по своей жестокости хорватского концлагеря Ясеновац. Что пытаются скрыть хорваты? И как это связано со спецоперацией ВС РФ на Украине? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Европа совершает энергетический суицид

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тотальная зависимость Германии и большей части Европы от российского газа сохранится в ближайшие два-четыре года. Это значит, что Газпром при желании и, конечно, не без тяжелых потерь со своей стороны может в буквальном смысле убить экономику локомотива Европы. Подробности...

Российское общество оказалось на удивление здоровым

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Это не каждый может сформулировать, но абсолютное большинство чувствует: мы – не только солдаты на передовой, но все общество – сражаемся за будущее России, за то, чтобы наша страна и наш народ продолжили свое существование в мире, максимально подходящем именно нам. Подробности...
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Вперед – к прошлому, или Византия как идеал

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Философская, общественно-политическая, эстетическая мысль поздней античности, ранней Византии – это предел возможного в нашем мире. Вся последующая история Европы были лишь историей упадка. Подробности...
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За что «король ужасов» ненавидит Россию

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Скотство хорватов и унижение сербов

Зеленский обезглавил силовой блок

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Куда в ближайшие дни ударит российская армия

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    Глеб Простаков

    Зачем Европа совершает энергетический суицид

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		20 июля 2022, 11:50

    Европейский союз теперь все чаще говорит о противостоянии с Россией не в контексте Украины, но в контексте собственной энергетической безопасности. 14 июля стало известно о том, что крупнейшие покупатели российского газа в Германии – компании Uniper и RWE – получили от Газпрома уведомление о форс-мажорных обстоятельствах. Возможно, что такие уведомления в ближайшее время получат и другие покупатели российского газа.

    Обстоятельства форс-мажора возникли еще месяц назад в связи с трудностями с возвращением турбины газоперекачивающего агрегата, которую компания Siemens ремонтировала на своих мощностях в Канаде. Несмотря на то, что Берлин и Оттава согласовали доставку турбины в обход санкций, вызвав негодование Киева, в Германии всерьез опасаются, что поставки по «Северному потоку» не будут возобновлены даже в прежних, сокращенных, объемах.

    Сейчас газопровод находится на плановом ремонте, который должен продлиться до 21 июля. Эта дата стала по-настоящему сакральной для немецких СМИ. Ведь если поставки после нее не возобновятся хотя бы в прежнем объеме 40% мощности газопровода, дефицит грозит уже не только домохозяйствам, значительная часть которых начали экономить энергию, но и промышленности, что чревато запуском глубокой рецессии в Германии, а с ней – и во всем ЕС.

    Даже в случае возврата турбины, ее транспортировка в Россию и пусконаладочные работы позволят запустить работу газопровода не раньше начала августа. А к тому времени много чего может произойти. Тревогу у европейцев вызывает интенсификация боевых действий в Сумской области, где находится вторая из двух газоизмерительных станций, которая учитывает поставки газа через территорию украинской ГТС. Пропускать газ через первую такую станцию, находящуюся в Луганской области, Киев отказался еще в мае, в связи с тем, что территория контролируется российскими войсками.

    Еще до полной остановки «Северного потока» Uniper запросила помощь у правительства Германии. Компания теряет около 30 млн евро в сутки, вынужденно покупая газ по сумасшедшим биржевым ценам в отсутствие трубопроводных поставок от Газпрома. А 19 июля стало известно о начале отбора компанией газа из хранилищ. Иными словами, сейчас германские хранилища не только не наполняются, но и опустошаются. По расчетам германского Минэнерго, прекращение поставок газа Россией не позволит заместить его из других источников – начнутся отключения промышленных предприятий.

    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Уведомление о форс-мажорных обстоятельствах – попытка избежать штрафов со стороны Газпрома. Но и возможные штрафы, и сопровождающие их судебные разбирательства – это все еще про сотрудничество и договоренности. Тогда как ни военные действия на Украине, ни риторика западного истеблишмента о необходимости военного поражения России, явно не способствуют такому диалогу. В Германии всерьез опасаются, что история с ремонтом турбины и плановым ремонтом газопровода может быть только предлогом для Газпрома снизить объемы поставок. И тут уж грех жаловаться, a la guerre comme a la guerre.

    В краткосрочной перспективе Газпром едва ли много теряет от снижения объемов экспорта, который с лихвой окупается продажами на биржевом рынке по спотовым ценам. С долгосрочной перспективой тоже вроде все определилось. ЕС заявил, что намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, включая газ. На строительство необходимой для этого инфраструктуры – СПГ-терминалов, проектов вроде расширения южного газотранспортного коридора по доставке газа из Азербайджана, запуск экспорта из Израиля – уйдет как минимум пять лет. Плевый срок в масштабах истории, но огромный с точки зрения динамики геополитических процессов в моменте.

    Реализация масштабных инфраструктурных проектов в газовой сфере Россией – строительство новой ветки «Силы Сибири», участие в разработке иранских месторождений и т. п. – займет не меньше тех же пяти лет. Иными словами, развод неизбежен, интерес представляет сам бракоразводный процесс, в результате которого стороны могут решить стоящие перед ними задачи более высокого порядка. А ставки в игре действительно высоки – тут уже не до штрафов.

    Тотальная зависимость Германии и большей части Европы от российского газа сохранится в ближайшие два-четыре года. Это значит, что Газпром при желании и, конечно, не без тяжелых потерь со своей стороны может в буквальном смысле убить экономику локомотива Европы. Германия покупает в России 40%, значительные объемы газа поступают из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, но и эти объемы могут оказаться недоступными, когда экспорт газа ввиду дефицита перекроет Великобритания. Энергетический кризис придаст ускорение давно зреющему экономическому кризису – возможно, самому серьезному со времен Второй мировой войны в Европе.

    Потери Газпрома – это неизбежное снижение добычи газа и необходимость консервации скважин, что само по себе достаточно болезненный процесс. Более того, экономический кризис в Европе лежит в плоскости интересов России лишь отчасти, такой кризис намного выгоднее США, куда устремятся европейские капиталы на фоне проблем в Старом Свете. Но суицидальное поведение Европы и агрессивная риторика не дают поводов к оптимизму. И если загнанных лошадей действительно пристреливают, возможно, пуля должна пролететь по газопроводам.

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