Время быть жесткими

Страшные кадры расстрела мирных граждан в Купянске, которые выложил в Telegram-канале некто Максим Жорин из «Азова» (организация, запрещенная в РФ), продолжают традицию немецких нацистов. Те тоже любили фотографировать казни и расправы над мирными жителями. На записи видны трупы людей, которые брошены в яму с песком. А потом в ту же яму скидывают еще один труп с края оврага. Мужчина полуголый, на голове у него мешок. Сначала Жорин хотел хайпануть – показать, как он с побратимами уничтожает сепаратистов. Но когда этому идиоту и подонку объяснили, что он наделал, придумал отмазку. Мол, это кадры с телефона российского солдата. Но отговорка легко опровергается метаданными видео, которые он не стер. Там четко указано, что запись сделана 9 октября 2022 года. Кроме того, один из расстрелянных мужчин одет в теплую куртку. Это говорит о том, что казнь состоялась, когда уже было холодно. Так что людей расстреливал Жорин или кто-то из его сослуживцев. В сущности, он пошел по пути старших товарищей – тот же Михаил Подоляк, одна из говорящих голов Киева, в первые часы после теракта на Крымском мосту, по сути, признал, что это сделала Украина. А потом сдал назад, заявив, что россияне сами устроили взрыв. Видимо, его отругали сотрудники вашингтонского обкома, пришлось выкручиваться. Хотя всем с самого начала было понятно, что за этим терактом стоит Украина, о чем на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Каким будет ответ России на расстрел мирных людей в Купянске и на теракт на мосту, уже можно не гадать: удары по критически значимой инфраструктуре Украины последовали незамедлительно. Можно еще, конечно, созвать СБ ООН. Но Запад заблокирует любую резолюцию против Украины, какие бы доказательства ни были представлены. Да и теряет уже ООН свое значение. Крымский мост – это не только важнейшее инфраструктурное сооружение, от которого зависит снабжение Крыма, но и сакральное строение. Это символ объединения полуострова с Россией. А массовый расстрел мирных жителей в точности по канонам немецких нацистов – это такое деяние, которое прощать нельзя. Поэтому ответ должен быть жестким, и даже жестоким. И он последовал.

И надо забыть о гуманизме, если задуматься о том, кто сейчас воюет против русских солдат. Сражаются украинские нацисты, западные наемники. Но большинство солдат – это обычные украинские мужики, которые убивают русских военных. А значит, они поддерживают майданный режим, поддерживают обстрелы Донбасса и гибель мирных людей, расстрелы жителей Купянска. Поддерживают теракт на Крымском мосту. А их жены в тылу платят налоги, военные сборы, они не устраивают массовые протесты против Зеленского, а многие радуются смертям детей в Донбассе и взрыву на мосту, считают правильным уничтожения мирных жителей в Купянске. Очень многие живут в ожидании победы ВСУ и гибели России.

Нужно отказаться от последних иллюзий о братском народе. В конце концов, откуда взялся этот Жорин? С Марса прилетел? Посмотрел его биографию, он из тех же ворот, что весь народ. Родился еще в СССР в Луганской области, учился в колледже, потом в университете в Киеве. У него ведь и родители были, а может, и сейчас есть. А 9 октября нелюдь или сам расстреливал людей, или как минимум снимал это на видео.

Чем быстрей рухнет тыл на Украине, тем меньше русских солдат погибнет, тем меньше погибнет людей в Донбассе и Таврии. И это главное. А люди на Украине нуждаются в информационном экзорцизме и денацификации, как когда-то в денацификации нуждались жители нацистской Германии. И чем быстрей майданная Украина будет повержена, тем лучше для ее жителей. Так, к примеру, на территории Донбасса, который подконтролен Киеву, не будет отопления. Жителям собираются выдавать дрова.

Что же до аргументов, что Запад не примет такие методы, что мы потом не сможем наладить с Европой нормальные отношения, так Россия и так уже демонизирована в глазах Запада. Любить ее там точно уже не будут на протяжении многих поколений. Как писал Никколо Макиавелли в «Государе», «лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх». России не приходится выбирать. Поэтому Россия будет в безопасности, если коллективный Запад станет ее бояться.

Самое страшное, что может быть в рамках геополитического противостояния такого масштаба, – чтобы Россию посчитали слабой. Пусть лучше считают жестокой, но не слабой. Что же до того, что жесткие удары по Украине могут сплотить европейцев, то это маловероятно. Угроза войны и новый поток беженцев только раскачают ситуацию в ЕС, а не сплотят людей. Кроме того, поток новых беженцев с Украины может умерить воинственность некоторых политиков Европы. Тех самых, которые шлют на Украину эшелоны военной техники и боеприпасов, чтобы убивать русских. Главное в данной ситуации – не демонстрировать терпимость и гуманизм. Если бы страны Запада не посылали Украине оружие и военных советников, эта война или бы уже закончилась, или вовсе не случилась бы. Потому что собственного оружия у Украины практически нет.

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Гуманизм для Запада всегда был всего лишь ширмой, прикрываясь которой, он творил всё что хотел. Примеры – Ирак, Ливия, Югославия. Везде США и страны Европы прикрывались словами о защите людей и гуманитарных ценностей. Но в реальности их армии несли ужас хаоса и смерти. На самом деле, несмотря на века христианизации, негласно западные политики живут в парадигме Древнего Рима, где жалость и слабость были равнозначны.

Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое.