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27 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Киев угрожает Венгрии нефтяной войной

Венгрия находится в критической зависимости от поставок по нефтепроводу «Дружба» Александр Саверкин/ТАСС
Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД Елена Зеркаль пригрозила соседней Венгрии. Она заявила, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти». На что может пойти Киев, который таким образом уже открыто шантажирует страну ЕС и НАТО? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. Подробности...

Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Как импортозаместить западное кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Донбасс. Битва за воду

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Запорожье тоже выбрало Россию

Обсуждение: 4 комментария
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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21:12

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    В столкновении с Западом рождается национальная идея России

    России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы
    		   27 мая 2022, 10:16
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве.

    «Сегодня как никогда остро и важно стоят вопросы рефлексии над цивилизационной повесткой, над представлением образа будущего: куда идет мир и куда идем мы. Та повестка глобализации, которая двадцать лет назад казалась как нельзя более актуальной, сегодня сменяется на иную – повестку полицентричного мира», – сказал и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев. Своим мнением он поделился накануне открытия VIII Российского философского конгресса, который в четверг начал работу в Москве и продлится три дня.

    Конгресс приурочен к столетию выдающегося отечественного философа, социолога и писателя Александра Зиновьева, известного критика современной либеральной идеологии и западноцентричной глобализации. Основная тема встречи – «Философия в полицентричном мире». Среди более чем полутора тысяч участников конгресса, было много представителей философского сообщества из ближнего и дальнего зарубежья – в частности, из Китая, Казахстана, Белоруссии.

    «В основе русской национальной идеи лежат ценности, которые сегодня чужды западной культуре, – считает Борис Межуев, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ. – На Западе сегодня популярны идеи вроде тех, что предлагал французский интеллектуал Клод Лефор. Суть его учения в том, что надо отказаться от личного Бога и заменить его некоей абстрактной спиритуальностью, духовностью. А общество, по его мнению, должно отказаться от публичной власти и заменить ее горизонтальными сетевыми принципами. Это направление западной цивилизации, видимо, и становится мейнстримом. Неформальной идеологией новой управленческой элиты коллективного Запада становится вот такая левая либеральность».

    С этими новыми аксиомами глобальной цивилизации не готова мириться не только Россия, но и Латинская Америка, Индия, Китай, даже Израиль и Венгрия, констатировал Межуев. «Но именно Россия сейчас оказалась на переднем крае цивилизационного столкновения», – добавил философ.

    «Конгресс проходит в значительной степени под знаком противостояния глобализму, – подтвердил газете ВЗГЛЯД общий настрой спикеров политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев. – Звучавшие на пленарном заседании доклады были антиглобалистскими по духу, они были направлены против попыток навязывания Западом своих ценностей, против цензуры мышления, против единого стандарта и образа жизни, которые Запад навязывает трем четвертям человечества».

    «Сегодня разворот России на Восток равносилен выживанию. Но не просто для того чтобы заменить Запад, а в контексте осознания себя как отдельной цивилизации. То, о чем всегда говорили русские мыслители-евразийцы», – подчеркнул Матвейчев. Он уверен: для России поиск национальной идеи – как формулы того, что отличает нашу, российскую цивилизацию от других – становится не отвлеченной абстракцией, а насущной необходимостью.

    Символично, что конгресс, на котором главной темой стали противостояние западному доминированию и поиск собственной цивилизационной идентичности, приурочен к столетию Зиновьева, добавил собеседник. «Великий русский философ Александр Зиновьев в свое время критиковал Советский Союз. Какое-то время он пожил в эмиграции, но затем вернулся уже в Россию. И в последние годы жизни он подверг жесткой критике Запад и его глобалистский проект», – подчеркнул Матвейчев.

    Зиновьев, как социальный философ и социолог, точно предсказал еще четверть века назад то, что происходит в мире сегодня, отметил собеседник. «Удивительно сейчас перечитывать книги Зиновьева, которые были написаны задолго до оранжевых революций, задолго до 2014 года и нынешней специальной военной операции. Он предсказал, что будут эти конфликты, будут попытки навязывать глобальный проект, что весь остальной мир будет этому сопротивляться», – указал собеседник.

    Россия, которая стереотипно воспринималась как авторитарная страна, насаждающая идеологическое единообразие, сейчас становится полюсом свободы, считает Матвейчев. «Запад указывал на СССР, как на источник тоталитаризма, единообразности, где люди ходят в одинаковых одеждах и одинаково мыслят. Сейчас по большому счету все поменялось местами. В нашей стране как раз отстаивают ценности свободы, разнообразия», – отметил он.

    «Мы говорим о том, что мир многополярен в том числе и в культуре, языки, на которых мыслят и воспринимают мир народы – разнообразны, философские подходы и парадигмы – разнообразны. А нас пытаются нивелировать всевозможной политкорректностью, «культурой отмены» и многими другими вещами. Все это для нас совершенно неприемлемо», – подчеркнул Матвейчев.

    Свобода выбора народами собственной цивилизационной модели, своего пути развития подразумевает и право сохранить присущие именно этой цивилизации формы общественного устройства, религиозности, семейного уклада. Так, для России одним из элементов национальной идеи может стать укрепление института отцовства, сбережение полноценных семей, рассуждает Межуев. «В этом ключе, мне кажется, ценную мысль накануне выразила Татьяна Голикова – она назвала национальной идеей создание многопоколенной многодетной семьи. Это логическое следствие той же идеи: ведь если нет отца – нет и детей. Многодетная – это полноценная семья, с нормальными ролями обоих родителей», – пояснил философ.

    Идеи чадолюбия особенно важно распространять среди молодых интеллектуалов, полагает собеседник. «Интеллектуальный класс символизирует будущее. Но обратите внимание: западная семья в среднем больше двух детей не имеет», – заметил Межуев. Проблема, как подчеркнул политолог, имеет не только социально-экономическое, но и идейное измерение. Традиционная, крепкая семья уже не входит в обязательный набор ценностей, предлагаемых современному человечеству. «Это тоже философская проблема, которая, на мой взгляд, до сих пор еще толком в нашей стране не обсуждается», – подытожил Межуев, добавив, что такие вопросы требуют осмысления на уровне государства.

    «Я убежден, что идеология не должна формулироваться в виде закона, – в свою очередь заметил Матвейчев. – Это как раз те ошибки и уроки, которые мы должны вынести из советской истории, когда какие-то цитаты из философских рассуждений классиков марксизма превращались буквально в законы, памятки и прочее. Это вызывало отторжение». Он полагает, что перед интеллектуальным классом России стоит задача – инициировать обсуждение в обществе тем, важных для выживания и развития.

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