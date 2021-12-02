Охота в том числе и про гуманизм

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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Сможет ли дорогая нефть победить коронавирус и США

Ситуация на рынке нефти заставляет серьезно задуматься Егор Алеев/ТАСС
Сразу два крупных западных инвестиционных холдинга ждут удорожания нефти до 150 долларов за баррель в следующие два года. Даже после резкого обвала в прошлую пятницу черное золото снова растет. Все это вряд ли обрадует США. Что помогает традиционному углеводороду оставаться на плаву в мире «зеленых» и при каких условиях нефть станет дефицитным и столь дорогим сырьем? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Российские полярники получат уникальную станцию

Так будет выглядеть новый зимовочный комплекс станции «Восток» Елена Фокина
В Антарктиде началась разгрузка на лед поистине уникальных конструкций. Речь идет о модулях нового зимовочного комплекса станции «Восток», сравнимого по сложности с космическим аппаратом. Каким образом оно обеспечивает комфортную жизнь при 80-градусном морозе и почему работа в Антарктике имеет для России особую важность? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Охота в том числе и про гуманизм

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Подробности...

Хайповыми видосами зло не победить

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Из десяти основных маршрутов афганского наркотрафика семь проходят через Горный Бадахшан. Этот наркотранзит контролируется полевыми командирами, а также британской военной разведкой МИ-6 и военной разведкой ДИС. Подробности...
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Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Максим Соколов

    Охота в том числе и про гуманизм

    Максим Соколов
    публицист
    		2 декабря 2021, 12:04

    В предвыборной программе партии «Яблоко», содержавшей много превосходных пожеланий, было и такое (п. 4-3) – «запрет охоты». При этом никаких оговорок или пояснений. Запрет – и все.

    Если бы речь шла о самом «Яблоке», набравшем на думских выборах около 1%, то можно было бы и не вспоминать это требование. Преимущество аутсайдера в том, что он может требовать, что угодно, не неся за это никакой ответственности.

    Но в случае с охотой партийные идеологи, вероятно, исходили из того, что такой запрет должен быть популярен в массах. По крайней мере, в передовых массах.

    С одной стороны, школьные расстрелы – последние случаи в Казани и в Перми могут навести на простую мысль: нет охоты, нет оружия, стало быть, нет и расстрелов, потому что нечем. С другой стороны, громкий казус коммунистического охотника В. Ф. Рашкина, беззаконно застрелившего лосиху под Саратовом, лишний раз наводит гуманных и либеральных граждан на мысль, что если вегетарианский лозунг «я никого не ем» – это, может быть, чересчур, но лозунг «я никого не убиваю» – это самое то. Ибо что есть охота, как не убийство грациозного животного грубым и пьяным человеком с ружьем? Такая феодальная забава не может быть терпима в XXI веке.

    Поэтому естественно, что видный яблочник С. С. Митрохин вновь вернулся к этому пункту партийной программы, призвав спасти жизни «Сотен косуль, медведей и благородных оленей. С ланями и рысями впридачу». У Чехова помещик Иван Абрамыч Жмухин по прозвищу Печенег признавал правоту борцов с охотой: «Что ж? Это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварям. Грех убивать, грех, — что и говорить. Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребенок. И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и Бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина».

    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Однако Иван Абрамыч будучи крепким хозяйственником и, следственно, человеком практическим, задался вопросом: «Со свиньями как быть? Куда их? Они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья, и недаром ее свиньей прозвали…».

    Да и Шуберт в песне из цикла «Прекрасная мельничиха», всячески осуждая охотника, пугающего мельничиху и кротких ланей, тем не менее предлагал использовать охотничий потенциал в хозяйственных целях. Описав разорение, которое дикие кабаны несут полям и огородам, он восклицает: «Die Eber, die schieße, du Jägerheld!» – «Кабанов застрели, герой-охотник!».

    Иван Абрамыч с Шубертом точно усмотрели суть вопроса. По мере развития гуманных начал в мире нашествия диких кабанов сделались бытом. От Берлина до Бергамо и от Хайфы (кабаны и сионистов не боятся) до Севастополя, где был учинен свиной набег на Херсонес Таврический. Причем причину такой дерзости поведал моему знакомому, страдавшему в Северной Италии от нашествия кабанов, его сосед-охотник. На просьбу в стиле Шуберта он мрачно отвечал: «Cinque anni», т. е. «пять лет тюрьмы», которые положены за такой геноцид. За человекоубийство в Италии порой дают меньше.

    Впрочем, зачем ходить так далеко. Моя тверская деревня, что всего в 200 км. от Москвы, также страдает от нашествия кабанов, дерзко являющихся прямо на участки дачников. Причем существенная деталь: сосед пытался их отпугнуть, стреляя в воздух, но тщетно. Выросло новое непуганое поколение свиней, не боящееся выстрелов. Поскольку не знает, что от выстрелов бывает. Ибо лицензия на отстрел кабана стоит неподъемных денег – вот они и утратили страх.

    И это не только кабанов касается. В I и II мировые войны в Сибири, но и не только, не менее дерзкими становились волки, резавшие скотину в больших количествах. Причина проста. Мужчины, владеющие оружием, ушли на фронт, и санитаров леса некому стало санитарить. Что привело к их опасному размножению.

    Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Зоозащитники много говорят о косулях и благородных оленях и гораздо меньше о волках и тех же кабанах.

    Вероятно, полагая, что даже если волки будут выть под опустелыми городами, то это приемлемая плата за зеленую идиллию.

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