США устроили панику накануне отступления в Европе

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Кто устроил блэкаут в Центральной Азии

По одной из версий, виноваты майнеры, сбежавшие из Китая в Центральную Азию Станислав Красильников/ТАСС
Три страны – Казахстан, Узбекистан и Киргизия – остались во вторник без электричества. В причинах произошедшего еще предстоит детально разобраться. По одной из версий, причиной блэкаута могли стать майнеры криптовалют. Однако, по другой версии, к отключению света в трех странах привел несанкционированный отбор электроэнергии двумя странами у третьей. Что же могло произойти? Подробности...
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Лондон предложил на роль диктатора Украины негодного кандидата

45-летний экономист Евгений Мураев очень хочет понравиться России Евгений Мураев/Youtube
Благодаря заявлению МИД Великобритании украинский политик из третьего ряда Евгений Мураев проснулся знаменитым на весь мир. Теперь его сватают в главы правительства Украины в случае, если она, как обещают англосаксы, будет оккупирована российской армией. Почему именно Мураев назначен на роль «пророссийского диктатора» и кому это может быть выгодно? Подробности...
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Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
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На что готовы страны НАТО ради Украины

Руководство НАТО заверяет Киев в поддержке, но альянс далеко не един в этом мнении Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press
Руководство НАТО в режиме нон-стоп заверяет Киев в поддержке в случае «российского вторжения». На этом фоне диссонансом прозвучало заявление президента Хорватии, из-за которого он угодил в список сайта «Миротворец». Германия также не спешит помогать Украине, что привело к серии скандалов. Как разделились симпатии и антипатии НАТО по отношению к Киеву? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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США устроили панику накануне отступления в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Цель колоссальной пропагандистской кампании, которую ведут США и Великобритания по поводу якобы вероятного вторжения России на Украину, одна – это подготовка информационной почвы для удовлетворения основных российских требований в области европейской и международной безопасности. Подробности...

Ради хайпа и лайка толкают на смерть

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Нужно понимать, что опасный и деструктивный контент – это априори незаконный контент, какую бы форму он ни принимал: посты в соцсетях, фотографии, видео или онлайн-челленджи. Последние к тому же являются одними из наиболее коварных его проявлений Подробности...

От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ситуация как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики. Подробности...
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Зеленский отступил в Донбассе

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«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Тимофей Бордачёв

    США устроили панику накануне отступления в Европе

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		26 января 2022, 18:14

    В современных условиях полноценное сравнение реальных силовых потенциалов ядерных сверхдержав является для них политически бессмысленным. Созданные Россией, США и, по всей видимости, Китаем запасы наиболее убийственного в истории оружия приведут, в случае их использования, к гибели всего человечества. Неслучайно об этом нам достаточно часто напоминают в своих заявлениях сами ядерные державы.

    А поскольку победителей в такой войне не будет, то важнейшей функцией дипломатии становится извлечение максимальной выгоды из ситуации, когда надо идти на уступки под давлением достаточно энергичного оппонента. Тем более, что распад экономической глобализации дает возможность ввести затем против него односторонние экономические санкции под весьма благовидным предлогом. Альтернативы таким действиям не существует – ну не воевать же США с Россией на самом деле.

    Оговоримся сразу – эта стратегия не исключает для США того, что жизнями нескольких сотен или тысяч украинцев они могут легко пожертвовать. Просто для того, чтобы усилить аргументы в пользу введения против России дополнительных санкций. Или, например, чтобы все прошло действительно в духе лучших голливудских традиций – до наступления счастливого конца несколько героев должны погибнуть. Отметим, что для России будет, конечно, здорово не допустить такого развития американского сценария.

    Однако за пределами частных провокаций никто в США не собирается даже не то что воевать, а серьезно разрывать отношения с Россией. В условиях растущего давления со стороны Китая президент Байден руководствуется понятной в исполнении достаточно пожилого человека стратегией выживания через концентрацию сил на наиболее важном направлении и экономии ограниченных ресурсов там, где результат не имеет принципиального значения. За исключением совсем уж неадекватных наблюдателей или авантюристов из Конгресса, для всех очевидно, что Россия не собирается бороться с США за мировое лидерство. Поэтому с ней необходимо если не помириться, то хотя бы максимально уменьшить ущерб от ее действий, снять с себя обязательства, выполнение которых отвлекает ресурсы от самого важного направления. 

    Поэтому сейчас цель колоссальной пропагандистской кампании, которую ведут США и Великобритания по поводу якобы вероятного вторжения России на Украину, одна – это подготовка информационной почвы для удовлетворения основных российских требований в области европейской и международной безопасности. Вашингтону необходимо представить свои предстоящие уступки подвигом во имя выживания украинского народа и государства, а также предотвращения якобы назревающей большой войны в Европе. Воевать за Украину США не собираются точно так же, как и за все остальные страны НАТО.

    Фото: Oliver Contreras/Sipa USA/Reuters

    Но ужас, от которого США «спасут» мир, должен быть настолько всеобщим, чтобы ни у кого в общественном сознании не возникло даже тени сомнения по поводу принятых решений. Поэтому мы видим в информационной картине сочетание двух противоречащих друг другу, на первый взгляд, сюжетов. Во-первых, произошло явное оживление разговоров о том, что Украина – это, собственно говоря, не такой уж принципиальный для США вопрос, а расширение НАТО себя давно исчерпало. Базовый тезис таких рассуждений не удивляет и состоит в том, что Украину, конечно, жалко, но есть для США и Запада вопросы намного более важные. Практически в ежедневном режиме мы видим развернутые комментарии довольно известных экспертов и политиков, указывающие на то, что политика экспансии после холодной войны была недостаточно продуманной, а обязательства, принятые на себя Вашингтоном, слишком значительными.

    Подробно объясняются ошибки, сделанные каждой из предыдущих администраций США, а в качестве основной причины указывается на их увлеченность либеральными идеями. Последнее совсем забавно, поскольку указывает на полное презрение к читателям, которым, в принципе, понятно, что захват США контроля над Восточной Европой был продиктован нормальными для любого государства эгоистическими соображениями.

    Во-вторых, интеллектуальная подготовка отступления сопровождается нагнетанием страстей о масштабах российской угрозы. Последнее яркое заявление на эту тему сделал сам президент Байден, заявивший о том, что «новая война» станет самым масштабным после 1945 года конфликтом. Как будто не было агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, в которой только авиации участвовало более 1000 единиц. Не говоря уже о нападении США и союзников на Ирак, в котором с их стороны была задействована военная группировка численностью более полумиллиона.

    Дополнительно указывается на «решимость», но слабость самой Украины и ее армии – их явно нужно спасти, но так, чтобы ничем не рисковать. Западные средства массовой информации и заявления экспертов переполнены сравнением военных потенциалов России и Украины, как будто это два сопоставимых по силам противника, готовящихся вступить в схватку за региональное доминирование. Это дополняется картинками с украинскими военнослужащими, даже внешний вид которых указывает на то, что они станут легкими жертвами российских «агрессоров».

    Для большей убедительности США и их ближайшие союзники начинают эвакуацию семей дипломатов из Киева, готовят к переброске в Европу резервы в смехотворных с точки зрения военного планирования размерах и организуют невероятное количество шоу на самых разных политических и экспертных площадках. Вероятное отступление американцев со своих стратегических позиций в Восточной Европе не может выглядеть просто как проявление здравого смысла – политики на Западе уже давно отвыкли и отучили своих избирателей думать в таких категориях. Это может быть только «решительное отступление», которое принесет мир Европе и еще больше усилит сами США.  

    Союзники США в Европе ведут себя более сдержанно. За исключением, конечно, Великобритании, власти которой вообще решают внутренние вопросы – правительство Бориса Джонсона опять на грани кризиса из-за нарушения карантинных ограничений. Поэтому Лондону необходимо срочно развлекать своих граждан любыми яркими представлениями за пределами королевства. Франция, обычно весьма говорливая в вопросах европейской безопасности и обороны, вообще затаилась. В Елисейском дворце понимают, что в этой игре у них нет ставок – в слишком плачевном экономическом и политическом положении находится Пятая республика.

    Германия упорно гнет свою линию, суть которой состоит в нерушимости экономических отношений с Россией – новые газопроводы в обход Восточной Европы принесут Федеративной Республике десятилетия контроля над европейским энергетическим рынком и безбедного существования. Странам европейского Юга до всей этой истории вообще нет никакого дела, хотя и они вынуждены отправить для участия в костюмированном представлении на российской границе несколько военнослужащих, кораблей или самолетов.

    Больше всех нервничают в Польше и странах Прибалтики. Там нет никаких представлений о том, как далеко готовы будут пойти США, сбрасывая с себя излишние обязательства в Европе. Реальное возвращение военных возможностей НАТО к границам 1997 года означает, что Варшава и прибалтийские столицы должны будут искать общий язык с Россией. Москва, конечно, не собирается ставить Прибалтику под свой контроль, хотя там готовы и к такому развитию событий. Слава Богу, теперь это не нужно самой России. Однако если Москва и Вашингтон действительно договорятся, то эти четыре государства лишатся своей основной внешнеполитической функции, сформированной за последние 30 лет – выступать провокатором в отношениях между ядерными сверхдержавами. 

    Те, кто стоит у власти в Киеве, прекрасно понимают мотивы и намерения США и поэтому постоянно твердят о том, что реальная угроза нападения со стороны России отсутствует. Украинские руководители – авантюристы, но не глупцы. У них достаточно крестьянской смекалки для того, чтобы понимать – США не будут рисковать своим выживанием ради сохранения существующего на Украине режима, даже если на границах этой страны будут действительно стоять орды кровожадных людоедов, чего, кроме всего прочего, нет сейчас и в помине. И заставить американцев оставаться на Украине в условиях, когда Россия ставит вопрос достаточно убедительно, нет никакой возможности. 

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