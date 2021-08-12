Наша империя вдруг оказалась бессильной

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12 августа, четверг  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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России придется спасать Украину от замерзания

Украина плохо готовится к зиме Валентин Спринчак/ТАСС
Энергетики бьют тревогу: налицо все признаки того, что Украина уже никак не сможет полноценно подготовиться к отопительному сезону. Почему и в каком размере стране снова не хватает угля и газа, что происходит с украинскими электростанциями и почему Киев делает вид, что не нуждается в помощи России? Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...

Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
По мнению германского министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Почему немцам не помогли хваленые «Королевские тигры»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В большой индустриальной войне много простых в производстве и сбалансированных по боевым возможностям средних танков было лучше, чем небольшое количество грозных, но сложных в производстве и материалоемких тяжелых. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Евгений Фатеев

    Наша империя вдруг оказалась бессильной

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		12 августа 2021, 17:40

    Мне кажется, в нас, постсоветских, уже выработалась осенняя готовность к кризисам. Начиная с августа мы обычно готовы. Нам легче сконцентрироваться осенью и в конце лета. И жизнь нас этому научила. В августе и осенью мы внутренне готовы к свиданию с Историей.

    В августе постоянно что-то случается. Путч в 1991 году, кризис в 1998-м, начало второй чеченской войны в 1999-м, трагедия подлодки «Курск» в 2000-м, война с Грузией в 2008-м, кровавые события в Донбассе в 2014-м. И этот август еще не закончился. И я сейчас заговариваю август 2021 года. Пусть в этом августе ничего не случится. Пусть он будет обыденным и скучным.

    У меня 12 августа день рождения, но вот уже 21 год я его не праздную. Потому что в этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории.

    Империи обычно почти всесильны. Да, за это возможное невозможное часто приходится расплачиваться огромным напряжением всех сил, предельной мобилизацией. Но империи, если захотят, могут все. Империи способны строить железные дороги в царстве вечной мерзлоты, пропахивать арктические льды могучими ледоколами, побеждать самых непобедимых врагов, взмывать из почти землянки в космическую высь, за считаные годы создавать целые отрасли экономики, придумывать и вылепливать абсолютно новых людей. А еще империи способны к особенным взаимоотношениям со временем и пространством.

    А когда случилась трагедия «Курска», наша империя вдруг оказалась бессильной. Ее последовательно громили в 80-е и 90-е. Громили изнутри. Громили методично, лихо. Я помню это ощущение бессилия, которое рождалось, ковалось, крепчало полтора десятилетия нашего подлого погрома. В некотором смысле мы тогда дошли до ручки, до дна. У нас тогда была возможность пусть и не сразу, но смириться с нашим постимперским бессилием, этой недостаточностью силы.

    Фото: Александра Степаненко/ТАСС

    Но мы, как это видно сейчас, все-таки не смирились. Мы подняли и похоронили наших моряков. Уверен, никто не смог сдержать слез, когда поднятую со дна подлодку доставили домой. Но мы начали большую имперскую работу. И уже сегодня к нам почти вернулось это давно забытое имперское ощущение. Мы опять все можем, если будет нужно. Для нас нет ничего невозможного. Нам нужно хранить это ощущение. И больше никогда не терять.

    И это возвращение имперского ощущения нужно подпитывать постоянной работой памяти. Память – это очень важная и непростая работа. Нам необходимо обратить суетные поминки в упорную, упругую, надежную, методичную память. Не юбилейную, не к дате, не компанейскую, дискретную память, а память-континуум. Ведь у трагедии подводной лодки «Курск» нет даты. Как-то не сразу эта беда стала новостью. Потом все долго пытались что-то сделать. Тогда все пытались «что-то сделать». Пытались, но не могли. А потом мы какое-то время учились с этим жить. Научились.

    Для нас, постсоветских, 90-е годы закончились «Курском». Но и XXI век начался именно с «Курска». Упрямцы из екатеринбургской команды SPEKTR уже шесть лет создают свою немного странную работу. Имя «Курск» всякий раз оживает на набережной в Екатеринбурге во время дождя. Тогда, когда плачет небо – простите мне эту сентиментальность, но идея именно в этом. И, надеюсь, каждый раз, когда будет идти дождь, это важное слово – «Курск» – будет оживать, оплакиваемое небом. И нами.

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