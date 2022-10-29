Германия объявила Франции экономическую войну

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29 октября, суббота  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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«Буду отстаивать то, за что борются Эдвард Сноуден и подобные ему люди»

«США не раз обвиняли Россию в нарушениях прав заключенных, но они «не видят бревна в своем глазу», – заметил Ярошенко. Нина Зотина/РИА Новости
«Когда лично сталкиваешься с тем, что гражданина России могут похитить без суда и следствия, ложно обвинить, осудить на огромный срок, то понимаешь, что угроза носит системный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик и общественный деятель Константин Ярошенко, освобожденный в этом году из американской тюрьмы после более десятка лет за решеткой. В пятницу он был включен в состав Общественной палаты. Чем Ярошенко займется в новом качестве? Подробности...
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Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Германия объявила Франции экономическую войну

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...

Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...
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Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Владимир Прохватилов

    Германия объявила Франции экономическую войну

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		29 октября 2022, 12:15

    В Париже прошла встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которая вылила очередной  ушат холодной и грязной воды на отношения двух гегемонов Евросоюза. По итогам встречи в Париже лидеры двух стран не провели совместную пресс-конференцию. Хотя в Елисейском дворце отметили, что встреча была конструктивной, американская газета Politico утверждает, что отмена пресс-конференции говорит о напряженности между двумя странами.

    «Макрон оскорбил Шольца в Париже», – пишет издание, указывая, что, в то время как французские и немецкие пресс-службы говорят, что встреча прошла хорошо, отсутствие совместного общения с прессой говорит об обратном. «Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой», – отмечает Politico.

    Неделей раньше Макрон возмутился решением Шольца, не посоветовавшись с ним, выделить 200 млрд евро на поддержку немецкой энергетики, что, по мнению Франции, ставит в неравное положение другие страны Европы на фоне энергетического кризиса.

    «Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 млрд евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», – пишет The Telegraph.

    В Европе нынче настали энергетически голодные времена, и каждый член Евросоюза норовит откусить от общего экономического пирога кусок пожирнее, так как в тяжелые времена своя рубашка ближе к телу. Ну а Германия, как гегемон ЕС, рассчитывает выбраться из кризисной ситуации за счет других, используя право сильного.

    Франко-германские отношения сейчас настолько плохи, что «Париж и Берлин в последний момент отменили встречу, которую не пропускали 20 лет: франко-германский совет министров, намеченный на среду, 26 октября, в Фонтенбло», – сообщает Franceinfo. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр прямо признал, что она отменена в связи с необходимостью «стратегического переосмысления французско-немецких отношений», которые переживают тяжелый период.

    Как пишет Le Figaro: «Отвалив на поддержание экономики 5,6 % своего ВВП, немецкий слон заставил трястись всю европейскую посудную лавку. «Каннибализм», – кричит Виктор Орбан. «Эгоизм», – вторит ему польский премьер. Большая часть Евросоюза вплоть до еврокомиссаров, француза Тьерри Бретона и итальянца Паоло Джентилони, встретили данную инициативу Шольца в штыки».

    Больше всех осерчали французы. «Несмотря на то, что официально реакция Франции была более сдержанной, за кулисами немецкий демарш всех поверг в шок и трепет. В Париже заговорили о развязывании Берлином гонки бюджетных вооружений. Источники в правительстве заявляют, что у Франции нет средств на такие вливания в экономику. Если Германию преследует страх остаться без газа, то французское правительство – кошмар роста ставок по кредитам и непомерного увеличения стоимости обслуживания и так уже громадного государственного долга», – отмечает обозреватель Le Figaro Бертиль Байяр.

    «В Европе разгорелась новая конкурентная война. Франция надеется сократить свое отставание от Германии… а немцы... они нас хотят уничтожить», – такими словами заканчивается статья в Le Figaro, флагмане французской прессы.

    В оборонной сфере противоречия Франции и Германии еще глубже. Германия теперь хочет стать военной силой номер один в Европе. На перевооружение бундесвера из бюджета выделено аж 100 млрд евро. Недавно немцы выступили с инициативой создания «Европейского небесного щита» (European Sky Shield) – коллективной системы противоракетной обороны (ПРО), которую  предполагается оснастить американскими (Patriot), немецкими и израильскими (Arrow 3) зенитно-ракетными комплексами.

    Поучаствовать в этом деле Германия пригласила 14 стран Восточной и Северной Европы. В список избранных не попали не только Италия и Польша (не надо было репараций за оккупацию во Второй Мировой требовать), но и Франция.

    Макрона просто бесит, что Германия запускает проект «антироссийского воздушного щита» вместе с Израилем и США, но без Франции, что представляет собой в глазах Парижа очередное оскорбление в серии промышленных оскорблений, которые, по мнению Елисейского дворца, пришлось стерпеть от своего бывшего основного европартнера. Особенно обидно то, что французская корпорация Thales целых семь лет работала вместе с Италией над разработкой системы противоракетной обороны средней дальности Mamba, которая только что была развернута в Румынии. И вдруг в конце августа Олаф Шольц обнулил «Мамбу», объявив о конкурирующем проекте противоракетного щита.

    Ранее Макрона макнули лицом в грязь американцы, заставив Австралию отказаться от масштабного заказа на постройку подводных лодок во Франции. А теперь Германия вместо французских истребителей Rafale закупает 35 американских F-35, отказалась от разработки совместного франко-немецкого танка, а также от модернизации вертолетов Tigre и артиллерийских систем.

    Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин мечтает иметь в будущем первую армию в Европе, чтобы обрести больший вес в Евросоюзе для защиты своих интересов. Такая позиция Берлина, отмечает Le Figaro, грозит вылиться в то, что «Германия перейдет из статуса союзника в положение экономического противника».

    Если респектабельная Le Figaro упрекает немцев в экономическом эгоизме, то SudRadio прямо заявляет об экономической войне Германии против Франции. Французский писатель и общественный деятель Фабьен Бугле обвиняет немцев в подрывной деятельности против атомной энергетики Франции. Он посоветовал Макрону «пройти курс экономической разведки», чтобы во всей полноте узреть «катастрофическую картину экономической войны, которую Германия ведет за контроль над французской энергосистемой».

    За спиной Германии отчетливо вырисовывается мрачный силуэт заокеанского стратегического планировщика, который в наказание за излишнюю, на взгляд Вашингтона, строптивость и своеволие, переводит Париж на третьи роли в Евросоюзе и на глобальном уровне, стремясь вывести Старый Свет из числа своих экономических и цивилизационных конкурентов.

    Огрызаться на Америку Макрон не смеет.

    Не приведет ли экономическая война Германии против Франции, развязанная немцами по команде из Вашингтона, к распаду Евросоюза? За океаном, как можно предположить, не исключают и такого поворота событий, а, возможно, к тому и ведут.

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