Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

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21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
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Таджикистан подошел к транзиту власти

Эмомали Рахмон может ввести во власть своего сына Рустама Эмомали president.tj
В ноябре исполнилось тридцать лет, как Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном. Последний из среднеазиатских лидеров, пришедших к власти после распада СССР, похоже, определился с преемником. Кто возглавит республику после Рахмона и по какому сценарию пройдет транзит власти? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...

Сентябрь изменил многое

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг, и с ним надо бороться. Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Десять причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жестко убедить европейцев в обратном. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		21 ноября 2022, 08:56

    Министерство финансов намерено сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 года на уровне, не превышающем 20%. Это следует из плана деятельности министерства на 2022–2027 годы. В предыдущем аналогичном документе – на 2021–2026 годы – позиция ведомства была более мягкой. Тогда Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.

    По последним данным Минфина, на 1 октября 2022 года внутренний долг составлял 16,2 трлн рублей, внешний – 56,6 млрд долларов (около 3,1 трлн рублей по официальному курсу ЦБ). По отношению к прогнозируемому на этот год номинальному объему ВВП в 146 трлн рублей это составляет 13,2%. На ближайшие три года бюджет запланирован с дефицитом: приблизительные цифры в 2023 году – 2,9 трлн (2% ВВП), в 2024 году – 2,2 трлн (1,4% ВВП), в 2025 году – 1,3 трлн (0,7% ВВП). Основными источниками его покрытия должны стать государственные заимствования. 

    Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. В мировой практике уровень госдолга до 60% ВВП считается безопасным. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Как следствие, можно не переживать за судьбу российского рубля и инфляцию. Новое прогнозное значение отношения долга к ВВП даже более консервативно, чем было запланировано совсем недавно. Ошибки эпохи Бориса Ельцина твердо усвоены. Хотя вряд ли российский министр финансов или глава Банка России будут признаны в западных СМИ лучшим министром финансов или главой национального банка текущего или будущего года.

    Из истории 1990-х годов мы хорошо помним, что жить в кредит, конечно, можно, но не очень счастливо и не очень долго. Масштабная эмиссия государственных краткосрочных облигаций (ГКО), проведенная именно ради латания дыр в бюджете, привела к памятному всем дефолту 1998 года и девальвации рубля. Финансовая стабильность продержалась только три года – с лета 1995 года по август 1998-го. Кредиты МВФ были, конечно, дешевы – дешевле, чем выпуск суверенных облигаций – но накладывали на себя жесткие политические обязательства. Кто девушку ужинает – тот ее и танцует. А танцевали Россию тогда все кому не лень.

    Сейчас, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, бесконтрольного роста долга не будет.

    При этом некоторые депутаты Государственной думы предлагают покрывать дефицит бюджета за счет печатного станка. Разрешив Банку России кредитовать правительство напрямую, либо покупать государственные облигации на первичном рынке. Этот фокус в итоге не получился даже у американцев с их долларом, который остается главной резервной валютой мира. В пандемию COVID-19 они напечатали столько денег, что запустили инфляционную волну, рост цен на энергоносители подтянулся потом. С рублем, который не является резервной валютой, игры с печатным станком будут еще более болезненны для экономики. Риск разгона инфляции высок. Однако правительство, подконтрольное президенту, никогда не допустит опасных новаций в экономике и государственных финансах.

    Надо сказать, что отношение суверенного долга к ВВП у России очень хорошее уже давно. Суверенные рейтинги России от американских агентств Moody’s и S&P были по факту занижены по политическим причинам. То есть займы российскому Минфину и компаниям обходились дороже, чем могли бы. Плюс от доходности российских суверенных облигаций считается ставка дисконтирования будущих денежных потоков в финансовых моделях при оценке акций. То есть из-за действий американцев российские акции стоили на Московской бирже дешевле. По факту США с помощью своих рейтинговых агентств еще до введения санкций залезли россиянам как в государственный, так и в личный карман. При этом объективно Россия является более надежным заемщиком, чем США и другие страны G7.

    Какие глобальные риски для российских государственных финансов? Это прежде всего мировая рецессия, которая может привести к резкому снижению цен на нефть и газ. Экономика России от этого пострадает не так сильно, как принято думать, а вот с бюджетом могут быть проблемы. На секвестр, то есть урезание социальных и оборонных расходов, казна не пойдет. Кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Тем более сейчас. А социальные выплаты – это гарантия спокойствия в обществе и, соответственно, сохранение политической стабильности. Вероятно, власти будут решать вопросы по мере их поступления. Повторюсь – за время СВО Министерство финансов и Банк России заслуживают твердую пятерку. Можно долго обсуждать игру команд, стратегию тренера, уровень подготовки, но самое убедительное – это счет на табло.

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