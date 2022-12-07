Не надо ставить идеологию впереди реальности

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7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
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Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...

«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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«Дождь» познал русофобию

У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Владислав Исаев

    Не надо ставить идеологию впереди реальности

    Владислав Исаев
    политолог
    		7 декабря 2022, 12:02

    Сейчас, когда российская армия ведет тяжелые бои, общество активно обсуждает ход военных действий, причины побед и неудач. И если в тонкостях систем вооружения и их применения разбираются реально немногие, то уж как управлять государством – у нас знают все.

    Среди претензий к современному российскому государству, озвучиваемых той нашей оппозицией, которая еще не успела сбежать из страны, прямой запрет в нашей Конституции на официальную государственную идеологию занимает одно из заметных мест. Из-за этого, мол, солдаты не знают, за что сражаются, а вот если бы их идеологически воспитать, сражались бы гораздо лучше. И даже комиссаров им не назначишь, приходится батюшками обходиться.

    Собственно, претензия странная, как и сам запрет. Конституция, если немного подумать, сама заключает в себе идеологию – набор ценностей и постулатов, которые априори признаются главенствующими и обязательными для всех, кто относит себя к тому или иному государству, целей этого государства и методов их достижения. Думаю, те носители либерального дискурса, которые записывали положение о запрете на идеологию в Основной закон страны, сами плохо представляли себе, что такое идеология. Да и Конституция.

    Только ни одна идеология не способна обеспечить победу сама по себе.  Уверовавшие в свою исключительность представители «высшей расы» не становятся ни сильнее, ни умнее. И борцы за светлое будущее всего человечества не приобретают иммунитет к пулям и осколкам. Крестоносцы были заряжены идеологией по самые плюмажи, но в итоге проиграли воинам-рабам. Китайские тайпины и «боксеры» были куда более идеологически мотивированы, чем их противники, но победы им это не принесло. В 1941-м в СССР и Германии были те же идеологии, что и в 1945-м, но картина военных действий в эти годы очень сильно различается.

    Впрочем, те, кто предъявляет эту претензию – а это в первую очередь крайние левые и ультраправые – недовольны скорее не тем, что само существование такой идеологии запрещено, а тем, что в качестве такой идеологии не прописан тот набор ценностей, которому привержены они. И будь там изложена система взглядов оппонентов, они бы возмущались ничуть не меньше. При этом они и сами смутно себе представляют ту идею, которой должна следовать наша страна. У правых во главе угла строительство так называемого русского национального государства, служащего интересам русского народа. Но внятного ответа на вопрос о том, в чем состоят интересы русского народа, нет. Да и представления о том, как будет выглядеть это государство, тоже.

    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Кто-то тычет пальцем в сторону западных «национальных государств», напрочь не желая замечать, что ни в одной европейской стране нет ни моноэтничности, ни преимуществ для граждан по национальному признаку. И турки с арабами там живут чуть ли не лучше немцев с французами, а во власти то венгр Саркози, то украинец Дуда.

    И даже упорно стремящаяся построить национальную химеру Украина управляется преимущественно людьми, которых украинцами по этническому происхождению назвать сложно. Ну, точнее, можно, но с такой широтой подхода их точно так же можно назвать и русскими. Но тогда не очень понятно, в чем претензии сторонников такого государства к современной России.

    Другие обращают взгляды в прошлое, пытаясь выдать за такое национальное государство Российскую империю. Что, в общем, довольно сомнительно и в смысле происхождения значительной части элиты во главе с правящей фамилией, и в смысле экономического положения самого русского населения, которое местами было похуже, чем у многих представителей нацменьшинств. Но в любом случае горизонт планирования правых не уходит дальше момента, когда это самое национальное государство будет построено. А дальше, видимо, все проблемы решатся сами собой и наш народ начнет процветать по мановению волшебной палочки. Коррупционеры и мошенники исчезнут, дураки тоже, а каждый русский только за факт происхождения получит высокую должность, много денег, виллу, яхту и жену-фотомодель.

    Возможно, где-то существует и русский вариант мирового господства, но пока он не обсуждается, видимо, чтобы не вызывать неприятных ассоциаций с одним австрийским художником. Или чтобы спонсоров не отпугивать. Тем, которые за царя, впрочем, думать на будущее особо не нужно. Призовут помазанника, и пусть у него голова болит за судьбу страны. Сам будет выкручиваться как хочет, чтобы народу хорошо было. Или Бога молить, раз он от него поставлен над неразумными людишками. Левым с идеологией проще. За них всё классики написали, пусть и больше ста лет назад, когда и мир был другим, и наш уровень знаний о нем. Видимо, опять будут строить коммунизм, а уж в отдельно взятой стране или в мировом масштабе – это как пойдет.

    Но вот они как раз таким требованием именно своим классикам и противоречат. Поскольку идеология – это не более, чем надстройка. Это она зависит от социально-экономического базиса, а не наоборот. Поэтому какую идеологию ни объявляй официально, будь то уваровская триада «православие, самодержавие, народность», какое-нибудь «превосходство арийской расы» или решения очередного партсъезда, базис будет развиваться по своим законам. И одновременно формировать в народе соответствующую себе идеологию.

    Причем она будет реально работать, даже если нигде не будет официально опубликована. Воины Чингисхана в большинстве своем даже читать не умели, говорили на десятках разных языков, верили в разных богов – и тем не менее действовали как единая военная машина, покорив полмира. Попробуйте сказать, что у них не было общей идеологии (только не надо пытаться выдать за таковую полулегендарные законы Ясы). Пусть эта идеология и была примитивной, как мрии нынешних украинцев о том, как они запануют над своими врагами.

    Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. А если такого импульса нет, то любые, даже самые распрекрасные заповеди останутся не более чем формальностью, которую ловкие проходимцы станут использовать в своих целях. Всё это мы уже видели в позднем СССР, всё это мы видим в западной, либеральной, части планеты. Однако я уверен, что такое настоящее движение в нашей стране есть, и оно начало формироваться еще в конце прошлого века. Когда горел Белград, когда началась вторая чеченская война, когда стало понятно, что дальше отступать нам уже некуда. Что либо мы сплотимся, стиснем зубы и отобьемся, либо просто перестанем существовать. И с тех пор с каждым годом это движение только крепнет, благодаря нашим врагам, всё более явственно показывающим, что они ни перед чем не остановятся, чтобы нас уничтожить.

    Нынешняя спецоперация на Украине – еще один этап становления этого единства. Она отсеивает всех тех, кто готов выживать отдельно от российской государственности, тех, для кого личный уют важнее русской идентичности. А для левых и правых – во всяком случае, разумной их части – это хороший повод забыть об идеологических разногласиях и сплотиться вокруг российской государственности, без которой не будет ни русского народа, ни российской нации, ни каких-либо социальных завоеваний.

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