Взгляд
19 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
Разделы

Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Не смотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты Ведомости/ТАСС
Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
Перейти в раздел…

Послом США в России станет подозрительная личность

Трейси – профессиональный советолог и знает русский язык U.S. Department of State
Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы – потенциально опасной для интересов РФ. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства Владимир Смирнов/ТАСС
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Энергетический кризис отправляет Европу в «темные века»

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Нынешней зимой в Европе будет темно и холодно. И не факт, что весна принесет свет и тепло. Мир вступает в эпоху высоких цен на природные ресурсы, которых у амбициозных европейцев нет, не было и не будет. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
Подробности...

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...

Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
В вашем регионе уже появились грибы?
  • Да, грибов много

  • Да, но грибов мало

  • Грибов нет
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Турция подтвердила решение оплачивать 25% поставок российского газа рублями
    Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Фигурист Малинин внесен в Книгу рекордов Гиннесса Орбан предупредил Украину о потере половины территорий Глава ДНР указал самый сложный участок боев
    Россия собралась требовать арбитража против США Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку армянской демократии New York Times опубликовала признание солдата о тяжелых потерях ВСУ В Польше признали поддержку России половиной человечества
    В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России Киргизия назвала конфликт с Таджикистаном заранее спланированной агрессией Британия останется без норвежского газа из-за засушливого лета Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за СПГ

    особый случай


    Президент Армении грубо нарушил протокол у гроба Елизаветы II

    народная артистка


    В Госдуме отреагировали на просьбу Пугачевой стать иноагентом

    упадок дипломатии


    Поведение Киева в СБ ООН сравнили со скандальными ток-шоу

    Видео

    «друзья на морозе»


    США отказались спасать Европу зимой

    общественная поддержка


    Как россияне помогают спецоперации на Украине

    «дальше некуда»


    Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

    территориальные интересы


    Иран поможет России в большой кавказской проблеме

    Агентура врага


    Как украинская разведка вербует агентов в России

    временная эйфория


    Максим Соколов: Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

    договор о союзе


    Герман Садулаев: «Псы войны» на Украине оказались вне закона

    образовательные рейтинги


    Александр Свистунов: Китайские университеты подают пример российским

    на ваш взгляд


    В вашем регионе уже появились грибы?

    Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

    Не смотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты
    		   19 сентября 2022, 08:50
    Фото: Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением.

    Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной шестой раз в этом году снизил ставку на 0,5% с 8% до 7,5%. Это соответствует прогнозам большинства экономистов. Центробанк так смело снижает ставку, потому что в России сохраняется дефляция. Более того, регулятор даже улучшил прогноз по инфляции к концу года. Теперь ведомство ждет, что она не превысит 11-13%, тогда как ранее речь шла о 12-15%.

    «Наиболее весомый вклад в дефляцию вносит плодоовощная продукция, на втором месте находятся пассажирские авиаперевозки. При этом, рост по большинству остальных товаров и услуг минимальный, что позволяет динамике плодоовощной продукции сильнее влиять на общий показатель инфляции», - объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Снижение цен на огурцы, помидоры и другие овощи летом – вполне сезонное явление. Хотя это не всегда означает дефляцию. Однако чем ближе осень, тем меньше овощей из открытого грунта и их запасов, и тем больше становится овощей из теплиц, а это значит, что постепенно овощи начнут дорожат. Недельная дефляция с 6 по 12 сентября уже существенно замедлилась по сравнению с прошлой неделе (0,03% против 0,13%), по данным Росстата. Подорожали в основном только огурцы, тогда как цены на томаты почти не изменилась, на картофель, капусту, репчатый лук, свеклу и морковь – упали.

    По ожиданиям банка «Зенит», дефляционный тренд завершится уже в октябре-ноябре. Однако велики шансы, что годовая инфляция уложится в 11-13%, как ожидает ЦБ РФ. «Потребительская активность замедляется, что не позволит производителям полноценно перекладывать в цены растущие издержки», - считает Евстифеев.

    Несмотря на то, что инфляция в 2022 году будет двузначной, ее показатель можно назвать крайне успешным, так как стоит учитывать контекст и сильнейшее санкционное давление.

    «Если инфляция по итогам 2022 года выйдет на уровень 11-13%, как прогнозирует ЦБ РФ, это будет хорошим результатом. Самым высоким уровнем годовой инфляции в России в XXI веке был 13%, такой отметки инфляция достигла в 2015 году в период уже почти забытого мирового экономического кризиса 2014-2016 годов. Тогда санкции были значительно мягче, чем сегодня, иностранные компании не отказывались поставлять свои товары в Россию.

    Так что этот успех можно считать результатом как продуманной денежно-кредитной политики Банка России, так и грамотных действий правительства РФ, в том числе Минфина, ФНС, Минпромторга»,  - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «Ранее в кризисные периоды разгон инфляции был неотъемлемой частью, поскольку происходило давление на рубль за счет оттока частного иностранного капитала, что приводило к удорожанию импорта и стоимости жизни в целом. Потом к процессу девальвации рубля подключались и локальные игроки. В этот раз властям удалось сбить панику и не допустить бесконтрольного роста инфляции. Главным образом за счет введения мер контроля за движением капитала, ограничения на наличную валюту и закрытия торгов на бирже в наиболее острые периоды», - отмечает Евстифеев.

    Уже в следующем 2023 году экономисты ждут инфляцию значительно ниже, чем в этом году. «Прежде всего потому, что понизятся инфляционные ожидания населения, а у производителей и продавцов из-за сильного снижения розничных продаж будет стимул сдерживать рост цен, чтобы избежать падения спроса и кризиса перепроизводства. По нашему прогнозу, годовая инфляция потребительских цен в 2023 году снизится до 5-8%», - говорит Мильчакова.

    Неожиданным сигналом от ЦБ в пятницу стал тот факт, что в сообщении регулятора не оказалось традиционной фразы о том, что он дальше допускает изменение ставки в зависимости от целесообразности 50 на 50. То есть впервые не было сигнала на то, что ставка дальше будет снижаться. Некоторые расценили, что цикл снижения ставки завершен. Однако не все так однозначно.

    «Несмотря на то, что ЦБ РФ предупредил, что период резкого снижения ключевой ставки близок к завершению, это пока не означает, что регулятор прекратит, начиная со следующего заседания совета директоров, вообще снижать ставку в этом году. Скорее, нас предупредили о том, что резких снижений ключевой ставки в этом году уже не будет», - говорит Наталья Мильчакова. По ее мнению, до конца года ЦБ еще один или два раза снизит ставку на двух запланированных до конца года заседаниях, чтобы к концу 2022 года она снизилась до 7%. Ключевая ставка уже стала ниже, чем была в декабре 2021 года (8,5%). А вот возврата ключевой ставки до ее исторического минимума в 4,25% еще далеко. «Возвращение ставки на исторический минимум или хотя бы на уровень ниже 5% годовых возможно, скорее всего, когда уровень инфляции потребительских цен в России не будет превышать 4% в год, то есть, по нашему прогнозу, не ранее 2024 года», - говорит Мильчакова.

    Тем не менее, уже сейчас вслед за снижением ставки Центробанком дешевеют потребительские и иные кредиты. Ключевая ставка показывает по какой процент ЦБ кредитует банки. Чем она ниже, тем более дешевые кредиты банки могут предложить населению и бизнесу, как правило,  это ключевая ставка плюс 3-4%.

    «Банк России может снизить ключевую ставку до 7% в этом году, что поможет сделать кредитные средства доступнее для бизнеса, что в итоге будет способствовать сохранению и росту количества рабочих мест. Кроме того, несколько снизятся ставки по кредитам, предоставляемым населению, в том числе и ипотечным»,

    - говорит Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

    Некоторые банки оперативно отреагировали на действия регулятора. Так, Сбербанк заявил, что с 19 сентября снижает минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичку с 15 до 10%. Условия будут действовать для всех клиентов. В Альфа-банке заявили о снижении процентов по кредитам на любые цели. Теперь кредит наличными можно будет взять по ставке от 4,5%, а заем под залог недвижимости - от 4%. Средняя ставка по ипотеке на первую декаду декабря в топ-20 банков составляла 10-10,5%. До конца года можно ожидать снижения этого показателя еще на 0,5% или даже на 1% до конца года (если состоится снижение до 7%). Однако идти на снижение банки медленно, в течение нескольких недель.

    А вот ставки по банковским депозитам и накопительным счетам, наоборот, снизятся. Это сделает пассивное накопление менее выгодным, и заставит россиян искать другие объекты вложения сбережений, отмечает Абрамов.

    «Средние ставки по вкладам остановились на уровне 6,59–6,93% годовых. Если регулятор даст сигнал, что готов снижать ставку и дальше до конца года, то кривая депозитных ставок может незначительно снизиться», - считает Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи.

    По его мнению, учитывая прогнозы ЦБ по ключевой ставке и инфляции, лучше размещать свободные средства на более длительный срок – открывать вклады от полугода и более. Потому что если разместить денежные средства на 90 дней, а потом переложить деньги на новый вклад, то ставка, скорее всего, будет уже ниже.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •