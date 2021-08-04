Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...

Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре». Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев

Елизавета II против Греты Тунберг

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Геворг Мирзаян

    Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		4 августа 2021, 09:00

    Шок Никсона. Именно так в политологии называется серия односторонних действий американского президента Ричарда Никсона в начале 70-х, вызвавших замешательство американских союзников. Чаще всего это выражение используют в отношении отказа США привязывать курс доллара к золоту (приведший к прекращению работы Бреттон-Вудской системы), однако в данном контексте нас больше интересует «китайский шок». Решение президента США нормализовать отношения с Китаем, принятое без консультаций и без учета мнений критического американского союзника – Японии. Токио был шокирован таким подходом, но в конце концов смирился – ведь речь шла о единичном случае, об исключении.

    Сейчас, полвека спустя, подобные исключения стали если не правилом, то, по крайней мере, рядовым событием. Джордж Буш-младший выбросил на помойку мнение союзников во время вторжения в Ирак и создания систем региональных ПРО, Обама проигнорировал мнение Израиля и Саудовской Аравии во время заключения критичной для их интересов ядерной сделки с Ираном, а правление Трампа вообще было одним большим шоком. Предыдущий американский президент даже не делал вид, что его беспокоят мнение и интересы союзников, поэтому без зазрения внешнеполитической совести развязывал торговые войны, выходил из иранской ядерной сделки (ставя уже Европу, поназаключавшую сделок с Тегераном, в сложное положение), полоскал НАТО.

    Кому-то могло показаться, что с приходом респектабельного дедушки Байдена все изменится. И вроде как хотелки даже начали материализовываться – Байден запустил процесс пересмотра внешней политики и дал понять, что теперь действовать будет рука об руку с союзниками. Однако по факту получилось, что действовать с одними против интересов других. Например, в вопросе «Северного Потока-2» – соглашение США с Германией, в рамках которого Америка дала добро на достройку проекта, стало настоящим «шоком Байдена» для ряда сил и государств, которые еще недавно под эгидой Штатов топили против проекта. Для Украины, Прибалтики и, самое главное, Польши. Которые до сих пор не понимают, что это было: локальное соглашение или же (на фоне прошедшего в Женеве саммита Путина с Байденом, где стороны договорились о прекращении эскалации конфликта в двусторонних отношениях) начало нового курса в отношении Москвы.

    И, если это начало нового курса, то какие его правила и как той же Польше или, тем более, Украине под него подстраиваться – ведь вся их внешняя политика заточена именно под конфликтность. Помимо СП-2, Варшава и Киев «шокированы» изменением европейской политики Байдена. Если при Трампе Белый дом, конфликтовавший с ЕС, поддерживал Польшу, как троянского коня в Евросоюзе, а американские элиты крышевали Украину, позволявшую себе регулярно оскорблять и унижать Брюссель с Берлином, то при Байдене был взят курс не просто на восстановление отношений с Германией, но и на легитимацию Берлина, как лучшего друга и опору Вашингтона в Старом Свете. А, значит, Варшава с Киевом рискуют в ближайшее время столкнуться с немецкой местью – нордической и беспощадной. И это уже не говоря о непонимании того, как и в каком направлении дальше строить внешнюю политику.

    Страшно

    К Соединенным Штатам тут особых претензий нет. Американские внешнеполитические пируэты связаны исключительно с национальными интересами – так, как их понимают текущие хозяева Белого дома. Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном потому, что посчитал это выгодным для США.

    Байден «продал» немцам свое согласие на достройку «Северного Потока-2» потому, что посчитал это не просто выгодным, а единственно возможным выходом для Вашингтона в ситуации, когда СП-2 практически завершен, и помешать ему могли лишь тотальные санкции против компаний ФРГ (которые обрушили бы американо-германские отношения). Претензии есть как раз к элитам американских «союзников». Руководителям стран, которые в какой-то момент посчитали, что им не нужна самостоятельная, суверенная внешняя политика, основанная на национальных интересах. Куда проще, подумали они, привязать свою стратегию к американской, идти по проложенной американцами колее, и подбирать объедки, набросанные вдоль нее (а то, что для Америки объедки, для Украины – вполне себе серьезные бонусы). Ну, или, при достижении уровня профессионализма «Табаки», бежать впереди американцев по очевидному и предсказуемому направлению, зарабатывая себе внутри- и внешнеполитический рейтинг.

    Фото: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

    После крайних шараханий Соединенных Штатов очевидно, что эту стратегию нужно менять. Во-первых, потому, что таких пируэтов будет еще больше. Прошли те прекрасны времена, когда политика (как внутренняя, так и внешняя) выстраивалась на основе консенсуса между республиканской и демократической партиями. Сейчас обе ведущие политические силы США крайне радикализированы, и имеют лишь немного общих позиций (например, сдерживание Китая, да и то у каждой партии свои методы). Поэтому смена республиканцев на демократов и наоборот приведет к тому, что политика будет меняться – и союзникам, добровольно привязавшим себя к американской колеснице, каждый раз придется подстраиваться. В то же время – и это во-вторых, – для подобных подстроек у них банально не хватает ни ресурсов, ни политической гибкости. Сложно представить украинское руководство, которое рискнет выполнять Минские соглашения – или власти Польши, которые прекратят русофобскую пропаганду.

    Казалось бы, выход из этой непростой ситуации очевиден. Союзники США должны стать именно союзниками, а не добровольными вассалами, как сейчас. Выработать собственную политическую линию, основанную на национальных интересах и учете (не подчинении, а именно учете) позиции США, после чего претворять эту линию в жизнь. Ну и, наконец, не демонстрировать открытую готовность дружить с американцами против других великих держав – особенно соседних. Ведь американцы уйдут, а сосед останется.

    Однако никто из американских союзников пока не демонстрирует даже готовность начать этот пересмотр. Кто-то не может, не мыслит себя в отрыве от американской колесницы – так уж их учили. Другие боятся уходить в свободное внешнеполитическое плавание. Третьи же искренне считают, что американская внешняя политика может переобуваться, но какие-то вещи (например, курс на сдерживание России) останутся неизменным. И под него можно всегда подстроиться. Блаженны верующие.

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