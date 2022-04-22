Как русские остановили последнее наступление Гитлера

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Какой отдых ждет россиян в этом году

Крым может недосчитаться половины рекордного турпотока Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Вылететь на отдых за границу для россиян снова стало непростым и недешевым удовольствием. Российские регионы должны бы этому радоваться и готовиться к новым рекордам по посещаемости. Однако ситуация и у них оказалась неоднозначной. На туристическом рынке правят два прямо противоположных фактора. Один помогает внутреннему туризму, а другой – нет.  Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники Сергей Аверин/РИА Новости
После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства? Подробности...
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Эстония открыла охоту на русских журналистов и правозащитников

Митинги в защиту российских правозащитников и журналистов проходят в Эстонии Vladimir Novikov/YouTube
Сам факт сотрудничества с российскими государственными организациями и отстаивание интересов русских соотечественников – теперь в Эстонии достаточное основание для того, чтобы бросить человека в тюрьму. Примером тому служит судьба журналистов и правозащитников, попавших под каток эстонских органов безопасности. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...

«Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Реальных перспектив отказа Европы от российской нефти видится две. Плохая и очень плохая. Первая – скачок потребительских цен в странах ЕС. Вторая – «если Европа не станет покупать российскую нефть, обозленный Путин отключит ей газ». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Приказ Путина по «Азовстали»

Обсуждение: 4 комментария

Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Как русские остановили последнее наступление Гитлера

    Тимур Шерзад
    журналист
    		22 апреля 2022, 12:04

    На рубеже 1944-1945 годов советские войска активно наступали на запад. Но даже угроза захвата столицы Третьего рейха не считалась в ставке Гитлера самой страшной. Куда сильнее немцев беспокоила перспектива потерять остатки доступной нефти. В конце декабря 1944-го Красная армия начала бои за Будапешт, а в феврале 1945-го город уже был под контролем советских частей.

    Незадолго до этих событий Венгрия поставляла в Рейх около 80 процентов нефти. Лишиться ее означало гарантированно проиграть войну несколько месяцев спустя. Сражения Второй мировой были маневренными, и топливо было нужно как для наступления, так и для обороны – ведь тот, кто не будет реагировать на прорывы противника и наносить контрудары, неминуемо будет рассечен на части, окружен и побежден.

    Зимой–весной 1945 года Третий рейх был на предпоследнем издыхании, но у немцев еще имелись козыри в рукаве. Это были сотни новейших танков. И для этой танковой массы все еще имелось горючее. У Германии оставались силы на один сильный удар, и требовалось решить, куда именно его наносить.

    В Рейхе решили, что разумнее потратить этот козырь на попытку вернуть венгерскую нефть, а не на контрудар на берлинском направлении, и принялись стягивать маневренные соединения к озеру Балатон – близ него должно было начаться последнее, как выяснилось, крупное наступление Германии во Второй мировой войне.  

    Лопаты, жизнь спасающие

    Немцы сосредоточили у Балатона очень серьезную танковую силу – более 800 единиц бронетехники. Причем львиную долю этой стальной армады составляли «Тигры», «Пантеры», «Королевские тигры» и машины на их базе. Весь этот «зверинец» отличался не только трудоемкостью производства, прожорливостью и неповоротливостью, но и серьезной боевой ценностью. «Тигры» и «Пантеры» имели толстую броню, точные и мощные орудия.

    Немцы буквально мели по сусекам Третьего рейха все, что имело внушительный вес в бою. Не только танки, но и артиллерию и последние боеприпасы к ней. Собрали в кулак и практически все оставшиеся самолеты – уже отвыкшим от постоянного присутствия в воздухе собственной авиации германским солдатам предстояло вновь вспомнить старые времена. Немецкий план прорыва советской обороны не отличался какими-то хитрыми задумками. Предполагалось, что самого факта концентрации такого количества бронетехники на второстепенном для русских направлении хватит, чтобы прорвать фронт и вернуть себе Венгрию. Но подразделения РККА хорошо подготовились к встрече врага.

    Фото: bundesarchiv.de

    Во-первых, были созданы три полосы обороны. Танков в Венгрии имелось мало, и они не были новыми, современными, поэтому оборонительные линии опирались на противотанковые подразделения – буксируемые орудия и самоходки. Артиллеристы уже были научены опытом борьбы с панцерваффе и зачастую на собственном опыте знали, как выглядит прорыв танков противника. Поэтому оборудовали позиции так, чтобы вести с них огонь во все стороны. Также в РККА отбирали самых решительных саперов, организуя команды «наглого минирования». На грузовиках они подъезжали на удобный для минирования участок на пути вражеских танков и быстро ставили там мины. Дело было опасное, но эффективное – даже если противник не совался на новое минное поле, он мешкал, искал обходные пути и терял темп наступления, давая красноармейцам время на перегруппировку.

    Толстая броня вражеских танков породила и технику «заигрывающих» орудий – когда пушки выставлялись на заметную позицию и демонстративно открывали огонь по наступающим танкам. Те поворачивали к ним толстыми «мордами» и открывали менее защищенные борта другим направлениям. Эти борта поражались другими, расположенными под иными углами к атакующим, батареями, уже замаскированными и ждущими момента. Правда, игру с «заигрыванием» могли вести обе стороны. Немцы тоже любили пустить несколько танков с броней покрепче, чтобы собрать весь советский огонь на себя. Это вскрывало систему противотанковой обороны, давало немцам координаты для артиллерии и понимание, в каком месте ударить.

    Момент истины

    Германское наступление у венгерского озера Балатон стартовало 6 марта 1945 года. Первые атаки, несмотря на свою внушительную силу, вязли в противотанковой обороне Красной армии. Немцы были вынуждены пересматривать свои планы на ходу, переносить направления ударов, терять сожженными десятки машин. Пробивания обороны с наскока, на которое рассчитывали в Берлине, не вышло – вместо этого речь шла о медленном и дорогостоящем ее продавливании.

    У немцев имелся еще один козырь в рукаве – первые массовые ночные танковые прицелы. Их наличие подталкивало противника к атакам в темное время суток. Но это удавалось большей частью нивелировать за счет «засветов» – первые «ночники» были очень чувствительны к источникам яркого света, и русские активно поджигали постройки на пути наступления противника, а также использовали осветительные боеприпасы. В итоге приборы ночного видения хоть и помогли немцам, но ультимативным нововведением, определяющим итог боев, так и не стали.

    Неделю спустя после начала наступления немецкие командиры поняли, что их упорные атаки лишь обескровили их же наступающие группировки. Конечно, им удалось продвинуться вперед, причем в некоторых местах на внушительную глубину десятка в три километров. Но поставленные задачи это не решало даже близко – чтобы вернуть себе Венгрию, это расстояние следовало пройти в первые же дни наступления. Зато на полях сражений близ озера Балатон горело почти три сотни отборных танков. Эта цена была уже неподъемной для Германии образца марта 1945-го. При этом еще сотни танков получили повреждения и находились в ремонте. От собранной группировки осталось всего ничего, наступать она уже больше никуда не могла. Последнее наступление Гитлера закончилось, едва начавшись – все попытки разбились о советскую оборону.

    Сегодня в Донбассе разворачивается крупное маневренное сражение. В нем практически неизбежны вражеские контратаки. Если даже немцы в 1945-м смогли собрать на нужном для себя направлении много серьезной бронетехники и начать большое наступление, то украинцы тоже смогут. Только там, где немцы искали нефть, Киев может попробовать «найти» локальное, но громкое поражение для русских. Которое не сможет кардинально повлиять на обстановку на фронте, но позволит поднять истерику в медиапространстве и получить политические дивиденды – например, новые переговоры для затягивания боевых действий.

    Поэтому к таким попыткам надо быть готовыми. Благо, если подойти к ним столь же серьезно, как и наши предки, учесть возможные прорывы и подготовиться, то все это можно будет отбить – как это сделала Красная армия в Венгрии в 1945 году.

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