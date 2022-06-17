Мир может принести только Россия

За восемь лет мы в Донецке привыкли к обстрелам, но даже для нас 13 июня стало неординарным днем. Город был обстрелян одновременно с разных направлений и рекордным количеством боеприпасов – более 300 ракет и снарядов принял Донецк в этот день. Такого никогда не было ни 2014-м, ни в 2015-м.

Ты сидишь в своей квартире и не знаешь – следующий снаряд прилетит в твой дом или в какой-то другой. Если повезет, то осколок просто выбьет оконные стекла, если нет – попадешь в больницу или на кладбище. Все реагируют на такие ситуации по-разному. Лично у меня возникает чувство отрешения от реальности и всепоглощающий фатализм. От тебя ничего не зависит – что будет, то будет. 13-го, во время адского обстрела, я смотрел комедийный сериал.

Некоторые мои знакомые во время обстрелов сидят в коридоре или в ванной. С одной стороны, это рационально, так как там нет окон, а значит, меньше вероятность, что прилетит осколок снаряда или просто разбитого стекла. А с другой стороны, это дает некое психологическое чувство отсутствия угрозы, пусть и ложное, ведь стены не могут защитить от ракеты. Во время обстрелов каждый ищет свою психологическую точку опоры – для меня это был сериал, для кого-то коридор.

Но куда страшнее тем, у кого дети. 13-го друг позвонил и сказал, что жена укладывает их пятилетнего сына спать в коридоре. Мальчик не хотел, он хотел спать в своей кровати. И как ему объяснить, что в коридоре на полу безопасней? Как объяснить, что украинские нацисты терроризируют города Донбасса? Это все трудно для понимания не только пятилетнего ребенка, но и взрослого, потому что понять логику тех, кто в нас стреляет, нормальному человеку невозможно.

13 июня был пик обстрелов Донецка. На самом деле артиллерийский террор начался 29 мая и не прекращается по сей день. Состояние людей можно назвать смесью страха и ступора, у некоторых возникает ощущение безнадежности. Очень раздражает, когда на российских политических шоу эксперты начинают рассказывать, какие в Донбассе сильные люди, которые могут выдержать все. В сложившейся ситуации это уже не лестно звучит, в Донецке это воспринимается как намек, что нам еще долго придется терпеть.

Да, в Донбассе сильные люди, но гвозди из нас делать вряд ли получится, а вот нервы натянуты так, что на струны для гитары, вероятно, подойдут. Не то, какие сильные и мужественные люди в Донбассе, хотят услышать жители Донецка, Макеевки, Горловки, Стаханова (ЛНР), а то, когда закончится украинский артиллерийский террор. Вот главный вопрос.

Нужны меры, которые бы заставили Зеленского прекратить насилие над мирными людьми. Возможно, это ракетные удары по железнодорожным и автомобильным мостам через Днепр и на Западной Украине. И поэтому все взоры жителей Донбасса обращены к России, только она в сложившейся ситуации силой или словом может заставить украинских нацистов не устраивать артиллерийский ад.

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На помощь мировой общественности или международных организаций жителям Донбасса точно рассчитывать не приходится. Восемь лет всему миру было плевать на судьбу людей ЛДНР, и сейчас ничего не изменилось. Немецкое телевидение обвинило российскую армию в обстреле Донецка 13 июня. И ему вторили другие западные СМИ. Ну о чем с ними можно говорить и на что надеяться? А относительно реакции международных организаций, как заметил помощник президента России Юрий Ушаков, был невнятный комментарий со стороны ООН, и на этом все.

Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Однако европейские и американские обыватели в это вдаваться не будут, они живут в той информационной парадигме, которую рисует их пресса и лидеры общественного мнения. Поэтому для них существует виртуальный Донбасс и, кстати, виртуальная Украина, демократическая и без нацизма. То есть тоже страна, которой нет. Поэтому единственная сила, которая может принести мир на нашу многострадальную землю – это Россия.