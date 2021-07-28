Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

После прошлогоднего белорусского майдана в соседней Литве разгорается свой майдан. Сначала взбунтовались иракские беженцы в лагере временного размещения. А на 29 июля намечена массовая демонстрация уже самих литовцев против размещения в их стране этих самых иракских беженцев. Что забавнее всего: оба этих майдана связаны напрямую. Не догадываетесь, как? Сейчас расскажу.

В августе прошлого года после победы на выборах белорусского президента Александра Лукашенко в Белоруссии начались массовые выступления недовольной молодёжи под девизом «Батьку гэть!» – то есть майдан по украинскому сценарию. Бузили до поздней осени. Однако ж украинский сценарий не сработал. Белоруссия оказалась сильным государством.

В этом процессе более чем живое участие принимали соседние с Белоруссией Польша, Литва и Латвия. Поддерживали белорусскую оппозицию морально, информационно, финансово, принимали у себя лидеров – шатателей белорусского «рыжыма», обласкивали всячески. А когда БЧБ-революция провалилась, объявили: все пострадавшие от диктатора Лукашенко, езжайте к нам! Мы вам предоставим политическое убежище.

Интерес Литвы в таких «беженцах» определённый был. Дело в том, что бузила в Белоруссии в основном молодёжь. А молодёжь в Белоруссии в принципе неплохая. Это с политической точки зрения она – дети малые. А с интеллектуальной – там есть масса очень неплохих программистов-айтишников, инженеров. В Белоруссии «диктатор» Лукашенко сохранил советскую школу высшего технического образования, в отличие от Литвы-Латвии, где уже и коров доить разучились.

И возникла у литовцев-латышей влажная фантазия: вот сейчас к нам ка-а-ак понаедут высокообразованные инженеры-айтишники из Белоруссии и ка-а-ак построят у нас «Силиконовую долину», изобретут нам свою «Нокию», и начнём мы процветать. Белорусские беженцы, валите к нам!

И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И, поскольку минский аэропорт простаивает (Европа ввела санкции на авиасообщение с Белоруссией), организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море.

Всё – официально! Свободные иракцы, дескать, едут ознакомиться с красотами Минска, как туристы, поесть драников. Имеют право! А далее происходит так: из Ирака в Минск прилетает полный самолёт энергичных молодых бородатых «туристов», специально обученные белорусские мальчики довозят их до границы с Литвой и показывают пальцем: Евросоюз – там. Белорусские пограничники машут им вслед белыми платочками. У них команда – всех выпускать, никого не впускать. И потекли в Литву столь желанные «белорусские беженцы».

Дело в том, что между Литвой и Белоруссией граница весьма условная – почти 700 километров лесов-болот-речек-озёр-тропинок, которые практически никто не охраняет. Я много раз бывал в тех местах, там обычный грибник может пересечь государственную границу туда-сюда раз десять, не заметив. Чтобы перекрыть этот рубеж надёжным замком, всех литовцев не хватит, литовцев мало.

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Да и не надо было эту границу до сих пор охранять. Никто из Белоруссии в Литву нелегально бежать не собирался. А тут уж попёрло так попёрло! Понятно, после пересечения границы большую часть этих сильно не похожих на литовцев парней без документов и виз задерживает местная полиция. На дорогах, в городах, в транспорте, на польской границе. Они же не в Литву вообще-то собирались. Им хочется в Германию, Францию, Бельгию. Литва для них – транзит. Но польская граница с Литвой – на реальном замке, поляков много. Поляки беженцев ловят и возвращают в Литву.

И приходится бедным литовцам помещать их в свой лагерь для нелегалов. В Литве есть такой, его ёмкость до сих пор была человек на 300. А сейчас бородачей из Белоруссии прибывает по 100 и более в день, их пока селят в списанных натовских палатках. К сентябрю, по прогнозам, число горячих «белорусских» беженцев перевалит уже за 10 тысяч. Литовцы срочно объявили тендер на покупку домиков для расширения лагеря – через месяц похолодает, в палатках жить станет некомфортно.

Смешное: на днях министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провёл переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хуссейном. Просил урегулировать миграционный кризис. Ага, сказал иракский министр, ща урегулируем. В результате министерство транспорта Ирака удвоило количество авиарейсов Багдад – Минск.

А в лагере для беженцев сейчас творится реальный треш. Бородачи бунтуют, требуют выпустить их на волю, литовская полиция сбилась с ног. Зарисовочка: сердобольные литовцы привезли им покушать вручную налепленных пельмешков с халяльной индейкой. Вручную налепленных! Бородачи пельмешки выплеснули в канаву, а в бачки от пельмешков – испражнились. Так и сдали.

Треш начинается и с другой стороны. Взбунтовался сам тихий и задумчивый литовский народ. Он начал перекрывать дороги к лагерям, куда каждый день везут сотни бородатых «белорусов». Начались стычки с полицией, уже готовятся массовые манифестации в Вильнюсе. Свидетельствую: прибалты – народ спокойный и законопослушный, но если уж их достать – мало не покажется. Латыши (а я живу в Латвии) взирают на процесс с инфернальным ужасом. У Латвии с Белоруссией тоже около 200 км общей границы, но она от Польши дальше, чем Литва. Это её пока и спасает. Пока...

Вот молодец Батька! Как бы уважительно сказала современная молодежь – «тролль 80-го левела». Современная геополитика – это непрерывный, ничем не прикрытый троллинг. Батька играет по её правилам и переигрывает. По принципу: вы мне тут всё поломали, намайданили – а сейчас я вам устрою такой «майдан», что мало не покажется.

И устроил.