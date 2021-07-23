Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

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23 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

Россия спрятала продажи оружия от США Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия почти полностью отказалась от доллара при поставках своего вооружения за рубеж, признался «Рособоронэкспорт». Это еще один значимый шаг Москвы в снижении зависимости от американской валюты. Однако уход от доллара не только страхует наши экспортные сделки от потенциальных новых санкций, но и создает некоторые проблемы.  Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
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Благополучие Запада спасут приезжие из бывшего СССР

Финляндия с подозрением относится к мигрантам, но приветствует их появление REUTERS/Panu
Pohjola/Lehtikuva
Пристальное внимание полиции к представителям нацменьшинств, низкая рождаемость и нехватка рабочих рук. Все это – описание не российской действительности, а сытой и благополучной Финляндии. В Хельсинки бьют тревогу – скоро финнов станет слишком мало, работать будет некому, а пенсии сократятся. Что же делать в такой ситуации?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Если руководство МВФ и пойдет навстречу Украине, то только в том, что касается интересов лишь киевской власти, но никак не самой Украины. Подробности...

Попытка госпереворота изменила политику Эрдогана

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Наряду с самостоятельностью и воинственностью внешней политики Турции, новым ее элементом стала большая ориентация на Россию. Между Путиным и Эрдоганом возникло личное доверие, которому позавидовали бы лидеры стран – членов НАТО. Подробности...

Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Система гражданской обороны и оповещения в ФРГ практически демонтирована. В целях экономии нет уже никаких сирен – власти рассылают СМС, которые, конечно, очень помогают спящим людям в ночи. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		23 июля 2021, 12:38

    В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления «О неотложных мерах по реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ)». Как кажется на первый взгляд, главной целью этого документа является сокращение объема выплат по госдолгу страны в ближайшее время в условиях назревающего платежного кризиса. Однако в действительности это не совсем так. Дело в том, что в общем портфеле совокупного долга этого государства, который к настоящему времени достиг 92 млрд долларов, доля долга перед МВФ составляет немногим более 15%, точнее 17,2 млрд долларов, то есть – весьма невелика. А значит – реструктуризация этой части в решении долговых проблем Украины решающим фактором быть не может.

    В пояснительной записке к документу его авторы заявляют: «Большинство предложенных Украине Фондом реформ было противоречивым и малоэффективным, а потому – дальнейшие условия сотрудничества с ним должны быть пересмотрены». Таким образом впервые в истории страны так называемая прозападная власть, по большому счету, не только позволила себе раскритиковать ту политику, которую МВФ проводит в кредитуемых странах, но еще и потребовать права решающего голоса при ее выработке в отношении Украины.

    Поводом для подобного шага стал ход реализации принятой 10 июня 2020 года программы Stand-by со сроком действия 18 месяцев и общим объемом финансирования 5 млрд долларов. Первый транш, в размере 2,1 млрд, Украина получила тотчас же. А поступление остальных, разумеется, было поставлено в зависимость от выполнения ею ряда условий Фонда. Наиболее болезненными среди них оказались меры, направленные на дальнейшее реформирование судебной системы, банковской сферы и тарифной политики.

    Так, Украина взяла на себя обязательство до октября 2020 года принять поправки к закону «О Высшем совете правосудия (ВСП)», предполагающие, в частности, изменение процедуры отбора претендентов на членство в оном исходя из так называемых требований добропорядочности. При этом было предусмотрено, что сам отбор, а также разовую проверку действующих членов ВСП, будет проводить якобы независимая комиссия, в состав которой должны войти либо зарубежные эксперты, либо лица, рекомендованные иностранными организациями. Что означает, мягко говоря, некоторое ослабление суверенитета судебной системы государства.

    Наряду с этим Украина дала обещание до ноября 2020 года принять поправки к закону «О банках и банковской деятельности», разработанные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, которые предполагают, главным образом, приведение системы корпоративного управления в банковской сфере в соответствие с Базельскими принципами, подразумевающими, в числе прочего, усиление особого статуса Национального банка Украины (НБУ). А это означает не только вхождение в число акционеров государственных банков страны международных финансовых организаций, но, в конечном счете, существенное ослабление влияния государства на собственную банковскую систему, в том числе и НБУ.

    Кроме того, Украина должна была до августа 2020 года, во-первых, отменить предельные цены на газ и отопление для рядовых граждан, то есть окончательно внедрить рыночное ценообразование в этих сферах. И, во-вторых, включить в тарифы на отопление все составляющие его себестоимости, в том числе и капитальные вложения на обновление инфраструктуры, которая ныне изношена на 80%. А это привело бы к тому, что тарифы на газ и отопление на Украине оказались бы даже выше, чем в Европе. Что, соответственно, не добавило бы популярности нынешней власти, которая изначально, наоборот, обещала гражданам значительное их снижение.

    Тем не менее, ни эти, ни большинство других требований МВФ в указанные сроки выполнены не были. Более того, 16 сентября 2020 года Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным ряд положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)», что существенно ограничило влияние на НАБУ президента страны. А также, 27 октября 2020, – ряд положений закона «О предотвращении коррупции», что несколько сократило полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и, соответственно, сузило круг деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Разумеется, МВФ это было расценено как откат назад в одной из ключевых реформ, последовательное проведение которой Украина также гарантировала, – антикоррупционной. Еще одним шагом в обратном направлении стало ограничение цен на газ для рядовых граждан. В результате, запланированные на сентябрь и декабрь 2020 года пересмотры программы Stand-by, по итогам которых страна должна было получить еще 2 транша в размере 700 млн долларов каждый, так и не состоялись.

    Переговоры с МВФ были возобновлены лишь в январе-феврале 2021 года. Но их итогом стало только то, что постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман озвучил весь спектр накопленных расхождений в позициях сторон, в числе которых оказались уже не только реформа судебной системы и банковской сферы, но еще и антикоррупционная реформа, а также многое другое. Таким образом, нынешняя программа Stand-by стала едва ли не единственной в истории так называемой независимой Украины, реализация которой была в сущности сорвана, и исключительно в силу сопротивления нынешней власти выполнению ее ключевых условий.

    Как бы то ни было, но не далее как 7 июля первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что правительство страны по-прежнему надеется на получение второго транша МВФ в размере 700 млн долларов в этом году. И на данный момент в пользу этого может говорить лишь то, что 1 июля парламент страны таки принял поправки к закону «О банках и банковской деятельности», а также то, что вскоре после этого Украина и МВФ согласовали позиции по ряду спорных вопросов.

    Итак, достаточно ясно, что в целом условия нынешней программы Stand-by предполагают столь существенное сокращение роли государства почти во всех сферах, а также столь существенное расширение внешнего вмешательства тоже во все сферы, что это, наряду с крайним ослаблением суверенитета страны, идет вразрез с интересами уже самой ее власти. А потому – наиболее вероятно, что именно эта программа, которая и стала камнем преткновения в отношениях МВФ и Украины, выполнена так и не будет. И как только это станет вполне очевидно, в ход будет пущен тот самый проект постановления Рады «О неотложных мерах по реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ)», главной целью которого является более или менее полная перезагрузка сотрудничества с Фондом. При этом, скорее всего, если руководство МВФ и пойдет навстречу Украине, то только в том, что касается интересов лишь ее власти, а никак не самой Украины.

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