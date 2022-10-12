Энергия заставляет дружить всех со всеми

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12 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
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Украина теряет электричество и американскую связь

Российские удары вынудят киевскую власть прибегнуть к веерным отключениям REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Во вторник Россия нанесла новые ракетные удары по Украине. Целями вновь стали ТЭЦ, железнодорожные узлы и даже терминалы связи Starlink, разработанные в компании Илона Маска и используемые ВСУ для передачи данных и коммуникации. Однако на некоторые области Украины за два дня массированных обстрелов не упало ни одной ракеты. С чем это связано? Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Глеб Простаков

    Энергия заставляет дружить всех со всеми

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		12 октября 2022, 11:56

    Венгрия и Сербия договорились о строительстве соединяющего эти страны нефтепровода. Так российская нефть, поступающая в Венгрию по южной ветке «Дружбы», сможет обеспечить сырьем и Сербию. Последняя с введением эмбарго на морские поставки российской нефти рискует оказаться в нефтяной блокаде, ведь сейчас основной объем сырья поступает в Сербию через морские порты Хорватии.

    Само по себе анонсирование крупного инфраструктурного проекта, который еще больше свяжет две европейские страны с Россией – открытый вызов внешней политике ЕС. Вызов, возможный лишь по той причине, что Брюссель до сих пор не продавил введение диктатуры при принятии ключевых решений на уровне союза, тем самым раз и навсегда решив проблему двух мнений внутри себя. О необходимости отказа от практики единогласного принятия решений в пользу диктатуры большинства евробюрократы говорят все чаще.

    Но пока формально недружественная России Венгрия (а в перечне недружественных – все государства Евросоюза) проявляет недюжинную активность, формируя в Европе своего рода «коалицию рациональности» из стран, не готовых идти в фарватере санкционной политики ЕС, вредящих его собственным членам. Будапешт четко очертил собственные красные линии в вопросе санкционного давления на Россию, и главная из этих линий – энергетика.

    Во-первых, Венгрия привязана к российской нефти, и что важнее – к сорту Urals, который используется единственным в стране Дунайским НПЗ. Во-вторых, Будапешт категорически сопротивляется введению санкций в отношении атомной отрасли РФ, ведь Росатом совсем недавно, в августе этого года, получил от венгерских властей разрешение на строительство двух атомных блоков АЭС в городе Пакш. Их строительство должно начаться в самое ближайшее время. Именно позиция Венгрии не позволила включить атомную составляющую в свежий, восьмой по счету, пакет санкций ЕС.

    Вторая страна – Сербия, хоть и не является членом ЕС (условием вступления Белграду поставили немыслимое для сербов признание независимости Косово), сейчас испытывает колоссальное давление Евросоюза, требующего поддержки санкционного режима в отношении традиционно дружественной Белграду Москвы. Сербский президент Вучич говорит об этом вполне открыто. «Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии. Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего остального», – заявил он 8 октября.

    Едва ли соединяющий Венгрию и Сербию нефтепровод может быть построен быстро. И конечно, этот проект не станет решением проблемы по обеспечению Сербии трубопроводной нефтью прямо сейчас. А значит, тем больше этот проект стоит воспринимать как политический жест. Ни Будапешт, ни Белград не хотят уходить на дно вместе с погружающимся в пучину острейшего энергетического и экономического кризиса Евросоюзом. А потому посылают недвусмысленные сигналы вовне – одновременно в Москву, а также другим своим соседям, скованными узами «Дружбы»: Чехии и Словакии.

    Степень русофобии последних, впрочем, на данном этапе слишком высока, чтобы открыто выступить против продолжения санкционной войны. Однако неизбежное сокращение трансфертов из бюджета ЕС со временем заставит и эти страны оглянуться в поисках «спасательного круга». Не стало бы только поздно. Так или иначе, уже сейчас очевидно, что российские интересы глубоко вклинились в тело Европы, и эту «занозу» так быстро не извлечь.

    Интересные новости по теме энергетической интеграции в эти же дни пришли из Москвы, где проходил II Каспийский экономический форум. Самым громким заявлением на нем стало заявление замминистра энергетики Ирана Мохаммада Али Фарахнакиана о проработке плана соединения российской и иранской энергосистем. Общая энергетическая система (через Туркменистан) позволит осуществлять обмен электроэнергией между странами – членами ШОС. Заявка еще более масштабная, чем сербско-венгерский нефтепровод.

    Интересно, что целесообразность синхронизации работы энергосистем России, Ирана и Азербайджана обсуждается с 2020 года. Возможно, пассивность Азербайджана стала поводом для форсирования проекта с другой, туркменской, стороны. Включение в процесс Туркмении и вправду позволит общей энергии выйти на широкие пространства Евразии с перспективой формирования общего рынка электроэнергии уже не в рамках ЕАЭС, но ШОС.

    Переориентация проекта на восточный берег Каспия не исключает возможность присоединения к нему Азербайджана, более того – стимулирует Баку к этому действию. Параллельная работа энергосистем России, Ирана и Азербайджана (при непротивлении Турции) в обозримом будущем почти автоматически включит в общий «энергетический котел» Грузию и Армению, сформировав возможность для транскавказского энергетического перетока. Такая большая энергетическая сделка не только способствует формированию макрорегиона с центрами в Москве, Анкаре и Тегеране, но и построит прочный экономический фундамент для решения застаревших геополитических и военных конфликтов.

    Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов внутри макрорегиона, сколь бы противоречивыми ни были интересы входящих в него стран. В этом смысле российско-турецкие отношения, стрежневыми элементами которых являются «Турецкий» и «Голубой» потоки, а также потоки туристические, являются хорошим примером. По этой же модели, но уже под эгидой таких объединений, как ШОС и БРИКС, в будущем могут быть выстроены отношения между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем, Азербайджаном и Арменией и другими вечными антагонистами.

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