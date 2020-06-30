США все больше похожи на СССР

Посольство США (как и посольство Британии) в Москве на днях вывесило радужный флаг, чтобы ознаменовать «месячник гордости», а посол США в России Джон Салливан выступил с обращением в поддержку ЛГБТ-идеологии. Идеологии, которая все больше занимает на Западе то же самое место, которое в СССР занимал марксизм-ленинизм.

Вообще, аналогии между современными США и поздним СССР бросаются в глаза. В СССР, чтобы сделать карьеру, вы должны были быть (или хотя бы старательно притворяться) верным марксистом-ленинцем. В США вы должны выражать такую же горячую веру в идеалы ЛГБТ – и родственных движений, открыто стремящихся к разрушению «патриархальной семьи», таких, как Black Lives Matter. Как и с марксизмом-ленинизмом в СССР, эта идеология подлежит не только обязательному навязыванию внутри страны, но и энергичному продвижению за рубежом.

Можно заметить, что вывешивание флага произошло на фоне российского голосования по поправкам в Конституцию, которые, в частности, определяют брак, как союз мужчины и женщины. Если работники посольства ставили себе целью убедить россиян голосовать против поправок, то это было контрпродуктивно – число избирателей, склонных оглядываться на посольство США, крайне невелико, да и те представляют собой довольно замкнутую и сплоченную группу, которая бы голосовала «против» без всяких напоминаний. Уж скорее это рассердит и мобилизует тех, кто голосует «за».

Но, как мы можем предположить, россияне тут не главные адресаты. Радужный флаг – это знак лояльности, предназначенный для своих. Выражение верности обязательной идеологии. Мы, бывшие советские люди, знаем, как это работает. Многие из нас помнят, как это было; когда я учился в школе, мы выходили на линейки и гневно клеймили позором расистскую американскую юстицию, которая преследовала героических борцов Анджелу Дэвис и Леонарда Пелтиера; мы даже вырезали из «Комсомольской правды» заранее отпечатанные письма с портретами этих замечательных людей и отправляли их в Америку. Сильно сомневаюсь, что американская юстиция обращала на них внимание – даже если они до нее и доходили.

Собственно, цель была не в том, чтобы как-то повлиять на процесс Пелтиера или Дэвис. Цель была в том, чтобы воспитать молодежь (и взрослых) в правильном идеологическом духе, побудить людей не только пассивно внимать партийной пропаганде, гремевшей из каждого утюга, но лично и активно изъявлять свою пламенную преданность ее идеям. Когда скажут, гневно осуждать, когда скажут – горячо поддерживать и одобрять.

В политологии различие между авторитарными и тоталитарными режимами проводится именно по тому, принуждают ли граждан к исповеданию определенной идеологии. При авторитарном режиме власти требуют от граждан не лезть в политику, предоставляя им, на частном уровне, верить или не верить во что они хотят. При тоталитарном, власти, напротив, требуют от каждого активной политической позиции, горячей веры в то, что предписано. Нельзя быть «аполитичным», ты должен ясно и публично выражать свою веру в правильную идеологию.

Происходящее в США – и западном мире в целом – наступление единственно верного политкорректного мировоззрения настолько пронзительно напоминает события в СССР или Китае, что об этом говорят уже давно. Как, например, известный философ и психолог Джордан Питерсон, который в ходе одного интервью сравнил происходящее с китайской Культурной революцией. Его собеседница возмутилась – как можно сравнивать западных ясноглазых борцов за все хорошее, за любовь, толерантность и гуманизм, с режимом, убившим миллионы людей?

Что же, в этом замечании есть доля истины – никаких массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, в современном западном мире нет. Пока, во всяком случае. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно, есть серьезное консервативное сопротивление, Трамп пока еще президент. Впрочем, идеологический тоталитаризм и не обязан быть кровавым. Массовых репрессий и расстрельных рвов не было и в СССР при Брежневе. Дорогого Леонида Ильича никак нельзя было назвать кровавым тираном – и мы в то время вовсе не жили в страхе перед ночным звонком в дверь. Но мы все отлично понимали, что такое «запороть характеристику».

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Для тех, кто не застал то время: «характеристика» – это листочек бумаги, на котором описывалась ваша личность и характер с точки зрения коммунистической идеологии. Она была нужна при поступлении в ВУЗ или на работу. Если в характеристике упоминалось, что вы «идеологически нестойки», «позволяли себе антисоветские высказывания», или, скажем «проявляли интерес к религии», то это означало фактическое поражение в правах – ваши шансы поступить в институт или устроиться на хорошую работу почти исчезали. Поэтому лучше было не выпендриваться и клеймить американский империализм и израильскую военщину. В противном случае не расстреляют – не 37-й год – но жизнь могут сильно испортить. Конечно, это привело к массовому цинизму – и, в итоге, к обвалу всей системы.

Именно этот, позднесоветского типа, тоталитаризм мы и наблюдаем в современных США. Страницы совершенно неполитических англоязычных сообществ у меня в ленте – посвященных искусству, путешествиям или программированию – изъявляют горячую поддержку движению Black Lives Matter и отмечают «месячник гордости ЛГБТ». Корпорации спешат заверить, что они тоже горячо поддерживают и одобряют. Сообщества ученых каются, что в научных журналах недостаточно представлены научные работы меньшинств. Государство – в лице посольств – тоже считает необходимым четко обозначить свою идеологическую позицию.

Если человек начнет выражать несогласие – он потеряет работу, обрушит свою карьеру и лишится контрактов, чему есть множество примеров. Знаменитая писательница Джоан Роулинг посмела заметить, что нынешняя борьба за права трансгендеров – то есть за право мужчин, которые считают себя женщинами, пользоваться женскими душевыми и туалетами – бьет по правам обычных, биологических женщин. От нее в ужасе поспешили отмежеваться даже актеры, которые снимались в экранизациях ее книг. Но Роулинг очень богата, и может себе позволить.

Бывшему гендиректору Mozilla Брендану Айку повезло меньше – ему пришлось уйти со своего поста после того, как выяснилось, что годы назад он пожертвовал тысячу долларов на политическую кампанию в защиту брака как союза между мужчиной и женщиной. А люди простые, которым приходится крепко держаться за свое рабочее место, вынуждены выучить правила игры, и, как в позднем СССР, по команде гневно осуждать, по другой команде – поддерживать и одобрять. Не только выступления против – но и недостаток рвения может быть опасным.

На ваш взгляд Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США? С возмущением

С одобрением

С безразличием



Как провозглашают участники продолжающихся выступлений, silence is violence, «молчание – это насилие», то есть любой, кто громко и вслух не выражает безоговорочной поддержки движению Black Lives Matter, по умолчанию расист. Отговорки вроде «конечно, я против расизма, но некоторые пункты программы движения Black Lives Matter я не могу поддержать» или «поверьте, я ни к кому не питаю ненависти, но некоторые аспекты ЛГБТ идеологии вызывают у меня сомнения» – не принимаются. Либо ты безоговорочно и с огромным энтузиазмом «за», или ты расистский и гомофобский гад со всеми вытекающими.

Конечно, есть и заметные отличия. Демократическая партия США, в отличие от КПСС, еще не обладает монополией на власть. Президент США может даже потребовать не вывешивать на посольствах флаги ЛГБТ – хотя посольства это игнорируют. У тех американцев, которые смотрят на стремительную советизацию Америки с неодобрением, еще есть кое-какие возможности, кое-какое политическое представительство. Еще нельзя сказать, что это тоталитарное движение проглотило Америку полностью – борьба еще идет, и она далека от завершения.

Идеология, которая оказывается все более обязательной, отличается от советской – хотя и имеет с ней много пересечений. Впрочем, идеология – это инструмент, а не цель; важно не то, во что именно вас заставляют верить. Важна сама власть форматировать чужие мозги. Но то, что корпоративная, и, в значительной степени, медийная Америка поглощена тоталитарным движением, которое полагает своим долгом предписывать как американцам, так и всему миру во что они должны верить, что одобрять и что осуждать – увы, слишком заметно. И радужный флаг на посольстве – один из знаков этого.

Та Америка, в гимне которой пелось про то, что это «земля свободных и дом отважных», еще не сожрана окончательно. И в этой, тоталитарной Америке, которая требует веры во все более дикие, странные и извращенные идеологические фантазмы, нет ничего привлекательного. Это уже не тот город на Холме, о котором мечтали пуритане, прибывшие в Новый Свет из Англии. Это, если использовать библейские аллюзии, что-то больше похожее на Вавилон, город великий, который яростным вином блуда своего опаивает все народы.

Но борьба между градом на Холме и Вавилоном еще не закончена – будем надеяться, что силы христианской цивилизации – и элементарного здравомыслия – еще возьмут верх.