Упорство в добре обязательно изменит жизнь к лучшему

В это тревожное время в нашей стране есть то, что объединяет людей самых разных политических предпочтений, мировоззренческих убеждений и национальностей. То, что действует поверх самых тяжелых разделений и – может быть, незаметно – исцеляет самые глубокие язвы.

То добро, в котором есть надежда на лучшее будущее для всего нашего общества и для каждого из нас. Речь идет о стремлении самых разных людей лично помогать жертвам конфликта. О готовности вкладывать свои деньги, силы и время в поддержку беженцев и тех, кто остался в самом Донбассе. Были люди, которые помогали Донбассу задолго до 24 февраля, и продолжают делать это сейчас – и число тех, кто жертвует своими деньгами, ресурсами и временем, растет. Частные лица и организации, Церковь и национальные диаспоры – все спешат прийти на помощь.

Потому что, помогая другим, человек приобретает для себя нечто такое, что иначе нельзя было бы купить ни за какие деньги. Сознание того, что он поступает правильно. Чувство собственного достоинства. Переживание солидарности с другими людьми. Те перемены в жизни, которые происходят, когда человек решается делать что-то, несомненно, доброе и правильное.

Это меняет людей – и меняет общество. Любой акт сострадания и щедрости помогает не только тем, кто получает помощь – он влияет на состояние всей общественной атмосферы и порождает добрые плоды, которые будут иметь значение и десятилетия спустя. Творить добро – на своем, низовом уровне – постепенно становится общепринятым. Поэтому те люди, которые сегодня вкладываются в помощь своим ближним, инвестируют в наше будущее.

Именно здесь лежит ответ на те вопросы, которые люди часто ставят в социальных сетях: что делать в это пугающее время? Как справиться с тревогой и беспокойством? Как обрести душевный мир? Человек перед лицом скорби, неопределенности и тревоги может зациклиться на себе – «Что будет со мной?», «Как мне сохранить привычный образ жизни? (скорее всего – никак)», «Как мне избежать неприятностей?» Как показывает опыт, это не помогает ничего избежать – ровно наоборот.

Но можно поступить иначе: открыться навстречу другим людям и их нуждам; особенно тем людям, которые страдают тяжелее всего. Сейчас много горьких и ожесточенных споров о том, насколько правильными были решения политиков, но можно остановиться на том, что будет этически бесспорно и объединяет нас всех. На помощи пострадавшим. Тогда и из нынешней ситуации вырастет что-то доброе.

Наша вера говорит о том, что все, с чем мы сталкиваемся, происходит с нами зачем-то, нас привели в эту точку нашей жизни с какой-то важной целью, чтобы мы что-то поняли, чему-то научились, как-то изменились. Встряска, которая выкинула нас из привычной стабильности, – это часть того пути, которым мы должны пройти. «Любящим Бога… все содействует ко благу», – говорит святой апостол Павел, и, на первый взгляд, это может показаться непонятным, даже оскорбительным: как события явно горестные и трагические могут послужить ко благу? Но апостол говорит истину, которая важна не только в перспективе вечности, но и нашей земной жизни. Чем для вас обернутся те или иные горести и испытания, зависит от вашей реакции – и они действительно могут обернуться чем-то очень хорошим.

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Времена трудностей и тревог – это времена возможностей и открытий. Мы можем обнаружить в нашей жизни блага, бесконечно более важные, чем комфорт или даже безопасность. Мы можем глубоко измениться – и как отдельные люди, и как общество – и научиться тому, что сделает нашу жизнь по-настоящему осмысленной и счастливой. А для этого нужно присоединиться к тем, кто творит добро – кто помогает кормить голодных и одевать нагих. Конечно, каждый из нас может немногое, но эти немногие лепты существенны для тех, кто их получает. И они очень важны для нас самих.

При этом принципиально не выдохнуться – так бывает, что какие-то темы постепенно уходят из центра общественного внимания, и, хотя нужда остается, люди о ней забывают. Нужно выработать привычку помогать – установить прочные отношения с людьми или фондами, через которых наша помощь достигает нуждающихся, и принять решение: какую-то часть моих доходов, или времени, или ресурсов, я буду уделять нуждающимся.

Это упорство в добре – хотя бы совсем небольшом и вполне посильном – обязательно изменит к лучшему вашу жизнь, жизнь других людей и общество в целом.