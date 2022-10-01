Финансовую панику в России раздувают с Украины

Финансовая или биржевая паника хорошо известна и подробно описана даже в студенческих учебниках.

Первая настоящая биржевая паника в России вероятно случилась 29 лет назад во время противостояния Бориса Ельцина и Александра Руцкого в 1993 году, тогда резко упал курс рубля. Более известен так называемый – 11 октября 1994 года курс рубля к доллару США обвалился на 27%. Центральный банк вмешался на следующий день и массированной интервенцией поднял курс рубля даже выше, чем он был до падения. В итоге банки, продававшие 11 сентября доллар по 4 тыс. руб., на завтра покупали его по 3 тысячи. Обвал рубля расследовала специальная комиссия Совета безопасности российского правительства. Президент России Борис Ельцин назвал тогда эти события «попыткой финансового путча». При этом Совет безопасности охарактеризовал «черный вторник» как «чрезвычайное происшествие, представляющее угрозу безопасности России». Вместе с тем, банкиры заработали не только на биржевых спекуляциях, но и на продажах доллара и немецкой марки рядовым гражданам по завышенному курсу. Кто-то, и однозначно за неплохой личный бакшиш, заявил на одном из федеральных телеканалов, что правительство собирается обложить налогом доходы с банковских вкладов. И граждане бросились штурмовать обменные пункты.

Последняя биржевая паника в России была совсем недавно, сразу после начала СВО, кто-то покупал доллары по 120 или 150 рублей за доллар.

Никогда такого не было и вот опять. Бесовщина паники снова разгорелась. Рубль стабилен, так как отражает только торговое сальдо, но акции полетели под откос. Спекулянты опасаются, что сразу после вхождения новых территорий в состав России наша страна будет действовать с Украиной более жестко.

У парней с крепкими нервами неплохой шанс заработать. Трагедии на рынке акций я не вижу, где-то параллель с октябрем 2003 года и «Юкосом». Тогда, в ноябре 2003 года, Владимир Путин встретился с руководителями ведущих финансовых компаний, пообещал поддержку рынку, и в итоге через либерализацию рынка акций «Газпрома» власти ситуацию разрулили. По-простому: власти сняли действовавший тогда запрет на покупку акций газового холдинга иностранцами.

Не удивлюсь, если в России будет создана государственная Федеральная Фондовая Корпорация, которая займется поддержкой рынка. На излишки бюджета лучше покупать акции российских компаний, чем валюту. Кстати, на скупке бумаг в 2008-м во время кризиса Lehman Brothers наш ВЭБ в итоге хорошо заработал. Быть политическим рынком, где экономика на втором плане, для России, видимо, судьба. Московскую биржу не закрыли, и на том спасибо. Пережили дефолт-1998, «Юкос», Lehman, валютный кризис-2014, Covid-19, переживем и военный конфликт с половцами и печенегами, то есть с коллективным Западом.

Однако, паника охватила и людей очень далеких от биржевой торговли. Она сознательно раздувается в социальных сетях. Думаю, что не без участия пользователей с Украины, Прибалтики и других недружественных стран. Первый раз спровоцировать массовый отток вкладов из Сбера с помощью смс рассылки украинцы попробовали еще в декабре 2014 года. Момент был выбран удачно – валютный кризис. И вот сейчас журналисты солидных информационных агентств и онлайн-изданий просят прокомментировать самые разные слухи.

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Цель этих фейков понятна – спровоцировать набег вкладчиков на банкоматы и отделения банков, чтобы вызвать банковский кризис, парализовать финансовую систему России. Метод старый, опробованный во многих странах и работает безотказно. Возможно, если бы не банковская паника, многие банки бы устояли даже в августе 1998 года. Об этом тогда публично говорили представители лопнувших «Инкомбанка», «Уникомбанка» и «СБС-Агро». Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Ну и, конечно, паника и уход в кэш способны подорвать финансовую систему России.

Поэтому я всем настоятельно рекомендую включать голову, меньше читать социальные сети и соблюдать спокойствие. Во время финансового кризиса в момент начала СВО не рухнул ни один банк. За что мы должны сказать большое спасибо Министерству финансов и Банку России. Обязательства Сбера или ВТБ вообще квазисуверенный долг. Дефолта по ним никогда не допустит правительство.

Паника в жизни противопоказана, особенно в финансах, бес, мелкий сатаненок финансовой паники, способен сильно уменьшить ваши накопления, доведя вас до постоянного психоза, превратить вашу жизнь в ад.