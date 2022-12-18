Выдающиеся советские физики прошли войну

В этом году мы отмечаем 100-летие выдающегося физика Николая Басова – президент России Владимир Путин подписал по этому поводу специальный указ.

Николай Басов – один из создателей лазера, который наравне с атомной физикой и компьютером считают одним из трех главных научных прорывов 20-го столетия. В 1964 году Басов вместе с Александром Прохоровым и американцем Чарльзом Таунсом получил Нобелевскую премию.

Это было золотое время для мировой и советской науки. Выдающиеся достижения следовали одно за другим, а советские ученые неводом гребли самые престижные международные премии, среди которых было немало Нобелевских премий. Стратегическая важность науки с той поры только возросла, но с достижениями высшего уровня у нас в последнее время стало туго. Поэтому полезно окунуться в недалекое еще время, чтобы понять, какие люди составили славу отечественной науки и способствовали развитию высоких технологий в нашей стране.

Николай Басов родился 14 декабря 1922 года в заштатном городке Усмань Тамбовской губернии, где жил до 10 лет. Школу окончил в Воронеже и был сразу же призван в армию. Служил на Украинском фронте помощником врача. Случались возможные только в фронтовых условиях медицинские казусы. Однажды в землянке он оперировал одновременно двух бойцов, получивших тяжелые ранения в живот. Непозволительное в медицинской практике решение принял из-за того, что иначе один из бойцов не дождался бы помощи. Обезболивающим служил спирт. У молодого врача был только один набор инструментов, спиртование инструмента проводил, поворачиваясь от одного бойца к другому. И сумел спасти две жизни.

Александр Прохоров тоже прошел войну. Аспирант Физического института отказался от академической брони и стал батальонным разведчиком. 1942 год – первое тяжелое ранение. 1943 год – второе. Чудом удалось сохранить ногу. В 1944 году признан негодным к строевой службе и вернулся в родной ФИАН, и уже в 1946 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1951-м – докторскую.

В это время аспирантом у него работал выпускник МИФИ Николай Басов. Прохоров разглядел молодой талант, но ставки в его лаборатории не было. К тому времени Прохоров своими руками построил синхротрон, которому завидовали все лаборатории. В итоге Прохоров совершил хитрый обмен – синхротрон на новую штатную единицу для Басова, который через 20 лет стал директором знаменитого института.

Упомянуть армейское прошлое выдающихся физиков важно еще и по той причине, что существует стойкий миф о том, что военная стезя накладывает тяжелый отпечаток на человека и отбивает у него необходимую в науке тягу к парадоксальной игре ума. Коллеги Басова и Прохорова отмечали общую для обоих физиков черту: они схватывали новую идею на лету и доводили ее до лучших кондиций, чем предполагал докладчик на семинаре или лектор на симпозиуме. Каждый из них мог, за неимением под рукой бумаги, буквально на спичечном коробке решить сложную задачу.

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Для понимания извилистого пути науки стоит сказать, что сначала группа работала над другим направлением. Ученые готовили доклады, писали диссертации, но Прохоров предложил круто поменять тематику и заняться квантовой электроникой. Кстати, я уверен, при нынешней бюрократизации науки это в принципе невозможно. Но и тогда ученые противились – на носу защита. Бывший разведчик Прохоров взял молоток и разбил в лаборатории все приборы. Случился скандал, но ученый сумел доказать перспективу нового направления.

Эйнштейн утверждал, что ученый должен уметь объяснить свою идею даже второкласснику. Так вот лазер – это устройство, которое тысячекратно усиливает интенсивность микроволнового света благодаря вынужденному облучению заложенного в это устройство материала. Эта идея, как со всяким великим открытием, витала в воздухе. Уже были написаны ключевые формулы Эйнштейна, ученые многих стран шли плотным фронтом. Над идеей работали мировые гиганты – американские фирмы IBM и Bell. Но первые работы по лазерам были сделаны в 1952 году советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. После первого успеха Прохоров и Басов каждый год предлагали усовершенствованные модификации лазера и довели его до стадии промышленного применения. В 1959 году ученые получили Ленинскую премию, а в 1964 году – Нобелевскую премию.

Сегодня трудно назвать область высоких технологий, которая обходится без лазерной техники. Уникальные операции, которые делают офтальмологи в Центре микрохирургии Святослава Федорова, стали возможны благодаря лазерам Прохорова и Басова. Лазеры – это производство микрочипов, компьютеров, компакт-дисков. Торговля? Это штрих-коды, которые освоили самые далекие от науки кассиры. А теперь еще и QR-коды, которые помогли поставить на колени страшный ковид.

Перечислять можно долго. Оптоволоконные линии связи, по которым можно передавать гигантские объемы информации – это его величество интернет и его преосвященство телевидение. Стоит заметить, что возможности оптоволоконных линий связи, которые опутают планету, были предсказаны Николаем Басовым еще в 1961 году, когда передача информации по лазерному лучу казалась антинаучной фантастикой.

И, конечно, военная техника, которая благодаря лазерам усилила свой потенциал многократно. Много не скажешь, но Александр Прохоров был научным руководителем советской программы «звездных войн». Работы в этом направлении после затишья в 1990-е годы возобновились. Недавно ВС России получили лазерные комплексы «Пересвет» и «Задира», которые позволяют ослеплять орбитальные спутники над нашей территорией, а также уничтожать беспилотные аппараты противника. На новом витке технологий отечественная школа лазеров позволила создать боевые комплексы, которые превосходят систему «Железный купол», принятую на вооружение в Израиле. Последний рывок лазерных технологий – создание в РФЯЦ-ВНИИТФ, в уральском Снежинске, лазера с накачкой от ядерного реактора. Пиковая мощность и удельная энергия излучения лазера из Снежинска – самая высокая в мире.

По известной легенде Периодическая таблица элементов явилась Дмитрию Менделееву во сне. Как приходят открытия в голову современным гениям? Николай Басов писал невесте, что она снится ему каждую ночь, а потом ее образ стирают бегающие туда-сюда электроны. Александр Прохоров признавался, что когда много работаешь, озарение часто приходит во сне, а чтобы не потерять его, полезно положить рядом стенографистку.

Великую науку мрачные люди не делают. Неслучайно столь популярным был сборник «Физики шутят», написанный как раз в те годы, когда Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию. Басов хохотал так заразительно, что коллеги находили в нем сходство со стреляющим концентрированным пучком лазером.

Александр Прохоров был душой институтских капустников. Мне запомнилась его шутка: если вы занимаетесь бесполезным делом, это еще не значит, что вы занимаетесь наукой. Удивительным образом ему удавалось избегать в своем институте склок и интриг, которые с годами становятся все более привычной атмосферой в нынешних научных коллективах.

Среди учеников Прохорова – россыпь выдающихся академиков, начиная с Николая Басова и Евгения Велихова. Прохоров придерживался жизненного кредо: ученый, который на сто процентов уверен в себе – уже не ученый. С 1950-х годов группу Прохорова и Басова так и называли – отдел колебаний и сомнений.