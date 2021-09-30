Иностранные агенты работают по поручению облака

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30 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
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Россия жестко накажет YouTube за агрессию

Зураб Джавахадзе/ТАСС
Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Грузины и украинцы злят Старую Европу

Безвизовый режим ЕС с рядом стран бывшего СССР может оказаться под угрозой Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
И в Европе, и в странах бывшего СССР бросились опровергать главную сенсацию последних суток – о возможности отмены безвизового режима ЕС с Украиной, Грузией и Молдавией. Почему это опровержение на самом деле ничего не опровергает, какие претензии предъявляет Европа к выходцам из этих стран и почему безвиз не ликвидирован до сих пор? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Иностранные агенты работают по поручению облака

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Облако не нуждается в том, чтобы бюрократически протоколировать каждый шаг. Оно создает саму картину мира, где Крым – не наш, мигрант – свят, трансгендер – свят, феминизм изнемогает в героической борьбе с патриархатом, а цивилизованный мир с негодованием смотрит на злых диктаторов. Подробности...

Плата Украины за газовый пиар значительно вырастет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Венгрия решила не играть в водородные игры, сделав ровно то, что выгодно только ей самой, и заключила контракт на условиях Газпрома. Что вызвало бурю не только в отношениях с Украиной, но и создало новую точку конфликта в «европейском королевстве». Подробности...

Косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Приштина продолжает провокации против косовских сербов в надежде спровоцировать новое столкновение между Западом и Белградом. А жители «Юнистана» и дальше будут существовать в состоянии законсервированного неравенства, террора и нищеты. Подробности...
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Зачем Турции Крым

Возвращение Греты Тунберг

Обсуждение: 41 комментарий

Россия и Венгрия ударили по Украине

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Иностранные агенты работают по поручению облака

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		30 сентября 2021, 12:50

    В истории с иностранными агентами есть сюжет, о котором стоит сказать. Дело в том, что те люди и конторы, которые оказываются в этом списке, таки действительно являются иностранными агентами, но совсем не в том смысле, в каком это формально озвучено. Авантюрист Верзилов, только что включенный в список, пишет примерно следующее: нас наказывают в ответ на западные санкции против RT, но ведь понятно, что RT – это такая деталь в административной машине путинской системы, а мы – разве мы работаем по приказу западных государств? Как будто бы убедительно.

    Но жульничество тут в том, что «та» политическая машина – это терминатор другого поколения по отношению к этому, устаревшему терминатору, и это значит, что американской, к примеру, системе – просто не нужно постоянно использовать государство в том смысле, в каком Москва использует Роскомнадзор, Минюст, Минкульт, Следком, ГБ, управления АП и т. п.

    В западном мире вас будет со свету сживать не «управление администрации Байдена по контролю за», а облако. Облако, принадлежащее как будто бы частным лицам и частным структурам. То ли Цукербергам и Дорси, то ли инвестфондам каким-то. Непонятно кому. Но от этого оно не становится менее жестким. Напротив, в некоторых отношениях оно еще намного жестче наших «управлений». А государство ему иногда нужно, но все меньше и меньше. А так-то оно может и целого президента США забанить за неправильную свободу слова, какое уж там RT на этом фоне – так, мелочи.

    И если у наших цензоров есть хоть какое-то окошко обратной связи, в котором сидит злая тетка и куда можно теоретически сунуть «справку и взятку», то там – ни ответа, ни привета, с вами говорят роботы и алгоритмы, «правила сообщества» и прочие «неизвестные отцы». Все претензии – хоть в Спортлото, хоть на Луну.

    Так вот те самые иностранные агенты, о которых идет речь у нас... Конечно, их не инструктируют в буквальном смысле майоры и завотделами из департаментов, как это было бы у нас. Но это им и не нужно: они работают от имени и по поручению облака. Облако не нуждается в том, чтобы бюрократически протоколировать каждый шаг. Оно создает саму картину мира, где Крым – не наш, мигрант – свят, трансгендер – свят, феминизм изнемогает в героической борьбе с патриархатом, цивилизованный мир с негодованием смотрит на злых диктаторов etc.

    Фото: «Декалькомания», Рене Магритт

    А дальше люди действуют сами, улавливая сигналы и автономно организуясь на деньги частных, повторяю, структур, которым не требуется палка и бумажка с печатью, чтобы они несли сумку с кэшем куда полагается. Эти структуры сами хотят быть полноправными участниками той жизни, где есть Лондон, Лос-Анджелес, Альпы и Лазурка, и это значит, что у них есть внутренний компас, внутренний майор и завотделом, который не даст им сбиться с истинного пути трансгендеризма-мультикультизма.

    Конечно, такая система – хитрее, разнообразнее, интереснее нашей, и быть ее агентом – хоть и рискованное иногда дело во всяких дальних провинциях, но зато и почетное, и людям это нравится намного больше, чем вечное здешнее здра-жела-трщ-стрш-ать-два! Но это система. И от того, что у нее облако вместо справок и сапогов, частные фонды вместо чиновников и модные молодежные сказки вместо пенсионного и вахтерского ворчания, – она не перестает управлять, насаждать и наказывать. И создавать себе здесь обслугу.

    А майор эту обслугу в книжку записывает, кряхтя (старость не радость) и заполняя нужные графы, как его учили в 1975 году. Пишем: агенты империализма. Он, в сущности, прав. Но нам бы самим научиться складываться в такое облако. Нам бы самим сделать так, чтобы все шло само неизвестно откуда и подчинялось бы неизвестно кому.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


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