Похоже, Казахстан не выучил урок

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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Канцлера Германии шантажируют Украиной

Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38% IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это? Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Подробности...

Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...

После смерти всегда наступает жизнь

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

Обсуждение: 4 комментария
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Похоже, Казахстан не выучил урок

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		25 апреля 2022, 12:04

    «Если вы ищете справедливость, то вы пришли не в то место». Эта ставшая уже легендарной фраза Тириона Ланнистера из «Игры престолов» объясняет многие процессы, происходящие в мире (происходящие на самом деле, а не в головах у тех, кто верит в сказки про ценности и добродетель). В том числе и позиции ряда российских союзников на постсоветском пространстве относительно российской спецоперации на Украине.

    В этой связи очень показательны два примера: Белоруссия и Казахстан. Между Москвой и Минском были крайне непростые отношения, низшей точкой в которых было взятие белорусскими властями летом 2020 года в заложники трех десятков российских граждан. Однако осенью 2020 года Россия спасла Белоруссию от разворачивающегося Майдана, поддержала Александра Лукашенко – и сейчас Минск вместе с Москвой участвует в спецоперации. Да, не вводом войск – но логистической поддержкой, а также (как отмечает Лукашенко) прикрывает российские войска от различных эксцессов со стороны Польши и стран Балтии. Конечно, с передислокацией российских войск с киевского на донбасское направление значимость белорусской поддержки несколько упала, однако сам факт ее остался неизменным.

    С другой стороны, Казахстан, который Россия точно так же спасла от гражданского конфликта в январе 2022 года. Однако слова благодарности, источаемые высшим руководством этой страны, были забыты сразу же после начала российской спецоперации на Украине. И не просто забыты – Казахстан отдал под козырек американской санкционной дипломатии. Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что, несмотря на то, что Казахстан является частью ЕАЭС, его страна также является частью международного сообщества и будет соблюдать санкции, введенные против России. «Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», – пояснил он. Кроме того, казахстанские грузы стали идти в Европу через прибалтийские порты – и это на фоне того, что Прибалтика стала одним из главных заводил европейской русофобии. Наконец, Казахстан официально заявил о том, что в этом году не будет отмечать День Победы – причем заявил в тот самый момент, когда в Казахстане с визитом гостила замгоссекретаря США. Можно не сомневаться, что это известие согрело душу американской чиновнице – в отличие от сердец россиян.

    Конечно, разность подходов можно объяснить национальными интересами государств. Запад, по сути, загнал Александра Лукашенко в угол. Прямо и демонстративно пытаясь организовать в Минске государственный переворот и признав Светлану Тихановскую главой Белоруссии, США и Европа своими руками лишили Александра Лукашенко оснований и возможностей проводить многовекторную политику. К тому же Зеленский открыто включился в игру по свержению Лукашенко, чем лишь подтвердил давно озвучиваемый россиянами тезис: киевский режим является экзистенциальным врагом не только России, но и Белоруссии. Поэтому участие Лукашенко в российской спецоперации диктуется необходимостью обеспечить национальную безопасность его страны.

    У Казахстана же другая задача. Страна очень зависит от внешних рынков, в ней непростое экономическое положение, ее отношения с Западом не разрушились даже после подавления «демократических выступлений» мародеров в Алма-Ате – поэтому Астана не горит желанием попадать под горячую руку американского Минфина. Кроме того, введенные против РФ санкции ограничивают возможность использования российских портов для экспорта казахстанских грузов, а значит казахскому правительству нужно искать альтернативные варианты торговли с Европой. Еще одной важной причиной является тот факт, что Казахстан – в отличие от России и Белоруссии – не является страной с жесткой вертикалью.

    Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

    Президент Касым-Жомарт Токаев не обладает всей полнотой власти в стране, значительные полномочия сохраняются у кланов и различных группировок. Специфика кланового управления привела к тому, что даже после бунта прозападных и националистических сил их лидеры не были объявлены вне закона – в государстве просто произошел мягкий закулисный передел. Настолько мягкий, что западники и националисты вошли в правительство, заняв там посты госсекретаря, министра образования, министра информации и ряд других. И они сейчас, по мнению многих экспертов, формируют антироссийский курс государства, выполняя фактически роль американских агентов влияния. Со своей стороны, Касым-Жомарт Токаев не может ударить по столу и игнорировать интересы кланов – у него нет за спиной авторитета Назарбаева и его политических навыков.

    Наконец, немаловажным моментом, определяющим поведение казахских властей, являются их страхи утраты территорий. В Астане опасаются, что после восстановления исторической справедливости на Украине Россия может взяться за Казахстан, северные земли которого: а) являются исторически российскими; б) населены русскими. Тем более, что в последние годы Казахстан (в рамках политики по укреплению национализма и конструированию национальных мифов) притеснял русскоязычное и русскомыслящее население страны. Безусловно, между Казахстаном и Украиной огромная разница – хотя бы в том, что первый, в отличие от второй, при всем своем национализме не строил на своей территории Антироссию. Однако страхи казахских элит эта логика не развеивает.

    Понятливые и не очень

    Казалось бы, на этом можно поставить точку – понять и простить Казахстан за его позицию. Но, как говорил товарищ Саахов, «все это, конечно, так, все это верно, бумага написана правильно, все хорошо – но только с одной стороны. А есть и другая сторона медали». И сторона эта – новая реальность, которую не хотят видеть казахстанские элиты, играющие в многовекторность по уже устаревшим правилам.

    Реальность эта очень простая. Во-первых, 24 февраля 2022 года создало новую Россию, которая будет строго и жестко защищать свои интересы без оглядки на чужое мнение. Россию, которая готова пожертвовать частью своего внешнеполитического имиджа, но не позволить формировать возле своих границ чужие военно-политические плацдармы. Что интересно, первой новое правило поняла Грузия – премьер-министр Ираклий Гарибашвили под горестный вой местных русофобов отказался вводить антироссийские санкции, поскольку для него национальная экономика важнее, чем украинско-западные хотелки в этом вопросе.

    Не поняла же новые правила игры Молдавия – тамошний президент Майя Санду отказалась праздновать 9 Мая и заявила, что место георгиевской ленточке – в мусорном ведре. И вот через считанные дни после этого заявления российские генералы прямым текстом говорят, что одной из целей второй фазы российской спецоперации на Украине является выход к Приднестровью. Если Астана в своем страхе перед мифической российской аннексией Северного Казахстана пойдет по пути Майи Санду, то ничего хорошего для страны подобная позиция не принесет.

    Также новая Россия больше не будет кормить соседей, которые платят ей русофобией или же не встают плечом к плечу в час великой нужды. Политика «блага в обмен на заверения в дружбе» закончилась – российская экономика обращается вовнутрь, и власти будут прежде всего развивать российскую территорию и рынок. Давая доступ на него только тем странам, которые не стесняются демонстрировать реальные союзнические чувства. Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился.

    Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Государства, которым западный блок объявил холодную войну. И если американские агенты в руководстве Казахстана будут толкать Астану на конфликт с этими странами, то, опять же, это будет означать, что Казахстан не выучил урок.

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