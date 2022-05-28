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Миру готовят сразу несколько новых сюжетов апокалипсиса
Глеб Простаков
|28 мая 2022, 13:40
Одним из главных вопросов последнего всемирного экономического форума в Давосе, давно ставшего площадкой для дискуссии не столько об экономике, сколько о переустройстве мира, был вопрос о том, «что будет после Украины?». Пожалуй, лучше других проблему сформулировал экс-премьер Финляндии Александр Стубб.
«Мы приближаемся к моменту так называемой «усталости от войны». Мы теряем ту эмоциональную интенсивность, которая у нас была все это время. Солидарность, единство, эта чрезвычайная способность ЕС быстро принимать решения, которых мы никогда раньше не видели – все это летом начнет исчезать», – сказал Стубб. Ему вторила и глава МИД Германии Анналена Бербок, призвавшая вопреки нарастающим экономическим проблемам в ЕС продолжать поддержку Украины в противостоянии с Россией во что бы то ни стало.
Усталость от войны и переключение на решение собственных накопленных проблем – объективная данность. Удерживать внимание общества в одной точке невозможно бесконечно. И если Стубб и Бербок настаивают на поддержке Украины до победного конца, что бы он ни значил, то, например, Генри Киссинджер занял ровно противоположную позицию. Экс-госсекретарь США призвал Запад повлиять на Киев с тем, чтобы тот пошел на переговоры с Москвой и согласился на болезненные уступки, в том числе на утрату части территорий.
Несмотря на резкую реакцию на это заявление президента Украины Зеленского, трудно спорить с тем, что слова Киссинджера выражают усталость от украинского кейса – но на этот раз уже усталости не населения, а и части западных элит, опасающейся, что украинский кризис потребует слишком больших издержек, которые будут стоить им должностей и власти в собственных странах.
А раз так, то пришла пора искать если не замену, то альтернативу украинской истории, которую при необходимости можно оперативно превратить в новый мейнстрим. Эти альтернативы позволят удерживать окно Овертона открытым как можно дольше, пока реализация проекта мирового переустройства – или «большой перезагрузки» – не будет запущена в полную силу.
Эти темы уже на слуху. Во-первых, Давос отчетливо показал, что несмотря на грядущий энергетический кризис и приближающуюся глобальную рецессию, отказа от «зеленой» повестки не произойдет. Наоборот, ее инициаторы предлагают воспринимать текущий кризис, как болезненный, но необходимый транзит к безуглеродному будущему. И вот уже 24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила ужесточить контроль над ESG-отчетностью компаний, давая понять, что за словами «устойчивое развитие», «ESG» и «низкоуглеродность» должны стоять реальные деньги, вкладываемые в «зеленые» проекты.
На «передке» это повестки – китайская Alibaba Group, чей президент Майкл Эванс на том же Давосском форуме сделал презентацию о системах, позволяющих отслеживать индивидуальный углеродный след человека. По-видимому, Китай, поднаторевший в вопросах социальных рейтингов, решил оседлать и не тонущую в кризисах экологическую повестку. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что китайский вариант Греты Тунберг может быть куда более жестким и бескомпромиссным, чем оригинал.
Во-вторых, не дремлет и пандемийное лобби. На смену коронавирусу, вспышки которого все еще то и дело наблюдаются в отдельных странах (Китай, КНДР), пришла оспа обезьян. Новая зараза как бы подтверждает слова основателя Microsoft Билла Гейтса, сказанные им еще в начале прошлого года, о том, что мир должен готовиться к новым пандемиям. Киношность образов, рождаемых самим названием нового недуга, едва ли случайна. «Восстание планеты с оспой обезьян» – абсолютный медийный образ, легко внедряющий страх и ужас в клиповое и сериальное мышление огромной части населения мира.
ВОЗ утверждает, что новый вирус не успел мутировать в достаточной степени для быстрого распространения, но многие страны уже приняли решения нарастить запас вакцин от натуральной оспы, сея первые зачатки будущей паники.
Третьей – и это может быть самой экзотичной разработкой устроителей нового мира – должна стать тема НЛО. 17 мая в Конгрессе США впервые за несколько десятков лет прошли открытые слушания по поводу вероятных гостевых визитов представителей внеземных цивилизаций на Землю. Слушания носили нешуточный характер: представители разведки военно-морских сил и минобороны США рангом не ниже заместителей презентовали конгрессменами фото- и видеоматериалы об НЛО. Почва для обсуждения готовилась еще с 2021 года, когда Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что ведомство не может точно объяснить природу происхождения зафиксированных ранее неопознанных летающих объектов.
Перечисленные темы, конечно, не исчерпывают все их разнообразие. Помимо глобальной повестки есть внутристрановая – для тех же Соединенных Штатов, где демократы в преддверии осенних парламентских выборов активно прокачивают общество темой «превосходства белой расы». В Китае не утихает коронавирусная истерия: наглухо запертые кварталы и целые города, тестирование на предмет вируса всего, что шевелится – должны мобилизовать китайское общество накануне грандиозных потрясений, будь они связаны с Тайванем, новыми торговыми войнами или еще чем-то.
Если в 2020-21 годах в мире обкатывали один единственный пандемийный сюжет, то уже в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий, начиная от новых, более страшных пандемий, угрозы ядерной войны, социальных кредитов, и заканчивая как нельзя более своевременным нашествием инопланетян.