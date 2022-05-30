Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного ГДРовского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...

Почему образование потеряло свою ключевую ценность

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже). Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Миру готовят сразу несколько новых сюжетов апокалипсиса

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

    Тимур Шерзад
    журналист
    		30 мая 2022, 09:04

    Наши войска берут тысячи пленных. Сдался гарнизон Мариуполя, сложили оружие бесславные сидельцы «Азовстали». В нашем распоряжении оказывается все больше украинских боевиков, и эта тенденция явно будет продолжаться. И сейчас как никогда важно четко разделить – кого можно и поменять, а кто должен отвечать за свои преступления по всей строгости закона.

    Еще во время и после Великой Отечественной был получен богатый опыт выявления коллаборантов. Причиной тому было большое количество пленных. Что немцы в 1941-м, что мы в 1944-м, когда гигантские колонны германских пленных проводили по улицам Москвы под объективы множества кинокамер.

    Только вот у немцев к пленным был «особый» подход. Пока не стало ясно, что война будет долгой, они даже не пытались всерьез кормить и лечить захваченных бойцов. Смертность в лагерях была ужасная. Многие шли с немцами на сотрудничество – просто чтобы сохранить жизнь. Кто-то при первой возможности бежал, а кто-то шел в каратели и марался не просто в помощи врагу, а в военных преступлениях.

    После перелома в войне Красная армия двинулась на Запад. Освобождались территории, на которых проживали десятки миллионов людей. Это был мобилизационный ресурс – кого-то тут же призывали в армию, кто-то был нужен для промышленности. Но, прежде чем распределить людей, надо было выловить «волков в овечьих шкурах». Опыт Советского Союза пригодится нам и сегодня, ведь Украина после 2014 года – это, фактически, оккупированная врагом территория. Производившая, в том числе, и множество «хиви», тех самых «помощников вермахта», что пошли на службу к противнику.

    И точно так же, как и в годы ВОВ, среди обывателей и тех же самых хиви сформировалась немногочисленная, но активная группа тех, кто поверил в «новую власть» искренне и пошел в каратели. И точно так же, как и в Великую Отечественную, поняв, что дело обернулось совсем иным образом, каратели попробуют или убежать, или раствориться среди обывателей, чтобы не нести наказания за былые грехи.

    Легион военных оркестров

    В Группе советских войск в Германии одно время ходил анекдот – если спросить возрастного ГДРовского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется.

    Пленные украинцы, чтобы не злить лишний раз русских, пытаются максимально дистанцироваться от «горячего» аспекта боевых действий. Каждый старается назваться водителем или поваром – это видно по многочисленным видео с пленными, которые записывают корреспонденты и публикует министерство обороны. Эти попытки скрыть свое истинное прошлое усложняют работу разведывательных структур – но не делают ее невозможной. Оперативная работа упрощается тем, что она ведется не с представителями других наций, а с такими же русскими, но одурманенными чуждой идеологией, людьми. Большая часть пленных прекрасно знает русский язык, да и украинский не так уж сложен для понимания.

    Это позволяет вести тонкие игры, отчетливее ловить полутона в показаниях пленных, точнее искать слабых, готовых сломаться, людей и психологически воздействовать на них. Опыт СМЕРШа в СССР может подсказать нам, зачем это надо. Тогда в фильтрационных лагерях оперативники выискивали подходящих кандидатов, заключали с ними сделки, и создавали агентуру среди проходящих фильтрацию бывших пленных. Изнутри было проще добывать информацию – кто реально невиновен, а кто только прикидывается.

    Так удавалось не только находить виновных и воздавать им по заслугам, но и предотвращать новые преступления. Например, уже в мае 1945 года оперативники склонили к сотрудничеству одного из пленных власовцев (оперативный псевдоним «Учащийся»). Он смог опознать среди возвращенных советских пленных агента германских спецслужб по фамилии Голиков, с которым ему доводилось пересекаться ранее. Человек за человеком, была раскрыта целая террористическая группа из 8 диверсантов, которым была поставлена задача проводить диверсии в советском тылу.

    Игра вдолгую

    Какая-то часть военных преступников сможет затеряться среди мирных людей или «обычных» пленных, сумев после войны вернуться в гражданскую жизнь, так и не понеся наказания за свои деяния. К этому надо сразу быть готовыми – исторический опыт показывает, что даже самое мелкое сито нет-нет, да что-то пропустит. Так, например, в свое время удалось уйти от правосудия некоторым карателям, принимавшим участие в сожжении заживо жителей деревни Хатынь. Кстати, это тоже были украинцы – 118-й украинский батальон охранной полиции. Кому-то из участников известной на весь мир расправы удалось эмигрировать в Канаду и спокойно умереть там в 2015 году – уже после такого же сожжения людей, только в Одессе.

    Те, кто не успел удрать на Запад, могли, при удаче, затеряться в самом СССР. Начальник штаба батальона Григорий Васюра, лично принимавший участие в сожжении хатынцев, был расстрелян только в 1987 году. А до этого возглавлял совхоз, выстроил себе большой дом и встречался со школьниками, как ветеран-фронтовик. Сегодня затеряться, скрыв какие-то факты о себе, намного сложнее – интернет, соцсети, файлы в телефонах друзей и знакомых, не дадут возможности избежать наказания человеку уровня Васюры. Но рыбки помельче вполне могут просочиться.

    Но рано или поздно кто-нибудь из прячущихся всплывет в мировой сети, отметится каким-нибудь неаккуратным действием, и тайное станет явным. Поэтому надолго скрыться не выйдет – рано или поздно каждому придется ответить за все свои деяния.

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