Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
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В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    Дарья Кислицына

    Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

    Дарья Кислицына
    Директор департамента региональных программ ЭИСИ
    		16 декабря 2022, 12:28

    Подводя итоги этого сложного и абсолютно беспрецедентного по масштабу перемен года, хочется сказать о самом важном и существенном, что мне, как исследователю регионов, показалось наиболее интересным.

    Успешно выйдя из коронавирусной пандемии, которая два года была усложняющим фактором для работы и федерального центра, и региональных администраций, наша страна столкнулась с вызовом на внешнем рубеже. И так же, как и отражая натиск болезни, страна сплотилась перед внешними угрозами, показав невиданный – и для многих, вероятно, неожиданный – подъем солидарности. Но для тех, кто внимательно следит за процессами, происходящими в системе кадровой политики страны и отношениях, которые выстраиваются между властью и гражданским обществом – такая сплоченность перед общей бедой была вполне предсказуема. И вот почему.

    Новая волна

    Уже пять лет федеральная власть перестраивает политику кадровых назначений, делая ставку на то, что мы в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) называем «новой волной» – новое поколение управленцев, соответствующих ряду критериев на шкалах эффективности и открытости. Корпус подготовленных региональных руководителей и новых парламентариев по всей стране стал тем каркасом обновленного государства, который придал ему устойчивость во время политической турбулентности. Мы в ЭИСИ внимательно изучаем этот кадровый феномен, и стандарт «новой волны» становится всё более распространенным: губернаторы копируют и сам образ действий, и лучшие управленческие практики друг друга.

    Слово года – добровольчество

    Второй фактор, который помог стране в это нелегкое время, это развитие идей добровольчества и волонтерства, важность которых часто подчеркивает президент. Тема добровольчества – магистральное движение российского общества при построении образа будущего. Это важнейший элемент государства, потому что волонтеры во многом являются передовым отрядом, который осваивает фронтир не только в пространстве, но и во времени.

    За пять лет мы были свидетелями того, как волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем и в поддержку защитников Донбасса. Это был непростой путь, но на выходе мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные и ответственные задачи. Если бы меня попросили выбрать слово года для России, то я бы выбрала слово «доброволец».

    В поддержку Дня добровольца мы провели два экспертно-практических мероприятия. 7 декабря на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ состоялась дискуссия «Практики масштабирования опыта НКО в решении актуальных проблем», организованная Экспертным институтом социальных исследований и Ассоциацией волонтерских центров.

    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

    Итоги дискуссии и реальные кейсы, озвученные экспертами, показывают, что НКО в России обладают масштабным потенциалом для решения национальных задач – и уже есть результаты подобного сотрудничества. Сегодня мы видим, как общественные проекты дополняют федеральные и региональные управленческие стратегии. Ключевой фактор успешного взаимодействия власти и некоммерческого сектора при этом – высокий уровень взаимного доверия.

    А 8 декабря прошел круглый стол ЭИСИ «Добровольчество в России как проявление солидарности общества и государства». Внимание экспертного сообщества к волонтерству только возрастает. Эксперты приходят к выводу, что тренд на волонтерство и добровольчество долгоиграющий, и мы увидим его новые масштабные проявления в следующем году.

    Во-первых, в 2023 году мы станем свидетелями и участниками вовлечения граждан в поддержку государственного курса, роль гражданского общества будет только возрастать, а государство сможет использовать высвободившие ресурсы и силы на решение социальных вопросов. Во-вторых, думаю, нас ждет постепенное нарастание женского лидерства в обществе: процесс, неизбежно связанный с мобилизацией мужского населения в рамках СВО. И, в-третьих, глобальная перестройка экономики и трудовых отношений приведет к большему участию бизнеса в патриотических общественных проектах. Но все это вместе – сегментированные проявления солидарности и сплоченности – главного тренда ближайших нескольких лет в российском обществе.

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