Немцы больше не верят своей пропаганде

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14 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
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Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

Европа сама загнала себя в ловушку высоких цен Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press
Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Она выросла до 800 долларов за тысячу кубометров. Некоторые винят в этом Газпром, считая, что это он создал дефицит газа на рынке. В реальности российская компания поставляет рекордные объемы топлива в ЕС. Кто же виноват в том, что цены на газ так высоко взлетели, и что может остановить их рост? Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Иран возвращается в большую политику

Иран не спешил возрождать сделку, но при новой власти не хочет терять «ни минуты» Majid Asgaripour/WANA/REUTERS
Тегеран наконец-то дал добро на переговоры, цель которых &#8722; перезаключение «ядерной сделки», похороненной при Трампе. К этому иранцев единодушно призывают такие разные страны, как Россия, США и Китай, а грядущие консультации в Вене обещают стать одним из важнейших политических событий планеты. Москве эта сделка выгодна именно сейчас, а вот платить за нее придется Вашингтону. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Немцы больше не верят своей пропаганде

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Большим сюрпризом для коллег было, когда выяснилось, что большинство людей в Германии – не идиоты. Вешаете нам лапшу на все части тела? Ну, ок, сказали немцы. И переключились на русский канал RT. Подробности...

Разбираем вредные советы для избиркомов

Сергей Федорченко
Сергей Федорченко, Замдекана факультета истории, политологии и права МГОУ, кандидат политических наук
Вредный совет номер один: смело привлекать к надомному голосованию всех, кто под руку попадется. Вредный совет номер два: «творчески переосмыслить» рекомендации Центризбиркома. Подробности...

Люди созданы для жизни вечной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Атеизм ничего не может поделать с человеческой жаждой бессмертия. Отказавшись от Бога, люди создают суррогатные религии, жрецы которых переправят вас в светлое будущее, только нужно хорошо заплатить. Подробности...
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Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Обсуждение: 10 комментариев
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Немцы больше не верят своей пропаганде

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		14 сентября 2021, 13:54

    Про немецкую прессу можно петь песни годами. Что до войны, что после войны. До войны немцы отличились как своим отмороженным Der Stuermer, так и потом реакцией на него – главного редактора повесили, а карикатуристу дали 10 лет. Это, кстати, хороший ответ на нытье либеральной общественности, что при демократии за слова нельзя штрафовать и сажать. «…Но одни равнее, чем другие».

    Была там еще одна редакторка и публицист, в журнале Konkret работала – так ее повесили в тюрьме вполне себе при демократии, в 1976-м, предварительно обвинив в терроризме. А еще при демократии в редакцию Der Spiegel пришли 36 полицейских и арестовали двух топовых редакторов и оккупировали здание редакции на месяц. Чтобы не писали лишнего.

    Но новое поколение выучило уроки. Теперь – все 16 лет правления Меркель – немецкая большая пресса имеет заслуженное прозвище «встроенной прессы», потому что она без швов и задоринок встроилась в систему, обслуживая интересы правящей коалиции с энтузиазмом рьяных комсомольцев.

    Коррекция курса прессы происходит вовсе не так, как у нас. Гораздо более лицемерно. У каждого издания есть и собственники, и наблюдательный совет. И никто никаких приказов не отдает. Просто кто-то из правительства захочет поужинать со своим старым однокашником по гамбургскому университету – «как дети, как гольф»? Потом однокашник, который совершенно случайно председатель совета директоров издания Х, испытает срочное желание позавтракать с главредом издания – свои же люди: «как сводишь концы с концами на свои 200 000 евро в год»? И так далее.

    Из Бундестага звонить никто не будет – дурных нет. Вместо звонков – государственная поддержка деньгами, мир и благодать. И, конечно, никто не будет упрекать Spiegel, когда видный борец за счастье человечества Билл Вильямович Гейтс занесет им три миллиона за достижения: журнал теперь не проводит расследований против коррумпированных министров. Представления о счастье человечества немецкой прессы на удивление точно совпадают с колебаниями линии партии, что привело ее объективно на лево-зеленый фланг политического спектра. Что оформилось сразу во время миграционного кризиса 2015 года. То, после чего немецкий читатель начал что-то подозревать на манер Штирлица из анекдота.

    Фото: Carsten Koall/Global Look Press

    Во-первых, выяснилось, что когда он, читатель, недоволен миграционной политикой Меркель, то он фашист, нацист и ультраправый. С 2015 года германская пресса назначала нацистами целые города вроде Хемница – из-за массовых протестов в связи с убийством немца, предположительно, мигрантами – то есть без всякого на то основания (на что и указал даже руководитель службы политического сыска, за что его и уволили). Вдруг огромную часть общества назначили ультраправыми. А что устроили вокруг партии евроскептиков АдГ? Ее превратили в икону правого экстремизма.

    То есть буквально на пустом месте немецкие СМИ создали иллюзию правого движа в стране, где с 1945 года выжигались любые правые смыслы и таки были выжжены. Зато любые левые экстремисты тут именуются «активистами» и все их преступления подаются как просто детские шалости. Ощутив на своей шкуре новое направление в немецком журнализме, обычный читатель начал терять веру в его объективность. Иначе ему пришлось бы признать, что да – он сам нацист и правый экстремист только потому, что он спрашивает, почему в страну в нарушение Основного закона запущены миллионы людей, которые не хотят интегрироваться. С 2015-го вся большая немецкая пресса прекратила диалог с читателем и приступила к диктанту. Пандемия только усилила эти тенденции.

    При этом газеты долго пытались привязать всех несогласных с драконовскими антиковидными мерами правительства к правым, но так и не смогли, как ни старались. А когда русские СМИ, в частности, RT, рассказывают о таких людях, им вменяется «антивакцинная пропаганда».  Хотя, как мы понимаем, для страны, которая не только сделала свои вакцины, но и распространяет их по миру, это было бы выстрелом в ногу. Наших еще тут называют «антизелеными», «про-АдГ», обвиняют во вмешательстве в выборы – ну стандартный список, он во всех странах примерно такой, с учетом местных особенностей.  

    Кстати, о выборах. Немецкие газеты, как однажды сказал читатель в комментариях в газете Welt, не только знают, кого надо выбирать в других странах, но и активно влияют на выбор других народов. Причем на уровне спецопераций. Ведь это была немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, которая за три дня до выборов в Австрии опубликовала спецслужбистское видео с начальниками австрийской правой партии FPO, с фальшивой «племянницей русского олигарха» и т. д. Что должно было привести к кризису в правящей коалиции соседней страны, и цель была – скинуть канцлера Курца, который очень не нравится немецкой верхушке. 

    На вопрос, почему видео, которому уже было два года, надо было обнародовать именно к выборам, ответ был – «это представляло общественный интерес». Ах, вот оно что… А мы-то было подумали, что налицо – наглое вмешательство в выборы в соседней стране. Спесивый тон местной прессы тоже очков ей не прибавляет. Продвигая лево-зеленую повестку, местное телевидение доходит до откровенного хамства, оскорбляя старшее поколение: «А теперь хор школьников споет песню «Моя бабушка – экологическая свинья». Я не шучу. Какие уж тут шутки. Но местным «общественным вещателям» в принципе наплевать на аудиторию – они живут на обязательные сборы с каждой квартиры в стране, даже если в ней нет телевизора. Для выявления неплательщиков допустимо проведение облав. А принципиальных неплательщиков ведут в суд и дают сроки – как за неуплату налогов, если у него нет собственности, которую можно конфисковать.

    Так что ничего удивительного в том, что наши немецкие коллеги так на дух не выносят тот же самый канал RT, который, конечно, занимает пророссийскую позицию, но хотя бы не палится на мелочах и по-крупному. А просто рассказывает о том, о чем никак не хотят рассказывать местные.   Дело, правда, еще хуже – именно в Германии именно коллеги сделали все, чтобы канал RT Deutschland не получил вещания на территорию. В других странах соблюдают хоть какую-то видимость профессиональной солидарности и грязную работу оставляют властям и политикам. А в Германии – вот так.

    И, конечно, большим сюрпризом для коллег было, когда выяснилось, что большинство людей в Германии – не идиоты. Вешаете нам лапшу на все части тела? Ну, ок, сказали немцы. И переключились на русский канал RT, который прекрасно смотрят себе в YouTube. Да так переключились, что RT на немецком занял первое место из всех немецкоязычных СМИ в просмотрах в соцсетях.  

    Так что скоро следует ждать обвинений во вмешательстве в выборы и призыва на «русскую пропаганду» всех кар небесных. Потому что их гложет. Если не совесть, то чувство неполноценности – точно.

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