Последствия будут неотвратимыми

Взгляд
8 октября, суббота  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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«Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

Пастор Реннер и его супруга живут в Москве с 2000 года из личного архива
«На высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно», – сказал газете ВЗГЛЯД протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство. Одной из причин своего решения пастор назвал царящую в американском обществе моральную деградацию. Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...
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ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
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Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
    Командующим группировкой в зоне СВО назначен Сергей Суровикин Эстония приветствовала взрыв на Крымском мосту При взрыве на Крымском мосту погибли люди Оценен ущерб от взрыва на Крымском мосту
    Польские депутаты обрадовались взрыву на Крымском мосту Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту Керченская паромная переправа возобновила работу В Британии описали четыре сценария ядерных ударов США по России
    Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани В Крым налажен транспортный коридор через новые регионы России Reuters: После взрыва на «Северном потоке – 2» у места аварии был самолет США В Минкурорте заявили о продлении пребывания туристов в Крыму из-за закрытия моста

    Главная тема


    Киевский режим стал источником государственного терроризма

    террористический акт


    Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту

    «УГИЛ должно быть уничтожено»


    Рогов призвал создать коридор Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск

    критическая инфраструктура


    Daily Mail: Британия испугалась минирования Россией трубопроводов

    Видео

    интервью пастора из США


    «Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

    нехватка газа


    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

    превентивный ядерный удар


    Зеленский дал спецоперации новую цель

    гражданские подрядчики


    Кто и как может улучшить снабжение армии

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    национальный лидер


    Ирина Алкснис: Мы – вместе. И у нас все получится!

    сокращение квот


    Глеб Простаков: ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

    коллапс системы


    Тимофей Бордачёв: Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

    на ваш взгляд


    Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
    Общественное мнение

    Последствия будут неотвратимыми

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		8 октября 2022, 15:30

    Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества: Будет примечательно, если в ходе следствия выяснится, что подрыв моста совершил украинский смертник, управлявший фурой. Что проясняет террористическую сущность украинского государства (УГ) с особой выпуклостью. Саложорный халифат? Источник

    Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: И? Источник

    Максим КОНОНЕНКО, публицист: Всю эту благотворительность с безвизовым впуском граждан Украины немедленно прекратить. Мы – не один народ. Теперь мы – это мы, а они – террористы. Пускать только после проверок. Если надо – фильтрационных лагерей.

    И пора уже, наконец, уничтожать их критическую инфраструктуру. Вот уже на зубах скрипит эта инфраструктура – но пора. Электричество, водопроводы, канализация – все на*** под бомбы.

    С террористами целей не выбирают. Ковровые бомбардировки – вот единственный метод объяснения террористу его места. Место террориста – в могиле. Источник

    Леонид СЛУЦКИЙ, глава думского комитета по международным делам: Россия восстановит все в самые кратчайшие сроки. Транспортное сообщение с полуостровом укронацистам разрушить не удастся, так же, как и посеять панику среди населения. Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать.

    Но если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы. Источник

    Марат ХУСНУЛЛИН, вице-премьер РФ: В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу. Источник

    Александр ХОДАКОВСКИЙ, командир бригады «Восток»: Есть ли у меня к ним претензии? Только благодарность! Они показывают нам наши слабые места, они учат нас быстро реагировать на вызовы, воевать, в конце концов... А самое главное – ух как мотивируют... Желваки играют до сих пор, и следы от ногтей на ладонях еще не сошли... Как говорил один человек, а я его перефразирую: то, что у вас получается, – это не ваши заслуги, а наши недоработки. Работаем, братья. Источник

    Евгений САТАНОВСКИЙ, президент Института Ближнего Востока: Теракт таких масштабов для России – пощечина не меньшая, чем теракт «9/11» для Соединенных Штатов Америки. С той разницей, что наш президент тогда Бушу первым позвонил и морально его поддержал, а ему никто из западных лидеров звонить со словами поддержки не будет. Они другим заняты: вооружения Киеву поставляют, людей, обкатанных на всех их бесчисленных войнах, планируют и проводят спецоперации против России, то есть воюют с нами, одновременно изо всех сил открещиваясь от этого или заверяя, что это не они, это Украина сама. Источник

    Владимир КОРНИЛОВ, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня»: Я знаю, что мы сейчас услышим: мол, пора бить по центрам принятия решений и не оставить целым ни одного моста в Киеве. Я бы тоже так сказал, если бы это не было сказано уже миллион раз.

    Одно знаю точно: пока мы не будем жестко отвечать на все более и более наглые и дерзкие диверсии, ограничиваясь пустыми угрозами, эти диверсии будут только усиливаться и ужесточаться. Источник

    Сергей МИРОНОВ, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду»: Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Тогда ничего не вышло. Не выйдет и сейчас. Источник


     
     
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