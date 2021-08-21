Навальный взял ружье не с той стороны

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21 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:13  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете, вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
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За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов». Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 4 комментария

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Глеб Кузнецов

    Навальный взял ружье не с той стороны

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		21 августа 2021, 12:30

    Статья Навального в The Guardian выглядит странно. Очевидно, писалась она «под годовщину» эвакуации в Германию и приезд Меркель. Но  совершенно непонятно, какую задачу она призвана решить в содержательном смысле, кроме как напомнить, что есть вот такой вот Ляпкин-Тяпкин.

    Что говорит Навальный? В его мире нет никакой России. Только глобальные проблемы. Которые сводятся к противостоянию автократов от Эритреи до Каракаса и от Мьянмы до Москвы – с Западом. Инструментом автократов является коррупция.

    С помощью коррупции автократы создают нищету, а через это – миграционный кризис на Западе. Коррупция уничтожает природу – а через это климат. Вот прям жгут леса в Сибири тем, что их предварительно бесконтрольно коррупционно срубили и губят климат. Как так? Не знаю, но в статье такого много. Еще автократы воровством всего и вся приводят к власти талибов. Которых, впрочем, «поддерживает народ», так как оный народ раздражают «Роллс-Ройсы» на улицах нищих городов.

    То есть предмета достойного, кроме борьбы с коррупцией, в череде мировых проблем нет. Все остальное – следствие неудач в этой борьбе. При этом коррупция – тут надо снова отдать должное изгибам логики автора – свойственна по большей части «интернационалу автократов». А лидеры Запада смотрят на это и ничего сделать не могут. Проблема в том, что им неудобно с автократами на саммитах эту коррупцию обсуждать, они закрывают глаза. А в результате не имеют политической воли все это прекратить.

    «Все знаю, все понимаю, но ничего поделать не могу».

    А автократы в своей подлости и хитрости – по прогнозу автора – готовят страшенный теракт (devastating не хухры-мухры) на IT инфраструктуру целой страны или химическую атаку на систему водоснабжения большого города. Почему? Чтобы «отвлечь человечество от золотых дворцов к мировым проблемам безопасности» – прямая цитата.

    Не очень понятно, за каким рожном обитателям золотых дворцов система водоснабжения, если их потенциальные оппоненты стесняются с ними даже разговаривать на тему коррупции, не то, что предпринять какие бы то ни было шаги. (Навальный отдельно жалуется, что сколько он ни делал расследований, Запад ни одному эпизоду не дал ход в своих юрисдикциях, хотя мог бы).

    Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Далее автор снова уходит в парадокс – с одной стороны, постулирует, что 90% коррупционных денег утилизируется в экономике Запада. А с другой стороны, начинает рассуждать, что «людям в Вашингтоне и Берлине» необходимо побороть коррупцию в Минске и Каракасе. Видимо, чтобы ограбить самих себя, не выходя из кондиционированных офисов и удлиненных мерседесов на улицах Вашингтона и Берлина.

    Список потенциальных подвигов достаточно беззубый.

    Лучше применять антикоррупционное законодательство своих стран. Больше работать с личными санкциями в адрес «олигархов». Навальный очень возмущен тем, что офицеров разведки «санкционируют» легко, а бизнесменов – очень тяжело. Как же так, возмущается: «Если полковник - под санкции», а если «коммерсант – то в Давос». Ну и всякую «принудительную транспарентность» вводить для всех, кто с «тётей губернатора» работает. Что это такое и зачем это нужно – не очень понятно. Но общий стратегический вывод – партнеры тети губернатора зачахнут от принудительной прозрачности и откажут режимам автократов в поддержке. Тут они, видимо, и рухнут. Режимы, а не тёти.

    Отдельный совет (должен, судя по всему, понравиться действующей элите) – «давить оппозицию, которая вся пронизана «политической коррупцией», как на «крайне правом» фланге, так и на «крайне левом». Так как она вся куплена автократическим интернационалом. Навальный приводит даже список опасных радикалов: «бывший премьер Германии, бывший министр иностранных дел Австрии, бывший премьер Италии». Забыл он еще про бывшего премьера Франции. Интересно, по мысли автора все эти граждане – они кто? Пламенные леваки или опасные правые популисты?

    Ну, и главное. Мало политической воли видит Алексей Анатольевич. Была бы воля, не нужно было бы ни денег, ни солдат, вообще ничего. И все бы немедленно получилось. Вот и вся статья.

    Ощущения от прочтения сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете, вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Вроде бы выбор издания – Гардиан – говорит о том, что обращается он к так называемой лево-либеральной элите, к «розовой» профессуре. Но ни язык, ни повестка, ни какие-то ключевые содержательные вещи – не позволяют найти там благодарного читателя.

    И авторы, и читатели, и политические партнеры издания говоря про другое, другим языком и пользуясь совершенно другой оптикой. Равенство – понимаемое, как защита меньшинств, снижение потребления, экологически ответственное поведение, права человека, мораль и дискуссии о новой этике, ревизия любой политической или гражданской традиции – ничего похожего даже отдаленно. «Прервите экономическую связь автократов от Мьянмы до Минска и ваших элит, и воздух очистится, а леса потухнут», – вот и вся климатическая повестка. 

    Обращения внутрь своей страны нет вовсе. Если не считать таковым призыв активизировать экономические санкции в адрес крупнейших экономических субъектов, так как «никаких бизнесменов на самом деле нет, а есть партнеры автократов по коррупции». Тоже мимо.

    Ну, и не учитывать, что коллективный Запад предпочитает очень четко разделять моральную поддержку оппозиции и такие же моральные претензии к автократам и бизнесу – странно. Видимо, автор, потолкавшись на нескольких «оппозиционных» смысловых площадках, выбрал (а, вернее, вернулся к тому, с чего начинал, когда был блогер-обличитель коррупции в госкомпаниях) исключительно «коррупционную» тему. На мой вкус, слабый заход и достаточно бесперспективная ставка.

    В мире глобальных угроз – пандемийных, экономических, террористических – и ковид-неврозов «борьба с коррупцией» продастся слабо. Разделение на хороших лидеров Запада, недостатки которых в излишней стеснительности и малой политической воле, и «автократов-коррупционеров» выглядит уязвимо с точки зрения самого Запада. И особенно уязвимо как раз в контексте актуальной афганской ситуации, где совсем не афганские муниципалы, очевидно, освоили львиную часть средств, отпускаемых на их страну.

    Статья – при том, что основная задача ее действительно напоминание о существовании – выглядит даже не выстрелом в молоко, а непониманием с какой стороны в нынешней ситуации и повестке, сконцентрированной вокруг поспандемийного восстановления во всех смыслах, вообще держат ружье. 

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