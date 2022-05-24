Упорство в добре обязательно изменит жизнь к лучшему

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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:34  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Упорство в добре обязательно изменит жизнь к лучшему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Времена трудностей и тревог – это времена возможностей и открытий. Мы можем обнаружить в нашей жизни блага, бесконечно более важные, чем комфорт или даже безопасность. Подробности...

Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту, воюющую не числом, а умением. Подробности...
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Творческий потолок оказался чужим дном

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Экономика России шокировала Запад

Война Маска и Байдена

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Упорство в добре обязательно изменит жизнь к лучшему

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		24 мая 2022, 09:08

    В это тревожное время в нашей стране есть то, что объединяет людей самых разных политических предпочтений, мировоззренческих убеждений и национальностей. То, что действует поверх самых тяжелых разделений и – может быть, незаметно – исцеляет самые глубокие язвы.

    То добро, в котором есть надежда на лучшее будущее для всего нашего общества и для каждого из нас. Речь идет о стремлении самых разных людей лично помогать жертвам конфликта. О готовности вкладывать свои деньги, силы и время в поддержку беженцев и тех, кто остался в самом Донбассе. Были люди, которые помогали Донбассу задолго до 24 февраля, и продолжают делать это сейчас – и число тех, кто жертвует своими деньгами, ресурсами и временем, растет. Частные лица и организации, Церковь и национальные диаспоры – все спешат прийти на помощь.

    Потому что, помогая другим, человек приобретает для себя нечто такое, что иначе нельзя было бы купить ни за какие деньги. Сознание того, что он поступает правильно. Чувство собственного достоинства. Переживание солидарности с другими людьми. Те перемены в жизни, которые происходят, когда человек решается делать что-то, несомненно, доброе и правильное.

    Это меняет людей – и меняет общество. Любой акт сострадания и щедрости помогает не только тем, кто получает помощь – он влияет на состояние всей общественной атмосферы и порождает добрые плоды, которые будут иметь значение и десятилетия спустя. Творить добро – на своем, низовом уровне – постепенно становится общепринятым. Поэтому те люди, которые сегодня вкладываются в помощь своим ближним, инвестируют в наше будущее.

    Именно здесь лежит ответ на те вопросы, которые люди часто ставят в социальных сетях: что делать в это пугающее время? Как справиться с тревогой и беспокойством? Как обрести душевный мир? Человек перед лицом скорби, неопределенности и тревоги может зациклиться на себе – «Что будет со мной?», «Как мне сохранить привычный образ жизни? (скорее всего – никак)», «Как мне избежать неприятностей?» Как показывает опыт, это не помогает ничего избежать – ровно наоборот.

    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Но можно поступить иначе: открыться навстречу другим людям и их нуждам; особенно тем людям, которые страдают тяжелее всего. Сейчас много горьких и ожесточенных споров о том, насколько правильными были решения политиков, но можно остановиться на том, что будет этически бесспорно и объединяет нас всех. На помощи пострадавшим. Тогда и из нынешней ситуации вырастет что-то доброе.

    Наша вера говорит о том, что все, с чем мы сталкиваемся, происходит с нами зачем-то, нас привели в эту точку нашей жизни с какой-то важной целью, чтобы мы что-то поняли, чему-то научились, как-то изменились. Встряска, которая выкинула нас из привычной стабильности, – это часть того пути, которым мы должны пройти. «Любящим Бога… все содействует ко благу», – говорит святой апостол Павел, и, на первый взгляд, это может показаться непонятным, даже оскорбительным: как события явно горестные и трагические могут послужить ко благу? Но апостол говорит истину, которая важна не только в перспективе вечности, но и нашей земной жизни. Чем для вас обернутся те или иные горести и испытания, зависит от вашей реакции – и они действительно могут обернуться чем-то очень хорошим.

    Времена трудностей и тревог – это времена возможностей и открытий. Мы можем обнаружить в нашей жизни блага, бесконечно более важные, чем комфорт или даже безопасность. Мы можем глубоко измениться – и как отдельные люди, и как общество – и научиться тому, что сделает нашу жизнь по-настоящему осмысленной и счастливой. А для этого нужно присоединиться к тем, кто творит добро – кто помогает кормить голодных и одевать нагих. Конечно, каждый из нас может немногое, но эти немногие лепты существенны для тех, кто их получает. И они очень важны для нас самих.

    При этом принципиально не выдохнуться – так бывает, что какие-то темы постепенно уходят из центра общественного внимания, и, хотя нужда остается, люди о ней забывают. Нужно выработать привычку помогать – установить прочные отношения с людьми или фондами, через которых наша помощь достигает нуждающихся, и принять решение: какую-то часть моих доходов, или времени, или ресурсов, я буду уделять нуждающимся.

    Это упорство в добре – хотя бы совсем небольшом и вполне посильном – обязательно изменит к лучшему вашу жизнь, жизнь других людей и общество в целом.

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