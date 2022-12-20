Позиция Церкви по отношению к сбору биометрических данных вызывает у многих некоторое ворчание – мол, священноначалие, идя на поводу у самой необразованной и склонной к конспирологии части своей паствы, противится техническому прогрессу, который делает нашу жизнь только безопаснее и комфортнее. Но для осторожности в отношении сбора биометрии есть основания – и не только религиозные.

На днях Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Государственной думы Вячеславу Володину письмо по поводу рассмотрения законопроекта о единой информационной системе персональных данных.

Патриарх напомнил уже выраженную ранее позицию: «Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии... По этим и другим причинам Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора».

Патриарх говорит о том, что в его адрес «поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей... Наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей».

Иными словами, сбор данных о людях должен быть только добровольным; должна существовать возможность отказаться от предоставления таких данных и не терпеть из-за этого никаких притеснений.

Конечно, нельзя не заметить, что новые технологии привносят в нашу жизнь несомненные блага: потребители могут совершать покупки, не выходя из дома, в поликлиниках и госучреждениях люди избавлены от утомительных очередей, полиции несравненно легче обезвреживать преступников, опираясь на широкую сеть камер и систему распознавания лиц.

Однако у прогресса есть и другая сторона – если вы, например, будете «расплачиваться лицом» на входе в метро, то вы не просто сэкономите целых полторы секунды. Вы сообщите системе, где вы находитесь в данный момент и ваши платежные данные. То и другое может быть желанной информацией для преступников – и не только.

Данные, особенно биометрические, легко становятся орудием власти, и как всякое такое орудие – источником опасности. Людям, цели которых вам совершенно не ясны, могут быть известны все ваши передвижения, привычки, знакомства, доходы и траты, предпочтения, проблемы со здоровьем.

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Это создает множество возможностей для воздействия на вашу жизнь. От сравнительно безобидных, вроде персонализированной рекламы, когда камера заметит, что ваши ботинки поизносились, а искусственный интеллект тут же предложит вам обувной магазин – до прямо криминальных, с чем мы уже отчасти и столкнулись.

Мало кому не звонили под видом сотрудников банка или следователей мошенники, которые знали не только ваш телефон, но и имя-отчество. Перспектива столкнуться с преступниками, которые будут знать о вас все – и где вы были сегодня с 8 до 11, и что вы заказали в ресторане, и в какой школе учатся ваши дети, – становится совершенно реальной.

Тем более что сеть, по которой могут перемещаться данные (и деньги), носит глобальный характер. Не секрет, что большинство телефонных мошенников звонили из-за границы – так, что российские правоохранительные органы не могли до них добраться. Утечками данных (а они неизбежны) могут воспользоваться как простые уголовные преступники, охотящиеся за вашими деньгами, так и иностранные спецслужбы или террористы, желающие причинить вам вред по каким-то идейным соображениям.

Программное обеспечение – и где оно производится – отдельный вопрос, но остается еще и человеческий фактор. За утечками обычно стоят сотрудники, которые работают с данными и могут продать их на сторону. Однако опасность может исходить не только от утечек и попадания данных в чужие руки.

Система тотального контроля, которая знает о вас все, представляет опасность сама по себе. Вопрос не в том, доверяете ли вы руководству страны – руководство не бессмертно и в любом случае сменится, и, более того, власть неизвестных людей, контролирующих данные, может в итоге оказаться гораздо более реальной и эффективной, чем власть тех, за кого вы голосовали.

Антиутопия цифровой тирании, которая использует все возможности современных технологий для того, чтобы загнать людей в клетку, из которой нет выхода, – это больше не фантастика, а вполне реалистичный прогноз на довольно близкое время.

Такая тирания может оказаться гораздо более всеохватной и пронизывающей все стороны жизни человека, чем тоталитарные режимы ХХ века, которые с радостью ухватились бы за возможности цифрового контроля, но, к счастью, их не имели.

Все эти соображения понятны и вне христианской веры; однако для христиан перспектива тотального электронного контроля вызывает в памяти книгу Откровения, она же Апокалипсис, согласно которой человеческая история завершится глобальной тиранией – настолько безвыходной и всеобъемлющей, что она кончится только с концом этого мира, Вторым Пришествием, воскресением мертвых и Страшным Судом.

Но для того чтобы смотреть на формирование инструментов тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае не очень хорошо.

Конечно, остановить развитие технологий невозможно, ненужно и неправильно. Но мы должны всегда помнить о том, что такие технологии создают не только новые возможности, но и новые уязвимости – причем некоторые из них могут носить непредсказуемый характер. С введением этих технологий не стоит торопиться, не взвесив все их последствия.