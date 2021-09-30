Иностранные агенты работают по поручению облака

В истории с иностранными агентами есть сюжет, о котором стоит сказать. Дело в том, что те люди и конторы, которые оказываются в этом списке, таки действительно являются иностранными агентами, но совсем не в том смысле, в каком это формально озвучено. Авантюрист Верзилов, только что включенный в список, пишет примерно следующее: нас наказывают в ответ на западные санкции против RT, но ведь понятно, что RT – это такая деталь в административной машине путинской системы, а мы – разве мы работаем по приказу западных государств? Как будто бы убедительно.

Но жульничество тут в том, что «та» политическая машина – это терминатор другого поколения по отношению к этому, устаревшему терминатору, и это значит, что американской, к примеру, системе – просто не нужно постоянно использовать государство в том смысле, в каком Москва использует Роскомнадзор, Минюст, Минкульт, Следком, ГБ, управления АП и т. п.

В западном мире вас будет со свету сживать не «управление администрации Байдена по контролю за», а облако. Облако, принадлежащее как будто бы частным лицам и частным структурам. То ли Цукербергам и Дорси, то ли инвестфондам каким-то. Непонятно кому. Но от этого оно не становится менее жестким. Напротив, в некоторых отношениях оно еще намного жестче наших «управлений». А государство ему иногда нужно, но все меньше и меньше. А так-то оно может и целого президента США забанить за неправильную свободу слова, какое уж там RT на этом фоне – так, мелочи.

И если у наших цензоров есть хоть какое-то окошко обратной связи, в котором сидит злая тетка и куда можно теоретически сунуть «справку и взятку», то там – ни ответа, ни привета, с вами говорят роботы и алгоритмы, «правила сообщества» и прочие «неизвестные отцы». Все претензии – хоть в Спортлото, хоть на Луну.

Так вот те самые иностранные агенты, о которых идет речь у нас... Конечно, их не инструктируют в буквальном смысле майоры и завотделами из департаментов, как это было бы у нас. Но это им и не нужно: они работают от имени и по поручению облака. Облако не нуждается в том, чтобы бюрократически протоколировать каждый шаг. Оно создает саму картину мира, где Крым – не наш, мигрант – свят, трансгендер – свят, феминизм изнемогает в героической борьбе с патриархатом, цивилизованный мир с негодованием смотрит на злых диктаторов etc.

А дальше люди действуют сами, улавливая сигналы и автономно организуясь на деньги частных, повторяю, структур, которым не требуется палка и бумажка с печатью, чтобы они несли сумку с кэшем куда полагается. Эти структуры сами хотят быть полноправными участниками той жизни, где есть Лондон, Лос-Анджелес, Альпы и Лазурка, и это значит, что у них есть внутренний компас, внутренний майор и завотделом, который не даст им сбиться с истинного пути трансгендеризма-мультикультизма.

Конечно, такая система – хитрее, разнообразнее, интереснее нашей, и быть ее агентом – хоть и рискованное иногда дело во всяких дальних провинциях, но зато и почетное, и людям это нравится намного больше, чем вечное здешнее здра-жела-трщ-стрш-ать-два! Но это система. И от того, что у нее облако вместо справок и сапогов, частные фонды вместо чиновников и модные молодежные сказки вместо пенсионного и вахтерского ворчания, – она не перестает управлять, насаждать и наказывать. И создавать себе здесь обслугу.

А майор эту обслугу в книжку записывает, кряхтя (старость не радость) и заполняя нужные графы, как его учили в 1975 году. Пишем: агенты империализма. Он, в сущности, прав. Но нам бы самим научиться складываться в такое облако. Нам бы самим сделать так, чтобы все шло само неизвестно откуда и подчинялось бы неизвестно кому.

Источник: блог Дмитрия Ольшанского