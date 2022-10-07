Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...

ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Тимофей Бордачёв

    Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		7 октября 2022, 16:52

    С точки зрения считающего себя просвещенным российского горожанина, «неоколониализм» звучит несколько архаично. Как нечто из старого лексикона, возникшего в середине прошлого века. Тогда СССР поддерживал борьбу народов Африки и Азии за освобождение от владычества европейских держав, а затем помогал им бороться с попытками бывших хозяев сохранить экономические рычаги управления бывшими колониями. И уж совершенно точно современный российский горожанин не воспринимает объектом неоколониализма самого себя. Не может же ему прийти в голову, что в отношении собственной персоны действуют те же правила, что применяются ведущими державами Запада к жителям стран Африки, Азии или Ближнего Востока?

    Это, однако, является серьезным заблуждением. И лучшее подтверждение широкой распространенности неоколониализма в современном мире то, что население стран, которые не участвуют в экономической войне, развязанной Западом против России, составляет в совокупности 85% жителей Земли. Это и есть «протестное большинство», остающееся в рамках неоколониальной системы. Государства вынуждены подчиняться США и союзникам, соблюдать так называемые санкции из страха за судьбу своих компаний или политических режимов. Но инициаторами экономической войны являются государства, составляющие очевидное меньшинство держав, проводящих ту самую неоколониальную политику. Россия ведет борьбу с неоколониальным международным порядком потому, что его лидеры угрожают нашему существованию. Все остальные пытаются получить от нашего столкновения с Западом выгоды, среди которых самая важная – это индивидуальная свобода.

    Собственно говоря, если целью неоколониальной политики в современных условиях является продолжение паразитического существования Запада, то ее главным инструментом – ограничение свобод остальных государств мира. В первую очередь – свободы выбора максимума того, что необходимо для успешного функционирования государства и комфортной жизни его граждан. Другими словами – вся современная глобальная экономика и большая часть мировой политики настроена на обеспечение неоколониальной политики узкой группы государств, располагавших в середине ХХ века уникальными конкурентными преимуществами. Главная угроза для этой системы – Китай, колоссальные возможности которого могут стать достаточными для того, чтобы предложить альтернативу западным технологиям и решениям. Таран, ломающий – не обязательно по своей воле – оборонительные позиции этого порядка, – Россия, которая объединяет в себе стремление к индивидуальной свободе с решимостью, свойственной самим странам Запада.

    Неоколониальная модель отношений в своем первом изводе возникла, как известно, после того, как инвестиции и торговые соглашения стали для США и Западной Европы инструментом политического управления государствами третьего мира. Противостояние СССР и Запада в годы холодной войны могло эту модель ограничивать – Советский Союз также мог предложить деньги и технологические решения. Однако он мог это делать только в отношении малых и средних государств – Китай или Индия, например, были слишком для него велики. Тем более что уже через 15 лет после провозглашения независимости КНР идеологические противоречия между Москвой и Пекином завели их отношения в глубочайший кризис. А еще через 10 лет сами США распахнули для Китая свои инвестиционные возможности и открыли ему собственный рынок.

    Отдельные средние по размеру государства – Пакистан или большинство стран Латинской Америки – сразу обратились к неоколониальной форме отношений с Западом. Индия была обречена на такую зависимость в силу сохранения в этой державе архаичной социально-экономической системы и конфликта с Китаем. Однако значительная группа небольших стран третьего мира получала от СССР ресурсы, нужные для сохранения их независимости. И все они оказались в сложном положении, когда Москва по своим внутренним причинам пошла на капитуляцию перед противниками в холодной войне. Да и сама Россия, обратившись к рыночной экономике, разместила ее именно в том международном порядке, который контролировали страны Запада.

    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

    Важнейшую роль в сохранении неоколониализма играют международные институты. Неслучайно, что период после холодной войны стал временем их небывалого по историческим меркам расцвета. Только тогда МВФ или Мировой банк могли определять макроэкономическую политику целых государств, а ООН – продвигать идеи о лишении отдельных стран суверенных прав и передачу их под «международный» протекторат. При этом очевидно, что обеспечивать исполнение этих правил в любом случае должны государственные институты стран, стоящих на страже неоколониального порядка. Появились новые формы реализации такой политики – например, через экологическое законодательство и защиту окружающей среды. В результате известны примеры, когда африканские государства не могли позволить себе вылов рыбы в собственных водах – их компании не располагали средствами на покупку сетей установленного экологическими стандартами образца.

    Прошедшие после завершения холодной войны три десятилетия – это время торжества монополий в таких критических сферах, как международные финансы или транспорт. Монопольное управление транзакциями или то, что дальнемагистральные самолеты в мире сейчас могут производить только два игрока – США и франко-германский альянс, делало жизнь проще и избавляло остальных от транзакционных издержек. Однако, как мы сами могли убедиться, критически ограничивало свободу внешнеполитических решений. Китай меньше всех подвержен влиянию неоколониального порядка, потому что располагает колоссальным внутренним рынком и одновременно достаточно жестко управляется Коммунистической партией. Поэтому именно КНР предложила в 2013 году первую сравнительно убедительную альтернативу западным источникам средств для развития – концепцию «Пояса и пути» экономического сотрудничества.

    Весь остальной мир пользуется системами платежей, выгоду из которых извлекает Запад, летает на арендованных у него самолетах, сидит в западных социальных сетях и читает западные СМИ, интегрированные за последние годы с репрессивным аппаратом. То, что все это в физическом выражении находится под контролем монополий, – результат кризиса свободной рыночной экономики и одновременно инструмент эффективного контроля со стороны узкой группы суверенных держав. Развитие – отдельного человека или целого государства – всегда требует платы в виде избавления от индивидуальной свободы. Символ современного неоколониализма – операционная система на гаджете, которая позволяет использовать только набор приложений монопольного производителя.

    В действительности, абсолютное большинство стран мира стремится избавиться от неоколониальной зависимости. Но для нас сейчас самое важное – понять, что такое стремление представляет собой их собственный интерес, который не обязательно обязан служить целям и задачам, преследуемым самой Россией. Действия Москвы в отношении Запада резонируют с чаяниями и интересами остального человечества. Однако это совершенно не означает, что мы можем выступать в качестве его полномочных представителей или тем более рассчитывать на получение от этого выгод. Россия провозглашает борьбу с неоколониальной системой потому, что такая постановка вопроса отвечает ее собственным интересам и ценностям. Не нужно ожидать того, что эти ценности в полном объеме разделяют остальные. Недавний референдум о легализации однополых браков на Кубе – это прекрасное доказательство, что свобода – штука исключительно субъективная.

    Но есть и абсолютная ценность – это в первую очередь та самая свобода выбирать. Она идет поверх своих конкретных проявлений и универсальна для всех, кто такого права сейчас лишен. Пока платой за отказ от благ Запада, идущих в одном пакете с неоколониальным порядком, были изоляция или уход в глубокую архаику – это произошло с Северной Кореей или Афганистаном после августа 2021 года. Однако именно сейчас в мире созрели все предпосылки для того, чтобы освобождение от неоколониальной зависимости не было равнозначно отказу от цивилизации и ее благ. Нужно просто лишить Запад надежды на сохранение его колоссальных привилегий в полном объеме. Когда это произойдет, рыночная экономика сама себя отрегулирует для того, чтобы компании извлекали выгоду уже в новых условиях.

    Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Однако это вполне возможно через постепенную коррекцию тех искажений рынка и явных ограничений свободы выбора, которые возникли за последние 50 лет. Уничтожение политических предпосылок для монополии Запада во всем остальном – действительная задача России, Китая, Индии и всего остального человечества.   

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