Запад растерян, но он играет вдолгую

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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...

Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
    Тимофей Бордачёв

    Запад растерян, но он играет вдолгую

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		16 июня 2022, 16:30

    Заявления отдельных американских чиновников, что так называемые санкции против России ведут к нежелательным последствиям для самих США и их компаний – вместе с постоянно поднимаемой там темой слабости украинского режима – позволяет думать, что уже вскоре западные политики будут искать с Россией компромисс, и он, само собой, окажется в нашу пользу. Однако такие размышления должны сопровождаться несколькими серьезными оговорками. Самая важная из них – нельзя повторить ошибку СССР, поверившего в середине 1970-х в ослабление Запада.  

    Согласно популярной легенде, князь Григорий Орлов после Чесменской победы над турецким флотом отправил в Санкт-Петербург депешу, текст которой начинался словами: «Господь милостив, матушка Императрица, нашлась эскадра хуже нашей». Даже если в ближайшие годы Россия добьется успеха в своем противостоянии с силами Запада, это не означает, что он – полностью заслуженный, и настало время обрести внутреннюю гармонию. В значительной степени наши внешнеполитические достижения станут результатом тех фундаментальных проблем, с которыми сталкиваются США и их союзники в экономике, а также на уровне своих политических систем.

    Нужно уже сейчас понимать, что все это не является заслугой России, хотя отдельные решения – как, например, перевод торговли энергоресурсами на рубли – действительно ставят Запад в непривычное положение. Заслуга России – это твердость и последовательность в конкретном украинском вопросе.

    Поэтому наиболее тревожно выглядели бы попытки на нашей стороне присвоить достижения, которые в действительности являются результатом объективного хода истории. Нужно четко понимать – несмотря на то, что наше дело правое, к тактическому поражению Запад подталкиваем не мы, а его собственные ошибки и неспособность пока сделать лучше свои внутренние порядки. Но это не значит, что подобное не произойдет в перспективе 15–20 лет. И тогда Россия, если она будет ослаблена, столкнется с более подготовленным и не менее решительным, чем сейчас, противником.

    Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Сейчас мы понимаем, что в ближайшие месяцы противники России столкнутся с такими проблемами, что им неизбежно придется искать почву для тактического компромисса. Весьма вероятно, что в рамках этого компромисса будет даже как-то урегулирована или частично решена украинская проблема в ее наиболее важном измерении, связанном с прямыми угрозами для российской безопасности.

    Фото: Brendan Smialowski/REUTERS

    Хотя, скорее всего, решить эту проблему без всеобъемлющей и длительной работы над сознанием украинского общества будет невозможно – даже обладая площадью в 2 кв. км государство с менталитетом современной Украины будет представлять собой угрозу. Поэтому процесс перестройки этой территории может занять значительное время – как это уже было во второй половине XVII века, когда борьба только за Левобережную Украину затянулась на долгие 30 лет после Переяславской рады. И вероятный временный компромисс, несущий относительное замирение с Западом, если и произойдет по причине его очевидных провалов, будет представлять собой только эпизод более длительного процесса.

    Мира нам никто не обещает. Практически все наблюдатели не сомневаются, что большая часть мер экономической войны, введенных против России после 24 февраля, останется и будет направлена на постепенное удушение российского государства и населения.

    Возможно, тактическое отступление Запада в Восточной Европе будет сопровождаться отменой или сокращением тех «санкций», которые в наибольшей степени приносят вред самим американцам и европейцам. Но курс на борьбу с Россией любыми средствами и во сколько угодно длительной исторической перспективе уже никогда не поменяется. До тех пор, конечно, пока российское государство будет сохранять свой суверенитет – а следовательно, всегда.

    Эта борьба станет одним из важнейших факторов, структурирующих международный порядок в ближайшие десятилетия. Нужно учитывать, что Запад вообще имеет привычку играть вдолгую и тактический провал в реализации наиболее агрессивных замыслов не станет поводом для серьезного пересмотра своего поведения. Тем более, что у американцев и европейцев есть опыт решения внутренних проблем ради того, чтобы сохранить конкурентные преимущества и возможности силой заставлять остальной мир следовать своим правилам.   

    Альтернативой внутренней мобилизации для Запада является только разжигание глобальной ядерной войны, которая уничтожила бы все человечество. А это не рассматривается как выход из положения, поскольку рациональная западная цивилизация не предполагает самоубийственных решений. Тем более, что общий упадок религиозности в США и Западной Европе делает их более осторожными и рациональными в своем поведении по принципиальным вопросам. Поэтому катастрофы от отчаяния можно, в принципе, не опасаться. А эскалацию мы вроде бы учимся контролировать.

    Даже если сейчас всё, что творится во внутренней политике США и Западной Европы, выглядит как признаки достаточно сильной деградации, этот политический цирк стоит на весьма серьезном фундаменте культуры, философии и общественных институтов. Мы не можем исключать, что через несколько лет солидная база сможет перемолоть негодную надстройку и создать новые элиты, способы решения экономических проблем и даже более эффективные институты. Необходимо понимать, что современное поколение политиков на Западе – это продукт уникального стечения исторических обстоятельств. Сейчас обстоятельства меняются.

    Борьба против коммунистической идеи была настолько экзистенциальной задачей, что после наступления видимой победы в 1991 году на Западе действительно поверили в «конец истории». По собственному опыту общения с молодым поколением немецкой элиты вижу – все яркие и талантливые последние 30 лет уходили в бизнес, в политике и науке оставались преимущественно бездарные интриганы. То же самое происходило практически во всех странах западного мира, исключений практически нет. Результат мы видим по качеству принимаемых политических решений, безумным инициативам в области так называемой зеленой энергетики или вступлению Финляндии со Швецией в НАТО.

    Однако было бы крайне легкомысленно думать, что такая ситуация сохранится надолго. После того, как Россия победит на Украине и выстоит перед первой волной экономической войны с Западом, конфликт перейдет в хроническое состояние. Это значит, что внешняя политика – смысл которой будет в борьбе против России и Китая за глобальные власть и ресурсы – опять станет в США и Европе делом более талантливых и образованных. Этого не было в последние три десятилетия, но это поправимо.

    Особенно с учетом существующих на Западе социальных лифтов и весьма приличной системы образования. Сейчас она парализована догматическим восприятием политической реальности – жизнью в сконструированном на руинах холодной войны мире. Но уже при жизни нашего поколения все может измениться.

    Сейчас мы имеем дело с Западом в момент его наибольшей слабости по сравнению с предыдущими десятилетиями. Даже после Второй мировой войны Западная Европа не пребывала в такой интеллектуальной нищете, как сейчас, не говоря уже о США, для которых середина XX века стала началом расцвета. Но это не будет продолжаться бесконечно.

    В том случае, если в результате неконтролируемой эскалации нас всех в ближайшие годы не разорвет на части, через 15–20 лет перед Россией и Китаем, весьма вероятно, окажется уже другой Запад – не группа бессмысленных болтунов или жуликов, как мы видим сейчас, а вполне серьезных политиков, настроенных на борьбу. Их цели не изменятся – новыми окажутся методы.

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