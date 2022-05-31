Нельзя торговать детьми

Взгляд
31 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
Разделы

Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго Егор Еремов/РИА Новости
Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.  Подробности...
Перейти в раздел…

Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
Перейти в раздел…

Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
Перейти в раздел…

Польша берет на себя функции властей Украины

В Варшаве предлагают аккумулировать у себя все предназначенные Украине деньги Artur Widak/Global Look Press
Предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран должны аккумулироваться в Варшаве, заявили в польском правительстве. Не в Киеве, а в Варшаве должен размещаться и «центр по восстановлению Украины». Кроме того, Польша отказывается впредь бесплатно снабжать Украину топливом. Украинцев лишили даже права на бесплатный проезд в варшавском транспорте. Почему Польша решила распоряжаться украинскими деньгами? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Нельзя торговать детьми

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом. Подробности...

«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

Обсуждение: 5 комментариев

Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российская система РЭБ подавила беспилотник НАТО над Черным морем
    Глава ЛНР рассказал о бесчинствах ВСУ в Рубежном и Попасной Украинские беженцы в Болгарии отказались покидать курортные отели Банки Египта решили подключить к российской системе «Мир» Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти
    В штабе боевиков на «Азовстали» нашли шприц и неизвестные вещества Газпром решил приостановить поставки газа нидерландской Gasterra Япония категорически отказалась выходить из проекта «Сахалин-2» В Сбербанке отреагировали на отключение от SWIFT
    Минобороны: Нацбатальон «Кракен» проводит карательные рейды в Харьковской области Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет Москва допустила возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран В Азии раскритиковали «судорожные» попытки ЕС заменить российские ресурсы

    Главная тема


    Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

    поставки оружия украине


    В Германии заявили о двойной игре Шольца

    борьба с коррупцией


    Глава Еврокомиссии поставила условие восстановления Украины за счет ЕС

    «столб был брошен»


    При показушной установке погранстолба на границе с Россией погибли четверо военных ВСУ

    Видео

    отказ выполнять приказы


    Что означают массовые жалобы украинских военных

    финал Лиги чемпионов


    Футбольные санкции против России обернулись позором для Франции

    советские штурмовики


    Когда у Украины закончится боевая авиация

    ракетные комплексы М142 Himars


    США дают Украине иллюзию военного превосходства

    чрезвычайное положение


    Американских малышей лишили детского питания

    победа для мира


    Андрей Полонский: «Братские войны» быстро залечивают свои раны

    выявление коллаборантов


    Тимур Шерзад: Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

    свобода выбора


    Геворг Мирзаян: Какие территории Украины должны стать российскими

    на ваш взгляд


    Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
    Сергей Худиев

    Нельзя торговать детьми

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		31 мая 2022, 09:04

    Государственная Дума приняла в первом чтении закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Как заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, «это прорывной, но первый шаг, далее нужно идти к полному запрету этой практики». Суррогатное материнство – это когда женщина после искусственного оплодотворения вынашивает для заказчиков ребенка с их генетическим кодом – давно уже запрещено в большинстве стран мира, таких непохожих, как Китай, Франция или Швеция – причем в резко негативном отношении к такой практике сходятся самые разные люди, от радикальных феминисток до религиозных консерваторов.

    Тем не менее ее запрет в России натыкается на определенное сопротивление. Этому есть причины: во-первых, это доходный бизнес. Люди, которые сводят очень небедных заказчиков с бедными, уязвимыми и юридически неграмотными женщинами, хорошо наживаются. Во-вторых, за прошедшие годы у нас успел укорениться определенный взгляд на вещи, согласно которому продаваться и покупаться может все, деньги не пахнут, а единственным этическим критерием допустимости какой-либо практики является отсутствие прямого принуждения с ножом у горла.

    Однако законодатели большинства стран мира сходятся в том, что такого рода аренда женского тела не просто аморальна, но и должна быть запрещена по закону. Главное соображение, которое стоит за таким запретом, – ни женщина, ни ребенок не должны становиться товаром, предметом сделки, который можно заказать за достаточную сумму денег. Коммодификация – превращение в товар – неизбежно влечет за собой обесценивание как ребенка, так и выносившей его матери. То, что может быть только абсолютным – человеческое существо – приобретает бирку с ценником.

    Другой момент, на который обращают внимание законодатели, – это интересы ребенка, который имеет право знать о своем происхождении и которого не обрадует известие о том, что женщина, которая выносила его под сердцем, его продала. Важно и то, что суррогатная мать обязана по условиям сделки отказаться от родительских прав на ребенка – причем женщины, обычно принадлежащие к намного более бедным слоям общества, становятся жертвами эксплуатации со стороны «заказчиков», обладающих гораздо большими возможностями. Известны случаи, когда женщин принуждали к аборту в ситуации, когда у ребенка находили какие-то недостатки.

    Суррогатное материнство, таким образом, требует сознательного разрыва самой глубокой связи, которая только возможна между людьми, – между ребенком и матерью, в утробе которой он провел первые девять месяцев своей жизни. Этот разрыв является глубоко безнравственным в любом случае – но особенно, если «заказчики» находятся в другой стране, что дополнительно гарантирует, что ребенок никогда не увидит свою мать. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом. Большинство из нас понимает, что проституция – это неправильно. Такая великая и бесценная вещь, как близость между мужчиной и женщиной, предназначена для верности, восхищения и заботы и не должна продаваться за деньги. Это несовместимо с достоинством человека – и достоинством близости.

    Фото: Ute Grabowsky/Global Look Press

    Но материнство напрокат еще хуже, чем близость напрокат – ребенок точно не давал согласия на то, что женщина, которая выносит его под сердцем, его продаст. Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком.

    Любая человеческая культура благоговейно чтит материнство. Любовь матери – неотступная и самоотверженная, это образец того, что такое любовь вообще; именно от матери человек узнает, что значит быть дорогим, любимым и желанным. Каждый из нас навсегда связан узами любви и благодарности с женщиной, которая его родила, и это определяет всю нашу дальнейшую жизнь.

    Лишиться своей матери, тем более никогда ее не видеть – ни с чем не сравнимая утрата и несчастье. Такое бывает в жизни – из-за болезни или катастрофы. В этом случае люди, которые усыновляют осиротевшего ребенка, достойны самых высоких похвал. Другое дело, когда это несчастье создается намеренно. Когда связь между ребенком и женщиной, которая его выносила, разрывается по условиям контракта. Когда ее оценили в какую-то прописанную в соглашении сумму денег. Общество, которое допускает такое – и считает нормальным, чтобы матери продавали своих детей, – разрушает самые свои основы.

    То, что Россия остается одной из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено, говорит совсем не в нашу пользу. То, что запретили хотя бы оказывать подобные услуги иностранцам – шаг, несомненно, в правильном направлении.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •