Новороссия исправляет историческое недоразумение

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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Макрон удерживает Россию и США от разрыва дипотношений

Политические призывы Владимира Зеленского разбились о юридическую логику Эммануэля Макрона Eliot Blondet/ABACAPRESS/Reuters
Эммануэль Макрон не согласился с призывом Владимира Зеленского объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Страны из этого списка, который составляется Госдепом США, обычно попадают под самые жесткие санкции. По каким критериям государства становятся фигурантами данного списка и как России стоит относиться к подобным дискуссиям?  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Британия хочет занять место США в роли главного врага России

Джонсон пытается сделать Британию основным врагом России, потеснив даже Штаты Matthias Schrader/AP/ТАСС
Ни дня не проходит без того, чтобы правительство Великобритании не выступило с очередной антироссийской инициативой или не высказалась бы о войне с РФ до полной победы над ней как минимум на территории Украины. Означает ли это, что в лице Британии мы теперь имеем врага даже более опасного, чем Соединенные Штаты?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Новороссия исправляет историческое недоразумение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
На землях Новороссии сходились интересы империй. Политические игры привели этот знаковый для истории русской экспансии регион в состав другой страны. И сегодня у нас есть возможность разобраться с этим историческим недоразумением. Подробности...

Как прекратить обстрелы Донецка

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Видимо, удары по центрам принятия решений в Киеве – это последний довод для того, чтобы вразумить ЗЕ-команду, и пока этот метод применяться не будет. Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Тимур Шерзад

    Новороссия исправляет историческое недоразумение

    Тимур Шерзад
    журналист
    		29 июня 2022, 09:22

    Когда-то границы между Россией и Турцией в современном понимании не существовало. Меж двумя империями находилась «ничейная» полоса. Бесконечная степь была эдаким сухопутным океаном. Удобного рельефа для обороны там не имелось. Толком «зацепиться» в ней было не за что. Зато оттуда в любую секунду могли пожаловать профессиональные хищники – живущие за счет набегов ватаги конных воинов.

    Даже во времена Ивана Грозного крымские татары все еще могли грозить, например, сжечь Москву. Крупные набеги удавалось отбивать, но ценой немалых усилий. Как, например, в битве при Молодях в 1572 году, когда вражье войско удалось заманить в зону поражения царской артиллерии и обескровить. Произошло это совсем близко от столицы, в сегодняшнем Подмосковье, между Чеховом и Подольском.

    Но России не было суждено вечно терпеть набеги с юга. Мощь державы росла. Появлялись новые технические средства. Эра кочевых и не очень набегов, по крайней мере, в Европе, к XVIII веку подходила к концу. Вооруженный мушкетом, коммуникациями своего времени, поддерживаемый регулярными войсками земледелец становился сильнее конного хищника.

    Поэтому к временам Екатерины Великой, уже прорубив окно в Европу, прочно обосновавшись на Балтике и более-менее устаканив границы на западном направлении, Российская империя обратила свое внимание на юг. Теперь страна могла позволить себе завоевать бескрайние степи и прочно там обосноваться.

    На юг двинулись войска. Но завоевать безлюдные пространства было не так сложно, как удержать. Регулярная пехота сравнительно легко побьет и еще легче выдавит налетчиков. Но стоит отвернуться на секунду, те вернутся. И вновь продолжат набеги. Мало просто побить и уйти. Очень важно еще и заселить новые территории.

    Для этого Екатерина объявила нечто вроде современных специальных экономических зон. В Новороссии бесплатно или за символическую цену раздавали землю, освобождали от налогов, давали выгодные кредиты. Петербург активно зазывал колонистов из зарубежных стран – русские агенты ездили по перенаселенным городам Европы и активно проповедовали переезд. Благо земля была плодородная, климат теплый, а условия удобные. Безопасность обеспечивали войска и переселенные на новые южные территории казаки.

    В новообразованный регион вошли сегодняшние Крым, Запорожская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Херсонская области, а также Донбасс. До прихода русских эти земли назывались Диким полем не просто так. Зато после масштабной кампании по привлечению поселенцев в Екатерининскую эпоху там быстро начали расти новые города – Херсон, Одесса, Севастополь, Екатеринослав (он же Днепропетровск, он же Днепр) и другие.

    Одно подстегивало другое. Создание Черноморского флота порождало тяжелую промышленность. Переезд на новые земли дворянства со своими крестьянами развивал сельское хозяйство. А имперские войска позволяли всему этому существовать в безопасном режиме. Но спокойствию не было суждено царить вечно – впереди Новороссию, как и всю Россию, ждали бурные времена большой смуты.

    Воля хаоса

    Проигрыш в Первой мировой войне стоил России войны Гражданской, которая оказалась для страны еще более разрушительной, чем самый масштабный на тот момент вооруженный конфликт. Политический хаос позволил поднять головы профессиональным революционерам и местечковым националистам. Каждый стремился урвать суверенитета, сколько сможет унести и даже больше.

    Итоги Гражданской войны не вынесли Новороссию за пределы страны, подобно Польше или Финляндии. Но они повлияли на ее место внутри нового государства – Советского Союза, ставшего очередной формой существования России. Ее включили в состав Украинской республики, руководствуясь не культурной схожестью или экономическими расчетами, а особенностями марксистской теории большевиков.

    Победившие в войне красные искренне считали, что путь к коммунизму должен лежать через эмансипацию. Марксизм заявлял, что для нужной «зрелости» народы должны пройти стадии социально-политического развития. И только потом «созреть» до учения Маркса и Энгельса. Поэтому коммунисты активно подстегивали национализм малых народов, при этом безжалостно преследуя национализм русский. Просто потому, что считали, что тут растить больше нечего – русские, мол, и так прошли через эту стадию и даже породили социалистическую революцию. Так что теперь пусть подвинутся и другим помогут, а сами вперед не лезут – или это будет империализм и угнетение.

    Руководствуясь хоть и специфическими, но, наверное, в чем-то благими побуждениями, большевики искусственно ускоряли развитие тех нерусских народов бывшей Российской империи, до которых могли дотянуться. Кому-то из десятка-другого племенных наречий конструировался язык, кому-то академики собирали из осколков наивного искусства нечто похожее на культуру. А кому-то административно прирезали несвойственные для естественного ареала «титульного» народа земли. 

    В случае с присоединением к Украине Новороссии со стороны большевиков играло роль и стремление добавить в каждую из республик СССР свою базу поддержки – промышленных рабочих. Так в состав молодой Украины попал Донбасс. Тот самый заведомо чужеродный элемент, который сотню лет спустя станет ее «раскольщиком», а может быть, даже и могильщиком.

    Восстановить справедливость

    Современной Украине в виде Новороссии досталась настоящая жемчужина. Тяжелая промышленность, зерно, выход в Черное море. Образованное и привыкшее к работе население. Причем все это досталось фактически бесплатно. Кто-то, конечно, может заявить, что за это Украина в прошлом расплатилась тяготами Гражданской войны. Но в те мрачные годы «платили» все, а вот что-то получили – немногие.

    30 лет независимости подвели черту – Украина не смогла распорядиться большевистским подарком. Киев не сумел выстроить баланс между разнородными элементами. А попытавшись «украинизировать» русские регионы, не смог похвастаться достаточным тактом и мудростью, чтобы делать это постепенно. Варить лягушку на медленном огне украинцам терпения не хватило.

    И в этом есть исторический шанс для России, перед которой стоит задача вернуть утерянные земли и воссоединить разбросанный русский народ в рамках одного государства. Сегодня у нас есть возможность вернуть обратно то, что наше по праву. Значительная часть Новороссии уже освобождена – Крым, Донбасс, Херсон уже в наших руках. Если войскам будет благоволить удача и не помешает политическое стремление сиюминутно выгадать три копейки там, где завтра и рубль не поможет, дойдет дело и до Днепропетровска, Николаева и Одессы.

    Должно дойти. 

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