Водное законодательство противоречит само себе

Взгляд
10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:09  |  vz.ru
Разделы

Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России Martin Schutt/Global Look Press
Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть? Подробности...
Перейти в раздел…

Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
Перейти в раздел…

Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Отношение к правам сексуальных меньшинств все больше раскалывает Польшу и Венгрию с руководством Евросоюза Brian Arnaud/BePress/
ABACA/Reuters
Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Водное законодательство противоречит само себе

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги
Все ждут развития российского речного судоходства и внутреннего туризма, создания соответствующей инфраструктуры и рационального использования наших водных ресурсов. Но пока противоречия в законе не убраны, воплощение планов в жизнь будет тормозиться. Подробности...

Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Подчеркнуто бредовый характер прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Возможно, это была последняя Олимпиада

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
    Стал известен результат допинг-проб российских олимпийцев в Токио Следственный комитет завел новое дело на соратников Навального Блогера Хованского внесли в перечень причастных к экстремизму Новак допустил запрет экспорта бензина
    МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме Эксперт объяснил отзыв посла Китая из Литвы Суд обязал выдворить из России 12 участников массовой драки в Мытищах Россия решила помочь США с ремонтом Starliner
    Кабаева: Судьи не хотели, чтобы Аверина победила Ашрам В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС Власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В Москве отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

    Главная тема


    Как Украина пришла к самым высоким ценам на газ в Европе

    «не устраивать травлю»


    В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам

    «гнилая сделка»


    Эксперт указал на диссидентство Британии в НАТО

    Отказ от нефти и газа


    Чубайс назвал главный вызов на ближайшие десять лет

    Видео

    годовщина протестов


    Что значат слова Лукашенко-победителя о Крыме

    Вместо нефти и газа


    Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

    запрет на въезд


    Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

    энергетический голод


    Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

    Олимпийские игры в Токио


    Гегемонию России остановили судейским беспределом

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
    Юрий Коробов

    Водное законодательство противоречит само себе

    Юрий Коробов
    эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги
    		10 августа 2021, 17:01

    «Тысячи людей живут без любви, но никто – без воды», – сказал англо-американский поэт Xью Оден. Действительно, если без еды человек может прожить 30 дней, то без воды – всего 5-7. В среднем человек использует ежегодно (на пищевые, и хозяйственные нужды) 60-70 тонн воды. 

    Создавая любой населенный пункт, люди всегда учитывали близость к воде. Из-за важности воды для каждого человека, в России, как и во многих странах, законодательно закреплены ограничения на использование земель вблизи водоемов. Статья 6 Водного Кодекса РФ дает каждому гражданину право «бесплатно использовать для личных и бытовых нужд» водные источники общего пользования. А статья 65 этого же документа устанавливает два вида зон с особыми условиями использования территорий: водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

    Берега обетованные

    Водоохранная зона – это территория, которая примыкает к береговой линии водоема. Там действует специальный режим для хозяйственной и иной деятельности, созданный для предотвращения истощения и загрязнения берега и воды, а также сохранения среды обитания местных животных и растений. Ширина водоохранной зоны зависит от вида водоема, и может быть от 30 до 500 метров.

    Прибрежные защитные полосы существуют в пределах водоохранных зон, это территории с еще более строгими ограничениями. Статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федерации установлен запрет на приватизацию береговой полосы, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования. Такие земельные участки могут быть предоставлены только в аренду.

    Не секрет, что прибрежная земля пользуется спросом. Органы местного самоуправления, получающие от сдачи в аренду муниципального имущества до 80% всех неналоговых поступлений в местные бюджеты, всегда готовы такую аренду предложить. К тому же ответственность за содержание участка при этом будет возложена уже на арендатора – конкретное физическое или юридическое лицо, которое в случае нарушений будет отвечать по установленным правилам.

    Строительство объектов в такой зоне или благоустройство ее влечет за собой так называемую обязательную компенсацию рыбного ущерба. А это десятки и сотни тысяч рыбной молоди, выпущенной в водоем до начала работ. Эти мероприятия стали достаточно частыми, и объёмы зарыбления постоянно растут, что способствует развитию целой отрасли, такой как разведение и воспроизводство биоресурсов, которая в последнее время набирает популярность.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Но некоторые объекты могут быть построены только на берегу, иначе они не будут выполнять свои функции. Во-первых, это мосты; во-вторых, пристани, речные вокзалы, причалы, пирсы для разгрузки барж; в-третьих, пляжи, в том числе с местами для купания, набережные и рыбоводческие хозяйства.

    Широкое использование водоохранных зон предполагает намеченная правительством России программа развития внутреннего туризма. В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до конца 2035 года» намечено повышение уровня качества туристской и магистральной инфраструктуры для различных видов туризма: детского, культурно-познавательного, круизного, экологического и делового – каждый из которых предполагает создание специализированных объектов.

    В каждом случае задача будет решаться индивидуально, в интересах населения отдельных территорий:

    – будут организованы места для купания, отдыха и рыбной ловли;
    – для развития речного туризма станет необходимым строительство пристаней и речных вокзалов;
    – специальная инфраструктура (отели, конференц-залы и т.п.) потребуется для развития бизнес-кластера, задействованного в этой индустрии;
    – для системного сохранения природы и для проявления заботы о водных объектах понадобятся экологические сооружения.

    Иногда для развития береговых территорий бывает необходима аренда поверхностного водного объекта или его части, что стало возможным с июля 2017 года. Это несет муниципалитетам очень хорошие средства, которые также собираются с арендаторов. Как правило, такие поступления используют на мероприятия по сохранению и очистке/восстановлению рек и водоемов.

    Арендовать нельзя отказать

    Интересно, что каждый случай предоставления в аренду таких участков противоречит закону, в частности, пункту 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ: «Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть предметом аукциона, если: … 18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования». Далее смотрим пункт 12 статьи 1 Градостроительного Кодекса РФ: «Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)». При этом, порядок предоставления в аренду земельного участка в целях строительства устанавливает пункт 1 статья 39.6. Земельного Кодекса РФ: «Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона». То есть, резюмируя, торги обязательны, это раз, и территории общего пользования не могут быть предметом таких торгов, это два.

    И все же аренда возможна. В пункте 4 статьи 39.8 Земельного кодекса закреплено, что договор аренды земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

    Сложившаяся судебная практика в отношении данной ситуации неоднозначная, зачастую судам приходится в своих решениях дополнять существующий пробел в законодательстве, допускающий неоднозначную трактовку положения норм закона. Главный риск здесь – это признание сделки недействительной, и, следовательно, все, что происходило в ее рамках, тоже будет незаконно, что может повлечь сносы объектов и целых рекреационных зон, построенных как на бюджетные, так и не на бюджетные средства.

    Как же развивать такие территории? Как частным инвесторам строить порты, стоянки для маломерных судов, гостиницы всевозможные сооружения, которые остро необходимы в отрасли судоходства и обычной жизни людей на берегах рек и крупных озер. Как для этого взять территории в аренду, чтобы производить все последующие процедуры, связанные с благоустpойством береговых зон и части водных объектов?

    Выход в планировании

    Возможно, на законодательном уровне, с участием архитекторов, представителями профильных министерств, разработчиков, «генпланистов» и градостроителей, стоит разработать на местах схемы развития и определить, что где будет или должно быть в будущем в рамках программы перспективного развития:

    – набережные для отдыха и прогулок,
    – места для купания,
    – технические зоны,
    – места стоянки судов,
    – закрытые (почти как заповедные места, к которым отнести места нереста и излюбленные места обитания водных обитателей).

    Чтобы была проведена экспертиза наподобие лесопатологического обследования при назначении санитарных рубок леса. Определив вид возможного использования, можно будет вносить в договор аренды, что в его рамках возможно только то-то и то-то, чтобы тем самым установить «правила игры» для представителей бизнеса.

    Вопрос сложный, и работа над ним необходима на законодательном уровне. Мы как экологи, понимаем это и будем выходить с предложениями о принятии изменений в существующие законы. В данном случае необходимость доработок очевидна как никогда. Береговая полоса – это общедоступная категория земли. Но население должно понимать, что существуют определенные правила поведения на такой территории.

    «Мы имеем законное право тут находиться», – часто заявляют обыватели, часто не зная ни законов, ни ответственности за их нарушение. Для жителей, которые начинают использовать стихийные места массового отдыха на берегу реки или иного водоема, нахождение на такой территории может закончиться трагедией, или экологической (тогда пострадает природа), или бытовой, когда, купаясь в местах, не предназначенных и не оборудованных для этих целей, человек может погибнуть.

    Как же и почему муниципалитеты сдают в аренду участки на берегах водоемов для оборудования тех же пляжей. С позиции здравого смысла это просто необходимо, но, как мы выяснили, не законно. Дело в том, что, во-первых, в законе существуют исключения и некоторые противоречия, допускающие толкования. В пункте 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса прописаны возможные случаи предоставления участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Напpимер, юридическому лицу по указу или распоряжению пpезидента (то есть исключений не много). Пункт 4 статьи 96.8 того же Земельного Кодекса гласит, что «Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Это не истолкуешь иначе как возможность сдачи в аренду любого такого участка. Дай только доступ гражданам.

    Караван продолжает идти…

    Таким образом, сложилась практика, когда торги по предоставлению в аренду участков, расположенных в границах прибрежной защитной полосы все же проводятся, затем, ориентируясь на букву закона, Росреестр может отказать в регистрации договора аренды либо надзорные органы, например, прокуратура, могут выявить такие факты как нарушения, после чего получивший право аренды подает в суд. Мы просмотрели судебную практику и пришли к выводу, что суды, хотя и принимают во внимание существующие разночтения, вынося решение, предпочитают не поддерживать муниципалитет и арендатора. Приводим ссылку, когда основанием для принятия судьей решения в пользу Росреестра, отказавшегося зарегистрировать договор аренды, стало отсутствие в договоре пункта об обязательстве арендатора обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

    О возможных путях принципиального решения вопроса мы написали выше. Все ждут развития российского речного судоходства и различных направлений внутреннего туризма, создания соответствующей инфраструктуры и рационального использования наших водных ресурсов. Но, пока противоречия в законе не убраны, воплощение планов в жизнь будет тормозиться.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •