Зачем Европа совершает энергетический суицид

Европейский союз теперь все чаще говорит о противостоянии с Россией не в контексте Украины, но в контексте собственной энергетической безопасности. 14 июля стало известно о том, что крупнейшие покупатели российского газа в Германии – компании Uniper и RWE – получили от Газпрома уведомление о форс-мажорных обстоятельствах. Возможно, что такие уведомления в ближайшее время получат и другие покупатели российского газа.

Обстоятельства форс-мажора возникли еще месяц назад в связи с трудностями с возвращением турбины газоперекачивающего агрегата, которую компания Siemens ремонтировала на своих мощностях в Канаде. Несмотря на то, что Берлин и Оттава согласовали доставку турбины в обход санкций, вызвав негодование Киева, в Германии всерьез опасаются, что поставки по «Северному потоку» не будут возобновлены даже в прежних, сокращенных, объемах.

Сейчас газопровод находится на плановом ремонте, который должен продлиться до 21 июля. Эта дата стала по-настоящему сакральной для немецких СМИ. Ведь если поставки после нее не возобновятся хотя бы в прежнем объеме 40% мощности газопровода, дефицит грозит уже не только домохозяйствам, значительная часть которых начали экономить энергию, но и промышленности, что чревато запуском глубокой рецессии в Германии, а с ней – и во всем ЕС.

Даже в случае возврата турбины, ее транспортировка в Россию и пусконаладочные работы позволят запустить работу газопровода не раньше начала августа. А к тому времени много чего может произойти. Тревогу у европейцев вызывает интенсификация боевых действий в Сумской области, где находится вторая из двух газоизмерительных станций, которая учитывает поставки газа через территорию украинской ГТС. Пропускать газ через первую такую станцию, находящуюся в Луганской области, Киев отказался еще в мае, в связи с тем, что территория контролируется российскими войсками.

Еще до полной остановки «Северного потока» Uniper запросила помощь у правительства Германии. Компания теряет около 30 млн евро в сутки, вынужденно покупая газ по сумасшедшим биржевым ценам в отсутствие трубопроводных поставок от Газпрома. А 19 июля стало известно о начале отбора компанией газа из хранилищ. Иными словами, сейчас германские хранилища не только не наполняются, но и опустошаются. По расчетам германского Минэнерго, прекращение поставок газа Россией не позволит заместить его из других источников – начнутся отключения промышленных предприятий.

Уведомление о форс-мажорных обстоятельствах – попытка избежать штрафов со стороны Газпрома. Но и возможные штрафы, и сопровождающие их судебные разбирательства – это все еще про сотрудничество и договоренности. Тогда как ни военные действия на Украине, ни риторика западного истеблишмента о необходимости военного поражения России, явно не способствуют такому диалогу. В Германии всерьез опасаются, что история с ремонтом турбины и плановым ремонтом газопровода может быть только предлогом для Газпрома снизить объемы поставок. И тут уж грех жаловаться, a la guerre comme a la guerre.

В краткосрочной перспективе Газпром едва ли много теряет от снижения объемов экспорта, который с лихвой окупается продажами на биржевом рынке по спотовым ценам. С долгосрочной перспективой тоже вроде все определилось. ЕС заявил, что намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, включая газ. На строительство необходимой для этого инфраструктуры – СПГ-терминалов, проектов вроде расширения южного газотранспортного коридора по доставке газа из Азербайджана, запуск экспорта из Израиля – уйдет как минимум пять лет. Плевый срок в масштабах истории, но огромный с точки зрения динамики геополитических процессов в моменте.

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Реализация масштабных инфраструктурных проектов в газовой сфере Россией – строительство новой ветки «Силы Сибири», участие в разработке иранских месторождений и т. п. – займет не меньше тех же пяти лет. Иными словами, развод неизбежен, интерес представляет сам бракоразводный процесс, в результате которого стороны могут решить стоящие перед ними задачи более высокого порядка. А ставки в игре действительно высоки – тут уже не до штрафов.

Тотальная зависимость Германии и большей части Европы от российского газа сохранится в ближайшие два-четыре года. Это значит, что Газпром при желании и, конечно, не без тяжелых потерь со своей стороны может в буквальном смысле убить экономику локомотива Европы. Германия покупает в России 40%, значительные объемы газа поступают из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, но и эти объемы могут оказаться недоступными, когда экспорт газа ввиду дефицита перекроет Великобритания. Энергетический кризис придаст ускорение давно зреющему экономическому кризису – возможно, самому серьезному со времен Второй мировой войны в Европе.

Потери Газпрома – это неизбежное снижение добычи газа и необходимость консервации скважин, что само по себе достаточно болезненный процесс. Более того, экономический кризис в Европе лежит в плоскости интересов России лишь отчасти, такой кризис намного выгоднее США, куда устремятся европейские капиталы на фоне проблем в Старом Свете. Но суицидальное поведение Европы и агрессивная риторика не дают поводов к оптимизму. И если загнанных лошадей действительно пристреливают, возможно, пуля должна пролететь по газопроводам.

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