Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением.

Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной шестой раз в этом году снизил ставку на 0,5% с 8% до 7,5%. Это соответствует прогнозам большинства экономистов. Центробанк так смело снижает ставку, потому что в России сохраняется дефляция. Более того, регулятор даже улучшил прогноз по инфляции к концу года. Теперь ведомство ждет, что она не превысит 11-13%, тогда как ранее речь шла о 12-15%.

«Наиболее весомый вклад в дефляцию вносит плодоовощная продукция, на втором месте находятся пассажирские авиаперевозки. При этом, рост по большинству остальных товаров и услуг минимальный, что позволяет динамике плодоовощной продукции сильнее влиять на общий показатель инфляции», - объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Снижение цен на огурцы, помидоры и другие овощи летом – вполне сезонное явление. Хотя это не всегда означает дефляцию. Однако чем ближе осень, тем меньше овощей из открытого грунта и их запасов, и тем больше становится овощей из теплиц, а это значит, что постепенно овощи начнут дорожат. Недельная дефляция с 6 по 12 сентября уже существенно замедлилась по сравнению с прошлой неделе (0,03% против 0,13%), по данным Росстата. Подорожали в основном только огурцы, тогда как цены на томаты почти не изменилась, на картофель, капусту, репчатый лук, свеклу и морковь – упали.

По ожиданиям банка «Зенит», дефляционный тренд завершится уже в октябре-ноябре. Однако велики шансы, что годовая инфляция уложится в 11-13%, как ожидает ЦБ РФ. «Потребительская активность замедляется, что не позволит производителям полноценно перекладывать в цены растущие издержки», - считает Евстифеев.

Несмотря на то, что инфляция в 2022 году будет двузначной, ее показатель можно назвать крайне успешным, так как стоит учитывать контекст и сильнейшее санкционное давление.

«Если инфляция по итогам 2022 года выйдет на уровень 11-13%, как прогнозирует ЦБ РФ, это будет хорошим результатом. Самым высоким уровнем годовой инфляции в России в XXI веке был 13%, такой отметки инфляция достигла в 2015 году в период уже почти забытого мирового экономического кризиса 2014-2016 годов. Тогда санкции были значительно мягче, чем сегодня, иностранные компании не отказывались поставлять свои товары в Россию.

Так что этот успех можно считать результатом как продуманной денежно-кредитной политики Банка России, так и грамотных действий правительства РФ, в том числе Минфина, ФНС, Минпромторга», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Ранее в кризисные периоды разгон инфляции был неотъемлемой частью, поскольку происходило давление на рубль за счет оттока частного иностранного капитала, что приводило к удорожанию импорта и стоимости жизни в целом. Потом к процессу девальвации рубля подключались и локальные игроки. В этот раз властям удалось сбить панику и не допустить бесконтрольного роста инфляции. Главным образом за счет введения мер контроля за движением капитала, ограничения на наличную валюту и закрытия торгов на бирже в наиболее острые периоды», - отмечает Евстифеев.

Уже в следующем 2023 году экономисты ждут инфляцию значительно ниже, чем в этом году. «Прежде всего потому, что понизятся инфляционные ожидания населения, а у производителей и продавцов из-за сильного снижения розничных продаж будет стимул сдерживать рост цен, чтобы избежать падения спроса и кризиса перепроизводства. По нашему прогнозу, годовая инфляция потребительских цен в 2023 году снизится до 5-8%», - говорит Мильчакова.

Неожиданным сигналом от ЦБ в пятницу стал тот факт, что в сообщении регулятора не оказалось традиционной фразы о том, что он дальше допускает изменение ставки в зависимости от целесообразности 50 на 50. То есть впервые не было сигнала на то, что ставка дальше будет снижаться. Некоторые расценили, что цикл снижения ставки завершен. Однако не все так однозначно.

«Несмотря на то, что ЦБ РФ предупредил, что период резкого снижения ключевой ставки близок к завершению, это пока не означает, что регулятор прекратит, начиная со следующего заседания совета директоров, вообще снижать ставку в этом году. Скорее, нас предупредили о том, что резких снижений ключевой ставки в этом году уже не будет», - говорит Наталья Мильчакова. По ее мнению, до конца года ЦБ еще один или два раза снизит ставку на двух запланированных до конца года заседаниях, чтобы к концу 2022 года она снизилась до 7%. Ключевая ставка уже стала ниже, чем была в декабре 2021 года (8,5%). А вот возврата ключевой ставки до ее исторического минимума в 4,25% еще далеко. «Возвращение ставки на исторический минимум или хотя бы на уровень ниже 5% годовых возможно, скорее всего, когда уровень инфляции потребительских цен в России не будет превышать 4% в год, то есть, по нашему прогнозу, не ранее 2024 года», - говорит Мильчакова.

Тем не менее, уже сейчас вслед за снижением ставки Центробанком дешевеют потребительские и иные кредиты. Ключевая ставка показывает по какой процент ЦБ кредитует банки. Чем она ниже, тем более дешевые кредиты банки могут предложить населению и бизнесу, как правило, это ключевая ставка плюс 3-4%.

«Банк России может снизить ключевую ставку до 7% в этом году, что поможет сделать кредитные средства доступнее для бизнеса, что в итоге будет способствовать сохранению и росту количества рабочих мест. Кроме того, несколько снизятся ставки по кредитам, предоставляемым населению, в том числе и ипотечным»,

- говорит Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Некоторые банки оперативно отреагировали на действия регулятора. Так, Сбербанк заявил, что с 19 сентября снижает минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичку с 15 до 10%. Условия будут действовать для всех клиентов. В Альфа-банке заявили о снижении процентов по кредитам на любые цели. Теперь кредит наличными можно будет взять по ставке от 4,5%, а заем под залог недвижимости - от 4%. Средняя ставка по ипотеке на первую декаду декабря в топ-20 банков составляла 10-10,5%. До конца года можно ожидать снижения этого показателя еще на 0,5% или даже на 1% до конца года (если состоится снижение до 7%). Однако идти на снижение банки медленно, в течение нескольких недель.

А вот ставки по банковским депозитам и накопительным счетам, наоборот, снизятся. Это сделает пассивное накопление менее выгодным, и заставит россиян искать другие объекты вложения сбережений, отмечает Абрамов.

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«Средние ставки по вкладам остановились на уровне 6,59–6,93% годовых. Если регулятор даст сигнал, что готов снижать ставку и дальше до конца года, то кривая депозитных ставок может незначительно снизиться», - считает Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи.

По его мнению, учитывая прогнозы ЦБ по ключевой ставке и инфляции, лучше размещать свободные средства на более длительный срок – открывать вклады от полугода и более. Потому что если разместить денежные средства на 90 дней, а потом переложить деньги на новый вклад, то ставка, скорее всего, будет уже ниже.