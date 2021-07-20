Украина мечется между Китаем и Западом

Советник украинской делегации в Минской контактной группе Алексей Арестович заявил, что если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю. Звучит как бред. Но команда Зеленского сейчас прикладывает серьезные усилия для сближения с КНР. В конце июня Украина подписала с Китаем межправительственное соглашение о реализации совместных строительных и инфраструктурных проектов. Теперь Киев может рассчитывать на кредиты из Пекина.

Речь идет об экономическом документе, но он имеет и политическое значение. Сближение Зе-команды с правительством Китая не может понравиться американским патронам Киева. Недаром «соросята» и сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые являются главными проводниками американской политики на Украине, раскритиковали соглашение. Они заявляют, что Китай несет угрозу идеям либерализма и демократии во всем мире. А вот один из глав пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью китайским СМИ, что Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны, а политическая сила Владимира Зеленского хочет перенять опыт китайских коммунистов в управлении экономикой и построении государства. Странное заявление для высокопоставленного чиновника государства, где проводят декоммунизацию. Но украинские политики ни логикой, ни последовательностью никогда не отличались.

Еще в Киеве с помпой прошла презентация книги председателя КНР «Си Цзиньпин о государственном управлении». На мероприятии, кроме Арахамии, присутствовали экс-премьер министр Юлия Тимошенко, несколько министров и ряд видных политиков. 13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с Си Цзиньпином. Представители Зекоманды делают реверансы в сторону Пекина, хотя совсем недавно отношения между странами были напряженные. Так, в марте 2021 годаруководство Украины отобрало завод «Мотор Сич» у китайских инвесторов. Это было сделано в угоду Белому дому, американцам не нравилось, что китайцы пришли на это предприятие. А в июне Украина сначала поставила свою подпись в заявлении совета ООН по правам человека о нарушении прав уйгуров в Китае, но потом Киев отозвал ее. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина – жертва Китая. По ее мнению, Пекин шантажировал Киев тем, что прекратит поставки вакцин от ковида, поэтому Украина была вынуждена отозвать свою подпись.

Однако более вероятно, что инцидент с подписанием документа и отзывом подписи демонстрирует процессы внутримайданного режима. Украинский МИД традиционно прозападно настроен и учитывает пожелания США. А вот в офисе Зеленского желали сближения с Китаем. Дипломаты подписали антикитайское заявление, а ЗЕкоманда возмутилась. Результат – отзыв подписи.

В отношении Запада украинские политики в последнее время высказывают недовольство. Так, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен создать самую мощную армию в Европе, если Запад перестанет оказывать Украине помощь. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО, что в блоке прислушиваются к мнению России. Зеленский ветировал предложенный им же закон, согласно которому представители западных «партнеров» будут иметь решающие голоса при назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей, что обеспечит западу контроль над судебной системой Украины. Чтобы использовать право вето, Зеленский придрался к формальности. При этом мало кто сомневается, что после внесения незначительных изменений парламентом проект будет принят, и Зеленский его подпишет.

Зачем этот цирк с ветированием? Зеленский пытается продемонстрировать Западу, что он политическая фигура, с которой надо считаться. Правда, не очень получается. По информации немецких СМИ Зеленский требовал в качестве компенсации 2 млрд евро от Германии и 10 лет гарантированного транзита газа из России через украинскую ГТС. Но после итоговой пресс-конференции Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стало понятно, что никто украинские требования удовлетворять не собирается. Тем более, ФРГ ничего Украине не должна. Также в Берлине продемонстрировали отношение к Зеленскому, отменив его встречу с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Зекоманда решила переориентироваться с США и ЕС на Китай? КНР может выделить Киеву кредиты без политических условий – в отличие от США и МВФ. Пекин не будет требовать проводить реформы и ставить своих «смотрящих» в украинские министерства. Поэтому украинские чиновники и олигархи заинтересованы в китайских деньгах. И это есть желание продемонстрировать Западу, что майданный режим может найти деньги на востоке. Но влезать во внутриполитические украинские дрязги китайцы тоже не будут. И точно Пекин не будет ссориться ради майданной Украины с Москвой. Интерес китайцев на Украине – экономический. В незалежной остался последний ресурс, который интересует как западных, так и китайских бизнесменов – это сельскохозяйственная земля. И если Украина не сможет вернуть китайцам деньги, они возьмут землей. Прецедент уже есть. Черногория не может вернуть Китаю миллиард долларов, КНР в счет погашения кредита хочет забрать порт на Адриатическом море.

В посольстве США в Киеве временно исполнять обязанности посла будет чиновник госдепа Джордж Кент, который известен как «архитектор» создания на Украине антикоррупционной «ветви власти», подконтрольной Западу.. Это плохой знак для Зеленского. Нет, сейчас американцы его свергать не будут, чтобы не «раскачать лодку» на Украине. Они понимают, что майданный режим неустойчив. Однако, думается, при первой возможности Белый дом лишит Зеленского трона.