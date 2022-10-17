Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

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17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
У жителей Земли осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться в дальний космос. Подробности...

В Британии планируют военный переворот

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Вряд ли консерваторам удастся спасти Соединенное Королевство от экономического коллапса. Британская экономика рушится как карточный домик. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Теряя близких, мы обретаем – родных

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. Русские ненавидят и предают русских? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		17 октября 2022, 11:56

    Едва замеченной прошла новость, достойная особого внимания. Пока все внимание приковано к Украине, российские атомщики сделали очередной важный шаг в замыкании ядерного топливного цикла. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС был полностью переведён на уран-плутониевое МОКС-топливо.

    Сам процесс занял несколько лет, а теперь энергоблок включили в сеть. Реактор позволяет не только с пользой утилизировать оружейный плутоний, но и плутоний, неизбежно нарабатывающийся в водяных реакторах предыдущего поколения. Раньше подобный плутоний относили к отходам, теперь он пойдёт в дело.

    Если эксперимент пройдет удачно и станет новой промышленной технологией, можно будет рассчитывать, что сотни тысяч тонн имеющихся ядерных отходов пойдут в дело и, в перспективе, будут отработаны полностью – у нас вообще не останется радиоактивных отходов.

    Безумное подземное хранилище отработавшего ядерного топлива Онкало, вырубаемое финнами в гранитном массиве, станет совершенно ненужным и даже вредным. Этот проект настолько амбициозен, что включает в себя – на всякий случай – даже бюджет на внедрение в массовое сознание местного населения жутких легенд о «гиблом месте» после окончательного запечатывания могильника и его рекультивации лет сто спустя. Этот вздор преподносится как защитное гуманитарное мероприятие, дабы невежественные потомки не пытались раскопать могильник после гибели технической цивилизации. Финны хотят заработать на ядерном кладбище, утилизируя чужие отходы за немалые деньги.

    Россия последние десятилетия принимала неугодное на «позеленевшем» Западе отработавшее ядерное топливо. Но таким образом мы накопили значительное количество потенциальной атомной энергии, которую сможем извлечь в реакторах нового поколения. Нам еще за это и заплатили.

    Однако вторичное использование отработавшего ядерного топлива – далеко не самое замечательное свойство реактора БН-800 и его младшего собрата БН-600. Утилизация оружейного плутония, навязанная нам американцами, потеряла свою актуальность ­– он нужен нам для поддержки нашего ядерного арсенала ­в должном состоянии. Да и астероидную опасность никто не отменял, – нельзя исключать, что нам могут понадобиться гигатонны взрывной мощности в тротиловом эквиваленте.

    Это единственные в своём роде промышленные реакторы, которые относятся к классу «размножителей». ­В качестве сырья они используют уран-238 и торий-232, который ранее считались «мусорными» изотопами. Запасов этих изотопов примерно в 100 раз больше, чем запасов «обычного» энергетического урана-235. Реактор-размножитель из некогда «мусорного» обеднённого урана-238 нарабатывает плутоний-239, который можно использовать как высокоэнергетическое ядерное топливо повторно, – для розжига смеси из бедных изотопов. Но даже не это самое замечательное свойство новых реакторов. Дело в том, что размножители способны нарабатывать ядерное топливо в количестве, превышающем потребности самого реактора. С сугубо практической точки зрения мы можем получить топлива больше, чем загрузили. Закон сохранения энергии при этом не нарушается.

    Иными словами, Россия сделала еще один важный шаг к созданию «вечного двигателя», пока на уровне эксперимента. Сейчас в городе Северск, что под Томском, строится реактор БРЕСТ-ОД-300, который практически не будет расходовать топливо. Его должны построить к 2026 году. Будущие модификации БРЕСТа должны производить больше делящихся материалов, чем в них загрузили.  К 2035 году российская атомная энергетика может стать двухкомпонентной, то есть она будет состоять из «тепловых» и «быстрых» реакторов.

    Это и есть тот самый ЗЯТЦ – «замкнутый ядерный топливный цикл». У нас может появиться безотходная атомная энергетика. У этого проекта есть свое название – «Прорыв». В этом названии нет никакого неуместного пафоса – нам больше не нужно будет добывать уран для нужд земной энергетики. Только добытых запасов урана России хватит на тысячи лет. Лишний уран мы сможем пустить на топливо для ядерных ракетных двигателей (ЯРД), которые уже у нас есть. ЯРДы позволят прорваться в дальний космос, освоить пояс астероидов и другие планеты. У человечества осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться из «колыбели». В этом и заключается глубинный смысл «Прорыва».

    Пока наши солдаты и офицеры сражаются за независимость нашей Родины, за ее границы и саму человечность, попранную западным миром, наши ядерщики сражаются за будущее не только России, но и всего человечества. Единственная держава, которая способна справиться с этой умопомрачительной задачей, – Россия. Важно понимать, что это давно уже не вопрос теоретической науки, он перешел в сугубо практическую – инженерную – плоскость. Наши инженеры знают, как замкнуть топливный цикл.

    Эта победа особенно важна в эти дни, поскольку наши ядерщики заложили еще один камень в фундамент нашего энергетического могущества.

    «Прорыв» – это наш Манхэттенский проект и даже сверх того. Когда мы прорвёмся, то станем неуязвимыми извне. Это понимают наши враги, и – я сейчас смелую мысль выскажу, но я ее обязан высказать – не исключено, что это одна из причин, почему они развязали войну. Наши воины защищают не только нашу границу и наших граждан, они обороняют в том числе и «Прорыв».

    Если мы преуспеем в проекте «Прорыв», никто, кто останется на нашей стороне, не будет переживать за тепло и свет в своих жилищах. Никто и ничто более не сможет нас остановить в нашем стремлении в дальний космос. Убеждён, что в этом и заключено предназначение нашей цивилизации. На чей ты стороне: Русского Космоса или Американского цифрового концлагеря?

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