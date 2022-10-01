Финансовую панику в России раздувают с Украины

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1 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Посол ЛНР Мирошник: «Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться»

«Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия», – отметил Мирошник Вадим Савицкий/ТАСС
«Теперь четыре новых региона – неотъемлемая часть России, поэтому в них могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все наши боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. В пятницу в Москве были подписаны договоры о воссоединении с Россией четырех территорий Донбасса и Новороссии, в том числе ЛНР. Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Финансовую панику в России раздувают с Украины

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Подробности...

Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Подрывом «Северных потоков» США разрешили Киеву унижать Европу

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 4 комментария

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


    Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

    боевая подготовка


    Как мобилизованных готовят для спецоперации

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    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    кому выгодно


    Максим Соколов: Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

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    Алексей Токарев: Что ждет уехавших и не уехавших

    исторические документы


    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

    на ваш взгляд


    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Александр Разуваев

    Финансовую панику в России раздувают с Украины

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		1 октября 2022, 12:00

    Финансовая или биржевая паника хорошо известна и подробно описана даже в студенческих учебниках.

    Первая настоящая биржевая паника в России вероятно случилась 29 лет назад во время противостояния Бориса Ельцина и Александра Руцкого в 1993 году, тогда резко упал курс рубля. Более известен так называемый  – 11 октября 1994 года курс рубля к доллару США обвалился на 27%. Центральный банк вмешался на следующий день и массированной интервенцией поднял курс рубля даже выше, чем он был до падения. В итоге банки, продававшие 11 сентября доллар по 4 тыс. руб., на завтра покупали его по 3 тысячи. Обвал рубля расследовала специальная комиссия Совета безопасности российского правительства. Президент России Борис Ельцин назвал тогда эти события «попыткой финансового путча». При этом Совет безопасности охарактеризовал «черный вторник» как «чрезвычайное происшествие, представляющее угрозу безопасности России». Вместе с тем, банкиры заработали не только на биржевых спекуляциях, но и на продажах доллара и немецкой марки рядовым гражданам по завышенному курсу. Кто-то, и однозначно за неплохой личный бакшиш, заявил на одном из федеральных телеканалов, что правительство собирается обложить налогом доходы с банковских вкладов. И граждане бросились штурмовать обменные пункты.

    Последняя биржевая паника в России была совсем недавно, сразу после начала СВО, кто-то покупал доллары по 120 или 150 рублей за доллар.

    Никогда такого не было и вот опять. Бесовщина паники снова разгорелась. Рубль стабилен, так как отражает только торговое сальдо, но акции полетели под откос. Спекулянты опасаются, что сразу после вхождения новых территорий в состав России наша страна будет действовать с Украиной более жестко.

    У парней с крепкими нервами неплохой шанс заработать. Трагедии на рынке акций я не вижу, где-то параллель с октябрем 2003 года и «Юкосом». Тогда, в ноябре 2003 года, Владимир Путин встретился с руководителями ведущих финансовых компаний, пообещал поддержку рынку, и в итоге через либерализацию рынка акций «Газпрома» власти ситуацию разрулили. По-простому: власти сняли действовавший тогда запрет на покупку акций газового холдинга иностранцами.

    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Не удивлюсь, если в России будет создана государственная Федеральная Фондовая Корпорация, которая займется поддержкой рынка. На излишки бюджета лучше покупать акции российских компаний, чем валюту. Кстати, на скупке бумаг в 2008-м во время кризиса Lehman Brothers наш ВЭБ в итоге хорошо заработал. Быть политическим рынком, где экономика на втором плане, для России, видимо, судьба. Московскую биржу не закрыли, и на том спасибо. Пережили дефолт-1998, «Юкос», Lehman, валютный кризис-2014, Covid-19, переживем и военный конфликт с половцами и печенегами, то есть с коллективным Западом.

    Однако, паника охватила и людей очень далеких от биржевой торговли. Она сознательно раздувается в социальных сетях. Думаю, что не без участия пользователей с Украины, Прибалтики и других недружественных стран. Первый раз спровоцировать массовый отток вкладов из Сбера с помощью смс рассылки украинцы попробовали еще в декабре 2014 года. Момент был выбран удачно – валютный кризис.  И вот сейчас журналисты солидных информационных агентств и онлайн-изданий просят прокомментировать самые разные слухи.

    Цель этих фейков понятна – спровоцировать набег вкладчиков на банкоматы и отделения банков, чтобы вызвать банковский кризис, парализовать финансовую систему России. Метод старый, опробованный во многих странах и работает безотказно. Возможно, если бы не банковская паника, многие банки бы устояли даже в августе 1998 года. Об этом тогда публично говорили представители лопнувших «Инкомбанка», «Уникомбанка» и «СБС-Агро». Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Ну и, конечно, паника и уход в кэш способны подорвать финансовую систему России.

    Поэтому я всем настоятельно рекомендую включать голову, меньше читать социальные сети и соблюдать спокойствие. Во время финансового кризиса в момент начала СВО не рухнул ни один банк. За что мы должны сказать большое спасибо Министерству финансов и Банку России. Обязательства Сбера или ВТБ вообще квазисуверенный долг. Дефолта по ним никогда не допустит правительство.

    Паника в жизни противопоказана, особенно в финансах, бес, мелкий сатаненок финансовой паники, способен сильно уменьшить ваши накопления, доведя вас до постоянного психоза, превратить вашу жизнь в ад.

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