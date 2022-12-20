Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Взгляд
20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
Разделы

Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
Перейти в раздел…

Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...

Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...

«Запрещено» – любимое немецкое слово

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Современный среднестатистический немец – это мерзнущий сторонник ЛГБТ, отъявленный русофоб, запуганный агрессивной пропагандой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Перейти в раздел…

Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
    ВСУ обстреляли Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки Военнослужащие России и Белоруссии начали боевое слаживание Reuters не исключило превращения США в нетто-экспортера нефти
    Украина обстреляла Брянскую область Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50% СВР опубликовала документ о фейках Ватикана об СССР в 1941 году Рубль подешевел к доллару
    Небензя призвал ООН не начинать «расследование» по БПЛА на Украине Бойцы ВСУ испугались ужесточения ответственности за невыполнение приказов США приостановили полеты всех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit Маск решил изменить правила голосования в Twitter

    Главная тема


    Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

    «помощь в трудную минуту»


    Лукашенко: Белоруссия без России не сможет защитить суверенитет

    «поддержка России»


    Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине

    массовое дезертирство


    Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание за неповиновение в ВСУ

    Видео

    триумф Аргентины


    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    Данные The New York Times


    Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

    информационная война


    Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

    защита Запорожской АЭС


    Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

    обрушение рейтинга


    Дональд Трамп исчерпал себя как политик

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Где вы будете встречать Новый год?
    Сергей Худиев

    Сбор данных о людях должен быть только добровольным

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		20 декабря 2022, 09:08

    Позиция Церкви по отношению к сбору биометрических данных вызывает у многих некоторое ворчание – мол, священноначалие, идя на поводу у самой необразованной и склонной к конспирологии части своей паствы, противится техническому прогрессу, который делает нашу жизнь только безопаснее и комфортнее. Но для осторожности в отношении сбора биометрии есть основания – и не только религиозные.

    На днях Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Государственной думы Вячеславу Володину письмо по поводу рассмотрения законопроекта о единой информационной системе персональных данных.

    Патриарх напомнил уже выраженную ранее позицию: «Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии... По этим и другим причинам Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора».

    Патриарх говорит о том, что в его адрес «поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей... Наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей».

    Иными словами, сбор данных о людях должен быть только добровольным; должна существовать возможность отказаться от предоставления таких данных и не терпеть из-за этого никаких притеснений.

    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

    Конечно, нельзя не заметить, что новые технологии привносят в нашу жизнь несомненные блага: потребители могут совершать покупки, не выходя из дома, в поликлиниках и госучреждениях люди избавлены от утомительных очередей, полиции несравненно легче обезвреживать преступников, опираясь на широкую сеть камер и систему распознавания лиц.

    Однако у прогресса есть и другая сторона – если вы, например, будете «расплачиваться лицом» на входе в метро, то вы не просто сэкономите целых полторы секунды. Вы сообщите системе, где вы находитесь в данный момент и ваши платежные данные. То и другое может быть желанной информацией для преступников – и не только.

    Данные, особенно биометрические, легко становятся орудием власти, и как всякое такое орудие – источником опасности. Людям, цели которых вам совершенно не ясны, могут быть известны все ваши передвижения, привычки, знакомства, доходы и траты, предпочтения, проблемы со здоровьем.

    Это создает множество возможностей для воздействия на вашу жизнь. От сравнительно безобидных, вроде персонализированной рекламы, когда камера заметит, что ваши ботинки поизносились, а искусственный интеллект тут же предложит вам обувной магазин – до прямо криминальных, с чем мы уже отчасти и столкнулись.

    Мало кому не звонили под видом сотрудников банка или следователей мошенники, которые знали не только ваш телефон, но и имя-отчество. Перспектива столкнуться с преступниками, которые будут знать о вас все – и где вы были сегодня с 8 до 11, и что вы заказали в ресторане, и в какой школе учатся ваши дети, – становится совершенно реальной.

    Тем более что сеть, по которой могут перемещаться данные (и деньги), носит глобальный характер. Не секрет, что большинство телефонных мошенников звонили из-за границы – так, что российские правоохранительные органы не могли до них добраться. Утечками данных (а они неизбежны) могут воспользоваться как простые уголовные преступники, охотящиеся за вашими деньгами, так и иностранные спецслужбы или террористы, желающие причинить вам вред по каким-то идейным соображениям.

    Программное обеспечение – и где оно производится – отдельный вопрос, но остается еще и человеческий фактор. За утечками обычно стоят сотрудники, которые работают с данными и могут продать их на сторону. Однако опасность может исходить не только от утечек и попадания данных в чужие руки.

    Система тотального контроля, которая знает о вас все, представляет опасность сама по себе. Вопрос не в том, доверяете ли вы руководству страны – руководство не бессмертно и в любом случае сменится, и, более того, власть неизвестных людей, контролирующих данные, может в итоге оказаться гораздо более реальной и эффективной, чем власть тех, за кого вы голосовали.

    Антиутопия цифровой тирании, которая использует все возможности современных технологий для того, чтобы загнать людей в клетку, из которой нет выхода, – это больше не фантастика, а вполне реалистичный прогноз на довольно близкое время.

    Такая тирания может оказаться гораздо более всеохватной и пронизывающей все стороны жизни человека, чем тоталитарные режимы ХХ века, которые с радостью ухватились бы за возможности цифрового контроля, но, к счастью, их не имели.

    Все эти соображения понятны и вне христианской веры; однако для христиан перспектива тотального электронного контроля вызывает в памяти книгу Откровения, она же Апокалипсис, согласно которой человеческая история завершится глобальной тиранией – настолько безвыходной и всеобъемлющей, что она кончится только с концом этого мира, Вторым Пришествием, воскресением мертвых и Страшным Судом.

    Но для того чтобы смотреть на формирование инструментов тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае не очень хорошо.

    Конечно, остановить развитие технологий невозможно, ненужно и неправильно. Но мы должны всегда помнить о том, что такие технологии создают не только новые возможности, но и новые уязвимости – причем некоторые из них могут носить непредсказуемый характер. С введением этих технологий не стоит торопиться, не взвесив все их последствия.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •