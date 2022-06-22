В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

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22 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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Кому выгоден сильный рубль

Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад Максим Блинов/РИА Новости
Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Великобритания противопоставила себя всей Европе

Лондон ищет конфликта с Россией, но находит – с Евросоюзом Vuk Valcic/Global Look Press
Целую серию политических атак на Евросоюз предприняла в последнее время Великобритания. Это связано в том числе с российской спецоперацией на Украине – политика Лондона оказалась гораздо более агрессивной, чем Берлина или Брюсселя. Что стоит за этой агрессией и почему Евросоюз терпит такое к себе отношение? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Высокая культура на Украине рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла. Подробности...

После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме российский президент поднял тему национализации элит и мотивировал бизнес идеей служения родной стране. Подробности...
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Британия против России: глобальная война

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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    Сергей Худиев

    В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 июня 2022, 12:10

    Учёный совет Киевской консерватории отказался убрать имя Петра Ильича Чайковского из своего названия. Как сказал один из членов совета, Юрий Рыбчинский, «воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом».

    Это решение – в текущей обстановке – требует немалого мужества. Недавно мы видели, как из названий множества учреждений на Западе вычеркивались имена людей, которые, хотя и внесли свой вклад в культуру или науку, но оказались осуждены по новейшим идеологическим стандартам – за принадлежность к угнетательским классам или господствующим этническим группам. Причем на Западе мало кто дерзал возвысить голос против явной абсурдности такой чистки – потому что с активистами лучше было не связываться.

    Впрочем, принадлежность творцов культуры к «угнетателям» была делом неизбежным – угнетенные социальные или этнические группы до самого недавнего, по историческим меркам, времени, просто не имели возможности заниматься культурой или наукой. Это, разумеется, не их вина и не признак их неспособности – просто так уж шла история. Высокая культура создается господствующим слоем – а потом уже воспринимается всеми остальными.

    Наблюдали мы и борьбу со всем русским на Украине – от названий улиц до памятников включительно. Беда в том, что, когда люди объявляют себя жертвами «колониального угнетения» и принимаются за «деколонизацию», она неизбежно превращается в обескультуривание; высокая культура – в частности, классическая музыка – рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. Этот взгляд на вещи приобрел большое влияние на Западе – и нашел подражателей на Украине. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла.

    Что отличает высокую культуру? Несколько черт, среди которых можно было бы назвать стремление к красоте. Не к развлечению, не к коммерческому успеху, не к провозглашению текущей социально-политической повестки, а именно к красоте.

    Конечно, творцы высокой культуры жили в определённые эпохи и могли быть вовлечены в смуты и столкновения того времени – но сейчас мы не вспомним об этих конфликтах без специальных разъяснений. Они едва ли нас волнуют – все это дела давно минувших дней. Мы с трудом вспомним, какие правители тогда были и какие войны они вели. Но искусство, которое создавалось в ту эпоху — в отличие от тогдашних событий – продолжает нас поражать. Потому что оно говорит о красоте, которая никак не подчинена времени.

    Это и определяет другую черту классики – ее долговечность. Классика – это произведения, которые исполняют столетиями; они остаются, когда всё остальное заносят пески времен. Вы не вспомните без «Яндекса» победителя Евровидения пятилетней давности; никому в голову не придет заново петь победившую тогда песню. Но, например, «Щелкунчика» исполняют в разных странах – и будут исполнять столетиями.

    Классика выводит нас из времени если не в вечность, то во время значительно более масштабное – измеряемое столетиями и тысячелетиями, а не неделями и месяцами. Как свидетель прошедших столетий, она как бы говорит нам: «и это пройдет».

    Она спасает нас от поглощенности сегодняшним – сегодняшними страхами, сегодняшними конфликтами, сегодняшней враждой. Люди склонны возводить в абсолют свои текущие переживания, свой нынешний взгляд на вещи. Классика позволяет увидеть все с другой перспективы. Музыка, которая звучала за столетия до нас и будет звучать столетия после, напоминает о том, что мир не кончается сегодня, нам еще жить в нем после конфликта, и мы должны заглядывать в это будущее – не только для того, чтобы быть к нему готовыми, но и чтобы строить его прямо сейчас.

    Поэтому хранители высокой культуры несут миссию, которая выходит за рамки веков и государств – они сохраняют ценности, которые связывают прошлое и будущее, которые делают нас сопричастными людям прошлого, а нас самих – грядущим поколениям. Они поддерживают ту «дней связующую нить» которую все время пытаются разорвать конфликты и смуты.

    Это нелегкая миссия – она требует усердия, а иногда, как сейчас, и мужества. Тем более нам стоит отметить тех, кто несет ее с честью.

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