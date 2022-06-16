Оставьте Сербию в покое

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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

Донбасс готов дать России высококвалифицированные рабочие кадры Николай Тришин/ТАСС
Херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией». Возврат к нормальной жизни позволяет не только ставить задачи по подъему Донбасса из руин, но строить планы взаимовыгодной интеграции. Что освобожденные районы могут предложить России? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...

Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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    Геворг Мирзаян

    Оставьте Сербию в покое

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		16 июня 2022, 12:00

    Российские политологи много и зачастую справедливо говорят о российских «союзничках» и «братушках». Странах, которые получили от Москвы много добра, которых Москва содержит и даже которые были созданы благодаря Москве – но при этом не испытывают никакой благодарности к России. «Союзнички» и «братушки» не уважают ее интересы, заигрывают с Западом, проводят антироссийскую внутреннюю политику (начиная с принижения роли России в их национальной истории), а также не помогают России тогда, когда ей надо.

    Будем честны. Таких стран в ближнем и дальнем зарубежье у России достаточно. Страны постсоветского пространства, которые живут за счет российского рынка (в том числе и трудовых ресурсов). Та же Болгария (созданная Россией). Ряд африканских и латиноамериканских стран. Сейчас, в час великой российской нужды, большинство из них отвернулись от Москвы.

    Некоторые эксперты записывают в этот список и Сербию. Дружественную России страну на Балканах, из-за которой Российская империя вляпалась в Первую мировую войну и которая сейчас не может определиться, на чью сторону ей встать. На сторону дружественной России – или же на сторону Евросоюза, куда Сербия так хочет войти.

    Сам Белград, конечно, выбирать не хочет. Президент Вучич пытается остаться над российско-европейской схваткой и стремится поддерживать рабочие отношения как с Европой, так и с Россией. Подобная позиция выгодна с экономической (Сербия получает возможность быть транзитной страной в российско-европейской торговле), с внешнеполитической (Белград может стать посредником в решении споров между Москвой и Брюсселем), а также внутриполитической точек зрения. Ведь не нужно будет делать выбор между Россией (которую любит сербское население) и перспективами членства в Евросоюзе (которого жаждет сербское население).

    Поэтому президент Вучич отказывался даже осуждать Россию за спецоперацию на Украине – и приводил убийственные, казалось бы, для Запада аргументы. «В чем разница между атакой на Сербию без решения Совета Безопасности ООН и нападением на Украину без решения Совета Безопасности ООН? Объясните мне, пожалуйста, разницу», – говорил он, намекая на войну НАТО против Югославии, которую страны Запада начали в 1999 году.

    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Однако западные страны этот аргумент не принимают – с формулировкой «это другое». Более того, европейцы настаивают на том, чтобы сербы приняли решение как можно скорее. «Это решение лучше принимать не тогда, когда закончится война, а до тех пор, пока оно еще актуально», – говорит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Европейские чиновники поясняют, что без этого решения Сербию не примут в Евросоюз. «Мы считаем, что все, кто хочет получить статус кандидата в члены Евросоюза, должны поддержать эти санкции», – заявил Шольц.

    Соединенные Штаты занимают примерно такую же позицию. «Сербия должна срочно определиться, где ее будущее. С Европой – или же с путинской Россией. Готова ли Сербия гармонизировать свою внешнюю политику с агрессивным тираном, ответственным за зверства? Это все, на что Сербия способна? Госдеп абсолютно прав, говоря, что это не соответствует стране, которая претендует на членство в Евросоюзе», – заявил бывший помощник госсекретаря по Европе и Евразии Дэниел Фрид. Американские эксперты подчеркивают, что Вашингтон еще не разочаровался в Сербии (поэтому принимал премьера Косова Альбина Курти отнюдь не на том уровне, на котором хотела бы Приштина), однако терпение руководства США иссякает. И что же в этой ситуации делают российские эксперты? Как они реагируют на колебания сербского руководства?

    Умные люди, конечно, не реагируют никак. Они помнят, что Российская Федерация – в отличие от Соединенных Штатов – не склонна требовать от третьих стран определяться по принципу «либо ты с нами, либо ты против нас». Они понимают, что если и ставить условие такого рода выбора, то перед странами, которые живут за счет России, находятся с ней в обязывающих военно-политических и экономических союзах, а также имеют с ней общую границу (для того, чтобы не зависеть от других государств). Они осознают, что Сербия такой страной не является. Что страна окружена государствами НАТО, что ее экономика во многом зависит от Евросоюза.

    Они отдают себе отчет в том, что если Москва будет точно так же, как ЕС, принуждать Сербию сделать выбор, то Москва проиграет, ведь Сербия сделает выбор в пользу Запада – просто потому, что у нее нет границы с Россией. Но если Москва будет вести себя по-другому, если она займет уважительную позицию по отношению к Белграду, то выиграет. Во-первых, потому, что не толкнет Сербию к Западу, и, во-вторых, потому, что уважительная позиция Москвы на контрасте с постоянно что-то требующим Евросоюзом (помимо отказа от отношений с Россией в списке указаний Брюсселя присутствует пункт о признании независимости Косова, без чего Сербию не пустят в ЕС) уже приводит к росту евроскептицизма среди сербского населения, о чем говорит президент Вучич.

    Но, конечно, Россия может пойти на поводу у самопровозглашенных псевдопатриотов и вести себя по-другому. Выставлять сербам ультиматумы, ругать их за намерение вступить в ЕС, требовать признать Крым/ДНР/ЛНР, да и вообще «наконец определиться». В Вашингтоне и Брюсселе скажут «спасибо» за такую позицию.

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