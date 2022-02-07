Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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«Ложь, фальсификации и ошибки». Почему на Западе отказались верить США на слово

Представитель Госдепа Нед Прайс – один из тех чиновников, кто вступил в пикировку со СМИ Susan Walsh/АР/ТАСС
Общественность и ведущие СМИ в Америке отказываются верить на слово властям про «вторжение» России на Украину, требуя доказательств, которых Белый дом не дает. Репутационный кризис объясняется как многочисленными фактами лжи, фальсификаций и ошибок со стороны Вашингтона, так и сложностями американских властей в работе с разведкой, указывают эксперты. Как власти США намерены компенсировать исчерпанный кредит доверия? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, утверждают авторы социологического исследования по данной теме. Формируются они везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Встречей с Путиным Макрон решает две проблемы

Президенты России и Франции регулярно поддерживают контакт REUTERS/Stephane De Sakutin
В понедельник президент Франциии Эммануэль Макрон прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут разговаривать два президента, почему Макрон с этим визитом так хотел опередить немецкого канцлера – и как происходящее связано с глобальной борьбой за власть как во Франции, так и в Евросоюзе в целом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...

Почему мы не звоним родителям

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме — опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Теория «большого взрыва» для украинской вселенной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Украина на уровне государства пытается забыть о годах своей подлинной независимости. Ее современная политическая история привязана к моменту «российской агрессии», которая якобы ни того ни с сего началась восемь лет назад. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		7 февраля 2022, 09:18

    Помните, в Германии была когда-то группа Kraftwerk, одни из пионеров популярной электронной музыки? Название переводится просто – «Электростанция». Очень по-немецки: потому что все, что связано с электричеством, моторами, роторами, самолетами и пароходами – инженерным искусством – всегда было в моде в той далекой стране. На уровне национальной гордости. Хотя, конечно, слова «национальная гордость» в немецких устах звучат довольно стрёмно. По некоторым историческим причинам.

    Немецкая инженерная школа была когда-то лучшей в мире. И хитрые гигантские машины – гордость ее и краса. Сталь Круппа, турбины Сименса, химия АГ Фарбен, слова Гете, музыка Вагнера, исполняется не впервые. В СССР первая атомная электростанция была запущена в 1954 году, в Германии – в 1960-м. Потому что весь мир тогда буквально сошел с ума по технологии будущего – атомной электроэнергии, которая придет и накормит всех, согреет всех, отправит звездолеты в космос и так далее.

    В Брюсселе архитектор Ватеркейн в 1956 году построил здание Atomium – как символ грядущего атомного века. А сейчас немецкая атомная энергетика выглядит так: к концу этого года должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Мораторий на строительство новых станций в Германии ввели еще в 2000 году – и они потихоньку стали вымирать, несмотря на то, что в остальном мире станции активно строились. Но правительство Меркель тогда решило, что новые не нужны.

    А потом в 2011-м случилась Фукусима – и Ангела Меркель так близко к Herz’у восприняла медийную истерику вокруг аварии, вызванной цунами, что реально перепугалась до ужаса. Хотя, как известно, от последствий самой аварии и облучения умер всего один человек, да и тот в 2018 году. И единоличным решением приказала закрыть все атомные станции Германии. То есть в Германии отменили продление сроков работы станций и сразу отключили семь самых старых станций, а сейчас добьют последние.

    Воплотилась в жизнь мечта немецких «зеленых», которые всегда боролись против любого атома. Атомная энергетика окончательно была объявлена в Германии злом номер один. А вслед за ней и угольная, мазутная и даже газовая. Лево-зеленые активисты стали рассказывать немцам, что отныне все будут прогрессивными и жить на ветряках и солнечных батареях. А если кому-то холодно и темно, тот пусть купит пуховик и свечку.

    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    И тут произошла одна странная вещь – в своей очередной проповеди ненависти к старому порядку недоучившаяся школьница Грета в списке целей бескомпромиссной борьбы для своей паствы помянула атомные станции. Через пять минут ей пришлось извиняться и мямлить про «ее личное мнение». Люди, стоящие за ней, моментально дали ей по ушам. Ведь Швеция – один из крупнейших экспортеров атомной энергии. А еще Франция. А Польша поставляет в Германию энергию с проклятых угольных грязных станций. И только над Германией – безоблачное небо.

    А в 2021-2022 годах и вовсе произошло то, о чем говорили люди с нормальным инженерным образованием и что тотально отрицали политики с образованием три класса гендерных исследований. Ветер слабо дул на севере Германии и не крутил ветряки, за которые еще придется расплачиваться грядущим поколениям – настолько они нерентабельны. Солнце тоже мало светило. Потому что вообще-то Германия не самая солнечная страна на свете. И тут еще Брюссель всех перевел на спотовые торги по газу и цены взлетели до небес. И выяснилось, что бредовые сказки «зеленых» не имеют ничего общего с реальностью – из того, что они предлагают, ничего не работает. Идеология вступила в клинч с действительностью.

    И знаете, что сделал Брюссель? Правильно: он объявил проклятую атомную и газовую энергетику отныне «зеленой». Вчера она была угрозой миру и людям, а главное, Климату – именно так, с заглавной – и черт с ними, с этими людишками. И это обосновывали какие-то ученые из каких-то специальных институтов на гранты Евросюза. Но вот ледяной петух клюнул прогрессоров в задницу – и оказалось, что все совсем наоборот.

    И углеродный след от атомной станции ноль целых, и безопасность у нее гигантская – и те же самые ученые быстро доказали для Брюсселя, что отныне это – флагманы зеленой энергетики и «энергетического перехода». То есть евробюрократы даже ни разу не спалились, показав всему миру, что все решения по климату и СО2 – не более чем политический акт на основе подгонки доказательств. «Тут играем, тут не играем, тут сегодня рыбу заворачиваем», сказали дирижеры.

    И тут опять немцы выступили как самые прилежные, но туповатые ученики. Они сказали: «Как это атомная станция «зеленая»? Она же вчера была самим дьяволом?». И в Евросоюзе начался скандал. Потому что группа стран теперь отказывается метаться туда-сюда вместе с прощелыгами из Еврокомиссии. Потому что доктор сказал «умер», значит – умер. Их уже убеждает Билл Гейтс, удивительный человек, которого хватает и на продвижение вакцин и теперь, оказывается, еще и новых типов реакторов. «Расплавление активной зоны, как в Чернобыле или Фукусиме, в этих реакторах невозможно», – говорит он немцам, но те упираются.

    А вместе с Германией выступила Австрия, которая сказала, что не признает инвестиции в газовые и атомные станции «зелеными», как этого требует ЕС. К ней присоединяются Финляндия, Португалия, Дания, Испания и Люксембург. Они не понимают, почему им нужно участвовать в сеансе игры в наперстки в брюссельском центральном вокзале.

    Россия на все это смотрит с прохладой. Ее уже и так пытались обвинить в сокращениях поставок газа в разгар кризиса энергоносителей в Европе. Но газа – полно. И с атомной энергетикой – действительно минимально загрязняющей среду, все в полном порядке – у нас она есть. И инженерная мысль в области конструкции атомных электростанций не выкорчевывалась в угоду «зеленым», так что можем повторить в любой момент. Строить на экспорт, как строили для ГДР.

    Куда ни кинь – все нормально. Можно еще свечки на экспорт толкать. И ватники.

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