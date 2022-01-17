Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

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17 января, понедельник  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Рубль понес геополитический ущерб

Рубль резко пошел вниз Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Доллар в пятницу подскочил до 77 рублей, а евро – до 88. Падение российской валюты может продолжиться и дальше – вплоть до резкого обвала и валютной паники, как это было в декабре 2014 года. Однако полномасштабного кризиса эксперты не ждут. Потому что рубль и экономика обладают на этот раз большим запасом прочности. Подробности...
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В мире вырос спрос на русских миротворцев

Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия H.DIAKITE/EPA/ТАСС
На фоне завершения миссии ОДКБ в Казахстане на другой части света в африканском Мали прошли массовые акции в поддержку сотрудничества с Россией. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. Какие еще выгоды Москва может получить от вовлечения в дела далекой африканской страны и почему это может испортить отношения с Францией? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
То, что произошло в Казахстане, вполне можно рассматривать, как неудавшуюся попытку «центральноазиатской весны». Главной ее движущей силой должны были стать салафиты. Подробности...

США готовятся к гибели майданной Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. И социальный взрыв там неминуем. Подробности...
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Соцсети – подтверждение нашего существования

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Я фотографирую свое лицо и показываю его людям в социальных сетях. Они ставят подписи и печати, каждый раз заверяя меня, что я существую, и на какое-то время этого хватает. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Прохватилов

    Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		17 января 2022, 12:06

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в Центральной Азии присутствуют спящие ячейки террористических организаций.

    «На наших встречах в рамках ОДКБ и ШОС неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств-членов ОДКБ не прекращались ни на один день, – сказал Рахмон. – Особо следует отметить агрессивную активность движения «Салафия» и ваххабитов, которые, как известно, оставляют костяк ИГИЛ*. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с их агитацией на интернет-ресурсах, террористический характер которой растет».

    Салафизм является пуританским, буквалистским и ультраконсервативным исламистским течением внутри суннитского ислама. Термины «салафизм» и «ваххабизм» являются взаимозаменяемыми.

    Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) считает, что «Салафия» стала одним из опасных религиозных течений в стране. «Это одно из течений, деятельность которого необходимо запретить», – считает пресс-секретарь ДУМК Онгар кажы Омирбек. По его словам, распространению деятельности салафитов в Казахстане способствуют слабость казахстанского законодательства в сфере религии, а также активная пропаганда, проводимая миссионерами из арабских стран.

    Число сторонников салафизма в последние годы стало увеличиваться, а регионы его распространения расширяться. В настоящее время тысячи мусульман Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей Казахстана стали «верными сподвижниками идей салафизма», бьют тревогу казахстанские СМИ. В ареал салафизма стала активно включаться Южно-Казахстанская область, большинство населения которой проживает в тяжелых социально-экономических условиях. Главными очагами распространения салафизма являются город Шымкент и Сарыагашский район ЮКО.

    Фото: REUTERS/Diaa Al-Din

    В Центрально-Азиатский регион в последние годы вернулись с Ближнего Востока сотни боевиков-салафитов. Подрывные стратегии, осуществляемые руками воинствующих исламистов, хорошо проработаны западными аналитическими центрами. В частности, Международная кризисная группа (Брюссель) рекомендует властям республик Центральной Азии и России «прикладывать дополнительные усилия к сотрудничеству с умеренными, авторитетными исламскими организациями и прочими лицами, включая аполитичных салафитов, которые сейчас ведут очень полезную работу на местах». Такие же рекомендации содержатся в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

    В Госдепе США учли эти рекомендации и оказали сильнейшее давление на власти республик Центральной Азии, чтобы те принимали у себя раскаявшихся боевиков с Ближнего Востока, в первую очередь салафитов. Так, 16 декабря 2019 года в ходе встречи госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди была затронута тема «глобального лидерства Казахстана в области репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии» и высоко оценены «шаги, принятые Казахстаном для обмена опытом с другими странами». В чем заключается «очень полезная работа» салафитов «на местах»?

    Известный эксперт по радикальному исламу, сотрудник американского аналитического центра The Modern Diplomacy Уран Ботобеков в январе прошлого года опубликовал доклад «Anti-Russian Ideology of Central Asian Salafi-Jihadi Groups: Causes and Consequences», в котором рассказал о подрывной деятельности окопавшихся в Сирии лидеров салафитов. В 2011 году, после начала гражданской войны в Сирии, сотни исламских радикалов из Центральной Азии совершили хиджру (переселение) в Сирию по призыву запрещенной в России «Аль-Каиды*». В результате северо-западная сирийская провинция Идлиб стала настоящим убежищем для мухаджиров (переселенцев) из бывшего Советского Союза и китайского Синьцзяна.

    Один из лидеров сирийских мухаджиров Абу Салох (настоящее имя Сироджиддин Мухтаров) призывает своих сторонников создавать религиозно «чистые» общины, управляемые строго салафитским толкованием шариата. Уран Ботобеков называет его «пламенным голосом антироссийской идеологии». Абу Салох призывает к созданию на месте постсоветских республик Центральной Азии исламского халифата. Еще один идеолог центральноазиатского джихадизма, Абу Юсуф Муходжир, призывает мусульман Центральной Азии и России делать финансовые пожертвования для джихада – «если трудовые мигранты из Центральной Азии в России сделают финансовые пожертвования для поддержки джихада, то это искупит их грехи». Он призвал мусульман Центральной Азии не становиться рабами русских кафиров (неверных).

    Салафитские медиаактивисты организуют прямые трансляции, интервью с лидерами центральноазиатских и кавказских групп салафитов-джихадистов на YouTube и в Instagram, а также распространяют богословские сочинения идеологов запрещенной в России «Аль-Каиды». «Несмотря на то, что центральноазиатские джихадисты считаются маленьким винтиком в транснациональной суннитско-джихадистской сети, они фактически разрабатывают и распространяют антироссийскую идеологию на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке вместе с чеченскими и уйгурскими джихадистами», – пишет Ботобеков. Казахские салафиты политически мотивированы, но «умело конспирируются и не раскрываются», отмечает директор центра прикладных исследований религии «Мысль» Аскар Сабдин.

    Российский военный аналитик Александр Собянин в разговоре с автором этих строк отметил, что принуждая власти республик Центральной Азии к репатриации и адаптации бывших боевиков-салафитов на родину, США не ставили задачу немедленной организации террористических ячеек в регионе. Их задача состояла в том, чтобы вернувшиеся с Ближнего Востока, прошедшие сквозь пожар религиозной войны джихадисты вели идеологическую работу с местным населением, провоцируя массовое недовольство светскими властями и готовя ситуацию к грядущей «центральноазиатской весне», которую первоначально осуществит прозападная оппозиция, то есть такие люди, как тот же Уран Ботобеков. Однако затем, как это уже было в Сирии и не только, их выбросят из властных коридоров куда более радикальные джихадисты, которых поддержит распропагандированное ими население.

    Казахские салафиты должны были выйти на улицы на втором этапе «газовых протестов», получить в свое распоряжение заранее заготовленное оружие и, оседлав протест, перенести его в Северный Казахстан, а затем разжечь пожар революционного джихада в российском мусульманском Поволжье. Этот сценарий уже начал разворачиваться. В беспорядках в Казахстане участвовали боевики, прошедшие подготовку за рубежом, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-саммита ОДКБ. «Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, <...> очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — сказал он.

    Своевременное вмешательство союзников Казахстана по ОДКБ предотвратило развитие исламистского переворота в республике. Очевидно, что своими силами властям республик Центральной Азии будет трудно и даже невозможно справиться с никуда не исчезнувшей террористической угрозой. Так не слишком ли рано президент Казахстана Токаев решил выдворить из республики спасшие его, вслух говоря, вооруженные силы ОДКБ? Как бы то ни было, необходимость создания сил быстрого реагирования ОДКБ становится все более актуальной.

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