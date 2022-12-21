Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Визит Зеленского к Байдену нужен им обоим

Если ситуацию на фронте для Киева не удастся переломить, это станет поражением лично для Зеленского и Байдена Pete Marovich/Global Look Press,
Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС
Глубокой ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Обстоятельства этого вояжа больше напоминают спецоперацию, на которую Белый дом подписался ввиду того, что у Джо Байдена есть собственная заинтересованность в госте. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...

Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...

Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Геворг Мирзаян

    Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		21 декабря 2022, 12:00

    Россия и Грузия близки к прорыву в двусторонних отношениях. Об этом пишут некоторые российские СМИ и говорят некоторые политики – в частности, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

    Напомним, что отношения Москвы и Тбилиси дошли до низшей точки в августе 2008 года, когда Грузия под руководством Михаила Саакашвили вторглась на территорию Южной Осетии, российские войска выбили грузин оттуда, а потом Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. После этого Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения и очень быстро ощутила все последствия такого разрыва. Выяснилось, что стремящейся в Европу Грузии очень нужен не европейский, а российский рынок – ведь именно здесь грузинские товары конкурентоспособны и пользуются популярностью. Ну и, конечно, стремящейся в НАТО Грузии очень нужна не американская, а российская защита и политическое влияние для того, чтобы балансировать и сдерживать экспансию Турции на Южном Кавказе.

    Именно поэтому с момента ухода Михаила Саакашвили (на которого грузинская сторона успешно списала вину за вторжение, хоть и добавляла, что Россия его «спровоцировала») пошел процесс нормализации двусторонних отношений. Начали с культуры и межличностных контактов, закончили восстановлением торговли.

    Летом 2019 года процесс приостановился после инцидента с Сергеем Гавриловым – российским депутатом, который прибыл в Тбилиси на международное мероприятие и сел в предложенное ему организаторами кресло спикера грузинского парламента, спровоцировав тем самым массовые акции протеста (ведь для грузин Россия представляется оккупантом, отнявшим у Грузии Южную Осетию и Абхазию, а кресло спикера парламента, как верно отмечает тамошний политик Нино Бурджанадзе, является «как бы символом независимости и самостоятельности Грузии»). После этого Москва «в целях безопасности» прекратила авиасообщение с Грузией «на неопределенный срок».

    И сейчас, как считают некоторые эксперты, подошел срок авиасообщение возобновить. А заодно подумать и о других мерах, включая отмену/либерализацию визового режима и восстановление дипломатических отношений. Собственно, все это и будет называться «прорывом» – если, конечно, реализуется.

    Объективных препятствий к этому нет. Позиция Тбилиси в отношении нормализации отношений с Москвой не изменилась – Грузии без России никак. Москва же в этой ситуации должна руководствоваться принципом «наказываем за плохое поведение – поощряем за хорошее». А Грузия, по словам Леонида Калашникова, проводит «ответственную политику в нынешней сложной ситуации, связанной в том числе с проведением специальной операции, санкций против нас».

    Несмотря на близкие связи между грузинскими и украинскими политиками, грузинские власти не присоединились к антироссийским санкциям, дистанцировались от Киева и вообще самоустранились от российско-западного конфликта (в худшем случае отделываясь антироссийской риторикой). Как пояснил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, его государство не хочет становиться «стороной конфликта». Получается, что Грузия показала себя ответственным игроком, а значит, должна быть поощрена. Это и в интересах России – поощрение Грузии покажет, что Россия вполне может сосуществовать со странами, выбравшими евроатлантический путь развития, если эти страны не отождествляют евроатлантический путь с превращением в антироссийский плацдарм.

    Детали

    Препятствия на пути прорыва в другом – в деталях. Внутриполитических и внешнеполитических. Взять, например, историю с возобновлением перелетов. Понятно, что это нужно и российской стороне (для отечественных туристов Грузия в последнее время превратилась в одно из излюбленных мест отдыха, но попадать они туда вынуждены либо через сухопутную границу на машинах, либо через Армению и другие страны, куда предварительно еще нужно прилететь), и грузинской. Для Тбилиси это деньги, увеличение турпотока – а также, как отметил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, облегчение жизни для миллиона проживающих в России граждан Грузии, которым проще будет посещать свою родину.

    В то же время, как верно отметил министр экономики Грузии Леван Давиташвили, тут есть техническая сложность – «разные международные авиационные организации ввели определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний». Кроме того, есть проблемы с лизингом – Запад требует арестовывать те российские самолеты, которые Москва ранее арендовала у западных же компаний, а затем в одностороннем порядке продлила этот лизинг.

    Да, в Грузию могут летать только «чистые» с юридической точки зрения самолеты – таких у российских компаний на начало декабря было около 300. Однако здесь есть другая сложность – в условиях российско-западного конфликта демонстративный шаг Грузии в адрес Москвы (каковым и будет согласие на восстановление перелетов) может быть воспринят местной оппозицией и Западом уже не через призму нейтралитета, а через призму сближения с Россией поперек позиции Запада. А после этого может последовать и наказание, включающее западные санкции и оппозиционные выступления.

    Казалось бы, с облегчением визового режима дело обстоит проще – это Россия может сделать в одностороннем порядке (Грузия визовый режим для поездок сроком до 3 месяцев отменила еще в 2012 году). И этот шаг со стороны Москвы просто напрашивается – ведь ей выгодно, чтобы жители Грузии видели Россию из России, а не через ту картинку, которую им рисуют местные и западные СМИ. На сегодняшний день визы выдаются в секции российских интересов при швейцарском посольстве – и выдаются в очень ограниченном количестве и при соблюдении достаточно жестких условий (приглашение и т. п.). Поэтому выдачу нужно либо либерализовать, либо – еще лучше – вообще ввести «безвиз».

    Да, ввести его непросто. И не только из-за возможных возражений ФСБ в связи с необходимостью обеспечения безопасности (именно из Грузии, напомним, приехал грузовик, перевозивший взрывчатку для теракта на Крымском мосту), но и из-за принципиальной позиции некоторых представителей российской власти. Они уверяют, что отмена визового режима невозможна без восстановления дипломатических отношений (что, если подходить с формальной точки зрения, правда). Восстановление же невозможно из-за уже принципиальной позиции Грузии – Тбилиси не может на это пойти из-за признания Россией Южной Осетии и Абхазии.

    Но ведь можно же все-таки хотя бы либерализовать? И не потому, что Грузия это заслужила (а она заслужила), а потому, что это в российских интересах. Если мы пойдем на визовую либерализацию, то этот шаг уже можно будет назвать прорывом, который принесет Москве очень неплохие дивиденды. Как в Грузии, так и за ее пределами.

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