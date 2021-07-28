Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

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28 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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США заставили расти цены по всему миру

США виновны в разгоне инфляции в мире Igor Golovniov/SOPA Images/Sipa/Reuters
В разгоне мировой инфляции виноваты США. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Вашингтон, чтобы сохранить экономику, во время пандемии запустил печатающий доллары станок на полную мощность. В итоге сейчас весь мир пожинает плоды беспрецедентной помощи США своим гражданам. Подробности...
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Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Байден решил спустить собак на Россию REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться. Подробности...
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Как православие создало русскую нацию

Состоявшееся больше тысячи лет назад крещение продолжает оказывать влияние на судьбу России "Крещение Руси",Виктор Васнецов
Киевский князь Владимир Святославович 1033 года назад принял православие. Этот выбор в итоге оказался не только выбором веры, но и одним из важнейших событий в русской истории – особенно с точки зрения формирования самой русской нации. В этом смысле национальной трагедией России выглядят именно действия большевиков. Подробности...
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Почему украинцы считают себя единым народом с русскими

Родственные чувства к русским испытывают 60% жителей востока Украины и четверть «западенцев» Данил Семенов/РИА «Новости»
Опрос, который провели украинские социологи, дал неожиданный результат: почти половина опрошенных согласилась с утверждением Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Причем так считают не только на востоке страны, но и на западе. Более того, о единстве с русским народом говорит и молодежь Украины. Где русофобская пропаганда Киева дала сбой? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И поскольку минский аэропорт простаивает, организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Истина веры и соблазн идеологий

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Подробности...
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Россиян пора учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...
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Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 14 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Юрий Алексеев

    Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		28 июля 2021, 12:00

    После прошлогоднего белорусского майдана в соседней Литве разгорается свой майдан. Сначала взбунтовались иракские беженцы в лагере временного размещения. А на 29 июля намечена массовая демонстрация уже самих литовцев против размещения в их стране этих самых иракских беженцев. Что забавнее всего: оба этих майдана связаны напрямую. Не догадываетесь, как? Сейчас расскажу.

    В августе прошлого года после победы на выборах белорусского президента Александра Лукашенко в Белоруссии начались массовые выступления недовольной молодёжи под девизом «Батьку гэть!» – то есть майдан по украинскому сценарию. Бузили до поздней осени. Однако ж украинский сценарий не сработал. Белоруссия оказалась сильным государством.

    В этом процессе более чем живое участие принимали соседние с Белоруссией Польша, Литва и Латвия. Поддерживали белорусскую оппозицию морально, информационно, финансово, принимали у себя лидеров – шатателей белорусского «рыжыма», обласкивали всячески. А когда БЧБ-революция провалилась, объявили: все пострадавшие от диктатора Лукашенко, езжайте к нам! Мы вам предоставим политическое убежище.

    Интерес Литвы в таких «беженцах» определённый был. Дело в том, что бузила в Белоруссии в основном молодёжь. А молодёжь в Белоруссии в принципе неплохая. Это с политической точки зрения она – дети малые. А с интеллектуальной – там есть масса очень неплохих программистов-айтишников, инженеров. В Белоруссии «диктатор» Лукашенко сохранил советскую школу высшего технического образования, в отличие от Литвы-Латвии, где уже и коров доить разучились.

    И возникла у литовцев-латышей влажная фантазия: вот сейчас к нам ка-а-ак понаедут высокообразованные инженеры-айтишники из Белоруссии и ка-а-ак построят у нас «Силиконовую долину», изобретут нам свою «Нокию», и начнём мы процветать. Белорусские беженцы, валите к нам!

    Фото: Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС

    И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И, поскольку минский аэропорт простаивает (Европа ввела санкции на авиасообщение с Белоруссией), организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море.

    Всё – официально! Свободные иракцы, дескать, едут ознакомиться с красотами Минска, как туристы, поесть драников. Имеют право! А далее происходит так: из Ирака в Минск прилетает полный самолёт энергичных молодых бородатых «туристов», специально обученные белорусские мальчики довозят их до границы с Литвой и показывают пальцем: Евросоюз – там. Белорусские пограничники машут им вслед белыми платочками. У них команда – всех выпускать, никого не впускать. И потекли в Литву столь желанные «белорусские беженцы».

    Дело в том, что между Литвой и Белоруссией граница весьма условная – почти 700 километров лесов-болот-речек-озёр-тропинок, которые практически никто не охраняет. Я много раз бывал в тех местах, там обычный грибник может пересечь государственную границу туда-сюда раз десять, не заметив. Чтобы перекрыть этот рубеж надёжным замком, всех литовцев не хватит, литовцев мало.

    Да и не надо было эту границу до сих пор охранять. Никто из Белоруссии в Литву нелегально бежать не собирался. А тут уж попёрло так попёрло! Понятно, после пересечения границы большую часть этих сильно не похожих на литовцев парней без документов и виз задерживает местная полиция. На дорогах, в городах, в транспорте, на польской границе. Они же не в Литву вообще-то собирались. Им хочется в Германию, Францию, Бельгию. Литва для них – транзит. Но польская граница с Литвой – на реальном замке, поляков много. Поляки беженцев ловят и возвращают в Литву.

    И приходится бедным литовцам помещать их в свой лагерь для нелегалов. В Литве есть такой, его ёмкость до сих пор была человек на 300. А сейчас бородачей из Белоруссии прибывает по 100 и более в день, их пока селят в списанных натовских палатках. К сентябрю, по прогнозам, число горячих «белорусских» беженцев перевалит уже за 10 тысяч. Литовцы срочно объявили тендер на покупку домиков для расширения лагеря – через месяц похолодает, в палатках жить станет некомфортно.

    Смешное: на днях министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провёл переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хуссейном. Просил урегулировать миграционный кризис. Ага, сказал иракский министр, ща урегулируем. В результате министерство транспорта Ирака удвоило количество авиарейсов Багдад – Минск.

    А в лагере для беженцев сейчас творится реальный треш. Бородачи бунтуют, требуют выпустить их на волю, литовская полиция сбилась с ног. Зарисовочка: сердобольные литовцы привезли им покушать вручную налепленных пельмешков с халяльной индейкой. Вручную налепленных! Бородачи пельмешки выплеснули в канаву, а в бачки от пельмешков – испражнились. Так и сдали.

    Треш начинается и с другой стороны. Взбунтовался сам тихий и задумчивый литовский народ. Он начал перекрывать дороги к лагерям, куда каждый день везут сотни бородатых «белорусов». Начались стычки с полицией, уже готовятся массовые манифестации в Вильнюсе. Свидетельствую: прибалты – народ спокойный и законопослушный, но если уж их достать – мало не покажется. Латыши (а я живу в Латвии) взирают на процесс с инфернальным ужасом. У Латвии с Белоруссией тоже около 200 км общей границы, но она от Польши дальше, чем Литва. Это её пока и спасает. Пока...

    Вот молодец Батька! Как бы уважительно сказала современная молодежь – «тролль 80-го левела». Современная геополитика – это непрерывный, ничем не прикрытый троллинг. Батька играет по её правилам и переигрывает. По принципу: вы мне тут всё поломали, намайданили – а сейчас я вам устрою такой «майдан», что мало не покажется.

    И устроил.

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