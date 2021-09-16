Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

В отечественных СМИ присутствует отчетливый тренд на насмешливое отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Еще бы – на слуху до сих пор и Иловайский котел, и другие не менее громкие поражения украинской армии. Однако так ли она смешна?

Предлагаю трезво взглянуть на вероятного противника, в том числе в связи с недавним обвинением ФСБ в адрес Главного управление разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) в подготовке и организации подрыва газопроводной трубы в районе с. Перевальное в Крыму 23 августа 2021 года.

Советское наследие

В соответствии с Законом Украины «О Разведывательных органах Украины» на Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины возлагается, в частности, «осуществление специальных мероприятий (диверсий – прим. ВЗГЛЯД), направленных на поддержку национальных интересов и государственной политики Украины в экономической, политической, военной, военно-технической, экологической и информационной сферах, укрепление обороноспособности, экономического и научно-технического развития, защиты и охраны государственной границы».

А в рамках другой задачи – «борьбы с терроризмом» – ГУР, объявив лидеров ДНР и ЛНР террористами, само организовало против них настоящий террор, осуществляя убийства политиков, командиров ополчения, диверсии против гражданских объектов в Донбассе. Именно они через доверенных блогеров ранее взяли на себя ответственность за убийство героев Донбасса Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Поэтому надо признать, что Украина в настоящее время располагает боеспособными Силами специальных операций, которые являются инструментом, позволяющим решать весьма щепетильные задачи. Тем более что в наследство от СССР Украине достались одни из самых боеспособных бригад специального назначения ВС СССР. Это 8-я в Изяславе (ПрикВО), 9-я в Кировограде (КВО), 10-я в Старом Крыму (ОдВО), а также 17-я отдельная бригада специального назначения Черноморского флота в Очакове (о. Первомайский).

То, что это так, знаю не понаслышке. В Кировограде я проходил стажировку в годы учебы в десантном училище, в Очакове мы отрабатывали морской способ ввода групп в тыл противника, а в 10-й я прослужил шесть лет и закончил службу. Это были профессиональные, имеющие боевой опыт соединения. По сути, они были подарены братской Украине, как и 5-я бригада – Белоруссии. Больше ни одна бывшая республика Союза такого наследства не получила.

В последующие годы эти части были неоднократно реорганизованы, передислоцированы и сменили названия. А после 2014 года они, по сути, получили второе рождение.

Действия против республик Новороссии

Украинский спецназ сумел провести ряд успешных операций в республиках Донбасса и получил бесценный боевой опыт. Так, с марта 2014 года органы специальной разведки Украины находились в Крыму, вели разведку и докладывали о происходящем руководству. Но руководство не решилось на противодействие «вежливым людям» России. После этого, в начале апреля, их перебросили в Харьков, где спецназ взял под контроль аэропорт, что позволило в значительной степени переломить ситуацию в городе в сторону новой власти. Кроме того, украинский спецназ еще в 2014 году организовал засаду и смог захватить расчеты ПЗРК ополченцев Новороссии.

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Действуя в Луганской области, украинские спецназовцы вели разведку, а также проводили рейдовые и поисково-засадные действия. Так, в январе 2015 года группа украинского спецназа без единого выстрела в засаде взяла в плен трех элэнэровцев с документами и оружием. И это не единственная подобная операция. Также впервые проводили операцию по спасению экипажа сбитого ополченцами самолета Ан-26. Это особый тип спецоперации: сложно вывести уцелевших пилотов в пункт сбора, если противник контролирует территорию и ведет за экипажем охоту. Это долгие многодневные телефонные переговоры по разным каналам, организация работы агентуры и просто сочувствующих. В итоге на Украине была написана целая методичка, описывающая эти действия.

Не обошлось без потерь. В районе с. Латышево 29 июля 2014 года, попав в засаду, спецназ потерял только убитыми сразу десять бойцов. А всего в Донбассе погибло 80 спецназовцев. То есть украинский спецназ за свой опыт заплатил кровью по полной. Однако стоит помнить народную мудрость, что «за одного битого двух небитых дают».

ССО – новый этап украинского спецназа

В 2016 году в соответствии со «Стратегическим оборонным бюллетенем Украины 2016 года» (СОБУ-2016) началось формирование сил специальных операций (ССО). В настоящее время численность Сил специальных операций Украины составляет около 15 тыс. человек. ССО ВСУ делятся на центры информационно-психологических операций (ИПсО), части специального назначения (СпН) и подразделения обеспечения.

В составе СпН, в частности, находится центр специального назначения в г. Хмельницком. Он комплектуется исключительно офицерами и предназначен для решения особых задач – диверсии, засады, налеты в тылу противника и руководство партизанским движением. Это наиболее подготовленное подразделение СпН Украины, имеющее сертификат, дающий право участвовать в составе сил быстрого реагирования НАТО. Особенности подготовки СпН Украины достойны отдельного описания. Отбор и подготовка личного состава ССО всех структур и направлений проходит в 142-м учебно-тренировочном центре. Его девиз: «Победа любит подготовку». Все кандидаты в ССО обязаны пройти жесткий так называемый Q-курс, который длится семь месяцев.

За основу украинского курса взят его американский аналог. Но в целом украинский курс – продукт коллективного творчества инструкторов из США, Латвии, Литвы, Польши и других стран Альянса. Они приложили немало ресурсов – финансовых, физических, интеллектуальных. На начальном этапе даже вскладчину покупали снаряжение для курсантов. Сейчас США выделяет значительные средства на обеспечение деятельности центра. На курсе у курсантов нет ни имен, ни фамилий, ни воинских званий. На униформе только порядковые номера. Курсанты живут в палатках. В любой момент, не выдержав нагрузку или не справившись с тем или иным учебным заданием, кандидат может покинуть курс по собственному желанию. Для этого достаточно оставить свой порядковый номер на специальной доске.

Система подготовки к бою основана на многократном повторении отдельных элементов и целых упражнений. В частности, в зданиях, известных профессионалам под названием Kill House, смоделирована обстановка жилого или офисного помещения. Там бойцы отрабатывают навыки штурма, проводя зачистку или освобождение заложников. Днем и ночью работает система видеоконтроля – инструктор в реальном времени отслеживает учебные действия бойцов. Этот полигон, как и «ситуационный городок» – модель города с домами, улицами и перекрестками – украинским спецназовцам помогали создавать иностранные партнеры.

А вот как проходят учения перед отправкой в «зону АТО». В четыре часа утра группа Сил специальных операций выезжает на задание. По легенде бойцы должны проникнуть на позиции «незаконных вооруженных формирований» и вернуться к своим. Время на выполнение задания – два с половиной дня. И, по сути, это последний этап подготовки перед выходом группы в зону боевых действий в Донбассе. ССО Украины регулярно принимают участие в совместных учениях с коллегами из НАТО. Так, в марте текущего года военнослужащие ССО Украины приняли участие в учениях НАТО «Тактическая помощь раненым в бою» вместе с военными Грузии, Латвии, Литвы, Польши. А 18 августа Украинские силы специальных операций из состава группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе с Крымом, провели учения в Херсонской области вблизи границы с Россией.

«Постоянные тренировки военных обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств. Тренировки проходят днем и ночью», – сообщала пресс-служба минобороны Украины. В ходе учений отрабатывают «контрдиверсионные мероприятия», механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение «незаконных вооруженных формирований» на подконтрольной Украине территории.

Прямая угроза для России

Однако на самом деле украинский спецназ выполняет прямо противоположные задачи на территории России. 7 августа 2016 года сотрудники ФСБ обнаружили в районе Армянска в Крыму украинскую диверсионную группу. В завязавшейся перестрелке погиб командир подразделения специального назначения (отдела сопровождения оперативных мероприятий) ФСБ России подполковник Роман Каменев. При прорыве диверсантов через границу был убит военнослужащий 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России ефрейтор Семен Сычев. Украинской группе или группам (сколько их было реально, неизвестно) тогда удалось уйти.

4 декабря 2020 года на границе России и Украины в Белгородской области произошло вооруженное столкновение между российскими пограничниками и некой группой, которая пыталась проникнуть на территорию РФ. Цель операции – похищение гражданина России, который ранее воевал в Донбассе. Для вывоза его с территории России на Украину была направлена группа ССО, однако их действиям помешала ФСБ России. По данным пресс-службы ФСБ, в результате столкновения один боец украинского спецназа погиб. Похищенный освобожден.

По мнению ряда украинских экспертов, «ССО становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». А некоторые «специалисты» идут еще дальше, заявляя, что «теперь, в случае полномасштабного вторжения, Россия гарантированно получит войну на своей территории. В приграничных районах будет уничтожаться вся инфраструктура противника. Мало того, в случае массового применения авиации или ядерного оружия Россия должна быть готовой получить адекватные удары в своем тылу. Можно устроить подрыв одного-двух ядерных хранилищ, которые похоронят сразу несколько российских регионов, например хранилища под городом Борисоглебском Воронежской области». Причем все это, по их мнению, «легально и в строгом соответствии с нормами международного права». И исполнять это должен будет спецназ ВСУ Украины.

Поэтому задача ССО ВСУ «подготовка к переворотам, свержение режимов» со всеми сопутствующими составляющими (организация партизанского движения, создание агентурных сетей, привлечение на свою сторону местного населения, психологические операции и т. п.) для России звучит совсем по-другому: подготовка к насильственному свержению законной власти (организация незаконных вооруженных формирований, создание пятой колонны из граждан России, психологическая обработка населения для достижения своих целей и т. п.).

В подтверждение этому приведу свидетельство сотрудника одной из российских спецслужб, получившего назначение в Крым лет пять назад: «Оперативная обстановка со стороны Украины сложная, высокая разведактивность со стороны всех, включая «партнеров» (США). Неоднократно лично выезжал на совместные в ФСБ обнаружения схронов с оружием. Причем один из схронов обнаружили случайно, когда в результате дорожно-строительных работ осел склон. Оружие в схронах было свежее, в смазке». Он отметил, что против нас действует противник, который отмобилизован, имеет высокую мотивацию и постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.

Бояться не надо – мы не из тех, кто пугается. Но вот иметь все это в виду нужно обязательно.