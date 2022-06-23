Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Взгляд
23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
Разделы

Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался перед лицом сухопутной блокады из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
Перейти в раздел…

Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

Российские войска продолжают успешное наступление РИА Новости
Первое после Мариуполя крупное окружение украинских войск произведено на фронтах в Донбассе. Российским подразделениям совместно с войсками союзников удалось прорвать фронт в направлении одного из ключевых населенных пунктов – Артемовска. Сколько украинских войск оказалось в котле и какое значение это имеет для боевых действий? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...

Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...

У Казахстана нашлись свои слабости

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Китае мы видим уверенную в себе мировую державу, на которую можно опереться, то Казахстан – это пока еще многократно повторенное обещание. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Перейти в раздел…

«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

Перейти в раздел…

Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
Подробности...

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...

По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Умер Юрий Шатунов
    Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР Минобороны показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации МИД обвинил Запад в попытке нарушить авиасообщение России и Турции FT: Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»
    Военный эксперт назвал способ прорыва транзитной блокады Калининграда Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре США задумались о законе времен Корейской войны из-за проблем с нефтью ФРС отказалась считать действия России основной причиной инфляции в США
    Киев признал потерю двух населенных пунктов к югу от Лисичанска Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы Греческие СМИ: Европа переходит на уголь и готовится к суровой зиме В России могут запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки

    Главная тема


    Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

    вотум недоверия


    Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России

    Белоруссия


    В Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Лукашенко

    календарь-2023


    Минтруд назвал выходные и праздничные дни в 2023 году

    Видео

    наступление в Донбассе


    Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

    газотурбинный конфликт


    «Северный поток» заставит Европу и Канаду пойти против США

    курсы валют


    Кому выгоден сильный рубль

    уязвимый плацдарм


    Зачем Украина упорно атакует остров Змеиный

    энергетический кризис


    Газовая истерика Германии напугала всю Европу

    победа здравого смысла


    Сергей Худиев: В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

    способы выживания


    Тимофей Бордачёв: У Казахстана нашлись свои слабости

    неизбежная победа


    Игорь Мальцев: После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

    на ваш взгляд


    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
    Дмитрий Грунюшкин

    Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		23 июня 2022, 11:56

    История России, в том числе и новой России, это история военных конфликтов. Непрерывной череды больших и малых войн, через которые прошли миллионы мужчин-соотечественников.

    Мы – страна ветеранов. И бывает, что ветеран этот значительно младше тебя самого, что поначалу не укладывалось в голове. Ведь люди моего поколения привыкли, что ветеран – это седовласый дедушка с орденскими планками. Правда, даже я помню, что эти ветераны были вполне себе крепкими здоровыми мужиками чуть за 50, которые только-только на пенсию пошли, а многие еще работали и с удовольствием забивали козла на скамеечке после рабочего дня.

    Да, у нас были еще «афганцы». Но, в отличие от ТЕХ ветеранов, они были явлением штучным. Хотя и через Афган за 10 лет войны прошло больше миллиона человек. Но «афганцы» уникальны не только этим. Они были первым поколением молодых ветеранов. И это несоответствие шаблону с трудом вписывалось в привычную картину мира.

    Когда-то давно, когда генерал Лебедь еще бодался за пост президента с Ельциным, он поздравлял по телевизору «афганцев» с годовщиной вывода войск из Афганистана. Он тогда сказал: «воевавшие дети невоевавших отцов, вы походили по крови и знаете цену жизни».

    Эти слова запали мне в память. Мне стало понятно, почему взрослые мужики так неловко себя чувствуют, когда в их компании оказывается «афганец» или «чеченец». Почему они прячут глаза, разговаривая с ними. Им не по себе от того, что рядом с ними мальчишка, который нюхнул пороху и навидался крови, а они – нет.

    Ветеран войны, который младше тебя, – это неестественно. Это противоречит естественному ходу вещей. Ветеран должен быть пожилым, с мудростью в усталых глазах и философским отношением к жизни. А когда ты, 40-летний, видишь дым в глазах 25-летнего мальчишки, привычный мир рушится, и ты не знаешь, что с этим делать.

    Отец мой не воевал. И дядька, его брат, не воевал. Хотя лучших солдат я не могу представить. Не воинов, а именно солдат. Спокойных и деловитых, всегда готовых не к подвигу, а к тяжелой ратной работе. Они не воевали, но были готовы к этому. Я в этом не сомневаюсь. Не просто так на Советской площади в Саранске на «Стеле Павших» Грунюшкиных больше, чем Сидоровых. Ивановых и Петровых, правда, больше, но тут уж куда деваться. Их вся страна, а нас всего одна пригородная деревня с характерным названием Солдатское.

    Но я не о том. Как-то я вызвал из ЖЭУ сантехников. Перестраивали ванную и туалет, а отключать-подключать стояк имеют право только местные сантехники. Пришли дядька и парень лет 30. Возятся с трубами, что-то отпиливают. Старший куда-то отлучился, а парень вдруг зовет меня: «хозяин, можешь помочь?» Ну, почему бы не помочь, помогу. А парень объясняет – тут надо придержать, а у меня палец не может. Смотрю, а палец у него чуть не под прямым углом выгнут. Я придержал, где надо, а тот все смеется – мол, пардонь, хозяин, так уж получилось, когда Грозный в 95-м брали, я в пехоте был, куда-то бежал, а тут хренак – мина бабахнула рядом, меня отбросило, а автомат вырвало из рук вместе с пальцем – он в это время в спусковой скобе был. Так толком и не вправили. Я с ним вместе посмеялся, а в глотке будто не воробей, а здоровый еж застрял. Пока не ушли – не мог выдохнуть. Ему смешно, а мне дышать было трудно.

    Он был младше меня, но не на много старше моего сына. И я в который раз подумал об этой чертовой дырочке. Мой отец прошел между большой войной и малыми. Меня забрали в армию в 1987-м, когда в Афгане уже все заканчивалось и парней моего призыва туда уже почти не отправляли. А в 1989-м, когда дембельнулся, до Чечни оставалось несчастных пять лет, не говоря о Таджикистане, Абхазии и Карабахе, где полыхнуло почти сразу после того, как я вернулся «на мирные рельсы». Пацаны, прошедшие Афган, совсем чуть-чуть старше меня, а «чеченцы» – на столько же младше.

    «Дырочки» между войнами становились все меньше и меньше. Несмотря на эту щель, в которую я невольно проскочил, была железная вероятность в нее не попасть. Сразу после школы меня военкомат против моей воли направил в уфимское вертолетное училище, тогда только созданное. А я вертолетчиком быть не хотел, я хотел быть истребителем, как мой двоюродный брат. И я в Уфе банально сознательно заваливал экзамены. В итоге, правда, летчиком так и не стал, но это другая история. Дело в другом – я поступал в 1986-м, в 1990-м я бы выпустился лейтенантом, а в 1995-м был бы старлеем или, при особых заслугах, капитаном. И я бы хапнул первую Чеченскую полной шапкой. Именно старлеи и капитаны тогда ходили на «восьмерках» и «крокодилах» сквозь огонь ДШК и «Игл» по всему Северному Кавказу.

    Повезло? Не знаю. Иногда мне кажется, что НЕ повезло. Иначе из-за чего мои друзья едут в Донбасс? Чтобы не быть невоевавшими отцами воевавших детей? Молодые ветераны больше не штучное явление. За несчастные 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы» и масса других. Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев».

    Лет 10 назад на 9 Мая в московском парке ЦДСА, который сейчас Екатерининский, видел знаковую сцену. На одной из скамеечек с нехитрой закуской и бутылочкой сидели три ветерана – старик с настоящим иконостасом на груди, мужик лет 40 в «песчанке» с «Красной звездой» на груди и одноногий парень лет 30 в голубом берете. История нашей страны в одной сцене. Сейчас к ним бы мог подсесть мальчишка с шевроном Z.

    Да, промежутки между военными конфликтами истончились почти до невидимости. И стране нужно привыкать к тому, что рядом с нами ходят воевавшие дети невоевавших отцов. И жить с этим.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •