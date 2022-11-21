Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Министерство финансов намерено сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 года на уровне, не превышающем 20%. Это следует из плана деятельности министерства на 2022–2027 годы. В предыдущем аналогичном документе – на 2021–2026 годы – позиция ведомства была более мягкой. Тогда Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.

По последним данным Минфина, на 1 октября 2022 года внутренний долг составлял 16,2 трлн рублей, внешний – 56,6 млрд долларов (около 3,1 трлн рублей по официальному курсу ЦБ). По отношению к прогнозируемому на этот год номинальному объему ВВП в 146 трлн рублей это составляет 13,2%. На ближайшие три года бюджет запланирован с дефицитом: приблизительные цифры в 2023 году – 2,9 трлн (2% ВВП), в 2024 году – 2,2 трлн (1,4% ВВП), в 2025 году – 1,3 трлн (0,7% ВВП). Основными источниками его покрытия должны стать государственные заимствования.

Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. В мировой практике уровень госдолга до 60% ВВП считается безопасным. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Как следствие, можно не переживать за судьбу российского рубля и инфляцию. Новое прогнозное значение отношения долга к ВВП даже более консервативно, чем было запланировано совсем недавно. Ошибки эпохи Бориса Ельцина твердо усвоены. Хотя вряд ли российский министр финансов или глава Банка России будут признаны в западных СМИ лучшим министром финансов или главой национального банка текущего или будущего года.

Из истории 1990-х годов мы хорошо помним, что жить в кредит, конечно, можно, но не очень счастливо и не очень долго. Масштабная эмиссия государственных краткосрочных облигаций (ГКО), проведенная именно ради латания дыр в бюджете, привела к памятному всем дефолту 1998 года и девальвации рубля. Финансовая стабильность продержалась только три года – с лета 1995 года по август 1998-го. Кредиты МВФ были, конечно, дешевы – дешевле, чем выпуск суверенных облигаций – но накладывали на себя жесткие политические обязательства. Кто девушку ужинает – тот ее и танцует. А танцевали Россию тогда все кому не лень.

Сейчас, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, бесконтрольного роста долга не будет.

При этом некоторые депутаты Государственной думы предлагают покрывать дефицит бюджета за счет печатного станка. Разрешив Банку России кредитовать правительство напрямую, либо покупать государственные облигации на первичном рынке. Этот фокус в итоге не получился даже у американцев с их долларом, который остается главной резервной валютой мира. В пандемию COVID-19 они напечатали столько денег, что запустили инфляционную волну, рост цен на энергоносители подтянулся потом. С рублем, который не является резервной валютой, игры с печатным станком будут еще более болезненны для экономики. Риск разгона инфляции высок. Однако правительство, подконтрольное президенту, никогда не допустит опасных новаций в экономике и государственных финансах.

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Надо сказать, что отношение суверенного долга к ВВП у России очень хорошее уже давно. Суверенные рейтинги России от американских агентств Moody’s и S&P были по факту занижены по политическим причинам. То есть займы российскому Минфину и компаниям обходились дороже, чем могли бы. Плюс от доходности российских суверенных облигаций считается ставка дисконтирования будущих денежных потоков в финансовых моделях при оценке акций. То есть из-за действий американцев российские акции стоили на Московской бирже дешевле. По факту США с помощью своих рейтинговых агентств еще до введения санкций залезли россиянам как в государственный, так и в личный карман. При этом объективно Россия является более надежным заемщиком, чем США и другие страны G7.

Какие глобальные риски для российских государственных финансов? Это прежде всего мировая рецессия, которая может привести к резкому снижению цен на нефть и газ. Экономика России от этого пострадает не так сильно, как принято думать, а вот с бюджетом могут быть проблемы. На секвестр, то есть урезание социальных и оборонных расходов, казна не пойдет. Кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Тем более сейчас. А социальные выплаты – это гарантия спокойствия в обществе и, соответственно, сохранение политической стабильности. Вероятно, власти будут решать вопросы по мере их поступления. Повторюсь – за время СВО Министерство финансов и Банк России заслуживают твердую пятерку. Можно долго обсуждать игру команд, стратегию тренера, уровень подготовки, но самое убедительное – это счет на табло.