Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Подводя итоги этого сложного и абсолютно беспрецедентного по масштабу перемен года, хочется сказать о самом важном и существенном, что мне, как исследователю регионов, показалось наиболее интересным.

Успешно выйдя из коронавирусной пандемии, которая два года была усложняющим фактором для работы и федерального центра, и региональных администраций, наша страна столкнулась с вызовом на внешнем рубеже. И так же, как и отражая натиск болезни, страна сплотилась перед внешними угрозами, показав невиданный – и для многих, вероятно, неожиданный – подъем солидарности. Но для тех, кто внимательно следит за процессами, происходящими в системе кадровой политики страны и отношениях, которые выстраиваются между властью и гражданским обществом – такая сплоченность перед общей бедой была вполне предсказуема. И вот почему.

Новая волна

Уже пять лет федеральная власть перестраивает политику кадровых назначений, делая ставку на то, что мы в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) называем «новой волной» – новое поколение управленцев, соответствующих ряду критериев на шкалах эффективности и открытости. Корпус подготовленных региональных руководителей и новых парламентариев по всей стране стал тем каркасом обновленного государства, который придал ему устойчивость во время политической турбулентности. Мы в ЭИСИ внимательно изучаем этот кадровый феномен, и стандарт «новой волны» становится всё более распространенным: губернаторы копируют и сам образ действий, и лучшие управленческие практики друг друга.

Слово года – добровольчество

Второй фактор, который помог стране в это нелегкое время, это развитие идей добровольчества и волонтерства, важность которых часто подчеркивает президент. Тема добровольчества – магистральное движение российского общества при построении образа будущего. Это важнейший элемент государства, потому что волонтеры во многом являются передовым отрядом, который осваивает фронтир не только в пространстве, но и во времени.

За пять лет мы были свидетелями того, как волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем и в поддержку защитников Донбасса. Это был непростой путь, но на выходе мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные и ответственные задачи. Если бы меня попросили выбрать слово года для России, то я бы выбрала слово «доброволец».

В поддержку Дня добровольца мы провели два экспертно-практических мероприятия. 7 декабря на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ состоялась дискуссия «Практики масштабирования опыта НКО в решении актуальных проблем», организованная Экспертным институтом социальных исследований и Ассоциацией волонтерских центров.

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Итоги дискуссии и реальные кейсы, озвученные экспертами, показывают, что НКО в России обладают масштабным потенциалом для решения национальных задач – и уже есть результаты подобного сотрудничества. Сегодня мы видим, как общественные проекты дополняют федеральные и региональные управленческие стратегии. Ключевой фактор успешного взаимодействия власти и некоммерческого сектора при этом – высокий уровень взаимного доверия.

А 8 декабря прошел круглый стол ЭИСИ «Добровольчество в России как проявление солидарности общества и государства». Внимание экспертного сообщества к волонтерству только возрастает. Эксперты приходят к выводу, что тренд на волонтерство и добровольчество долгоиграющий, и мы увидим его новые масштабные проявления в следующем году.

Во-первых, в 2023 году мы станем свидетелями и участниками вовлечения граждан в поддержку государственного курса, роль гражданского общества будет только возрастать, а государство сможет использовать высвободившие ресурсы и силы на решение социальных вопросов. Во-вторых, думаю, нас ждет постепенное нарастание женского лидерства в обществе: процесс, неизбежно связанный с мобилизацией мужского населения в рамках СВО. И, в-третьих, глобальная перестройка экономики и трудовых отношений приведет к большему участию бизнеса в патриотических общественных проектах. Но все это вместе – сегментированные проявления солидарности и сплоченности – главного тренда ближайших нескольких лет в российском обществе.