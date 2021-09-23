Эрдоган ведет игру против всех

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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«Избиения чернокожих» ведут к узурпации власти в США

Процесс переселения и изменения демографического состава Америки при Байдене идет стахановскими темпами REUTERS/Daniel Becerril
Сцены из голливудских вестернов разыгрались в последние дни на южных границах США – вот только «ковбои» теперь плохие. По крайней мере, именно такую картинку транслируют американские политики и СМИ, обвиняющие пограничников в том, что они кнутами избивают чернокожих мигрантов. Почему в этих обвинениях больше большой политики, чем правды? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Эрдоган ведет игру против всех

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Будет ли эрдогановская Турция для России комфортным партнером? Нет, не будет, потому что уж если самостоятельность – то от всех. Но в современном мире с удобными партнерами вообще проблемы. Подробности...

«Оппозиция» для Запада – это представители колониальной администрации

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Вашингтон приступил к закату Европы в ручном режиме

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Много говорится о расколе Запада, о потере доверия и о «недопустимом» и «несоюзническом» поведении. Но из-за чего? Из-за нескольких подлодок? Из-за денег? Дело тут вовсе не в субмаринах, не в миллиардах долларов и не в очередном хамском поступке США, а в чем-то гораздо более существенном. Подробности...
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    Тимофей Бордачёв

    Эрдоган ведет игру против всех

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
    		23 сентября 2021, 17:00

    Современная внешняя политика Турции – это прекрасный пример того, с какими угрозами собственной адекватности сталкивается государство, пытающееся добиться самостоятельности после многих лет зависимости от «старшего брата» в лице США.

    В отличие от, например, Франции, только что шикарно расписавшейся в собственной несостоятельности, Турция может выступать на мировой арене более-менее от собственного лица. Именно поэтому, как отметил однажды глава российского государства, с Эрдоганом не только приятно, но и надежно работать. В Москве вообще очень ценят, когда партнер представляет самого себя, а не внешнего покровителя. Но одновременно Анкара постоянно испытывает трудности в определении границ своего поведения, показывает характер не только когда это нужно, но и в совершенно излишних формах. Это – совершенно нормально для положения, в котором находится Турция и ее исторического опыта.

    Выступая на этой неделе на Генеральной ассамблее ООН, президент Эрдоган между всего прочего сообщил, что его страна не признает «аннексию» Крыма и вообще будет бороться за нерушимость границ Украины. Зачем это было произносить при этих обстоятельствах – совершенно непонятно.

    Наблюдатели могут заподозрить, что такой внезапный выпад в адрес сверхдержавы связан с событиями в Сирии, где турецкие протеже испытывают очередные трудности. Но весьма вероятно, что попытка уколоть Россию продиктована просто желанием официальной Анкары балансировать таким образом между Россией и Западом, совершая резкие движения поровну между своими могущественными партнерами. На самом деле, мы можем обнаружить здесь целый комплекс причин.

    Действительно, к России в Турции отношение особое. Как известно, одним из наиболее распространенных внешнеполитических мифов современной Турции является убеждение многих, что Россия постоянно и последовательно проводит политику окружения этой страны. Именно поэтому, якобы, Москва размещает военные силы в Армении, присутствует в Сирии и поддержала решение народа Крыма в 2014 году. Пока незакрытым остается западное направление – Греция и Сербия не держат на своей территории российской армии и вообще больше слушают Брюссель, чем Москву. Во всем остальном Турция уже охвачена кольцом российского присутствия, которое вот-вот начнет сжиматься и поставит Анкару во власть Кремля.

    Фото: Xinhua/Wang Ying/Global Look Press

    В свою очередь турецкая внешняя политика должна быть направлена на то, чтобы прорвать кольцо окружения и выстроить за спиной у российских полков свои базы и отношения с союзниками. Это может показаться весьма забавным с российской точки зрения, но подвергается самому тщательному разбору в ведущих турецких СМИ.

    Здесь, впрочем, мы с Турцией даже чем-то близки – в России тоже очень популярна теория о «турецком заговоре» и ожидание того, что мифический «великий Туран» со дня на день превратится в могучую силу на наших рубежах. Российские эмоции по поводу Турции – это продукт исторического разочарования по поводу того, что Первая мировая война не вернула крест на купол Святой Софии и, отчасти, отголосок страхов 1990-х годов. С современным реальным положением России опасения в отношении действий Анкары никак не связаны. В случае с Турцией страх окружения со стороны России является результатом уже современной внешней политики.

    Вследствие деятельности Эрдогана страна оказалась за пределами «периметра безопасности» стран Запада во главе с США. Поскольку все понимают, что Россия, в отличие от СССР, не собирается эту страну ставить под контроль по стратегическим соображениям, то после холодной войны степень терпимости к Турции со стороны Европы и США несколько снизилась. Европа стала требовать от Анкары соблюдения стандартов в области демократии и прав человека. А потом к власти пришел Эрдоган и турецкая внешняя политика пошла своим путем.

    На этом пути турецкую республику подстерегает масса ловушек – реальных и существующих в собственном воображении. Реальное последствие того, что с внешней политикой Турции происходит последние годы – это действительно включение страны в силовую орбиту России, выход из «зоны комфорта» западного лагеря. Теперь Турция ничем не отличается от любой страны пространства от Балтики до Памира, только сильнее их в военном отношении. Но с Россией военные возможности Анкары все равно не сравнятся, поэтому она попадает в зону российского тяготения. Тем более, как мы видим, интересы безопасности самих США уже весьма и весьма мало связаны с Турцией.

    Находясь в российском силовом поле, эта страна вполне способна на агрессивное поведение, которое мы видели в 2015 году и позже на примере взаимодействия с Россией в Сирии. И сейчас перед встречей с российским президентом Анкара, как сообщают, направила дополнительные силы в район Эдлиба. Однако стратегически такой стиль общения все равно создает для Турции больше рисков, чем, например, антироссийские выпады для Варшавы. Маленькая Литва и то гораздо меньше рискует, когда говорит глупости или грубости в адрес России – она пока прикрыта США, пусть даже виртуально. Даже за частичный суверенитет надо платить, и Турция это регулярно делает.

    Воображаемые последствия самостоятельности – это рост у Турции многочисленных страхов, один из которых связан с Россией и ее позициями на турецких рубежах. Куража для самодеятельности в мировых делах у Эрдогана хватает, а вот сил и долгосрочной устойчивости явно недостаточно. Поэтому хочется и в НАТО оставаться, и российские средства ПВО закупать. Ну, и выстраивать отношения со слабой Украиной через уколы в адрес Москвы по поводу статуса Крыма. Или настойчиво пытаться подмять под себя Азербайджан, который, похоже, старается иногда вежливо уклониться от настойчивых братских объятий. 

    Что стоит ожидать от такого энергичного соседа в будущем? Турция президента Эрдогана для России – это не друг и не союзник. Но и не враг, а действительно удобный и приятный партнер в современном понимании этого слова. В первую очередь, потому что пока выступает относительно автономно в международной политике. Это, само по себе, для российской стратегии нужнее формальных слов и заявлений.

    Может ли это измениться? Да, конечно, если действия Эрдогана доведут страну до экономической или политической катастрофы. Тогда турки опять вернутся на позиции верного союзника и проводника интересов США и, в меньшей степени, Европы. Но пока турецкая внешняя политика приносит больше стратегического ущерба Западу, чем России. А что будет потом, мы посмотрим, современная международная политика – вещь настолько подвижная, что закладываться на линейную перспективу совершенно бессмысленно.

    Будет ли эрдогановская Турция для России комфортным партнером? Нет, не будет, потому что уж если самостоятельность – то от всех. Но в современном мире с удобными партнерами вообще проблемы – даже европейцы, особенно немцы, доставляют беспокойство США. Не говоря уже о тех странах, с которыми близко имеют дело Китай и Россия. Да и сами мы – убежденные сторонники самостоятельности государств вне зависимости от их взглядов и ценностей. А самостоятельные совсем удобными бывают редко.

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