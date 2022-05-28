Миру готовят сразу несколько новых сюжетов апокалипсиса

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28 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Миру готовят сразу несколько новых сюжетов апокалипсиса

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в 2020-21 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий – от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян. Подробности...

«Санта-Барбара» бигтеха с Белым домом

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса. Подробности...

Герои Украины воюют с мертвецами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Миру готовят сразу несколько новых сюжетов апокалипсиса

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		28 мая 2022, 13:40

    Одним из главных вопросов последнего всемирного экономического форума в Давосе, давно ставшего площадкой для дискуссии не столько об экономике, сколько о переустройстве мира, был вопрос о том, «что будет после Украины?». Пожалуй, лучше других проблему сформулировал экс-премьер Финляндии Александр Стубб.

    «Мы приближаемся к моменту так называемой «усталости от войны». Мы теряем ту эмоциональную интенсивность, которая у нас была все это время. Солидарность, единство, эта чрезвычайная способность ЕС быстро принимать решения, которых мы никогда раньше не видели – все это летом начнет исчезать», – сказал Стубб. Ему вторила и глава МИД Германии Анналена Бербок, призвавшая вопреки нарастающим экономическим проблемам в ЕС продолжать поддержку Украины в противостоянии с Россией во что бы то ни стало.

    Усталость от войны и переключение на решение собственных накопленных проблем – объективная данность. Удерживать внимание общества в одной точке невозможно бесконечно. И если Стубб и Бербок настаивают на поддержке Украины до победного конца, что бы он ни значил, то, например, Генри Киссинджер занял ровно противоположную позицию. Экс-госсекретарь США призвал Запад повлиять на Киев с тем, чтобы тот пошел на переговоры с Москвой и согласился на болезненные уступки, в том числе на утрату части территорий.

    Несмотря на резкую реакцию на это заявление президента Украины Зеленского, трудно спорить с тем, что слова Киссинджера выражают усталость от украинского кейса – но на этот раз уже усталости не населения, а и части западных элит, опасающейся, что украинский кризис потребует слишком больших издержек, которые будут стоить им должностей и власти в собственных странах.

    А раз так, то пришла пора искать если не замену, то альтернативу украинской истории, которую при необходимости можно оперативно превратить в новый мейнстрим. Эти альтернативы позволят удерживать окно Овертона открытым как можно дольше, пока реализация проекта мирового переустройства – или «большой перезагрузки» – не будет запущена в полную силу.

    Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Эти темы уже на слуху. Во-первых, Давос отчетливо показал, что несмотря на грядущий энергетический кризис и приближающуюся глобальную рецессию, отказа от «зеленой» повестки не произойдет. Наоборот, ее инициаторы предлагают воспринимать текущий кризис, как болезненный, но необходимый транзит к безуглеродному будущему. И вот уже 24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила ужесточить контроль над ESG-отчетностью компаний, давая понять, что за словами «устойчивое развитие», «ESG» и «низкоуглеродность» должны стоять реальные деньги, вкладываемые в «зеленые» проекты.

    На «передке» это повестки – китайская Alibaba Group, чей президент Майкл Эванс на том же Давосском форуме сделал презентацию о системах, позволяющих отслеживать индивидуальный углеродный след человека. По-видимому, Китай, поднаторевший в вопросах социальных рейтингов, решил оседлать и не тонущую в кризисах экологическую повестку. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что китайский вариант Греты Тунберг может быть куда более жестким и бескомпромиссным, чем оригинал.

    Во-вторых, не дремлет и пандемийное лобби. На смену коронавирусу, вспышки которого все еще то и дело наблюдаются в отдельных странах (Китай, КНДР), пришла оспа обезьян. Новая зараза как бы подтверждает слова основателя Microsoft Билла Гейтса, сказанные им еще в начале прошлого года, о том, что мир должен готовиться к новым пандемиям. Киношность образов, рождаемых самим названием нового недуга, едва ли случайна. «Восстание планеты с оспой обезьян» – абсолютный медийный образ, легко внедряющий страх и ужас в клиповое и сериальное мышление огромной части населения мира.

    ВОЗ утверждает, что новый вирус не успел мутировать в достаточной степени для быстрого распространения, но многие страны уже приняли решения нарастить запас вакцин от натуральной оспы, сея первые зачатки будущей паники.

    Третьей – и это может быть самой экзотичной разработкой устроителей нового мира – должна стать тема НЛО. 17 мая в Конгрессе США впервые за несколько десятков лет прошли открытые слушания по поводу вероятных гостевых визитов представителей внеземных цивилизаций на Землю. Слушания носили нешуточный характер: представители разведки военно-морских сил и минобороны США рангом не ниже заместителей презентовали конгрессменами фото- и видеоматериалы об НЛО. Почва для обсуждения готовилась еще с 2021 года, когда Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что ведомство не может точно объяснить природу происхождения зафиксированных ранее неопознанных летающих объектов.

    Перечисленные темы, конечно, не исчерпывают все их разнообразие. Помимо глобальной повестки есть внутристрановая – для тех же Соединенных Штатов, где демократы в преддверии осенних парламентских выборов активно прокачивают общество темой «превосходства белой расы». В Китае не утихает коронавирусная истерия: наглухо запертые кварталы и целые города, тестирование на предмет вируса всего, что шевелится – должны мобилизовать китайское общество накануне грандиозных потрясений, будь они связаны с Тайванем, новыми торговыми войнами или еще чем-то.

    Если в 2020-21 годах в мире обкатывали один единственный пандемийный сюжет, то уже в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий, начиная от новых, более страшных пандемий, угрозы ядерной войны, социальных кредитов, и заканчивая как нельзя более своевременным нашествием инопланетян.

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