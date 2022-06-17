Мир может принести только Россия

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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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На самых влиятельных людей США открыта охота

Подозреваемый имел при себе пистолет, два магазина к нему, штык-нож, перцовый баллончик и молоток с гвоздодером Allison Bailey/Reuters
Покушение на жизнь члена Верховного суда США Бретта Кавано – только часть того революционного по сути насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом. Леволиберальные уличные активисты переходят к террору против институтов, на которых американское государство держалось веками. Устоит ли оно теперь?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...

Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    Главная тема


    Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

    «не вступаем в войну с Россией»


    На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия

    участие в боевых действиях


    В Госдепе заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике

    «всплыли в Албании»


    Лавров: Поставленные Украине Stinger и Javelin уже на черном рынке

    Видео

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    Какие беспилотники нужны ВМФ России

    кумулятивный эффект


    Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

    «переход на сторону врага»


    Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

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    трагедия Донецка


    Игорь Мальцев: Киев списал людей со счетов

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    Сергей Худиев: Растление не должно быть выгодным

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
    Сергей Миркин

    Мир может принести только Россия

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		17 июня 2022, 09:08

    За восемь лет мы в Донецке привыкли к обстрелам, но даже для нас 13 июня стало неординарным днем. Город был обстрелян одновременно с разных направлений и рекордным количеством боеприпасов – более 300 ракет и снарядов принял Донецк в этот день. Такого никогда не было ни 2014-м, ни в 2015-м. 

    Ты сидишь в своей квартире и не знаешь – следующий снаряд прилетит в твой дом или в какой-то другой. Если повезет, то осколок просто выбьет оконные стекла, если нет – попадешь в больницу или на кладбище. Все реагируют на такие ситуации по-разному. Лично у меня возникает чувство отрешения от реальности и всепоглощающий фатализм. От тебя ничего не зависит – что будет, то будет. 13-го, во время адского обстрела, я смотрел комедийный сериал.

    Некоторые мои знакомые во время обстрелов сидят в коридоре или в ванной. С одной стороны, это рационально, так как там нет окон, а значит, меньше вероятность, что прилетит осколок снаряда или просто разбитого стекла. А с другой стороны, это дает некое психологическое чувство отсутствия угрозы, пусть и ложное, ведь стены не могут защитить от ракеты. Во время обстрелов каждый ищет свою психологическую точку опоры – для меня это был сериал, для кого-то коридор.

    Но куда страшнее тем, у кого дети. 13-го друг позвонил и сказал, что жена укладывает их пятилетнего сына спать в коридоре. Мальчик не хотел, он хотел спать в своей кровати. И как ему объяснить, что в коридоре на полу безопасней? Как объяснить, что украинские нацисты терроризируют города Донбасса? Это все трудно для понимания не только пятилетнего ребенка, но и взрослого, потому что понять логику тех, кто в нас стреляет, нормальному человеку невозможно.

    13 июня был пик обстрелов Донецка. На самом деле артиллерийский террор начался 29 мая и не прекращается по сей день. Состояние людей можно назвать смесью страха и ступора, у некоторых возникает ощущение безнадежности. Очень раздражает, когда на российских политических шоу эксперты начинают рассказывать, какие в Донбассе сильные люди, которые могут выдержать все. В сложившейся ситуации это уже не лестно звучит, в Донецке это воспринимается как намек, что нам еще долго придется терпеть.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Да, в Донбассе сильные люди, но гвозди из нас делать вряд ли получится, а вот нервы натянуты так, что на струны для гитары, вероятно, подойдут. Не то, какие сильные и мужественные люди в Донбассе, хотят услышать жители Донецка, Макеевки, Горловки, Стаханова (ЛНР), а то, когда закончится украинский артиллерийский террор. Вот главный вопрос.

    Нужны меры, которые бы заставили Зеленского прекратить насилие над мирными людьми. Возможно, это ракетные удары по железнодорожным и автомобильным мостам через Днепр и на Западной Украине. И поэтому все взоры жителей Донбасса обращены к России, только она в сложившейся ситуации силой или словом может заставить украинских нацистов не устраивать артиллерийский ад.

    На помощь мировой общественности или международных организаций жителям Донбасса точно рассчитывать не приходится. Восемь лет всему миру было плевать на судьбу людей ЛДНР, и сейчас ничего не изменилось. Немецкое телевидение обвинило российскую армию в обстреле Донецка 13 июня. И ему вторили другие западные СМИ. Ну о чем с ними можно говорить и на что надеяться? А относительно реакции международных организаций, как заметил помощник президента России Юрий Ушаков, был невнятный комментарий со стороны ООН, и на этом все.

    Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Однако европейские и американские обыватели в это вдаваться не будут, они живут в той информационной парадигме, которую рисует их пресса и лидеры общественного мнения. Поэтому для них существует виртуальный Донбасс и, кстати, виртуальная Украина, демократическая и без нацизма. То есть тоже страна, которой нет. Поэтому единственная сила, которая может принести мир на нашу многострадальную землю – это Россия.

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