Время быть жесткими

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10 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым – от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
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Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое. Подробности...

Украина откатывается назад в каменный век

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Пользуясь средневековыми понятиями, закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Подробности...
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Куда дальше двигать границу России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Прежде чем проявиться на географической карте, новые границы страны должны были возникнуть на карте общественного сознания. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Грузия и Казахстан. Когда рванет?

Юморист, который готов уничтожить мир

Обсуждение: 4 комментария

Что сулит России смена власти в США

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Ирина Алкснис: Мы – вместе. И у нас все получится!

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    на ваш взгляд


    Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
    Сергей Миркин

    Время быть жесткими

    Время быть жесткими
    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		10 октября 2022, 16:50

    Страшные кадры расстрела мирных граждан в Купянске, которые выложил в Telegram-канале некто Максим Жорин из «Азова» (организация, запрещенная в РФ), продолжают традицию немецких нацистов. Те тоже любили фотографировать казни и расправы над мирными жителями. На записи видны трупы людей, которые брошены в яму с песком. А потом в ту же яму скидывают еще один труп с края оврага. Мужчина полуголый, на голове у него мешок. Сначала Жорин хотел хайпануть – показать, как он с побратимами уничтожает сепаратистов. Но когда этому идиоту и подонку объяснили, что он наделал, придумал отмазку. Мол, это кадры с телефона российского солдата. Но отговорка легко опровергается метаданными видео, которые он не стер. Там четко указано, что запись сделана 9 октября 2022 года. Кроме того, один из расстрелянных мужчин одет в теплую куртку. Это говорит о том, что казнь состоялась, когда уже было холодно. Так что людей расстреливал Жорин или кто-то из его сослуживцев. В сущности, он пошел по пути старших товарищей – тот же Михаил Подоляк, одна из говорящих голов Киева, в первые часы после теракта на Крымском мосту, по сути, признал, что это сделала Украина. А потом сдал назад, заявив, что россияне сами устроили взрыв. Видимо, его отругали сотрудники вашингтонского обкома, пришлось выкручиваться. Хотя всем с самого начала было понятно, что за этим терактом стоит Украина, о чем на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 

    Каким будет ответ России на расстрел мирных людей в Купянске и на теракт на мосту, уже можно не гадать: удары по критически значимой инфраструктуре Украины последовали незамедлительно. Можно еще, конечно, созвать СБ ООН. Но Запад заблокирует любую резолюцию против Украины, какие бы доказательства ни были представлены. Да и теряет уже ООН свое значение. Крымский мост – это не только важнейшее инфраструктурное сооружение, от которого зависит снабжение Крыма, но и сакральное строение. Это символ объединения полуострова с Россией. А массовый расстрел мирных жителей в точности по канонам немецких нацистов – это такое деяние, которое прощать нельзя. Поэтому ответ должен быть жестким, и даже жестоким. И он последовал.

    И надо забыть о гуманизме, если задуматься о том, кто сейчас воюет против русских солдат. Сражаются украинские нацисты, западные наемники. Но большинство солдат – это обычные украинские мужики, которые убивают русских военных. А значит, они поддерживают майданный режим, поддерживают обстрелы Донбасса и гибель мирных людей, расстрелы жителей Купянска. Поддерживают теракт на Крымском мосту. А их жены в тылу платят налоги, военные сборы, они не устраивают массовые протесты против Зеленского, а многие радуются смертям детей в Донбассе и взрыву на мосту, считают правильным уничтожения мирных жителей в Купянске. Очень многие живут в ожидании победы ВСУ и гибели России.

    Нужно отказаться от последних иллюзий о братском народе. В конце концов, откуда взялся этот Жорин? С Марса прилетел? Посмотрел его биографию, он из тех же ворот, что весь народ. Родился еще в СССР в Луганской области, учился в колледже, потом в университете в Киеве. У него ведь и родители были, а может, и сейчас есть. А 9 октября нелюдь или сам расстреливал людей, или как минимум снимал это на видео. 

    Чем быстрей рухнет тыл на Украине, тем меньше русских солдат погибнет, тем меньше погибнет людей в Донбассе и Таврии. И это главное. А люди на Украине нуждаются в информационном экзорцизме и денацификации, как когда-то в денацификации нуждались жители нацистской Германии. И чем быстрей майданная Украина будет повержена, тем лучше для ее жителей. Так, к примеру, на территории Донбасса, который подконтролен Киеву, не будет отопления. Жителям собираются выдавать дрова.

    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Что же до аргументов, что Запад не примет такие методы, что мы потом не сможем наладить с Европой нормальные отношения, так Россия и так уже демонизирована в глазах Запада. Любить ее там точно уже не будут на протяжении многих поколений. Как писал Никколо Макиавелли в «Государе», «лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх». России не приходится выбирать. Поэтому Россия будет в безопасности, если коллективный Запад станет ее бояться.

    Самое страшное, что может быть в рамках геополитического противостояния такого масштаба, – чтобы Россию посчитали слабой. Пусть лучше считают жестокой, но не слабой. Что же до того, что жесткие удары по Украине могут сплотить европейцев, то это маловероятно. Угроза войны и новый поток беженцев только раскачают ситуацию в ЕС, а не сплотят людей. Кроме того, поток новых беженцев с Украины может умерить воинственность некоторых политиков Европы. Тех самых, которые шлют на Украину эшелоны военной техники и боеприпасов, чтобы убивать русских. Главное в данной ситуации – не демонстрировать терпимость и гуманизм. Если бы страны Запада не посылали Украине оружие и военных советников, эта война или бы уже закончилась, или вовсе не случилась бы. Потому что собственного оружия у Украины практически нет.

    Гуманизм для Запада всегда был всего лишь ширмой, прикрываясь которой, он творил всё что хотел. Примеры – Ирак, Ливия, Югославия. Везде США и страны Европы прикрывались словами о защите людей и гуманитарных ценностей. Но в реальности их армии несли ужас хаоса и смерти. На самом деле, несмотря на века христианизации, негласно западные политики живут в парадигме Древнего Рима, где жалость и слабость были равнозначны.

    Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое.

     

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