Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Отказ Европы от российской нефти будет иметь последствия Максим Богодвид/РИА Новости
Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг. Подробности...
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Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

Вместо одного политического «полюса» в мире появится сразу несколько новых центров силы Martin Poole/moodboard/Global Look Press
Президент Байден анонсировал «новый мировой порядок», который возникнет по итогам нынешней украинской эпопеи. Похоже, между Москвой и Вашингтоном вдруг возникло согласие, но лишь по этому единственному пункту. В Москве ведь тоже говорят об «эпохальной битве» за новый миропорядок. Впрочем, Байден явно лукавит, поскольку он мечтает лишь реставрировать прежний уклад – с лидерством США. Каким же станет новый мир на самом деле? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Определилось главное русофобское государство Прибалтики

Блогер Кирилл Федоров стал символом латвийских репрессий против тех, кто поддерживает Россию кадр из видео
Прибалтийские страны давно стали средоточием ненависти к России, но то, что происходит сегодня, невозможно было даже представить. На людей, осмелившихся публично высказать поддержку действиям РФ на Украине, заводят уголовные дела, вызывают на «беседы» и заносят их данные в свой местный «Миротворец». Всем этим отличаются власти Латвии – и эта страна, пожалуй, переплюнула своих соседей по русофобии.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения. Подробности...
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Мир слишком разнообразен, чтобы Россия осталась одинокой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария

Полный разрыв отношений России и США

Зеленский достроил свою диктатуру

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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  • Не носил маску и не буду
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    Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		23 марта 2022, 10:00

    Денацификация – одно из главных требований к Украине, ради выполнения которых Россия начала специальную военную операцию. Это новое для нас понятие, смысл которого не очевиден. Следовательно, нужно конкретно определить, каким должен быть объем денацификации Украины, какими методами она должна проводиться. Этот вопрос вызывает большие разногласия и на российско-украинских переговорах. Украинская сторона вообще делает вид, что не понимает, о чем идет речь, поскольку никакого нацизма и никаких нацистов, по мнению киевского руководства, на Украине нет.

    В своем недавнем интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что денацификация на Украине подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население. На мой взгляд, это важнейшее уточнение. До сих пор тема борьбы с нацизмом и тема защиты русского языка мыслились как отдельные категории. Теперь эти два аспекта можно и нужно рассматривать в связке.

    Сегодня образ нацизма на Украине связан для нас прежде всего с нацбатами (а вернее сказать, нацбандами), такими как «Азов», «Айдар», «Донбасс», с военизированными формированиями запрещенного в России «Правого сектора*» и т. п. Их символика (например, логотип «Азова») зачастую напоминает символику времен Третьего рейха или совпадает с ней. Иногда в их логовах находят и флаги со свастикой, и знамена дивизий СС (например, «Мертвая голова»). На множестве фотографий их командиры с удовольствием позируют на фоне подобных артефактов. Эти сильные визуальные образы сами по себе способны убедить разумного человека в процветании нацизма на Украине. Не менее впечатляет и античеловеческая практика этих банд: импровизированные тюрьмы, пыточные в Мариупольском аэропорту и во многих других местах Донбасса, использование населения в качестве живого щита, обстрелы колонн беженцев, бессудные убийства мирных жителей, минирование больниц, театров и опасных промышленных объектов.

    Этих нацистов десятки тысяч, их никто насильно не мобилизовывал, они сами выбрали свою идею и свою судьбу. Они наносят свои символы на кожу в виде наколок, которые сегодня в осажденном Мариуполе многие из них пытаются свести подручными средствами. Первоначальное мнение о том, что нацбаты это одно, а ВСУ – совсем другое, оказалось не совсем верным. Выяснилось, что убежденные нацисты, как грибница, пронизывают все силовые структуры Украины. Они делают ускоренную карьеру в ВСУ, их привечают в СБУ, они выполняют роль комиссаров, воспитывающих бойцов в националистическом духе. Тем не менее я рискну сказать, что эти толпы татуированных садистов – лишь вторичный признак нацизма. Можно устранить этих людей – придут другие. Можно запретить нацистские организации – на их месте возникнут новые. Так и будет, если не ликвидировать те условия, в которых они расплодились. Нацистская плесень заводится там, где сыро. А идейную сырость на Украине развели совсем другие люди.     

    Начинаются такие явления не с накачанных молодчиков, а с тихих хлипких интеллигентов. Поначалу они могут казаться безобидными провинциальными краеведами, энтузиастами национального костюма, знатоками местных обычаев. Но именно они создают «дорожную карту», по которой потом будут прочерчивать свой путь нацистские батальоны. Что мы обязательно увидим на этой карте? Образ святого, страдающего народа с забытой, но великой историей. Понятие о пришельцах, оккупантах, угнетателях, которые веками тиранят этот народ, мешая ему расправить плечи и занять достойное место в мире. Понятие о правильных, «свидомых», людях и о людях неправильных – манкуртах, москалях, недочеловеках. Правильных людей нужно всячески поощрять, а неправильных – вытеснять со своей земли. И в первую очередь – вытеснять их язык как главный признак этнической принадлежности и инструмент враждебной цивилизации.

    Фото: РИА Новости

    Затем приходит время других людей. За краеведами в вышиванках приходят люди в серых костюмах – политики и чиновники. Это люди циничные, зачастую продажные, но им нужна идеология для завоевания и удержания власти. Политики берут картину мира, сформированную идеологами национализма, и переводят ее на язык права.

    Так создается правовая система дискриминации, система господства одной части населения над другой. Это господство реализуется по двум основным направлениям: дискриминация языка народа, объявленного второсортным, и дискриминация его нарратива, то есть его трактовки истории, культуры, ценностей.

    Важная особенность этой системы господства состоит в том, что она не статична. В нее обязательно встроен механизм ужесточения. Давление должно постоянно расти, права неугодного меньшинства должны последовательно урезаться. На Украине мы это видели в полной мере. Начиналось всё довольно невинно; можно было посмеяться над тем, что в чисто русскоязычном городе-миллионнике, таком как Одесса или Днепропетровск, все вывески – на украинском языке. Однако постепенно русский язык стал изгоняться из образования, из издательского дела, периодики и с телевидения, и в конце концов появился даже специальный регламент о языке общения в магазинах, то есть русский язык стали преследовать и в чисто бытовой сфере.

    Именно политическое и юридическое закрепление системы унижения и подавления части народа гарантирует разрастание маргинальных ультраправых групп, которые есть в любом обществе, в мощную силу. У государства просто не остается аргументов против таких групп, ведь, по сути, оно делает одно с ними дело, разница только в темпах, объемах и методах. Например, когда в США существовала дискриминация чернокожих, у американского государства не было аргументов против «Ку-клукс-клана».

    А в соседней Канаде, между прочим, был свой «Ку-клукс-клан», действовавший против франкофонов, которых, несмотря на вполне белый цвет кожи, англоязычное население долгое время считало недочеловеками, поскольку тогдашнее законодательство предусматривало дискриминацию как носителей французского языка, так и их культуры. И только примерно полвека тому назад в стране удалось установить нынешнее двуязычие. И это лучший урок, который современная украинолюбивая Канада могла бы преподать украинцам. Таким образом, чтобы доказать нацистский характер государства, построенного на Украине, вовсе необязательно перечислять преступления нацбатов и демонстрировать собранные ими коллекции нацистской символики. То, что русский язык, родной как минимум для половины украинских граждан, не имеет в этой стране официального статуса, само по себе делает украинское государство нацистским.

    Между прочим, отмена закона, дававшего хотя бы какие-то права русскому языку, стала первым актом Верховной рады после свержения Януковича в 2014 году. Именно с этого акта начался отход Крыма и Донбасса от Украины. Именно тогда высветился главный приоритет новой украинской власти, но одновременно стало понятно, где находится его кощеева игла. Поэтому, чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры.

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