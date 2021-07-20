Украина мечется между Китаем и Западом

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20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

Облик новой машины напоминает «старшего брата» – Су-57 istorijaoruzija/Telegram
Главной премьерой открывающегося во вторник авиасалона МАКС-2021 станет самолет, которых Россия не показывала долгие десятилетия – новый однодвигательный истребитель. То, как создается эта машина и какие характеристики она должна получить, свидетельствует об огромном прорыве в российском военном авиапроме. Подробности...
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Британия сдалась перед коронавирусом

Британская медицина едва справляется с эпидемией FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Парадоксальные события происходят в Великобритании. В то время, когда страна переживает страшнейшую четвертую волну коронавируса, правительство объявило День свободы, то есть снятия противоэпидемических ограничений. Власти страны открыто признаются, что это приведет к новому всплеску заражений и смертей. Зачем же они это делают? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Украина мечется между Китаем и Западом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зе-команда выбрала тактику давления на Запад. Конечно, это изначально был блеф. Чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зе-команда получила противоположенный эффект. Подробности...

Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...
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От имени Франции выступил американизированный хам

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон. Подробности...
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Частная тюрьма с крематорием

США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Миркин

    Украина мечется между Китаем и Западом

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		20 июля 2021, 09:44

    Советник украинской делегации в Минской контактной группе Алексей Арестович заявил, что если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю. Звучит как бред. Но команда Зеленского сейчас прикладывает серьезные усилия для сближения с КНР. В конце июня Украина подписала с Китаем межправительственное соглашение о реализации совместных строительных и инфраструктурных проектов. Теперь Киев может рассчитывать на кредиты из Пекина.

    Речь идет об экономическом документе, но он имеет и политическое значение. Сближение Зе-команды с правительством Китая не может понравиться американским патронам Киева. Недаром «соросята» и сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые являются главными проводниками американской политики на Украине, раскритиковали соглашение. Они заявляют, что Китай несет угрозу идеям либерализма и демократии во всем мире. А вот один из глав пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью китайским СМИ, что Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны, а политическая сила Владимира Зеленского хочет перенять опыт китайских коммунистов в управлении экономикой и построении государства. Странное заявление для высокопоставленного чиновника государства, где проводят декоммунизацию. Но украинские политики ни логикой, ни последовательностью никогда не отличались.

    Еще в Киеве с помпой прошла презентация книги председателя КНР «Си Цзиньпин о государственном управлении». На мероприятии, кроме Арахамии, присутствовали экс-премьер министр Юлия Тимошенко, несколько министров и ряд видных политиков. 13 июля Зеленский  впервые поговорил по телефону с Си Цзиньпином. Представители Зекоманды делают реверансы в сторону Пекина, хотя совсем недавно отношения между странами были напряженные. Так, в марте 2021 годаруководство Украины отобрало завод «Мотор Сич» у китайских инвесторов. Это было сделано в угоду Белому дому, американцам не нравилось, что китайцы пришли на это предприятие. А в июне Украина сначала поставила свою подпись в заявлении совета ООН по правам человека о нарушении прав уйгуров в Китае, но потом Киев отозвал ее. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина – жертва Китая. По ее мнению, Пекин шантажировал Киев тем, что прекратит поставки вакцин от ковида, поэтому Украина была вынуждена отозвать свою подпись.

    Однако более вероятно, что инцидент с подписанием документа и отзывом подписи демонстрирует процессы внутримайданного режима. Украинский МИД традиционно прозападно настроен и учитывает пожелания США. А вот в офисе Зеленского желали сближения с Китаем. Дипломаты подписали антикитайское заявление, а ЗЕкоманда возмутилась. Результат – отзыв подписи.

    В отношении Запада украинские политики в последнее время высказывают недовольство. Так, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен создать самую мощную армию в Европе, если Запад перестанет оказывать Украине помощь. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО, что в блоке прислушиваются к мнению России. Зеленский ветировал предложенный им же закон, согласно которому представители западных «партнеров» будут иметь решающие голоса при назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей, что обеспечит западу контроль над судебной системой Украины. Чтобы использовать право вето, Зеленский придрался к формальности. При этом мало кто сомневается, что после внесения незначительных изменений парламентом проект будет принят, и Зеленский его подпишет.

    Зачем этот цирк с ветированием? Зеленский пытается продемонстрировать Западу, что он политическая фигура, с которой надо считаться. Правда, не очень получается. По информации немецких СМИ Зеленский требовал в качестве компенсации 2 млрд евро от Германии и 10 лет гарантированного транзита газа из России через украинскую ГТС. Но после итоговой пресс-конференции Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стало понятно, что никто украинские требования удовлетворять не собирается. Тем более, ФРГ ничего Украине не должна. Также в Берлине продемонстрировали отношение к Зеленскому, отменив его встречу с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

    Зекоманда решила переориентироваться с США и ЕС на Китай? КНР может выделить Киеву кредиты без политических условий – в отличие от США и МВФ. Пекин не будет требовать проводить реформы и ставить своих «смотрящих» в украинские министерства. Поэтому украинские чиновники и олигархи заинтересованы в китайских деньгах. И это есть желание продемонстрировать Западу, что майданный режим может найти деньги на востоке. Но влезать во внутриполитические украинские дрязги китайцы тоже не будут. И точно Пекин не будет ссориться ради майданной Украины с Москвой. Интерес китайцев на Украине – экономический. В незалежной остался последний ресурс, который интересует как западных, так и китайских бизнесменов – это сельскохозяйственная земля. И если Украина не сможет вернуть китайцам деньги, они возьмут землей. Прецедент уже есть. Черногория не может вернуть Китаю миллиард долларов, КНР в счет погашения кредита хочет забрать порт на Адриатическом море.

    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/Global Look Press

    В посольстве США в Киеве временно исполнять обязанности посла будет чиновник госдепа Джордж Кент, который известен как «архитектор» создания на Украине антикоррупционной «ветви власти», подконтрольной Западу.. Это плохой знак для Зеленского. Нет, сейчас американцы его свергать не будут, чтобы не «раскачать лодку» на Украине. Они понимают, что майданный режим неустойчив. Однако, думается, при первой возможности Белый дом лишит Зеленского трона.

    Зекоманда выбрала тактику давления на Запад. Кто-то, видимо, посоветовал Зеленскому, что с США, ФРГ и Францией надо разговаривать с позиции силы. Возможно, был расчет, что громкими заявлениями удастся обратить на Украину внимание обществ США и ЕС, в результате чего правители стран Запада будут вынуждены играть на условиях Украины. Конечно, это изначально был блеф, чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зекоманда получила противоположенный эффект от того, на который рассчитывала. И «холодный» прием Зеленского в Германии, и приезд Кента в Киев демонстрируют, что блеф не удался. А теперь, может, последует и наказание.


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