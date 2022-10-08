Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества: Будет примечательно, если в ходе следствия выяснится, что подрыв моста совершил украинский смертник, управлявший фурой. Что проясняет террористическую сущность украинского государства (УГ) с особой выпуклостью. Саложорный халифат? Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: И? Источник

Максим КОНОНЕНКО, публицист: Всю эту благотворительность с безвизовым впуском граждан Украины немедленно прекратить. Мы – не один народ. Теперь мы – это мы, а они – террористы. Пускать только после проверок. Если надо – фильтрационных лагерей.

И пора уже, наконец, уничтожать их критическую инфраструктуру. Вот уже на зубах скрипит эта инфраструктура – но пора. Электричество, водопроводы, канализация – все на*** под бомбы.

С террористами целей не выбирают. Ковровые бомбардировки – вот единственный метод объяснения террористу его места. Место террориста – в могиле. Источник

Леонид СЛУЦКИЙ, глава думского комитета по международным делам: Россия восстановит все в самые кратчайшие сроки. Транспортное сообщение с полуостровом укронацистам разрушить не удастся, так же, как и посеять панику среди населения. Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать.

Но если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы. Источник

Марат ХУСНУЛЛИН, вице-премьер РФ: В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу. Источник

Александр ХОДАКОВСКИЙ, командир бригады «Восток»: Есть ли у меня к ним претензии? Только благодарность! Они показывают нам наши слабые места, они учат нас быстро реагировать на вызовы, воевать, в конце концов... А самое главное – ух как мотивируют... Желваки играют до сих пор, и следы от ногтей на ладонях еще не сошли... Как говорил один человек, а я его перефразирую: то, что у вас получается, – это не ваши заслуги, а наши недоработки. Работаем, братья. Источник

Евгений САТАНОВСКИЙ, президент Института Ближнего Востока: Теракт таких масштабов для России – пощечина не меньшая, чем теракт «9/11» для Соединенных Штатов Америки. С той разницей, что наш президент тогда Бушу первым позвонил и морально его поддержал, а ему никто из западных лидеров звонить со словами поддержки не будет. Они другим заняты: вооружения Киеву поставляют, людей, обкатанных на всех их бесчисленных войнах, планируют и проводят спецоперации против России, то есть воюют с нами, одновременно изо всех сил открещиваясь от этого или заверяя, что это не они, это Украина сама. Источник

На эту тему

Владимир КОРНИЛОВ, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня»: Я знаю, что мы сейчас услышим: мол, пора бить по центрам принятия решений и не оставить целым ни одного моста в Киеве. Я бы тоже так сказал, если бы это не было сказано уже миллион раз.

Одно знаю точно: пока мы не будем жестко отвечать на все более и более наглые и дерзкие диверсии, ограничиваясь пустыми угрозами, эти диверсии будут только усиливаться и ужесточаться. Источник

Сергей МИРОНОВ, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду»: Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Тогда ничего не вышло. Не выйдет и сейчас. Источник