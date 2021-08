Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи Анджела Дэвис: История революционерки Иван Иванюшкин

Кандидат философских наук, исследователь истории интернета 7 августа 2021, 15:00 51 год назад, в такой же летний день, 7 августа 1970 года в здании суда в округе Марин, Калифорния, раздалась стрельба. Инцидент стал причиной того, что за решеткой оказалась Анджела Дэвис. Это имя в нашей стране знают все. Анджела Дэвис родилась в 1944 году в городе в Бирмингем, штат Алабама. В детстве она ходила в воскресную школу при баптистской церкви и была герлскаутом. Старшие классы школы она заканчивала в Нью-Йорке, в школе Little Red School на Манхеттене. В этой же школе учился Роберт Де Ниро. Уже в школе она примкнула к молодежной коммунистической организации. После окончания школы Анджела поступает в Брандейский университет в городе Уолтем, Массачусетс. Вместе с ней на потоке было всего три темнокожие девушки – в 1960-х годах получить высшее образование афроамериканцу было непросто. Однажды, дело было в октябре 1962 года, во время Карибского кризиса, Анджела пошла на студенческий антивоенный митинг. Здесь 18-летняя Анджела впервые услышала выступление философа-марксиста Герберта Маркузе. Встреча оказалось судьбоносной, впоследствии Маркузе стал её учителем. «Герберт Маркузе научил меня, что можно быть одновременно и активистом, и ученым, и революционером» – скажет многие годы спустя Анджела Дэвис в интервью. На втором курсе университета Анджела решила изучить французский язык и поехать учиться во Францию. В оригинале она прочитала Флобера, Бальзака, Бодлера и Рембо. Ее интересовали книги Альбера Камю и пьесы Жан-Поля Сартра. Третий курс прошел для нее во французском колледже Гамильтон. Анджела жила на рю Дюре в Париже, во французской семье, а занятия проходили в Сорбонне. С тех пор она свободно говорит по-французски. Здесь, во Франции Анджела осознала, что истинное ее призвание – марксистская философия. Вернувшись в Штаты, в Брандейский университет, она записалась на курс философии Герберта Маркузе. После окончания университета с отличием она на два года уезжает в Германию. Интерес к философии Канта, Гегеля и Маркса приводит ее во Франкфуртский университет имени Гете. Здесь она слушает лекции Адорно и Хабермаса. Затем Анджела вновь возвращается в Штаты – Герберт Маркузе приглашает ее в аспирантуру Калифорнийского университета в Сан-Диего. Здесь в 1968 году Анджела Дэвис получает степень магистра философии. В это же время ей была присвоена степень доктора философии в Берлинском университете Гумбольдта. В 1969 году Анджела становится профессором философии UCLA – Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Задержаться надолго в UCLA Анджеле Дэвис не удалось. Ее членство в коммунистической партии США и острый язык стали причиной увольнения из университета в 1970 году. Тогдашний губернатор штата Калифорния Рональд Рейган особо на этом настаивал. Как политическая активистка и феминистка Анджела Дэвис выступала против войны во Вьетнаме и состояла в «Партии черных пантер», активисты которой боролись за права чернокожих. В те годы эта левофланговая организация исполняла роль, которая принадлежит сегодня BLM-движению. Отсюда и начинаются главные события, а именно история с ее арестом. Все помнят, как в СССР из Анджелы Дэвис делали политическую мученицу. Ее фигура была просто необходима советскому официозу, чтобы можно было пикироваться на уровне политической пропаганды со Штатами. Тем более, что не одни только соратники Дэвис по коммунистической партии, но все оппозиционные правительству Ричарда Никсона силы в США и за рубежом восприняли этот арест как политически мотивированную акцию. Джон Леннон, как известно, написал в ее честь песню «Анджела», которая начинается словами: «Анджела, они заключили тебя в тюрьму, они застрелили твоего парня, ты одна из миллионов политических заключенных в этом мире». На эту тему Конечно, без политического подтекста не обошлось, но… надо смотреть фактам в лицо, в тюрьму Анджелу Дэвис привела не столько ее правозащитная деятельность, сколько любовь. В тюрьме «Сан-Квентин» сидел избранник Анджелы, активист «Чёрных пантер» Джордж Джексон. Так или иначе, Анджела Дэвис оказалась втянута в историю с попыткой его освобождения. 7 августа 1970 года вооруженный до зубов младший брат Джорджа, семнадцатилетний Джонатан Джексон, вошел в здание суда в округе Марин. Он освободил троих чернокожих заключенных, а судью взял в заложники. Полиция открыла огонь. Погибли и судья, и Джексон, и двое из тех, кого он пытался освободить. Владелицей оружия, которое было при Джексоне, была Анжела Дэвис. Анджела скрывалась от полиции два месяца. Ее имя значилось в списке 10 самых разыскиваемых ФБР людей. Наконец 13 октября 1970 года агенты ФБР арестовали Анджелу в одном из отелей Нью-Йорка. На следующий день после ареста в газете San Francisco Chroniclе вышла статья, где было написано, что Дэвис купила на свое имя обрез, карабин и два пистолета, которые были использованы затем в перестрелке. На общественное мнение эти доводы повлияли слабо. Арест активистки запустил волну социальных волнений. 26 октября 1970 года журнал Newsweek выходит с фотографией закованной в наручники Анджелы Дэвис на обложке и заголовком: «Анджела Дэвис. Черный революционер». Американская звезда ритм-энд-блюза Арета Франклин заявляет, что готова заплатить любую сумму залога, какую ни назначит суд за Анджелу Дэвис. Не отстают соратники Дэвис по коммунистической партии США, в своих подпольных газетах они пишут о борьбе черной женщины за свободу от американского империализма. Газета «People's Tribune» Калифорнийской коммунистической лиги выходит с заголовком «Free Angela Davis! Free the negro nation!». Перевод излишен. Советская печать присоединяется к этому буму. В поддержку Анджелы проходят митинги, собираются подписи. Борьба за освобождение Анджелы Дэвис приобрела форму мощного гражданского движения по всему миру. Тогда-то Джон Леннон и написал свою песню «Анджела». Многочисленные правозащитные комитеты в Штатах и за рубежом подняли такую медиа-волну, что калифорнийскому правосудию ничего другого не оставалось, как уступить. Анджела Дэвис провела в заключении год и четыре месяца. 23 февраля 1972 года не Арета Франклин, а фермер-молочник из Фресно внес за Дэвис залог в размере 100 000 долларов. 4 июня 1972 года в округе Санта-Клара, Калифорния состоялся суд над Анджелой Дэвис. После 13 часов обсуждения жюри присяжных, состоящее исключительно из белых, постановило: Анджела Дэвис не виновна. Джордж Джексон, возлюбленный Анджелы, из-за которого все это дело заварилось, пытался бежать. Произошло это спустя две недели после неудачной попытки брата его освободить. 21 августа 1970 года он был застрелен во дворе тюрьмы Сан-Квентин. В 1971 году, за год до Джона Леннона с его «Анджелой», Боб Дилан написал о Джексоне песню. Еще в заключении Анджела Дэвис начала писать, продолжая старую добрую традицию коммунистов. В 1974 году по-английски выходит ее автобиография. В 1978 году переведенная на русский язык автобиография выходит в СССР. В 1981 году в США выходит в свет книга Анджелы Дэвис под названием «Женщины, раса, класс» («Women, race, class»). В 1987 году в СССР она была переведена на русский язык и опубликована. Эту книгу я обнаружил в домашней библиотеке моего отца, вузовского преподавателя-гуманитария. По ней я и начинал постигать историю американского феминизма. Предисловие к книге Дэвис написал Я.Н. Засурский, легендарный декан журфака МГУ. Ясен Николаевич пишет о том, как встречался с Анджелой Дэвис в Калифорнийском университете в Беркли, о том, как Анджела Дэвис сказала ему, что эта книга буквально выстрадана ею. Неделю назад, 1 августа 2021 года, Ясена Николаевича Засурского не стало. Ему был 91 год. «Женщины, раса, класс» – это книга о движении за права женщин. Ее автор Анджела Дэвис восстает против того, что движение за права женщин возглавляется белыми женщинами среднего класса. Важнейшей темой, о которой говорит Дэвис в книге, является программа принудительной стерилизации женщин в США. Дэвис описывает исторические причины появления этой программы, в паруса которой дули многие ветра: инициативы Рузвельта о сохранении расовой чистоты, деятельность Маргарет Сангер по организации Американской лиги контроля над рождаемостью, удивительный сплав идей евгеники и феминизма в первой трети XX века. К началу 1930-х более половины штатов приняли закон об обязательной стерилизации. Масштабы стерилизации среди афроамериканцев в 1970 годы были таковы, что «20% всех незамужних черных женщин были навсегда лишены возможности иметь детей». Дэвис описывает юридическую ловушку, благодаря которой многие афроамериканки стали жертвой этой программы. В 1977 году конгресс США принял поправку Хайда, прекратившую федеральное финансирование абортов. В результате многие неимущие черные женщины, пуэрториканки, мексиканки и индианки оказались лишены права на легальный аборт. Стерилизация, финансируемая министерством здравоохранения, оказалась для них единственным, вынужденным выбором. В наши дни, в 2021 году президент Байден выступает с инициативой отменить поправку Хайда и сделать ситуацию с оплатой абортов такой же, как в современной России. В ноябре 2020 года Минздрав РФ не поддержал инициативу о выводе абортов из системы ОМС. Поэтому до сих пор аборт в России производится за счет государства. Не могу не сказать, что считаю поправку Хайда необходимой для современной России. Женщина, принимающая решение умертвить созревающий в ней плод, не должна примешивать к этому своевольному поступку государство и государственную медицину. Аборт есть свободный выбор личности, готовой на духовный ущерб, в метафизическом смысле он никогда не будет бесплатным. Делать аборт бесплатным означает зашторивать проблему деньгами, умножать аморальность самой процедуры. Нужно быть благодарным системе советской идеологической пропаганды, благодаря которой у нас появилась эта книга. В ней много революционного пафоса, но написана она человеком большой философской культуры. Я уважаю Анджелу Дэвис как писателя и философа. Ее книга позволяет ощутить культурные корни автора. Своим философским бэкграундом она выгодно отличается от многих книг, которые создает феминизм сегодня. Анджела Дэвис не раз приезжала в СССР, с ней встречался Л.И. Брежнев, ей вручали Международную Ленинскую премию и орден Дружбы народов. Давая в 1979 году интервью советскому телевидению, Анджела сказала о решении женского вопроса в нашей стране так: «СССР в этой области находится в авангарде». Эти политкорректные слова были не более, чем данью вежливости гостьи – СССР в эти годы лидировал в мире по числу абортов. Дважды: в 1980 и 1984 годах Анджела Дэвис баллотировалась на пост вице-президента США. Она известна своими протестами против смертной казни. В 1997 году в возрасте 53 лет Анджела совершила каминг-аут, сообщив о своей гомосексуальности. В 2012 году она сообщила, что является веганом. В том же 2012 году на экраны вышел документальный фильм «Освободите Анджелу и всех политических заключенных». 21 января 2017 года Анджела Дэвис была удостоена чести почетного председательства на Марше женщин в Вашингтоне. Компанию в этом ей составили известные правозащитники Глория Стайнем, Гарри Белафонте и Долорес Уэрта. Кстати, именно Долорес Уэрта является автором слогана «Yes, we can», с которым Барак Обама стал президентом США в 2009 году. В 2020 году журнал Time включил Анджелу в список 100 самых влиятельных людей в мире.