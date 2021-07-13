Зеленского заставили срочно заняться марихуаной

Срочное заседание украинского парламента будет посвящено не чему-нибудь, а легализации медицинского использования марихуаны в стране. Кто и почему продавливает это решение на государственном уровне? И означает ли происходящее, что вскоре посевы кукурузы на Украине будут заменены плантациями каннабиса?

Внеочередное заседание парламента, даже если речь о Верховной раде (ВР) Украины – событие не рядовое. Нетрудно догадаться, что выносятся на него вопросы либо срочные, либо крайне важные.

13 июля ВР на такое заседание соберется и повестка уже известна: ее предложил спикеру ВР Дмитрию Разумкову Владимир Зеленский. Президент Украины просит рассмотреть законы о реформировании предприятий ОПК, деятельности Антимонопольного комитета, о внесении изменений в Налоговый кодекс. В один перечень с этими вопросами затесался и законопроект о декриминализации и регулировании оборота марихуаны в медицинских и научных целях. Видимо, более срочных вопросов у Украины сегодня нет.

Так и просится шутка о настолько несмешном клоуне, который вынужден выдавать зрителям «допинг». Но это не тот случай, когда стоит шутить.

Легалайз уже случился

Сразу же нужно отметить, что легализация марихуаны как таковая на Украине уже произошла. Еще весной этого года правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключило из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров ряд препаратов на основе экстракта каннабиса либо синтетических каннабиноидов, имитирующих действие ТГК (тетрагидроканнабинола).

«Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект КМ [кабинету министров – прим. ВЗГЛЯД]... Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы», – удовлетворенно комментировал тогда это решение глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев.

Действительно, не так. В решении кабмина фигурируют названия конкретных препаратов: Набилон, Дронабинол, Набиксимолс.

Первый производится канадской Bausch Health Companies Inc, одобрен для применения в Канаде, США, Великобритании и ряде стран ЕС (рассеянный склероз, анорексия при СПИДе, глаукома, хронические боли, тошнота при химиотерапии). Второй – продукт международной компании Solvay продается в США, Канаде, ФРГ, ЮАР, Австралии. Применяется для тех же целей плюс как препарат, помогающий бороться с зависимостью от каннабиса (!).

Иными словами, Украина еще весной пафосно открыла свой рынок для продукции некоторых мировых фарм-гигантов. Отбояриваясь от возможного возмущения тем, что «плантаций не будет». А срочное заседание ВР нужно для того, чтобы это самое открытие окончательно легализовать. Вопрос деликатный, одним только решением правительства тут не обойтись. А лоббисты нервничают и давят. Видимо, и лично на Зеленского, и на его окружение.

Цены кусаются

В общем, с одной стороны, получается, что ничего сверхординарного не случилось. Всё уже давно решено, депутаты, скорее всего, дружно одобрят законопроект – и решение правительства вступит в силу. С другой же, эта новость в очередной раз иллюстрирует, как нынче всё на Украине устроено.

Сторонники медицинской легализации марихуаны или препаратов на ее основе упирают на то, что среди украинцев есть порядка двух миллионов человек, которым данные препараты, с их слов, могут облегчить жизнь. По крайней мере, в большинстве статей звучит именно такое число потенциально заинтересованных в наличии этих препаратов на рынке. Однако даже если допустить полезность этих средств, достаточно посмотреть на их стоимость, чтобы понять: никакие два миллиона украинцев не побегут покупать Набилон (около 2 тыс. долларов за 50 капсул), Набиксимолс (750-900 долларов за упаковку) или Дронабинол (1700 долларов за флакон 30 мл).

Поэтому пациентские организации, лоббирующие «легалайз снизу», решением правительства как раз недовольны: «Зачем нужна химическая копия растения, если это растение растет само по себе, а лекарства из него будут стоить 20 долларов вместо 600 и 2000? Это как сделать искусственный бензин и продавать его по 600 долларов за литр, в то время, когда есть нефть, и из нее можно делать бензин за доллар», – возмущается глава благотворительного фонда «100% жизни» Дмитрий Шерембей.

Геннадий Шабас из Украинской ассоциации медицинского каннабиса указывает и на другую проблему. По его словам, рецепты на эти препараты станут головной болью для врачей. Это всё равно риск и ответственность, а значит, проще эти препараты просто не выписывать. В конце концов, фарм-гиганты могут напрячь Зеленского и правительство, но заставить врачей они не смогут: для этого Украине не хватает соответствующей инфраструктуры (страховой медицины и протоколов лечения). Впрочем, учитывая уже озвученную стоимость «панацеи», желающих будет немного.

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Наконец, сам пресловутый ТГК остается в списке № 1 (вещества, запрещенные к обороту). А это в данном случае означает, что украинское государство под видом контроля над оборотом «медицинской марихуаны» будет строго блюсти интересы Bausch Health Companies Inc, Solvay и прочих глобальных игроков. Ведь если оборот вещества запрещен, химики и фармацевты не могут его изучать. Не могут изучать – не могут и создавать лекарства.

А так – всё красиво: Зеленский и правительство попиарились на защите интересов больных, а фарм-гиганты получили прибыль. Миллионы больных покупать не побегут, но кто-то ведь купит. А цены такие, что и тысячу упаковок в год продать – уже ого-го прибыль.

Закон не для всех

Данная модель в украинском здравоохранении универсальна и работает не только в описанном случае. Вернее, здравоохранения как единой системы, гарантирующей какой-то минимум, стандарт, уже практически нет. Есть опции, зависящие от платежеспособности больного и/или его родственников. Есть возможность и желание платить по две тысячи долларов за упаковку – вот вам рецепт и избавление от боли. Нет – живите как хотите.

Практически идентичную историю можно было наблюдать с покупкой вакцины от коронавируса.

Вначале Украина не могла купить ее нигде, хотя бегала и стучалась во все двери. При этом толстосумы под шумок привезли Pfizer из Израиля и вакцинировали желающих за 2000-3000 долларов. Сегодня вакцины есть, но сомнительного качества. Хочешь – колись ими.

Не хочешь? Некоторые клиники в Киеве (не сильно афишируя этот факт) предлагают желающим Janssen от Johnson & Johnson. 2000 гривен (5500 рублей). Эффективность на уровне Sputnik Light, но на уровне остальных доступных украинцам вакцин еще неплохой вариант. Pfizer купить нельзя и платно сделать тоже нельзя. Но можно попасть в списки тех, кому его колют. По крайней мере, сообщения о таких случаях периодически появляются, и очевидно, что проще это удастся тому, у кого толще кошелек.

Поэтому вряд ли стоит говорить о какой-то легализации медицинской марихуаны на Украине. Она является таковой лишь по форме. По сути же подавляющее большинство нуждающихся в подобных препаратах будут продолжать покупать их на черном рынке. Закон же принимается под толстосумов, которым не придется теперь летать за нужными препаратами в Европу и Израиль, провозя их затем через дипломатический коридор.